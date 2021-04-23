"СН" повідомила, що Комітет ВР нібито погодив держоборонзамовлення. Сайт комітету повідомляє, що питання ще розглядають (оновлено)

Сайт політичної партії "Слуга народу" повідомляє, що Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив держоборонзамовлення на 2021-2023 рр. Сайт Комітету уточнює, що питання розглядали, але рішення не прийнято.

Спочатку повідомлення про узгодження держоборонзамовлення з'явилося на сайті партії "Слуга народа", інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки. Питання розглядалося в закритому режимі", - сказано в повідомленні "Слуг народу".

щ

Повідомлення на сайті "Слуги народу"

Але на сайті Комітету ВР міститься інша інформація.

"Було розглянуто питання узгодження Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки державного оборонного замовлення на 2021 - 2023 роки. Розгляд даного питання буде продовжено на наступному засіданні Комітету", - сказано на сайті.

Повідомлення на сайті Комітету Верховної Ради