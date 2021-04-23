"СН" повідомила, що Комітет ВР нібито погодив держоборонзамовлення. Сайт комітету повідомляє, що питання ще розглядають (оновлено)
Сайт політичної партії "Слуга народу" повідомляє, що Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив держоборонзамовлення на 2021-2023 рр. Сайт Комітету уточнює, що питання розглядали, але рішення не прийнято.
Спочатку повідомлення про узгодження держоборонзамовлення з'явилося на сайті партії "Слуга народа", інформує Цензор.НЕТ.
"Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки. Питання розглядалося в закритому режимі", - сказано в повідомленні "Слуг народу".
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Повідомлення на сайті "Слуги народу"
Але на сайті Комітету ВР міститься інша інформація.
"Було розглянуто питання узгодження Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки державного оборонного замовлення на 2021 - 2023 роки. Розгляд даного питання буде продовжено на наступному засіданні Комітету", - сказано на сайті.
Повідомлення на сайті Комітету Верховної Ради
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Короче еще "писями по воде виляно".
Поставка третьего (по количеству) завершится в 1 кв. 2022, а первый и второй дивизион будет переданы уже в этом году, если будут профинансированы..
на сегодняшний день проект профинансирован частично..
еще "Луч" делает большой заказ на ПТРК "Стугна" и "Скиф" для ВСУ..
еще делают "Ольха-Р" (на 70 км дальности) и ВСУ их получает..
еще делают ЗРК ближнего круга действия для инозаказчика..
еще заключили два контракта на поставку "Ольха-М"(на 120 км) в арабские страны, хотя "Ольха-М" не закончила еще госиспытания..
финансирование частичное, но прибыли по другим контрактам позволяет "Лучу" полноценно работать на ГОЗ и на приоритетные разработки, типа БПЛА "Сокол 300"..
https://defence-ua.com/news/zsu_ne_otrimajut_neptun_u_2021_rotsi_koli_chekati_pershij_divizion_rk_360mts-2925.html
https://www.youtube.com/watch?v=4jcCikbwn50 О. КОРОСТЕЛЬОВ: ВІД БЕЗПІЛОТНИКА ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ВЕРТОЛЬОТІВ / ДЕТАЛІ РАКЕТНИХ ПРОЕКТІВ
".... він повідомив, що попри неповне фінансування замовлення (був перерахований лише авансовий платіж, якого недостатньо для завершення робіт) на комплекс РК-360МЦ "Нептун", на підприємстві вже почали працювати над його створенням й планують передати Міноборони перший дивізіон у першому кварталі 2022 року...."
Плюс нужно будет испытать и новое шасси, пока предположительно "Татра".
А - актуальность..
https://defence-ua.com/news/skilki_zsu_otrimajut_neptuniv_koli_tse_vidbudetsja_ta_chi_zakupovujetsja_vilha-3448.html
Если про это знает какой-то Нескоромный, то Ми-6 и ЦРУ стопудово могут ЗЕ в люой момент под импичмент подвести.