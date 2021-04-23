Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової повісився в камері херсонського СІЗО, - поліція

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної Маші Борисової з села Щасливе Херсонської області, наклав на себе руки. 62-річний чоловік повісився в камері херсонського СІЗО сьогодні вночі, 23 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "ТСН" повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.

За даними деяких ЗМІ, підозрюваний залишив передсмертну записку, але в поліції не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

"Поки ми не розголошуємо таких даних. Те, що ми можемо підтвердити, це сам факт самогубства", - прокоментувала речниця поліції Херсонської області Тетяна Пшонь.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Марія Борисова пропала 7 березня в с. Щасливе Херсонської області. Її тіло знайшли після 4 діб пошуків у сільськогосподарському приміщенні на території села. Поліція встановила, що смерть дівчинки була насильницькою.

Пізніше підозрюваний у вбивстві був заарештований. Коли поліція прийшла до нього додому, то побачила, що він намагався накласти на себе руки. Експертиза підтвердила наявність біологічного матеріалу чоловіка на одязі дівчинки.

Стало відомо, що підозрюваний неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і дружив з її батьком. У МВС повідомили, що чоловікові загрожує довічне ув'язнення.