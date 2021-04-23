Арахамія про позачергові засіданнях ВР: Накопичилося безліч поточних питань, які потребують оперативного вирішення

Позачергові пленарні засідання Верховної Ради можуть відбутися у вівторок і в четвер наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Є безліч поточних питань, що потребують оперативного вирішення. Наступного тижня ми плануємо продовжити розгляд поправок до законопроєкту №2194 (про внесення змін до Земельного кодексу та інших законів про вдосконалення системи управління і дерегуляції у сфері земельних відносин - ІФ) відповідно до регламенту, а також провести позачергові засідання у вівторок і четвер", - сказав Арахамія.

За його словами, через внесення великої кількості правок від представників опозиції до земельного законодавства парламент був змушений відкласти ухвалення важливих законів, яких очікує вся країна.

"За час "блокування" роботи парламенту поправковим спамом таких законопроєктів накопичилося дуже багато. Але ми знайшли робочий інструмент, як не зупиняти роботу ВР і ухвалювати важливі ініціативи - це позачергові засідання. На них можуть ухвалюватися не лише екстрені глобальні закони щодо коронавірусу та війни, а і звичайні, але важливі й системні ініціативи", - зазначив лідер фракції.

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Він повідомив, що на позачергових засіданнях парламент планує, зокрема, ухвалити системний законопроєкт №3718 про засади молодіжної політики, який надасть молоді інструменти для участі в політичному житті країни, а також фінансування їхніх проєктів.

"Кілька важливих законопроєктів для аграріїв: №5104 упроваджує страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, а №5202 стосується меліорації земель. Великий блок ініціатив пов'язаний із роботою правоохоронних органів і судової системи", - розповів Арахамія.

Як повідомлялося, парламент розпочав розгляд у повторному другому читанні законопроєкту №2194 про внесення змін до Земельного кодексу та інших законів про вдосконалення системи управління і дерегуляції у сфері земельних відносин 16 березня. До законопроєкту надійшло 3128 пропозицій і поправок, переважно від депутатів із фракцій "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина". Згідно з регламентом роботи Верховної Ради народні депутати не можуть розглядати інші питання, доки не завершать розгляд розпочатого законопроєкту.