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Новини Агресія Росії проти України
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Євросоюз про відведення російських військ від кордонів України: "Ми будемо пильно відстежувати"

Євросоюз про відведення російських військ від кордонів України:

Євросоюз прийняв до відома заяву глави Міноборони РФ Сергія Шойгу про відведення військ від кордонів України. ЄС буде уважно стежити за тим, як Росія переміщує особовий склад і військову техніку.

Про це повідомив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він підкреслив, що в Євросоюзі врахували оголошення міністра оборони РФ Шойгу про намір відвести війська. "Для ЄС важливо те, що відбувається в цій зоні зараз, ми будемо пильно відстежувати відведення військ і військової техніки, яка була сконцентрована на кордоні з Україною і в Криму", - додав він.

Раніше з аналогічною заявою виступив Держдепартамент США. Представник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Вашингтон обізнаний про заяву російської сторони про відвід військ від кордонів України і стежать за ситуацією. Зазначалося, що від влади РФ в цьому напрямку чекають конкретних кроків.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

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Автор: 

росія (66461) Євросоюз (13785) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+2
если бы то что ты написал было правдой, то я согласен. А пока это лишь влажные мечты
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23.04.2021 16:39 Відповісти
+1
Да, это все, что они могут. Наблюдать и отслеживать и даже пристально.
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23.04.2021 16:27 Відповісти
+1
Вы не правы, ещё они умеют выражать обеспокоенность или сильную обеспокоенность
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23.04.2021 16:38 Відповісти
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Да, это все, что они могут. Наблюдать и отслеживать и даже пристально.
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23.04.2021 16:27 Відповісти
Вы не правы, ещё они умеют выражать обеспокоенность или сильную обеспокоенность
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23.04.2021 16:38 Відповісти
Русне одели намордник и ведут в стойло.
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23.04.2021 16:28 Відповісти
если бы то что ты написал было правдой, то я согласен. А пока это лишь влажные мечты
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23.04.2021 16:39 Відповісти
...що,звик вірити??...даремно,наївний...
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23.04.2021 16:49 Відповісти
не звик, але дуже хочеться...
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23.04.2021 18:01 Відповісти
А залишається лише це :

Що запропонували Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
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23.04.2021 16:59 Відповісти
Жоден українець цю формулу не коли не визнає! Гроші в обмін на примарні побажання клоуна не коли не пройдуть!!!
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23.04.2021 17:02 Відповісти
https://24tv.ua/kremli-gotovi-zustritis-normandskomu-formati-garyachi-novini_n1607544 У Кремлі готові зустрітись в нормандському форматі на Донбасі, але за участі бойовиків .... интересно украинская нынешняя власть клюнет на предложенную Московией Гражданскую войну на оккупированном Донбассе после захвата Московией украинского Крыма?
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23.04.2021 17:10 Відповісти
Кстати, господа знатоки, а куда кацапы (по мнению ЕС и прочих) должны отвести войска? За Урал? Если танк может чесать по дороге 60-80 км\ч совершенно не напрягаясь, то отвод на 160 км они смогут наверстать за два часа.
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23.04.2021 17:32 Відповісти
чего то флажок у тебя стрёмный какой то? казачёк засланный?
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23.04.2021 17:38 Відповісти
нормальный флажок, свали в туман если по теме сказать нечего.
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23.04.2021 17:42 Відповісти
значит казачёк... кто заслал? имя, фамилия?
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23.04.2021 18:00 Відповісти
ФБР
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24.04.2021 07:52 Відповісти
в части дислоцирования, в войска своего федерального округа, а не оставаться забайкальским в южном округе
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23.04.2021 18:11 Відповісти
 
 