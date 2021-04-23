Нардеп від "Батьківщини" Волинець не вказав у декларації, звідки гроші на придбання елітного житла в Києві, - ЗМІ. ФОТО

Народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець не вказав в декларації за 2020 рік джерело походження майже трьох мільйонів гривень на купівлю квартири у Печерському районі Києва. Сам нардеп пояснив журналістам, що грошима допомогла "жінка, з якою він проживає", але Волинець не згадує про неї в декларації, бо вважає "необов’язковим". При цьому спеціалісти у сфері протидії корупції стверджують, що нардеп мав би задекларувати цивільну дружину та її активи, якщо веде з нею спільний побут.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У червні 2020 року Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за чотири мільйони гривень. І одразу придбав нове житло, із у півтора рази більшою площею в комплексі "Бульвар фонтанів" – елітній новобудові на Печерську, а також оформив на себе два паркомісця. Усе це коштувало депутату понад 7,5 мільйонів гривень.

Журналісти вирішили перевірити, чи вистачило б власних задекларованих заощаджень та доходів Волинця на покращення житлових умов та розширення житлової площі? "Схеми" проаналізували декларації Волинця за 2019 та 2020 роки. У декларації за 2019 рік він зазначив дохід трохи менше мільйона гривень (це пенсія та зарплата нардепа, а також гроші від Незалежної профспілки гірників та Конфедерації вільних профспілок) та 4 тисячі доларів готівкою. У декларації за 2020 рік у нього залишалася готівка в тому ж розмірі. Отже, сумарно його доходи та заощадження в період покращення житлових умов – понад мільйон гривень (це пенсія, депутатська зарплата, а також кошти у банку).

"Виходить, цих коштів було недостатньо, щоб покрити різницю у 3 з половиною мільйони гривень для придбання більших апартаментів у Києві", – говориться в розслідуванні.

Журналісти звернулися за коментарем до депутата. На запитання "Схем", як Волинець може пояснити джерело походження частини коштів на придбання квартири на Печерську, він відповів так: "У мене були заощадження. Я все життя працював. На важких, відповідальних роботах. Я працював у шахті довгий час. Це по-перше. По-друге, я живу з жінкою, яка також вклала свій внесок у цю квартиру".

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Волинець пояснив, чому не вказав цю інформацію в декларації: "Ми не в шлюбі. Вона не вважає за потрібне, щоб я це робив... Це не обов’язково. Вивчіть закон".

Фахівці у сфері протидії корупції наголошують: Волинець мав би вказати у своїй декларації інформацію про спільне проживання та активи цивільної дружини. "Незважаючи на те, хоче він її декларувати чи не хоче, є обов’язок декларувати людину, з якою проживаєш та ведеш спільний побут", – зазначив виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Журналісти також звернули увагу, що депутат не вказує володіння та користування автотранспортом. "Схеми" зафіксували, як Михайло Волинець протягом січня-лютого 2021 року неодноразово користувався автомобілем Toyota Highlander.

Із вересня 2019 р. машина оформлена на сина нардепа – Андрія Волинця. На той момент такий автомобіль, за даними офіційних дилерів, коштував понад 50 000 доларів, тобто близько 1,3 млн гривень.

Журналістам також вдалося з’ясувати, що син голови Національної профспілки гірників України Михайла Волинця працює в структурі олігарха Ріната Ахметова – найбільшого приватного власника шахт в Україні. Андрій Волинець працює у холдингу "Метінвест" – цю інформацію озвучили в офісі компанії у Женеві, надавши адресу його робочої пошти. На запитання щодо роботи сина у холдингу Ахметова Михайло Волинець відповів журналісту: "Мій син працює, а я не знаю, чим ви займаєтеся".

Ані в звітності за 2019 рік, ані за 2020-й – депутат Волинець не вказав елітний позашляховик, записаний на сина. Хоча, якщо користувався ним з моменту набуття депутатських повноважень, то мав би – зауважують юристи.