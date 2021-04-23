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Новини Е-декларації держслужбовців
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Нардеп від "Батьківщини" Волинець не вказав у декларації, звідки гроші на придбання елітного житла в Києві, - ЗМІ. ФОТО

Нардеп від

Народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець не вказав в декларації за 2020 рік джерело походження майже трьох мільйонів гривень на купівлю квартири у Печерському районі Києва. Сам нардеп пояснив журналістам, що грошима допомогла "жінка, з якою він проживає", але Волинець не згадує про неї в декларації, бо вважає "необов’язковим". При цьому спеціалісти у сфері протидії корупції стверджують, що нардеп мав би задекларувати цивільну дружину та її активи, якщо веде з нею спільний побут.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У червні 2020 року Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за чотири мільйони гривень. І одразу придбав нове житло, із у півтора рази більшою площею в комплексі "Бульвар фонтанів" – елітній новобудові на Печерську, а також оформив на себе два паркомісця. Усе це коштувало депутату понад 7,5 мільйонів гривень.

Журналісти вирішили перевірити, чи вистачило б власних задекларованих заощаджень та доходів Волинця на покращення житлових умов та розширення житлової площі? "Схеми" проаналізували декларації Волинця за 2019 та 2020 роки. У декларації за 2019 рік він зазначив дохід трохи менше мільйона гривень (це пенсія та зарплата нардепа, а також гроші від Незалежної профспілки гірників та Конфедерації вільних профспілок) та 4 тисячі доларів готівкою. У декларації за 2020 рік у нього залишалася готівка в тому ж розмірі. Отже, сумарно його доходи та заощадження в період покращення житлових умов – понад мільйон гривень (це пенсія, депутатська зарплата, а також кошти у банку).

Нардеп від Батьківщини Волинець не вказав у декларації, звідки гроші на придбання елітного житла в Києві, - ЗМІ 01

"Виходить, цих коштів було недостатньо, щоб покрити різницю у 3 з половиною мільйони гривень для придбання більших апартаментів у Києві", – говориться в розслідуванні.

Журналісти звернулися за коментарем до депутата. На запитання "Схем", як Волинець може пояснити джерело походження частини коштів на придбання квартири на Печерську, він відповів так: "У мене були заощадження. Я все життя працював. На важких, відповідальних роботах. Я працював у шахті довгий час. Це по-перше. По-друге, я живу з жінкою, яка також вклала свій внесок у цю квартиру".

Читайте також: Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ. ФОТО

Волинець пояснив, чому не вказав цю інформацію в декларації: "Ми не в шлюбі. Вона не вважає за потрібне, щоб я це робив... Це не обов’язково. Вивчіть закон".

Фахівці у сфері протидії корупції наголошують: Волинець мав би вказати у своїй декларації інформацію про спільне проживання та активи цивільної дружини. "Незважаючи на те, хоче він її декларувати чи не хоче, є обов’язок декларувати людину, з якою проживаєш та ведеш спільний побут", – зазначив виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Журналісти також звернули увагу, що депутат не вказує володіння та користування автотранспортом. "Схеми" зафіксували, як Михайло Волинець протягом січня-лютого 2021 року неодноразово користувався автомобілем Toyota Highlander.

Нардеп від Батьківщини Волинець не вказав у декларації, звідки гроші на придбання елітного житла в Києві, - ЗМІ 02

Із вересня 2019 р. машина оформлена на сина нардепа – Андрія Волинця. На той момент такий автомобіль, за даними офіційних дилерів, коштував понад 50 000 доларів, тобто близько 1,3 млн гривень.

Журналістам також вдалося з’ясувати, що син голови Національної профспілки гірників України Михайла Волинця працює в структурі олігарха Ріната Ахметова – найбільшого приватного власника шахт в Україні. Андрій Волинець працює у холдингу "Метінвест" – цю інформацію озвучили в офісі компанії у Женеві, надавши адресу його робочої пошти. На запитання щодо роботи сина у холдингу Ахметова Михайло Волинець відповів журналісту: "Мій син працює, а я не знаю, чим ви займаєтеся".

Ані в звітності за 2019 рік, ані за 2020-й – депутат Волинець не вказав елітний позашляховик, записаний на сина. Хоча, якщо користувався ним з моменту набуття депутатських повноважень, то мав би – зауважують юристи.

Автор: 

Волинець Михайло (98) електронне декларування (1472)


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Топ коментарі
+16
Ясна річ,Матьківщина ,затяті борцуни за соціальну справедливість !!!)))
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23.04.2021 18:08 Відповісти
+15
Профспілковий бомж. Юля дає шлях у життя всім покидькам і зрадникам України.Через бют потрапили у раду всі негідники яких тільки можна було знайти,на всіх сміттєзвалищах.Це не партія а виробник зрадників і гнид.
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23.04.2021 18:15 Відповісти
+14
Хитрожопа потвора !!! Бач скількі бабла каскаю об асфальт нагупав ,Мишко !!!)))
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23.04.2021 18:06 Відповісти
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падумаєш, слуги вони за народ!!!! горою!!! і не важливо як той зветься....бєня, ахметов, пінчук...
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23.04.2021 18:06 Відповісти
Признался что альфонс
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23.04.2021 18:11 Відповісти
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23.04.2021 18:24 Відповісти
Так он признается что голубой лишь бы от корыта не оттащили.
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23.04.2021 18:30 Відповісти
Хитрожопа потвора !!! Бач скількі бабла каскаю об асфальт нагупав ,Мишко !!!)))
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23.04.2021 18:06 Відповісти
Ясна річ,Матьківщина ,затяті борцуни за соціальну справедливість !!!)))
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23.04.2021 18:08 Відповісти
С.Гайдай.
Ще до оформлення купівлі канал перейшов під контроль адміністрації Президента. Власник підписав понятійну згоду, а на каналі оселився «смотряшій» з Банкової.
Але не Порошенко став власником 112-го. Несподівано для редакції новим беніфіціаром каналу в 2018-му став Тарас Козак з оточення Медведчука.
Думаетє, Прошенко відмовився від грошей за закриття справ проти власника каналу? Помиляєтесь. Впевненний, він їх отримав.
Медведчук був ніяким не опонентом. Він був партнером Порошенка.
Давній друг Петра Олексійовича створював для нього економічні і політичні преференціі?, сам перетворюючись на впливову фігуру.
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.html https://www.economics-prorok.com/2021/03/политика-всегда-была-нужна-порошенко.html
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24.04.2021 09:08 Відповісти
не урядники, а общество жуликов и воров...всех трепачей на помойку!...
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23.04.2021 18:09 Відповісти
Шахтёры пусть порадуются за Волынца, якобы защитника их прав, не слазящего с экранов. А также за таких чудесных и загадочных женщин , которые "помогают" деньгами на многомиллионную квартирку в Киеве, а не в тех же шахтёрских городках
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23.04.2021 18:14 Відповісти
Профспілковий бомж. Юля дає шлях у життя всім покидькам і зрадникам України.Через бют потрапили у раду всі негідники яких тільки можна було знайти,на всіх сміттєзвалищах.Це не партія а виробник зрадників і гнид.
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23.04.2021 18:15 Відповісти
Це якось виправдовує корупціонера і покидька?
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24.04.2021 11:15 Відповісти
А,хто сказав,що він корупціонер?
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27.04.2021 09:47 Відповісти
Якщо народний депутат і профспілковий керівник має статки яким нема пояснення походження і які не декларуються то як це називається?
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27.04.2021 11:25 Відповісти
ФСБ працює.
А як ще може називатись локшина від влади якій весь заважае красти Ю.Тимошенко і "Батьківщина?"
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03.05.2021 09:13 Відповісти
А як це можна назвати?

Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings політик та його дружина Марина Порошенко впродовж 2009 - 2012 років
придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.
https://24tv.ua/poroshenko-kontrolyuvav-6-ofshoriv-cherez-yaki-kupuvav-shedevri_n1616691
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07.05.2021 09:43 Відповісти
СЛАБАЯ ВЛАСТЬ это то же самое что БЕЗЗАКОНИЕ & КОРРУПЦИЯ
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23.04.2021 18:16 Відповісти
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність ,це лише імітація державної діяльності !!!)))
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23.04.2021 18:25 Відповісти
Ахметовский выкормыш
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23.04.2021 18:17 Відповісти
Волынец всегда обеспечивал интересы Ахметова, и с ахметовских ТВ-каналов не вылазит и своего сынка хорошо у Ахметова пристроил.
Юлька - "борцыня с олигархами" просто так его у себя пригрела в нардепах "Батьківщини"? Как и всю антиукраинскую враждебную шваль пригревала у себя - Портнова, Королевскую, Олийныка, Лозинского и т.п.
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23.04.2021 18:51 Відповісти
Ну що ви ото... Він жеж страждалець за шахтьоров! Та ще й укроимовний. А ви про якісь там декларації. Стыдитесь, господа!
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23.04.2021 18:18 Відповісти
ЮЛЬКУ В СТУДИЮ))))))))))))))))))) лучше бы земли подешевке купил, квартиры еще настрят
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23.04.2021 18:21 Відповісти
Юлька не Штирлиц ,она брехню за пол секунды сварганит. В Днепре ее в школе и на заводе запомнили как феноменально лживую прохиндейку.
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23.04.2021 18:28 Відповісти
"Студентка,комсомолка и просто ... " !!!)))
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23.04.2021 18:33 Відповісти
поросята,це не Юля обіцяє ,а засновик"ПР" Порошенко?
https://www.facebook.com/100007474054223/videos/2620713674854409/
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24.04.2021 09:10 Відповісти
Порошенко: Харківські угоди - мистецтво компромісу
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669

**
После избрания Виктора Януковича президентом Украины, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Медведев и Янукович подписали новый договор,
который коренным образом изменил положения договора от 19 января 2009 года, а именно:
в новом договоре Украины уже не имела права на разрыв договора без штрафных санкций.
По договору от 21 апреля 2010 года договор мог быть разорван только по согласию сторон;
газовые обязательства сторон были скреплены уже не подписями глав Нафтогаза и Газпрома, а подписями президентом Украины и России;
новый договор предусматривал, что Украина получит скидку на цену российского газа на 100 долларов
в обмен на продление срока базирования Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.
Таким образом, поставки газа из России на Украину с этого момента регулировались двумя договорами - от 19 января 2009 и от 21 апреля 2010.
Однако в украинской политике партия Януковича и партия Ющенко (а также многие мелкие партии)
продолжали упрекать Тимошенко в невыгодном «газовом контракте января-2009»[46][47][48][49][50],
забывая, что договор от 21 апреля 2010 сделал невозможным разрыв договора от 19 января 2009.
википедия.
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24.04.2021 09:17 Відповісти
Не мешайте чуваку о народе думать круглосуточно.
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23.04.2021 18:22 Відповісти
Еще один мачо-альфонс.
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23.04.2021 18:22 Відповісти
То главний профспіл по шахтам шоле?))) товаріщ шахова?
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23.04.2021 18:27 Відповісти
Незальожная профспілка горняків !!!)))
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23.04.2021 18:34 Відповісти
Волынец на себе последнюю рубашку рвет защищая шахтеров. В это время его сын работает на Ахметова, который владеет шахтами. А папа ездит на внедорожнике сына. Интересный каламбур получается
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23.04.2021 18:28 Відповісти
«Оппозиционер» Порошенко при Януковиче стал миллиардером, - СМИ.
http://argumentua.com/novosti/oppozitsioner-poroshenko-pri-yanukoviche-stal-milliarderom-smi
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24.04.2021 09:11 Відповісти
если она дала ему деньги на квартиру ....то , нужно ее расстрелять
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23.04.2021 18:30 Відповісти
Это уже второй за последние дни после шахова, любитель и защитник бедных шахтеров, но шахов кажется круче волынца, но время покажет.
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23.04.2021 18:34 Відповісти
Вот вам і голова профспілки ?? Кого він захистити може ???? Смішно, Своіх людей поставили олігархи, Тому і всі мовчать !!!!
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23.04.2021 18:37 Відповісти
Брешет паскуда, как пить дать - брешет, да все там брехуны, во главе клоуна. Никакой веры им нету, не было, нет и не будет, одно ворьё и одни коррупционеры.
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23.04.2021 18:37 Відповісти
Головне,що каже правду спідручний агента російських спецслужб Порошенко А. Герасімов.
Нардеп від "Батьківщини" Волинець не вказав у декларації, звідки гроші на придбання елітного житла в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1715
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24.04.2021 08:56 Відповісти
Цікаво було б вислухати думку Івана Сулими з цього приводу Нардеп от "Батькивщины" Волынец не указал в декларации, откуда деньги на приобретение элитного жилья в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 2171
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23.04.2021 18:38 Відповісти
Йой...
...А може, краще у пана Івана запитатися про щось... не настільки невдобне? Приміром, чи є життя на Марсі...
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23.04.2021 22:00 Відповісти
поросята,ви спочатку дайте йому вам відповісти,а то ви весь час його блокуєте...
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07.05.2021 09:46 Відповісти
Нє, добродію, тут Ви не влучили. Я жодного разу такого не робив, і не робитиму. Трохи подражнити Івана - то можна. А блокувати... навіщо?
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07.05.2021 17:08 Відповісти
Так у нього рабів тьма на вугільних плантаціях. От він і розкошує. Умеет жіть.
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23.04.2021 18:39 Відповісти
Звідкіля, звідкіля? З внесків членів шахтарських профспілок!
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23.04.2021 18:40 Відповісти
Як "звідки"? У шахті навй..бував...
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23.04.2021 18:53 Відповісти
Ну что вы к парню придираетесь - шахтер, каска надавила, диагноз амнезия. А про денежную бабу так себе от скудоумия ляпнул.
"....тут помню, и тут помню, а вот тут не помню..."( С )
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23.04.2021 18:58 Відповісти
Жона теж майно ? Якісні і вартісні характеристики вказувати ? Подзвонили до першого здати декларацію
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23.04.2021 19:01 Відповісти
Ваня Сулима, аларм! Ваших парафинят!
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23.04.2021 19:22 Відповісти
Баба Юля одолжила ули не понятно!?
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23.04.2021 19:35 Відповісти
По-моему, Волынец ещё с раннего детства работает главой профсоюза шахтеров.
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23.04.2021 19:37 Відповісти
Та він в касці з коногонкою народився !!!))))
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23.04.2021 20:14 Відповісти
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23.04.2021 20:19 Відповісти
где взял? нашахтёрил!
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23.04.2021 20:22 Відповісти
ахметовское шобло - ляшко на корове, волынец на шахтере...
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23.04.2021 20:53 Відповісти
Золотой киловатт Ахметова и Порошенко.
https://biz.censor.net/resonance/3014392/zolotoyi_kilovatt_ahmetova_i_poroshenko

............
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24.04.2021 09:18 Відповісти
згадалась декларація його лідерки - Юлі Тимошенко - бідна, як та церковна миш, навіть вказувала, що живе бідолаха в орендованому будинку) мабуть,і на пластичні операції кредит брала)
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24.04.2021 00:04 Відповісти
галя. і хто ж тебе ї@е таку дурну?Тільки агенти ФСБ в Україні не бояться оформлювати на себе все ними вкрадене...

В проекті бюджету на 2019 рік передбачається виділення 1 мільярду гривень на спеціальний "Фонд Президента України",
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/22/642926/

++++++++++
Скільки коштів з бюджету у 2020 році отримає фонд дружини Порошенка
https://politerno.com.ua/papers/skilky-koshtiv-z-byudzhetu-u-2020-rotsi-otrymaye-fond-druzhyny-poroshenka/
+++++++++++
П'ятий президент України Петро Порошенко задекларував у 2020 році понад 1,8 мільярда гривень готівкою
https://hromadske.ua/posts/poroshenko-zadeklaruvav-najbilshe-gotivki-sered-deputativ-u-yes-poyasnili-chomu-vin-ne-trimaye-groshi-u-banku
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24.04.2021 09:23 Відповісти
ФСБшні "Схеми" відробляє чергове кремлівське замовлення, ********** патріота, вірного побратима Порошенка та шефа Горлівського терориста "Беса", Артура Герасімова
Нардеп від "Батьківщини" Волинець не вказав у декларації, звідки гроші на придбання елітного житла в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3720
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24.04.2021 08:50 Відповісти
Нагадаємо, аналітики "https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/novyna/finansy/deputat-yevrosolidarnosti-herasymov-ne-zadeklaruvav-villu-ispaniyi-sxemy Слово і Діло " дослідили, що у другого співголови фракції «Європейська солідарність» досить скромна декларація. У 2020 році він отримав дохід від зарплати, у нього немає грошей на рахунках, але є мільйон гривень, 69 тис. доларів і 17 тис. євро готівкою.
У нього також немає нерухомості. Їздить депутат на Range Rover 2018 року випуску, з цінних речей - наручні годинники Breguet і IWC.https://dilo.net.ua/novyny/deputat-vid-yes-gerasymov-ne-zadeklaruvav-villu-v-ispaniyi-shemy/
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24.04.2021 09:05 Відповісти
ботоферма Жулії, ну або дурник сулима під ніком володимир, в намаганні перевести стрілки від своїє убогої партії атакує не зелену нечисть чи зажопників а ЄС )).
дуже красномовна річ, йолопи навіть критично мислити не здатні, чи може реально нова ШИРКА намічається
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24.04.2021 10:02 Відповісти
ботоферма жулі?Тоді чого агент ФСБ Порошенко не покладе край цій ботофермі?Не подасть в суд про захист ділової репутаціі,"честі і гідності"За останні 5 років він себе і свого куратора В.Медведчука захистив від переслідувань законодавчо.
***
Ю. Тимошенко:Влада, яка обіцяла непримиренну боротьбу з корупцією, сьогодні по суті прикриває злочинні схеми.
Слідча комісія парламенту за кілька днів викрила корупційних оборудок більше, аніж усі правоохоронці за рік,
але тепер депутати з президентської фракції не дозволяють розслідувати оборудки, які коштують державі мільярди доларів.
Фактично своєю безпорадністю влада прикриває корупцію і крадіжки.
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-zaklikala-do-obyednannya-nacionalnix-sil-shhob-zupiniti-kolonizaciyu-kra%d1%97ni/
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03.05.2021 09:27 Відповісти
Профсоюзые боссы - они такие....
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24.04.2021 10:14 Відповісти
 
 