Євросоюз про відведення російських військ від кордонів України: "Ми будемо пильно відстежувати"
Євросоюз прийняв до відома заяву глави Міноборони РФ Сергія Шойгу про відведення військ від кордонів України. ЄС буде уважно стежити за тим, як Росія переміщує особовий склад і військову техніку.
Про це повідомив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він підкреслив, що в Євросоюзі врахували оголошення міністра оборони РФ Шойгу про намір відвести війська. "Для ЄС важливо те, що відбувається в цій зоні зараз, ми будемо пильно відстежувати відведення військ і військової техніки, яка була сконцентрована на кордоні з Україною і в Криму", - додав він.
Раніше з аналогічною заявою виступив Держдепартамент США. Представник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Вашингтон обізнаний про заяву російської сторони про відвід військ від кордонів України і стежать за ситуацією. Зазначалося, що від влади РФ в цьому напрямку чекають конкретних кроків.
Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.
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Що запропонували Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.