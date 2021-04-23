У Раді зібрано понад 150 підписів за проведення позачергового засідання по боротьбі з пандемією: "слуги народу" не дали жодного підпису, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" зібрала понад 150 підписів для проведення позачергового засідання по боротьбі з пандемією. Тим часом, фракція "Слуга народу" не дала жодного підпису за це рішення.

Про це народний депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім колегам з усіх фракцій, які підтримали цю ініціативу. Жодного підпису не дали "слуги", на жаль", - написала Геращенко.

Вона також зазначила, що засідання найімовірніше відбудеться у вівторок.

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Під час засідання планується розгляд таких питань: моніторинг невиконання попередніх рішень ВР по боротьбі з пандемією, провал вакцинації, ситуація з невиплатами надбавок і страховок лікарям.

"Ми вважаємо непрофесіоналізмом і відвертим злочином забрати кошти на закупівлю вакцин з медгарантій (тобто, від хворих на рак, діабет, захворювання серця, позбавити самих медиків соцзахисту). Ми вимагаємо виділити кошти на вакцини антиковідного фонду, а не витрачати його на велике розкрадання", - зазначила Геращенко.