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Новини Коронавірус і карантин
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У Раді зібрано понад 150 підписів за проведення позачергового засідання по боротьбі з пандемією: "слуги народу" не дали жодного підпису, - Ірина Геращенко

У Раді зібрано понад 150 підписів за проведення позачергового засідання по боротьбі з пандемією:

"Європейська Солідарність" зібрала понад 150 підписів для проведення позачергового засідання по боротьбі з пандемією. Тим часом, фракція "Слуга народу" не дала жодного підпису за це рішення.

Про це народний депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім колегам з усіх фракцій, які підтримали цю ініціативу. Жодного підпису не дали "слуги", на жаль", - написала Геращенко.

Вона також зазначила, що засідання найімовірніше відбудеться у вівторок.

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Під час засідання планується розгляд таких питань: моніторинг невиконання попередніх рішень ВР по боротьбі з пандемією, провал вакцинації, ситуація з невиплатами надбавок і страховок лікарям.

"Ми вважаємо непрофесіоналізмом і відвертим злочином забрати кошти на закупівлю вакцин з медгарантій (тобто, від хворих на рак, діабет, захворювання серця, позбавити самих медиків соцзахисту). Ми вимагаємо виділити кошти на вакцини антиковідного фонду, а не витрачати його на велике розкрадання", - зазначила Геращенко.

Автор: 

ВР (15073) Геращенко Ірина (1150) карантин (18172) Слуга народу (2822) Європейська Солідарність (1093) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
У "слуг" другие проблемы!
Обсуждаю обыски у дяди Бени.....и вопрос: уже пора рвать когти или еще подоить его !?
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23.04.2021 16:32 Відповісти
+6
У зеленого стадо сейчас только одна мысль.."уже пора валить из этой страны или еще нет"...
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23.04.2021 16:44 Відповісти
+4
ЗЕбилоиды працюють
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23.04.2021 16:32 Відповісти
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У "слуг" другие проблемы!
Обсуждаю обыски у дяди Бени.....и вопрос: уже пора рвать когти или еще подоить его !?
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23.04.2021 16:32 Відповісти
Слуги заседают по другим вопросам, а именно - вносят втихаря в локдаун ИЗМЕНЕНИЯ в ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС и их мафия продвинула в Раду законы по уничтожению украинской земли, фермерства и т.д. Украинская земля не будет приносить прибыль украинцам и они будут рабами на своей земле. А именно - будут продавать землю иностранцам, будут продавать ценные земли - заповедные, леса,водоемы и т.д.Заберут землю у фермеров, огороды у людей, которые не оформленны как частная собственность, заберут земли Академии наук по созданию семян без ГМО, снимают все правила с распродажи, убирают контроль государства за использованием земель Украины, отменили право каждого украинца на бесплатное приобретение 2 га земли, убирают запрет на снятие 1м слоя плодородного чернозема с земель Украины, убирают право селян избирать свою власть, ее будут назначать сверху, т.е. будут смотрящие за дерибаном земель. Сейчас начался уже рейдерский захват земель по всей Украине. Что дальше будем ждать? Фактически 72% территории Украины сдают без войны иностранцам, а украинцы будут рабами на своей земле батрачить за копейку и прибыли в госбюджет не получать никакой и урожая не видеть, а жить впроголодь. Что еще ждем?
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23.04.2021 17:25 Відповісти
ЗЕбилоиды працюють
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23.04.2021 16:32 Відповісти
Ай, да ты шо! Сывочолое лай@о работает исключительно в интересах Украины. Собирает подписи, непонятно на что, не забывая про хатынки в Испании и картонные богданчики от свинарчуков. Озаботились, ****
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23.04.2021 16:44 Відповісти
Злилися у екстазі з БЮТ та ОПЗЖ.
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23.04.2021 16:46 Відповісти
ПНХ 🐖🐕 дырявая
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23.04.2021 17:01 Відповісти
Та не говори. У Бени всегда Украина на первом месте. После бабок
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23.04.2021 17:58 Відповісти
У зеленого стадо сейчас только одна мысль.."уже пора валить из этой страны или еще нет"...
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23.04.2021 16:44 Відповісти
З цієї зустрічі у плвсняви відкатів не буде, то навіщо збиратись?
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23.04.2021 16:48 Відповісти
"слуги народа" не дали ни одной подписи/ Какая такая пандемия? Ум, честь и совесть 73 % избирателей пандемию гневно разоблачают: депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью. И над пандемией потешаются : "Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом." Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом.
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23.04.2021 16:48 Відповісти
Чьорта навідь не здивувалася.
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23.04.2021 17:06 Відповісти
Зелені покидьки!
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23.04.2021 17:20 Відповісти
Любители толочь воду в ступе отвлекают от злобных и вероломных потуг бункерного шибздика плешивого расширить оккупацию Украины,поработить Харьков,Днепр.Дают 10 лим тому ,кто первым установит триколорную вонючую портянку над Киевом.В Донбасс заехала целая орава пропагандонов от Кисель -ТВ,чтобы снимать специальные инсценировки ,,зверств" ВСУ .А Ириша не может добавить ни одного врача -ковидника,потому-что их физически нет.Свези их хоть со всего Китая,но с пофигизмом украинцев не справиться.Наши врачи героически борятся с к19 .Я низко кланяюсь им .Хоть в платной поликлинике,хоть в бесплатной областной инфекционке.Насмотрелся,когда носил передачи своим близким.А Европейская Солидарность не может своих близких спасти,а других учит.Лучше бы рассказали .как они спасали Бриллиантовых прокуроров,Гепу,Дупу ,Трухана от тюрьмы и сумы.
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23.04.2021 17:48 Відповісти
Они ишо мозги у депутатов СН украли
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23.04.2021 18:00 Відповісти
і у https://censor.net/ru/user/486396 також
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23.04.2021 18:35 Відповісти
У него купили, за "полвареника"
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23.04.2021 18:47 Відповісти
Депутаты Слуги Народа - это моральные уроды, которых интересуют только подачка от руководства партии за голосование по предательству интересов Украины и заказ проституток.
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23.04.2021 18:06 Відповісти
 
 