Нардеп від "Батьківщини" Волинець не вказав у декларації, звідки гроші на придбання елітного житла в Києві, - ЗМІ. ФОТО
Народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець не вказав в декларації за 2020 рік джерело походження майже трьох мільйонів гривень на купівлю квартири у Печерському районі Києва. Сам нардеп пояснив журналістам, що грошима допомогла "жінка, з якою він проживає", але Волинець не згадує про неї в декларації, бо вважає "необов’язковим". При цьому спеціалісти у сфері протидії корупції стверджують, що нардеп мав би задекларувати цивільну дружину та її активи, якщо веде з нею спільний побут.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У червні 2020 року Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за чотири мільйони гривень. І одразу придбав нове житло, із у півтора рази більшою площею в комплексі "Бульвар фонтанів" – елітній новобудові на Печерську, а також оформив на себе два паркомісця. Усе це коштувало депутату понад 7,5 мільйонів гривень.
Журналісти вирішили перевірити, чи вистачило б власних задекларованих заощаджень та доходів Волинця на покращення житлових умов та розширення житлової площі? "Схеми" проаналізували декларації Волинця за 2019 та 2020 роки. У декларації за 2019 рік він зазначив дохід трохи менше мільйона гривень (це пенсія та зарплата нардепа, а також гроші від Незалежної профспілки гірників та Конфедерації вільних профспілок) та 4 тисячі доларів готівкою. У декларації за 2020 рік у нього залишалася готівка в тому ж розмірі. Отже, сумарно його доходи та заощадження в період покращення житлових умов – понад мільйон гривень (це пенсія, депутатська зарплата, а також кошти у банку).
"Виходить, цих коштів було недостатньо, щоб покрити різницю у 3 з половиною мільйони гривень для придбання більших апартаментів у Києві", – говориться в розслідуванні.
Журналісти звернулися за коментарем до депутата. На запитання "Схем", як Волинець може пояснити джерело походження частини коштів на придбання квартири на Печерську, він відповів так: "У мене були заощадження. Я все життя працював. На важких, відповідальних роботах. Я працював у шахті довгий час. Це по-перше. По-друге, я живу з жінкою, яка також вклала свій внесок у цю квартиру".
Волинець пояснив, чому не вказав цю інформацію в декларації: "Ми не в шлюбі. Вона не вважає за потрібне, щоб я це робив... Це не обов’язково. Вивчіть закон".
Фахівці у сфері протидії корупції наголошують: Волинець мав би вказати у своїй декларації інформацію про спільне проживання та активи цивільної дружини. "Незважаючи на те, хоче він її декларувати чи не хоче, є обов’язок декларувати людину, з якою проживаєш та ведеш спільний побут", – зазначив виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.
Журналісти також звернули увагу, що депутат не вказує володіння та користування автотранспортом. "Схеми" зафіксували, як Михайло Волинець протягом січня-лютого 2021 року неодноразово користувався автомобілем Toyota Highlander.
Із вересня 2019 р. машина оформлена на сина нардепа – Андрія Волинця. На той момент такий автомобіль, за даними офіційних дилерів, коштував понад 50 000 доларів, тобто близько 1,3 млн гривень.
Журналістам також вдалося з’ясувати, що син голови Національної профспілки гірників України Михайла Волинця працює в структурі олігарха Ріната Ахметова – найбільшого приватного власника шахт в Україні. Андрій Волинець працює у холдингу "Метінвест" – цю інформацію озвучили в офісі компанії у Женеві, надавши адресу його робочої пошти. На запитання щодо роботи сина у холдингу Ахметова Михайло Волинець відповів журналісту: "Мій син працює, а я не знаю, чим ви займаєтеся".
Ані в звітності за 2019 рік, ані за 2020-й – депутат Волинець не вказав елітний позашляховик, записаний на сина. Хоча, якщо користувався ним з моменту набуття депутатських повноважень, то мав би – зауважують юристи.
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Ще до оформлення купівлі канал перейшов під контроль адміністрації Президента. Власник підписав понятійну згоду, а на каналі оселився «смотряшій» з Банкової.
Але не Порошенко став власником 112-го. Несподівано для редакції новим беніфіціаром каналу в 2018-му став Тарас Козак з оточення Медведчука.
Думаетє, Прошенко відмовився від грошей за закриття справ проти власника каналу? Помиляєтесь. Впевненний, він їх отримав.
Медведчук був ніяким не опонентом. Він був партнером Порошенка.
Давній друг Петра Олексійовича створював для нього економічні і політичні преференціі?, сам перетворюючись на впливову фігуру.
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.html https://www.economics-prorok.com/2021/03/политика-всегда-была-нужна-порошенко.html
А як ще може називатись локшина від влади якій весь заважае красти Ю.Тимошенко і "Батьківщина?"
Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings політик та його дружина Марина Порошенко впродовж 2009 - 2012 років
придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.
https://24tv.ua/poroshenko-kontrolyuvav-6-ofshoriv-cherez-yaki-kupuvav-shedevri_n1616691
Юлька - "борцыня с олигархами" просто так его у себя пригрела в нардепах "Батьківщини"? Как и всю антиукраинскую враждебную шваль пригревала у себя - Портнова, Королевскую, Олийныка, Лозинского и т.п.
https://www.facebook.com/100007474054223/videos/2620713674854409/
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669
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После избрания Виктора Януковича президентом Украины, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Медведев и Янукович подписали новый договор,
который коренным образом изменил положения договора от 19 января 2009 года, а именно:
в новом договоре Украины уже не имела права на разрыв договора без штрафных санкций.
По договору от 21 апреля 2010 года договор мог быть разорван только по согласию сторон;
газовые обязательства сторон были скреплены уже не подписями глав Нафтогаза и Газпрома, а подписями президентом Украины и России;
новый договор предусматривал, что Украина получит скидку на цену российского газа на 100 долларов
в обмен на продление срока базирования Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.
Таким образом, поставки газа из России на Украину с этого момента регулировались двумя договорами - от 19 января 2009 и от 21 апреля 2010.
Однако в украинской политике партия Януковича и партия Ющенко (а также многие мелкие партии)
продолжали упрекать Тимошенко в невыгодном «газовом контракте января-2009»[46][47][48][49][50],
забывая, что договор от 21 апреля 2010 сделал невозможным разрыв договора от 19 января 2009.
википедия.
http://argumentua.com/novosti/oppozitsioner-poroshenko-pri-yanukoviche-stal-milliarderom-smi
...А може, краще у пана Івана запитатися про щось... не настільки невдобне? Приміром, чи є життя на Марсі...
"....тут помню, и тут помню, а вот тут не помню..."( С )
https://biz.censor.net/resonance/3014392/zolotoyi_kilovatt_ahmetova_i_poroshenko
............
В проекті бюджету на 2019 рік передбачається виділення 1 мільярду гривень на спеціальний "Фонд Президента України",
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/22/642926/
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Скільки коштів з бюджету у 2020 році отримає фонд дружини Порошенка
https://politerno.com.ua/papers/skilky-koshtiv-z-byudzhetu-u-2020-rotsi-otrymaye-fond-druzhyny-poroshenka/
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П'ятий президент України Петро Порошенко задекларував у 2020 році понад 1,8 мільярда гривень готівкою
https://hromadske.ua/posts/poroshenko-zadeklaruvav-najbilshe-gotivki-sered-deputativ-u-yes-poyasnili-chomu-vin-ne-trimaye-groshi-u-banku
У нього також немає нерухомості. Їздить депутат на Range Rover 2018 року випуску, з цінних речей - наручні годинники Breguet і IWC.https://dilo.net.ua/novyny/deputat-vid-yes-gerasymov-ne-zadeklaruvav-villu-v-ispaniyi-shemy/
дуже красномовна річ, йолопи навіть критично мислити не здатні, чи може реально нова ШИРКА намічається
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Ю. Тимошенко:Влада, яка обіцяла непримиренну боротьбу з корупцією, сьогодні по суті прикриває злочинні схеми.
Слідча комісія парламенту за кілька днів викрила корупційних оборудок більше, аніж усі правоохоронці за рік,
але тепер депутати з президентської фракції не дозволяють розслідувати оборудки, які коштують державі мільярди доларів.
Фактично своєю безпорадністю влада прикриває корупцію і крадіжки.
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-zaklikala-do-obyednannya-nacionalnix-sil-shhob-zupiniti-kolonizaciyu-kra%d1%97ni/