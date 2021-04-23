Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової повісився в камері херсонського СІЗО, - поліція
Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної Маші Борисової з села Щасливе Херсонської області, наклав на себе руки. 62-річний чоловік повісився в камері херсонського СІЗО сьогодні вночі, 23 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "ТСН" повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.
За даними деяких ЗМІ, підозрюваний залишив передсмертну записку, але в поліції не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.
"Поки ми не розголошуємо таких даних. Те, що ми можемо підтвердити, це сам факт самогубства", - прокоментувала речниця поліції Херсонської області Тетяна Пшонь.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Марія Борисова пропала 7 березня в с. Щасливе Херсонської області. Її тіло знайшли після 4 діб пошуків у сільськогосподарському приміщенні на території села. Поліція встановила, що смерть дівчинки була насильницькою.
Пізніше підозрюваний у вбивстві був заарештований. Коли поліція прийшла до нього додому, то побачила, що він намагався накласти на себе руки. Експертиза підтвердила наявність біологічного матеріалу чоловіка на одязі дівчинки.
Стало відомо, що підозрюваний неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і дружив з її батьком. У МВС повідомили, що чоловікові загрожує довічне ув'язнення.
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Где следствие, где доказательство и суд , или тебе только жертвоприношение волнует без справедливости ?
История ни черта не учит, или ты думаешь что менты изменились ?
Сколько человек расстреляно по поддельным доносам, подставам и самооговорам под пытками ?
А так на труп можно вешать хот убийство Кенеди и выписывать орден за поимку .
Наш елехторат він такий!
У мене склалося враження що ви самі цим займалися!
Знаток однако!
"Бог не фраер - он все видит!"
А люди - люди , менти - ...
Не вбивають гвалтівників, якщо тільки с волі не зайде кабанчик з замовленням від родичів. А без участі оперів такі "трансфери" не робляться. Тому опера полюбому були у справі. Якщо тільки родичі вбитої були при грошах.
Але скоріше при грошах був справжній вбивця, або його родичі. Менти знайшли справжнього вбивцю - мажора якогось, що сидить на дозі, його папіки потужно кашлянули і менти спакували якогось лівого терпілу, щоб закрити справу. А, щоб меньше було нестиковок, терпіла швидко "вдавивсь". І це не важливо як і хто йому допоміг. Отаке наше життя.
Если соблюдали все правила, то ему тупо не на чем было бы вешаться.
Так что или раздолбаи, или его повесили насильно. Не исключено, что менты.
Потому что сенсационные поимки и раскрытия дел Авакова в 90% случаев подстава или фуфло.
Скажите прямо, что был найден повешенным. А уж кто его повесил, надо у Авакова спрашивать. Это ж он гениально дела раскрывает обычно.