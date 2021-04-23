Від початку доби найманці РФ вісім разів зривали "тишу" на Донбасі: били зі 120- та 82-мм мінометів, ПТРК і гранатометів, втрат немає, - Міноборони
Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, неподалік населених пунктів Новоселівка та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля Новгородського - з мінометів 82-мм калібру.
Поблизу Авдіївки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Південного ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. А неподалік населених пунктів Мар’їнка та Піски противник вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед українських захисників від початку поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресслужбі Міноборони.
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А :
во время войны с россией агрессор попытался в очередной раз прорвать нашу оборону!!!
На что получил адекватный ответ....
Его потери....
Потери с нашей стороны.....
Таким був би заголовок, якби міністерством керували українці, а не злочинці, як совковий таран та пліснявий халімон.