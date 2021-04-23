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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ вісім разів зривали "тишу" на Донбасі: били зі 120- та 82-мм мінометів, ПТРК і гранатометів, втрат немає, - Міноборони

Від початку доби найманці РФ вісім разів зривали

Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, неподалік населених пунктів Новоселівка та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля Новгородського - з мінометів 82-мм калібру.

Поблизу Авдіївки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Південного ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. А неподалік населених пунктів Мар’їнка та Піски противник вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед українських захисників від початку поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресслужбі Міноборони.

Також читайте: Від початку перемир'я до 20 квітня на Донбасі загинули 93 українські воїна, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7514) обстріл (29527) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Ну какая к чертям собачим тишина. Каждый день 200-е.Пишите орки 8 раз атаковали. Тишина она или есть или ее нету. У нас второе.
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23.04.2021 14:55 Відповісти
Не срывали "тишину" и режим прекращения....
А :
во время войны с россией агрессор попытался в очередной раз прорвать нашу оборону!!!
На что получил адекватный ответ....
Его потери....
Потери с нашей стороны.....
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23.04.2021 15:07 Відповісти
"З почтку доби окупаційні війська рф вісім раз ВІДКРИВАЛИ ВОГОНЬ ПО УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВИМ із ЗАБОРОНЕНИХ 120 мм та "82-мм минометов, ПТРК и гранатометов"".
Таким був би заголовок, якби міністерством керували українці, а не злочинці, як совковий таран та пліснявий халімон.
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23.04.2021 15:27 Відповісти
 
 