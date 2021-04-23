Мовний омбудсмен має намір вимагати позбавляти мандатів депутатів, які розмовляють російською: "Хіба таке можливо на 30-му році незалежності?"

21 квітня відбулося чергове пленарне засідання сесії Харківської міської ради, на якому було зафіксовано порушення мовного закону секретарем Харківської міськради, поряд депутатів і посадових осіб виконкому міської ради.

Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмена Тараса Креміня, передає Цензор.НЕТ.

"Це вже не перший сигнал про те, що місцеві депутати систематично порушують мовне законодавство. Відповідно до статті 56 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мною як Уповноваженим із захисту державної мови вже здійснюються заходи державного контролю щодо низки депутатів та посадових осіб Харківської міської ради. Чергова скарга, яка надійшла на нашу адресу, також не залишиться без уваги. Будуть вжиті усі можливі заходи реагування, передбачені Законом", - зазначив Кремінь.

Він також підкреслив, що використовуючи недержавну мову під час виконання службових обов’язків, у тому числі під час засідань, заходів, зустрічей та робочого спілкування, депутати порушують не лише статтю 12 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а й депутатську присягу.

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"У зв'язку з цим ми будемо звертатися до відповідних політичних сил з вимогою позбавити депутатських мандатів тих представників, які систематично порушують норми Закону та присягу", - наголосив він.

Уповноважений також повторно звернувся до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення у судовому порядку скасування рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної .

"Вчора, 22 квітня, відбулося чергове пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, на якій депутати вкотре проігнорували питання скасування цього неконституційного рішення, хоча мали це зробити у шестимісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" - тобто півтора роки тому. У зв'язку з цим повторно звертаюся до ГПУ забезпечити його скасування у судовому порядку, - сказав Тарас Кремінь. - Миколаїв залишається чи не єдиним містом в Україні, де досі діє антиконституційне рішення. Мені прикро, що новообрані депутати, як і міський голова, свідомо ігнорують законодавство. Хіба таке можливо на 30-му році Незалежності?"

Кремінь також повідомив, що наразі здійснюються заходи державного контролю за застосуванням державної мови окремими депутатами Миколаївської міської ради, котрі систематично порушують статтю 12 мовного закону.

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Нагадаємо, що наприкінці 2020 та на початку 2021 року за зверненням Уповноваженого вже скасовано усі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області, рішення Рубіжанської та Старобільської міських рад Луганської області, статус регіональної мови скасовано також і в Одесі.