Євросоюз про відведення російських військ від кордонів України: "Ми будемо пильно відстежувати"

Євросоюз прийняв до відома заяву глави Міноборони РФ Сергія Шойгу про відведення військ від кордонів України. ЄС буде уважно стежити за тим, як Росія переміщує особовий склад і військову техніку.

Про це повідомив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він підкреслив, що в Євросоюзі врахували оголошення міністра оборони РФ Шойгу про намір відвести війська. "Для ЄС важливо те, що відбувається в цій зоні зараз, ми будемо пильно відстежувати відведення військ і військової техніки, яка була сконцентрована на кордоні з Україною і в Криму", - додав він.

Раніше з аналогічною заявою виступив Держдепартамент США. Представник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Вашингтон обізнаний про заяву російської сторони про відвід військ від кордонів України і стежать за ситуацією. Зазначалося, що від влади РФ в цьому напрямку чекають конкретних кроків.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

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