Від початку доби найманці РФ вісім разів зривали "тишу" на Донбасі: били зі 120- та 82-мм мінометів, ПТРК і гранатометів, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, неподалік населених пунктів Новоселівка та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля Новгородського - з мінометів 82-мм калібру.

Поблизу Авдіївки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Південного ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. А неподалік населених пунктів Мар’їнка та Піски противник вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед українських захисників від початку поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресслужбі Міноборони.

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