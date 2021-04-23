УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4587 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 786 48

"СН" повідомила, що Комітет ВР нібито погодив держоборонзамовлення. Сайт комітету повідомляє, що питання ще розглядають (оновлено)

Сайт політичної партії "Слуга народу" повідомляє, що Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив держоборонзамовлення на 2021-2023 рр. Сайт Комітету уточнює, що питання розглядали, але рішення не прийнято.

Спочатку повідомлення про узгодження держоборонзамовлення з'явилося на сайті партії "Слуга народа", інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки. Питання розглядалося в закритому режимі", - сказано в повідомленні "Слуг народу".

СН повідомила, що Комітет ВР нібито погодив держоборонзамовлення. Сайт комітету повідомляє, що питання ще розглядають 01щ
Повідомлення на сайті "Слуги народу"

Але на сайті Комітету ВР міститься інша інформація.

"Було розглянуто питання узгодження Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки державного оборонного замовлення на 2021 - 2023 роки. Розгляд даного питання буде продовжено на наступному засіданні Комітету", - сказано на сайті.

СН повідомила, що Комітет ВР нібито погодив держоборонзамовлення. Сайт комітету повідомляє, що питання ще розглядають 02

Повідомлення на сайті Комітету Верховної Ради

Автор: 

бюджет (3031) ВР (15073) нацбезпека (162) оборона (4855) Слуга народу (2822) Держоборонзамовлення (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Какие АТОшники? Ты посмотри что из себя представляет монобольшинство. Там что ни клоун, то рекитир из90-х или проститутка. И эти уроды - возглавляют комитет.
показати весь коментар
23.04.2021 18:54 Відповісти
+6
Потому, что закон о оборонных закупках, принятый в июле 2020 г. (!!!) до сих пор не имплементирован. Поставки "Нептунов" зеленые козлы ожидают в лучшем случае в 1 квартале 2022 года. За два года не смогли выделить денег на так необходимое оружие.
показати весь коментар
23.04.2021 18:37 Відповісти
+6
Комітет має засідати цілодобово, поки не погодить оборонне замовлення, або поки не сформулює свої пропозиції по змінам. Не випускати депутатів з будівлі поки не буде погоджено документ!
показати весь коментар
23.04.2021 20:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
УКРАЇНА АБО СМЕРТЬ !
показати весь коментар
23.04.2021 18:09 Відповісти
Комітет має засідати цілодобово, поки не погодить оборонне замовлення, або поки не сформулює свої пропозиції по змінам. Не випускати депутатів з будівлі поки не буде погоджено документ!
показати весь коментар
23.04.2021 20:42 Відповісти
https://dumskaya.net/news/patcientov-belgorod-dnestrovskoy-psihbolnitcy-ot-141931/ В Одесской области пациентов психиатрической больницы отправляют по домам: родственники больных боятся за свои жизни (обновлено, фото)

"СН" сообщила, что Комитет ВР якобы согласовал гособоронзаказ. Сайт комитета сообщает, что вопрос еще рассматривают - Цензор.НЕТ 5064
показати весь коментар
23.04.2021 20:53 Відповісти
Шикарное и полностью готовое, политически подкованное пополнение партии "Слуга народу"! Ура, товарищи!
показати весь коментар
23.04.2021 21:01 Відповісти
Раздуплились наконец-то.
показати весь коментар
23.04.2021 20:58 Відповісти
..."якобы согласовал".. Или вроде бы, как будто, вероятно...
Короче еще "писями по воде виляно".
показати весь коментар
23.04.2021 21:10 Відповісти
А оборонне замовлення минулого року провалили.
показати весь коментар
23.04.2021 18:09 Відповісти
Мне кажется пока в комитете безопастности и в других оборонных ведомствах не будуть сидеть боевые АТОшники и ООСники нифига в нашей обороне с мертвой точки не сдвинется тем более что сейчас там сидит подавляющее большинство тех кто заинтересован в мокшандии.Или в ВР Украины и в офисе президента считают что оборону Украины могут проводить те кто даже в армии не служил а тем более не воевал.
показати весь коментар
23.04.2021 18:13 Відповісти
Какие АТОшники? Ты посмотри что из себя представляет монобольшинство. Там что ни клоун, то рекитир из90-х или проститутка. И эти уроды - возглавляют комитет.
показати весь коментар
23.04.2021 18:54 Відповісти
Комитет ВР по нацбезопасности согласовал государственный оборонный заказ на 2021-2023 годы - Цензор.НЕТ 7487
показати весь коментар
23.04.2021 18:24 Відповісти
Почему в закрытом режиме? Даже им стыдно от принятого решения?
показати весь коментар
23.04.2021 18:31 Відповісти
Потому, что закон о оборонных закупках, принятый в июле 2020 г. (!!!) до сих пор не имплементирован. Поставки "Нептунов" зеленые козлы ожидают в лучшем случае в 1 квартале 2022 года. За два года не смогли выделить денег на так необходимое оружие.
показати весь коментар
23.04.2021 18:37 Відповісти
Ну им же харчеваться нужно... А на все денег не хватает...
показати весь коментар
23.04.2021 20:47 Відповісти
"Нептунов" заказали три дивизиона.. это три раза по 72 ракеты + в каждом дивизионе 6 машин..
Поставка третьего (по количеству) завершится в 1 кв. 2022, а первый и второй дивизион будет переданы уже в этом году, если будут профинансированы..
на сегодняшний день проект профинансирован частично..
показати весь коментар
23.04.2021 20:57 Відповісти
Это сказки для лохов. Цикл изготовления -- 9 месяцев от поступления средств. Денег пока не выделили, оборонзаказ не подписан. Вот от того "если будут профинансированы" отсчитываем 9 месяцев и получаем дату поступления первого комплекта. Тут даже не нужно быть математиком, чтобы понять, что в этом году ничего уже не будет.
показати весь коментар
23.04.2021 22:14 Відповісти
я смотрел недавнее интервью Коростылева.. это его слова..
еще "Луч" делает большой заказ на ПТРК "Стугна" и "Скиф" для ВСУ..
еще делают "Ольха-Р" (на 70 км дальности) и ВСУ их получает..
еще делают ЗРК ближнего круга действия для инозаказчика..
еще заключили два контракта на поставку "Ольха-М"(на 120 км) в арабские страны, хотя "Ольха-М" не закончила еще госиспытания..
финансирование частичное, но прибыли по другим контрактам позволяет "Лучу" полноценно работать на ГОЗ и на приоритетные разработки, типа БПЛА "Сокол 300"..
показати весь коментар
23.04.2021 22:58 Відповісти
ЗСУ не отримають ​"Нептун" у 2021 році: коли чекати перший дивізіон РК-360МЦ
https://defence-ua.com/news/zsu_ne_otrimajut_neptun_u_2021_rotsi_koli_chekati_pershij_divizion_rk_360mts-2925.html
показати весь коментар
23.04.2021 23:34 Відповісти
это новость за 19 лютого 2021, 13:54.. она уже неактуальна!
https://www.youtube.com/watch?v=4jcCikbwn50 О. КОРОСТЕЛЬОВ: ВІД БЕЗПІЛОТНИКА ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ВЕРТОЛЬОТІВ / ДЕТАЛІ РАКЕТНИХ ПРОЕКТІВ
показати весь коментар
23.04.2021 23:38 Відповісти
Чуть ниже. Там так:
".... він повідомив, що попри неповне фінансування замовлення (був перерахований лише авансовий платіж, якого недостатньо для завершення робіт) на комплекс РК-360МЦ "Нептун", на підприємстві вже почали працювати над його створенням й планують передати Міноборони перший дивізіон у першому кварталі 2022 року...."


Плюс нужно будет испытать и новое шасси, пока предположительно "Татра".
показати весь коментар
23.04.2021 23:42 Відповісти
это видео от 20 апреля 2021г... т.е. три дня назад..
А - актуальность..

показати весь коментар
23.04.2021 23:40 Відповісти
Скільки ЗСУ отримають "Нептунів", коли це відбудеться та чи закуповується "Вільха"
https://defence-ua.com/news/skilki_zsu_otrimajut_neptuniv_koli_tse_vidbudetsja_ta_chi_zakupovujetsja_vilha-3448.html
показати весь коментар
23.04.2021 23:39 Відповісти
скорость ах...ющая! щоб вам так зарплату платили як ви доз приймали! зелені сцикли
показати весь коментар
23.04.2021 18:33 Відповісти
НЄ ПРАШЛО І ПОЛ-ГОДА...
показати весь коментар
23.04.2021 20:35 Відповісти
Юзік купить ще одне авто!
показати весь коментар
23.04.2021 20:40 Відповісти
Движуха,еопрст...
показати весь коментар
23.04.2021 20:41 Відповісти
Невже зєлєнський взяв під свій особистий контроль виконання гособоронзаказа?
показати весь коментар
23.04.2021 20:45 Відповісти
представляю токаря в тылу, на военном заводе, который не может включить токарный станок чтобы начать точить болванку снаряда...потому что нет согласования гособоронзаказа
показати весь коментар
23.04.2021 20:45 Відповісти
так сначала найми того токаря,если нет денег в фонде зароботной платы...
показати весь коментар
23.04.2021 21:41 Відповісти
И шо? Они все-время врут. Что нового?
показати весь коментар
23.04.2021 20:46 Відповісти
Ну вот -- у государства нет денег на собственную армию, а в НАТО -- возьми, да вступи!
показати весь коментар
23.04.2021 20:47 Відповісти
у ніх шо, оп'ять параграфи закончілісь..?

"СН" сообщила, что Комитет ВР якобы согласовал гособоронзаказ. Сайт комитета сообщает, что вопрос еще рассматривают - Цензор.НЕТ 3452
показати весь коментар
23.04.2021 20:47 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2021 21:44 Відповісти
"СН" сообщила, что Комитет ВР якобы согласовал гособоронзаказ. Сайт комитета сообщает, что вопрос еще рассматривают - Цензор.НЕТ 734
показати весь коментар
23.04.2021 20:48 Відповісти
***** никак не завизирует?
показати весь коментар
23.04.2021 20:48 Відповісти
Хтось здивований? 😲 Дивуватися можуть лише зебіли. Та й то не всі, а лише упороті.
показати весь коментар
23.04.2021 20:49 Відповісти
Цікаво хто кому "ваставив", щоб стартонули?
показати весь коментар
23.04.2021 21:00 Відповісти
"СН" повідомила, що Комітет ВР нібито погодив держоборонзамовлення. Сайт комітету повідомляє, що питання ще розглядають - Цензор.НЕТ 2159
показати весь коментар
23.04.2021 21:12 Відповісти
Якось здибав повара ,той розповідав як згодували зо двісті кілограмів повністю гнилих креветок клієнтам ,він свого боса шанобливо так по імені та по батькові називав( тищенка)
показати весь коментар
23.04.2021 21:22 Відповісти
Заврались по полной,или нет?Выделеные деньги поделили и согласовали каждого долю а вот сколько осталось денег на оборону еще модераторам сайта не сообщили.
показати весь коментар
23.04.2021 21:19 Відповісти
Після того, як Дмитро Нескоромний замголови СБУ звинувачений у замахі на вбивство Наумова, оголосив про оприлюднення доказів про закордонний паспорт громадянина Зеленського, апеляційний суд Києва скасував заочний арешт за недостатністю улік. Ця ЗЕлена сцикота тим самим спалився.
показати весь коментар
23.04.2021 21:25 Відповісти
Тут ведь вот какой вопрос.
Если про это знает какой-то Нескоромный, то Ми-6 и ЦРУ стопудово могут ЗЕ в люой момент под импичмент подвести.
показати весь коментар
24.04.2021 02:05 Відповісти
Якщо хтось з "СН" відкрив рота, то не слухайте - бреше. За 2 роки при владі випадки, коли вони не брехали, можна перерахувати на пальцях однієї руки (і то багато буде), починаючи зі "стадіон так стадіон"
показати весь коментар
23.04.2021 21:39 Відповісти
"СН" повідомила, що Комітет ВР нібито погодив держоборонзамовлення. Сайт комітету повідомляє, що питання ще розглядають - Цензор.НЕТ 6456
показати весь коментар
24.04.2021 00:04 Відповісти
Т.е. СН опять откровенно врет. Ожидаемо. Но зебилам нравится.
показати весь коментар
24.04.2021 02:04 Відповісти
 
 