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Новини
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Мовний омбудсмен має намір вимагати позбавляти мандатів депутатів, які розмовляють російською: "Хіба таке можливо на 30-му році незалежності?"

Мовний омбудсмен має намір вимагати позбавляти мандатів депутатів, які розмовляють російською:

21 квітня відбулося чергове пленарне засідання сесії Харківської міської ради, на якому було зафіксовано порушення мовного закону секретарем Харківської міськради, поряд депутатів і посадових осіб виконкому міської ради.

Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмена Тараса Креміня, передає Цензор.НЕТ.

"Це вже не перший сигнал про те, що місцеві депутати систематично порушують мовне законодавство. Відповідно до статті 56 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мною як Уповноваженим із захисту державної мови вже здійснюються заходи державного контролю щодо низки депутатів та посадових осіб Харківської міської ради. Чергова скарга, яка надійшла на нашу адресу, також не залишиться без уваги. Будуть вжиті усі можливі заходи реагування, передбачені Законом", - зазначив Кремінь.

Він також підкреслив, що використовуючи недержавну мову під час виконання службових обов’язків, у тому числі під час засідань, заходів, зустрічей та робочого спілкування, депутати порушують не лише статтю 12 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а й депутатську присягу.

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"У зв'язку з цим ми будемо звертатися до відповідних політичних сил з вимогою позбавити депутатських мандатів тих представників, які систематично порушують норми Закону та присягу", - наголосив він.

Уповноважений також повторно звернувся до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення у судовому порядку скасування рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної .

"Вчора, 22 квітня, відбулося чергове пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, на якій депутати вкотре проігнорували питання скасування цього неконституційного рішення, хоча мали це зробити у шестимісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" - тобто півтора роки тому. У зв'язку з цим повторно звертаюся до ГПУ забезпечити його скасування у судовому порядку, - сказав Тарас Кремінь. - Миколаїв залишається чи не єдиним містом в Україні, де досі діє антиконституційне рішення. Мені прикро, що новообрані депутати, як і міський голова, свідомо ігнорують законодавство. Хіба таке можливо на 30-му році Незалежності?"

Кремінь також повідомив, що наразі здійснюються заходи державного контролю за застосуванням державної мови окремими депутатами Миколаївської міської ради, котрі систематично порушують статтю 12 мовного закону.

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Нагадаємо, що наприкінці 2020 та на початку 2021 року за зверненням Уповноваженого вже скасовано усі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області, рішення Рубіжанської та Старобільської міських рад Луганської області, статус регіональної мови скасовано також і в Одесі.

Автор: 

депутат (1784) омбудсмен (479) українська мова (840) Харків (5742) Кремінь Тарас (156)


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Топ коментарі
+26
Люто плюсую!
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23.04.2021 15:38 Відповісти
+14
давно пора
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23.04.2021 15:42 Відповісти
+13
на 30 -м году! Я ЗА!
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23.04.2021 15:38 Відповісти
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Люто плюсую!
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23.04.2021 15:38 Відповісти
на 30 -м году! Я ЗА!
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23.04.2021 15:38 Відповісти
Ці депутати, крім бухати нічого не вміють, навіть українською мовою розмовляти. Можна травою засіяти замість них - така ж користь буде.
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23.04.2021 15:39 Відповісти
Якщо травою засіяти, то буде набагато більше користі. Й ніхто красти не буде.
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23.04.2021 15:54 Відповісти
Языковой омбудсмен намерен требовать лишать мандатов депутатов, разговаривающих на русском.- Этого делать нельзя : "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. ", - Богдан о "Слуге народа".
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23.04.2021 15:39 Відповісти
Це якась маячня, немає таких законів щоб забирати мандат. Для початку треба домогтись платити штрафи. Я впевнений, шо ніхто з депутатів не заплатив жодного адміністративного стягнення за ці правопорушення.
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23.04.2021 15:41 Відповісти
тобі повилазило чи ти ляпаєш не прочитавши статтю: не говорячи державною вони ще порушують ПРИСЯГУ ДЕПУТАТА! що і є підставою забирання мандата!!!
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23.04.2021 16:00 Відповісти
давно пора
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23.04.2021 15:42 Відповісти
Кстати, всё верно! А должность Министра МВД не попадает под такую ответственность? О лишении должности. А почему так???
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23.04.2021 15:49 Відповісти
буде україномовний МВДшнік тільки за умови, що знімуть Авакова, бо новий повенен буде принести екзамен з мови на посаду. закон уступив у силу по середині дії цього скликання і кабміну, їх минула участь екзамену.
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23.04.2021 16:03 Відповісти
М*нда мандатная м*ндєла русскім язиком.
Мандат м*нди накрился м*ндой молнієносно
В толчок істьок рачком-бочком.
І в дирку сслілся. (В смислє пєрєносном).
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23.04.2021 15:53 Відповісти
респект мужику
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23.04.2021 15:55 Відповісти
Весеннее обострение. Шариковы и Швондеры рулят!
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23.04.2021 15:59 Відповісти
Зєлєкторат вазмущьон!
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23.04.2021 17:44 Відповісти
І громадянства
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23.04.2021 16:13 Відповісти
РІШУЧЕ ПІДТРИМУЮ КРЕМЕНЯ !!! ЗАКОН МАЄ ДІЯТИ !!!!
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23.04.2021 16:23 Відповісти
30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Цих дебілів не тільки мандата, а громадянства України позбавляти треба
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23.04.2021 16:27 Відповісти
давай продолжай...и расстрелять! идиот.....
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23.04.2021 16:35 Відповісти
Як що ти кацап, то і тебе...
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23.04.2021 16:39 Відповісти
отсоси у пьяного бегемота упоротый имбицил.
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23.04.2021 16:40 Відповісти
гомік путінський - на вихід
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23.04.2021 16:56 Відповісти
Лахта ти ще тут ? ))
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23.04.2021 16:40 Відповісти
лахта у тебя во рту, сглатывай.
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23.04.2021 16:51 Відповісти
Лахта ти ще гомодрільна в спам путінососа
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23.04.2021 16:56 Відповісти
путлер х_йло тебе на ипало.
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23.04.2021 17:02 Відповісти
Почему молчат о Закарпатье.
Месяц назад заезжал в магазин. Продавцы не знают ни украинского ни русского.
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23.04.2021 16:31 Відповісти
тож Евросоюз рядом.....низзззя трогать.
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23.04.2021 16:36 Відповісти
Знають

В
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23.04.2021 20:22 Відповісти
С таким бы усердием, экономику поднимать, а не с ветряными мельницами бороться.
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23.04.2021 16:36 Відповісти
Пазвольте, а если кацапьё перейдёт на англомову, её тоже запретят? Где логике?
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23.04.2021 16:46 Відповісти
Логіка в тому, що кацапйо ніколи нє пєрєйдьот, бо воно кацапйо.
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23.04.2021 17:48 Відповісти
логыка в тому шо цэ припущення
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23.04.2021 18:19 Відповісти
Кацапи можуть переходити куди завгодно ( краще на №уй ), а представник українського народу повинен розмовляти українською. Ні москальською, ні англійською, ні китайською - українською.
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24.04.2021 06:48 Відповісти
Кацапы ходят в джинсах и слушают рок-музыку, давайте и это запретим.
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23.04.2021 16:48 Відповісти
Кацапи слухають моргенштерна.
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23.04.2021 17:47 Відповісти
Это никак не отрицает сказанного.
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23.04.2021 18:20 Відповісти
У кацапів мова своя - кацапська ( но это не точно ), а все інше - спизжене. Так шо логіки в тебе нема. Тоді в космос зась - кацапи там були, фіат гівно - кацапи і досі на нього дрочать, радіо накер - бо попов винайшов і спіймав Радіо Рокс
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24.04.2021 06:57 Відповісти
про фіат, мабуть, набрехав - там вже рено, ніссан та ще х"й знає ще які дебіли
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24.04.2021 06:59 Відповісти
Если бы были такие таблетки, которые помогали понимать сарказм - я бы вам их выписал. Я предлагал запретить джинсы как глупую аллегорию. Йдемо далі - руский язік це не ворожа мова, забороняти ії це також смішно. Бо вона не їхня взагалі. Вони ії надбали також як і джинси, то шо, джинси заборонять?Давайте й джинси заборонять, чому ні?
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24.04.2021 09:01 Відповісти
Не мову забороняти, а УКРАЇНСЬКИМ представникам влади та закону заборонити НА РОБОТІ спілкуватися не українською.
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25.04.2021 07:22 Відповісти
яка причина? Як ранiше рок-музику забороняли?
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25.04.2021 08:38 Відповісти
Вважаю , що для нас, українців, знання ворожої російської мови винятково може бути додатковою конкурентною перевагою. Наприклад, коли наш розвідувальний диверсійний загін спецназу пересувається по своїй рідній Українській території Криму, Донбасу можливо і Кубані...та ін. які тимчасово окуповані лютими кремлівськими ворогами окупантами. Ось тоді в вимушених контактах з проклятими московськими окупантами і убивцями терористами - колаборантами потрібно відмінне глибоке знання ворожої кацапської мови окупантів для успішного знищення їх .
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23.04.2021 16:48 Відповісти
Кубань оккупирована? Когда, кем?)))
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23.04.2021 16:53 Відповісти

20 січня 1918 року було ухвалено Закон -резолюцію про об'єднання Кубанської Народної Республіки КНР та Української Народної Республіки УНР. На той час етнічні слов'яни -українці становили 60% всього населення Кубані. Тож 1917-й проходив під знаком пробудження української свідомості кубанських козаків. У вересні 1917-го, вітаючи українську делегацію на Кубанській військовій раді, голова Кубанської Ради Микола Рябовіл виголосив: «Дорогі гості! Мачуха-доля відірвала наших дідів Запорожців від матернього лона й закинула їх на Кубань… Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ память про рідну Україну й любов до Матері… Та не діждали цього вони ніколи».
Але на початку 1918-го політичну ситуацію в регіоні дещо змінила поява на Кубані Добровольчої білої армії, яка відступала під ударами кремлівських бандитів - більшовиків. І в цих непростих умовах «Кубань шукала шляхи державного союзу з Україною. І під цим союзом малося на увазі і входження до складу УНР, і союз військовий оборонний, економічний , культурний.. і взагалі будь-які форми співпраці вже в одній спільній державі».
Та повноцінне об'єднання в 1918-му так не відбулося через агресію кривавої радянської Росії. Брутальна московська окупаційна військова сила, її величезна - орда бандитів -більшовиків окупувала Українську Кубанську Народну Республіку, і повністю винищила її українців , а, зрештою, також окупувала і Українську державу УНР також мільйонами знищуючи українців. При цьому зробивши УНР і КНР . своїми жахливими підневільними кацапськими колониями.-
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23.04.2021 17:18 Відповісти
це не ворожа мова. Бо вона не їхня взагалі. Вони ії надбали також як і джинси, то шо, джинси заборонять?
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23.04.2021 18:22 Відповісти
В 1971 году, я первый раз поехал в Крым. Тогда я говорил по-украински. Меня все понимали с трудом. В магазине купить "цукерки", то пальцем показать надо было. Поезжайте а Египет, Турцию, что-то можно там объяснить по украински? А вот русский они знают великолепно. Русский, один из пяти, официальных языков ООН. Русскоязычные сайты, на втором месте в мире. Нельзя себя обеднять. Я не могу читать Всеволода Нестайко, на русском, но я не могу читать Пушкина на украинском, это пародия. Не надо обеднять себя.
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23.04.2021 16:49 Відповісти
А куПушкина до якого сюди приплутав маніпулятор символами,а Гюго на раиськом тобі очі не жмурить.
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23.04.2021 17:00 Відповісти

А в січні 1918-го була створена республіка КНР, і кубанський парламент і уряд республіки почали роботу . Але на Кубань вже наступали жахливі численні орди московських бандитів більшовиків. І тоді кубанці терміново почали переговори з українським урядом про входження українського етнічного краю КНР до складу Української держави УНР на правах широкої автономії. Ця ідея знайшла підтримку в українського народу були підписані документи. З України на Дон і Кубань, стали відправляти тисячі добровольців, великі партії зброї, амуніції і медикаментів. У планах українського уряду готувалася висадка потужного українського десанту на Таманський півострів, де саме йшло масштабне повстання проти кривавих окупантів кремлівських бандитів -більшовиків.
Але цей задум так і залишився нереалізованим через «п'яту кремлівську колону» в українському генштабі: деякі офіцери «зливали» інформацію білогвардійцям і саботували процес підготовки. А пізніше військові дії в самій Україні УНР де український народ вже мужньо знищував проклятих кремлівських окупантів - бандитів більшовиків на своїй рідній українській землі і не міг дієво допомогти рідній Українській Кубанської Республіці. А після завоювання Кубані кремлівськими комуно -фашистами, боротьба українців - кубанців за свою свободу не закінчилася - їх непокірний дух ще довго не давав спокою кривавій комуно - фашистській окупаційній владі. І тоді кремлівські кати повністю знищили слов'ян- українців (голодомор, депортація, репресіях, розстріли, геноцид) і тепер на Кубані слов'ян Українців з 60% залишилося тільки 4%. А зараз вже ******* так звані ряджені ніби "Кубанські козаки" це жахливі і пропиті з ніг до голови обісцяні кацапські рябі козломорді пики з рязанською і вологодською говіркою - матом личакових москалів кацапів, притому вони всі поголовно кремлівські фашисти )(уйла...-
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23.04.2021 17:25 Відповісти
Повторяю. Кубань, ни одной секунды, в своей истории, не была Украиной. Придумывать можно что угодно.
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23.04.2021 19:54 Відповісти
Кожен досвідчений продавець в Туреччині може обслуговувати кількома іноземними мовами, причому на досить пристойному рівні. Бачив не раз, як швидко перемикається з російської на англійську або польську або німецьку. Останнім часом все більше продавців намагаються говорити і українською.

В Туреччині минулого року купував солодощі. Я звернувся до продавця російською, він відповів українською - чув, як ми з друзями між собою говорили. Далі обслуговував досить нормально українською мовою, хоча з деякими словами ми йому допомагали.
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23.04.2021 17:55 Відповісти
А от в Єгипті такого поки що не бачу.
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23.04.2021 17:56 Відповісти
В цьому році був у Хургаді - на квадроцикли заманював єгиптянин словами можливо, має сенс, я впевненний. Так, ми з ним потоваришували без єкскурсій, так, не всі так вільно волдіють українською, але ще з років десять і москалям треба буде перекладач. Хоча, раніше їм знадобиться лоцман по мінним полям на кордонах.
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24.04.2021 07:07 Відповісти
Я б за такі гроші які ці ЙОВБОДЯТЛИ отримують в раді і ************* вивчив би за одну каденцію !
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23.04.2021 16:49 Відповісти
Скока можна этих жлобов уговаривать соблюдать закон о языке, их же не принуждали идти в депутаты, не нравится, пошел вон и все дела.
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23.04.2021 17:11 Відповісти
Закон є закон, його потрібно виконувати, в першу чергу таким законодавцям як депутати. Втім ще і парадоксальний той факт, що росіяни п*яткою в груди себе б*ють, стверджуючи що з українцями братній народ і при цьому цей "брат" не в змозі вивчити українську мову, посилаючись на особливості будови щелепи і так звану русофобію.
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23.04.2021 17:44 Відповісти

Кривавий фашист )(уйло користуючись величезними доходами від продажу кацапської енергетичної сировини. Він підкупає просто майже всіх за ці свої криваві кремлівські срібняки для Юд. Масово скуповує і у нас недостойних продажних українців виродків. Так багато хохлів яничар вже продали свою Українська Батьківщину це і: політики, артисти, чиновники, спортсмени.... Всі такі як і ці продажні депутати перевертні з Миколаєва, які навіть не переїжджають з ненависної ними України в свою улюблену прокляту паРашу, так як кремлівські фашисти )(уйла і ФСБ зобов'язали їх залишитися і розвалювати Українську державу з середини. Так тепер вся ця така продажна зграя яничар яку з потрохами скупила паРаша, вони вже навіть не мають своєї Української Батьківщини. Так як Батьківщина для них московських опричників - перевертнів тільки там де їм побільше підкинуть кривавих кремлівських срібняків для вірних Юд.-
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23.04.2021 17:15 Відповісти
Бідний Зеленський )
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23.04.2021 19:25 Відповісти
Депутанов и всех официальных тока +
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23.04.2021 19:28 Відповісти
це залежні людці і з гнилим менталітетом
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23.04.2021 20:13 Відповісти
 
 