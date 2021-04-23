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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи міномети, ПТРК і дистанційне мінування, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи міномети, ПТРК і дистанційне мінування, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, неподалік від населених пунктів Новоселівка, Новгородське і Шуми противник відкривав вогонь з мінометів 82-го і 120-го калібрів. У передмісті Авдіївки, Пісків і Мар'їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне ворог зробив обстріл з протитанкового ракетного комплексу.

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Біля селища Новгородське збройні формування РФ здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

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обстріл (29517) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Одним словом ,,полное перемирие,, только вот почему-то действия врага наше руководство в упор не видит.
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23.04.2021 18:20 Відповісти
Головне сидіти тихо атопутіннападьоть.
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23.04.2021 18:24 Відповісти
Це саме туди буба пуйла запрошувало? Ну, шоб в очко йому зазирнути. Ти диви який
відчайдушний!)
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23.04.2021 18:24 Відповісти
режим прекращения огня или тишины не понятно в чем разница
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23.04.2021 18:35 Відповісти
 
 