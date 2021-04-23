Мовний омбудсмен має намір вимагати позбавляти мандатів депутатів, які розмовляють російською: "Хіба таке можливо на 30-му році незалежності?"
21 квітня відбулося чергове пленарне засідання сесії Харківської міської ради, на якому було зафіксовано порушення мовного закону секретарем Харківської міськради, поряд депутатів і посадових осіб виконкому міської ради.
Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмена Тараса Креміня, передає Цензор.НЕТ.
"Це вже не перший сигнал про те, що місцеві депутати систематично порушують мовне законодавство. Відповідно до статті 56 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мною як Уповноваженим із захисту державної мови вже здійснюються заходи державного контролю щодо низки депутатів та посадових осіб Харківської міської ради. Чергова скарга, яка надійшла на нашу адресу, також не залишиться без уваги. Будуть вжиті усі можливі заходи реагування, передбачені Законом", - зазначив Кремінь.
Він також підкреслив, що використовуючи недержавну мову під час виконання службових обов’язків, у тому числі під час засідань, заходів, зустрічей та робочого спілкування, депутати порушують не лише статтю 12 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а й депутатську присягу.
"У зв'язку з цим ми будемо звертатися до відповідних політичних сил з вимогою позбавити депутатських мандатів тих представників, які систематично порушують норми Закону та присягу", - наголосив він.
Уповноважений також повторно звернувся до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення у судовому порядку скасування рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної .
"Вчора, 22 квітня, відбулося чергове пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, на якій депутати вкотре проігнорували питання скасування цього неконституційного рішення, хоча мали це зробити у шестимісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" - тобто півтора роки тому. У зв'язку з цим повторно звертаюся до ГПУ забезпечити його скасування у судовому порядку, - сказав Тарас Кремінь. - Миколаїв залишається чи не єдиним містом в Україні, де досі діє антиконституційне рішення. Мені прикро, що новообрані депутати, як і міський голова, свідомо ігнорують законодавство. Хіба таке можливо на 30-му році Незалежності?"
Кремінь також повідомив, що наразі здійснюються заходи державного контролю за застосуванням державної мови окремими депутатами Миколаївської міської ради, котрі систематично порушують статтю 12 мовного закону.
Нагадаємо, що наприкінці 2020 та на початку 2021 року за зверненням Уповноваженого вже скасовано усі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області, рішення Рубіжанської та Старобільської міських рад Луганської області, статус регіональної мови скасовано також і в Одесі.
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Мандат м*нди накрился м*ндой молнієносно
В толчок істьок рачком-бочком.
І в дирку сслілся. (В смислє пєрєносном).
Цих дебілів не тільки мандата, а громадянства України позбавляти треба
Месяц назад заезжал в магазин. Продавцы не знают ни украинского ни русского.
В
20 січня 1918 року було ухвалено Закон -резолюцію про об'єднання Кубанської Народної Республіки КНР та Української Народної Республіки УНР. На той час етнічні слов'яни -українці становили 60% всього населення Кубані. Тож 1917-й проходив під знаком пробудження української свідомості кубанських козаків. У вересні 1917-го, вітаючи українську делегацію на Кубанській військовій раді, голова Кубанської Ради Микола Рябовіл виголосив: «Дорогі гості! Мачуха-доля відірвала наших дідів Запорожців від матернього лона й закинула їх на Кубань… Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ память про рідну Україну й любов до Матері… Та не діждали цього вони ніколи».
Але на початку 1918-го політичну ситуацію в регіоні дещо змінила поява на Кубані Добровольчої білої армії, яка відступала під ударами кремлівських бандитів - більшовиків. І в цих непростих умовах «Кубань шукала шляхи державного союзу з Україною. І під цим союзом малося на увазі і входження до складу УНР, і союз військовий оборонний, економічний , культурний.. і взагалі будь-які форми співпраці вже в одній спільній державі».
Та повноцінне об'єднання в 1918-му так не відбулося через агресію кривавої радянської Росії. Брутальна московська окупаційна військова сила, її величезна - орда бандитів -більшовиків окупувала Українську Кубанську Народну Республіку, і повністю винищила її українців , а, зрештою, також окупувала і Українську державу УНР також мільйонами знищуючи українців. При цьому зробивши УНР і КНР . своїми жахливими підневільними кацапськими колониями.-
А в січні 1918-го була створена республіка КНР, і кубанський парламент і уряд республіки почали роботу . Але на Кубань вже наступали жахливі численні орди московських бандитів більшовиків. І тоді кубанці терміново почали переговори з українським урядом про входження українського етнічного краю КНР до складу Української держави УНР на правах широкої автономії. Ця ідея знайшла підтримку в українського народу були підписані документи. З України на Дон і Кубань, стали відправляти тисячі добровольців, великі партії зброї, амуніції і медикаментів. У планах українського уряду готувалася висадка потужного українського десанту на Таманський півострів, де саме йшло масштабне повстання проти кривавих окупантів кремлівських бандитів -більшовиків.
Але цей задум так і залишився нереалізованим через «п'яту кремлівську колону» в українському генштабі: деякі офіцери «зливали» інформацію білогвардійцям і саботували процес підготовки. А пізніше військові дії в самій Україні УНР де український народ вже мужньо знищував проклятих кремлівських окупантів - бандитів більшовиків на своїй рідній українській землі і не міг дієво допомогти рідній Українській Кубанської Республіці. А після завоювання Кубані кремлівськими комуно -фашистами, боротьба українців - кубанців за свою свободу не закінчилася - їх непокірний дух ще довго не давав спокою кривавій комуно - фашистській окупаційній владі. І тоді кремлівські кати повністю знищили слов'ян- українців (голодомор, депортація, репресіях, розстріли, геноцид) і тепер на Кубані слов'ян Українців з 60% залишилося тільки 4%. А зараз вже ******* так звані ряджені ніби "Кубанські козаки" це жахливі і пропиті з ніг до голови обісцяні кацапські рябі козломорді пики з рязанською і вологодською говіркою - матом личакових москалів кацапів, притому вони всі поголовно кремлівські фашисти )(уйла...-
В Туреччині минулого року купував солодощі. Я звернувся до продавця російською, він відповів українською - чув, як ми з друзями між собою говорили. Далі обслуговував досить нормально українською мовою, хоча з деякими словами ми йому допомагали.
Кривавий фашист )(уйло користуючись величезними доходами від продажу кацапської енергетичної сировини. Він підкупає просто майже всіх за ці свої криваві кремлівські срібняки для Юд. Масово скуповує і у нас недостойних продажних українців виродків. Так багато хохлів яничар вже продали свою Українська Батьківщину це і: політики, артисти, чиновники, спортсмени.... Всі такі як і ці продажні депутати перевертні з Миколаєва, які навіть не переїжджають з ненависної ними України в свою улюблену прокляту паРашу, так як кремлівські фашисти )(уйла і ФСБ зобов'язали їх залишитися і розвалювати Українську державу з середини. Так тепер вся ця така продажна зграя яничар яку з потрохами скупила паРаша, вони вже навіть не мають своєї Української Батьківщини. Так як Батьківщина для них московських опричників - перевертнів тільки там де їм побільше підкинуть кривавих кремлівських срібняків для вірних Юд.-