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Новини Земельна реформа
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Арахамія про позачергові засіданнях ВР: Накопичилося безліч поточних питань, які потребують оперативного вирішення

Арахамія про позачергові засіданнях ВР: Накопичилося безліч поточних питань, які потребують оперативного вирішення

Позачергові пленарні засідання Верховної Ради можуть відбутися у вівторок і в четвер наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Є безліч поточних питань, що потребують оперативного вирішення. Наступного тижня ми плануємо продовжити розгляд поправок до законопроєкту №2194 (про внесення змін до Земельного кодексу та інших законів про вдосконалення системи управління і дерегуляції у сфері земельних відносин - ІФ) відповідно до регламенту, а також провести позачергові засідання у вівторок і четвер", - сказав Арахамія.

За його словами, через внесення великої кількості правок від представників опозиції до земельного законодавства парламент був змушений відкласти ухвалення важливих законів, яких очікує вся країна.

"За час "блокування" роботи парламенту поправковим спамом таких законопроєктів накопичилося дуже багато. Але ми знайшли робочий інструмент, як не зупиняти роботу ВР і ухвалювати важливі ініціативи - це позачергові засідання. На них можуть ухвалюватися не лише екстрені глобальні закони щодо коронавірусу та війни, а і звичайні, але важливі й системні ініціативи", - зазначив лідер фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня відбудеться чотири позачергові засідання ВР, - нардеп "Голосу" Железняк

Він повідомив, що на позачергових засіданнях парламент планує, зокрема, ухвалити системний законопроєкт №3718 про засади молодіжної політики, який надасть молоді інструменти для участі в політичному житті країни, а також фінансування їхніх проєктів.

"Кілька важливих законопроєктів для аграріїв: №5104 упроваджує страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, а №5202 стосується меліорації земель. Великий блок ініціатив пов'язаний із роботою правоохоронних органів і судової системи", - розповів Арахамія.

Як повідомлялося, парламент розпочав розгляд у повторному другому читанні законопроєкту №2194 про внесення змін до Земельного кодексу та інших законів про вдосконалення системи управління і дерегуляції у сфері земельних відносин 16 березня. До законопроєкту надійшло 3128 пропозицій і поправок, переважно від депутатів із фракцій "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина". Згідно з регламентом роботи Верховної Ради народні депутати не можуть розглядати інші питання, доки не завершать розгляд розпочатого законопроєкту.

Автор: 

ВР (15073) позачергове засідання (223) Арахамія Давид (1107)


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Топ коментарі
+3
Обьсните, откуда у госчиновника агрохимии взялось больше 10млн кэша за год? А у юзика откуда миллионы на новый джип и квартирку?!
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23.04.2021 14:45 Відповісти
+2
Решалы уевы...идите уже по известному сексуальному маршруту с песней и бубнами. Досрочные выборы и избавление Украины от этого БиоМусора.
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23.04.2021 14:45 Відповісти
+2
Так они для этого и собираются. Им заказан очередной распил бюджетных средств.
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23.04.2021 14:49 Відповісти
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Решалы уевы...идите уже по известному сексуальному маршруту с песней и бубнами. Досрочные выборы и избавление Украины от этого БиоМусора.
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23.04.2021 14:45 Відповісти
Обьсните, откуда у госчиновника агрохимии взялось больше 10млн кэша за год? А у юзика откуда миллионы на новый джип и квартирку?!
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23.04.2021 14:45 Відповісти
Так они для этого и собираются. Им заказан очередной распил бюджетных средств.
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23.04.2021 14:49 Відповісти
Поясни яким чином порошенко став олігархом працюючи у владі за рахунок платників податків з 1998 року.?
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23.04.2021 14:50 Відповісти
Рошен, богдан, ленинская кузня - тебе еще предприятий набросать?
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23.04.2021 14:58 Відповісти
Я питаю звідки воно все взялося якщо він працював у владі а не в бізнесі? У нас по Конституції бізнес і владу не можна об"єднувати взагалі то це суцільна корупція з 1998р.
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23.04.2021 15:03 Відповісти
А що ви вирішили взагалі окрім ігорного бізнесу і штрафів за ремені безпеки-нічого.
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23.04.2021 14:47 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be.html Коломойского заранее предупредили об обысках в «Миллениуме» - источник 23 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be.html Арахамия о внеочередных заседаниях ВР: Накопилось множество текущих вопросов, требующих оперативного решения - Цензор.НЕТ 483 Обыск, который в четверг, 22 апреля Служба безопасности Украины проводила в столичном бизнес-центре «Миллениум», носил протокольный характер, а Игоря Коломойского заранее предупредили о мероприятии, поэтому ничего не нашли.https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be.html#more-130582 Читать далее
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23.04.2021 14:56 Відповісти
Цей внєчерговий зелений сходняк збираєцця заради того, шоб визнати додіка абрахамію ліцом слов'янської національності?! Бо нахіба ще ці збори зелених дебілів потрібні?)))!
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23.04.2021 15:09 Відповісти
Де новина про запуск Crew Dragon 2 на МКС?
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23.04.2021 15:12 Відповісти
Та так, поки головний фільм року затримується))))
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23.04.2021 15:32 Відповісти
 
 