Від початку доби найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи міномети, ПТРК і дистанційне мінування, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, неподалік від населених пунктів Новоселівка, Новгородське і Шуми противник відкривав вогонь з мінометів 82-го і 120-го калібрів. У передмісті Авдіївки, Пісків і Мар'їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне ворог зробив обстріл з протитанкового ракетного комплексу.

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Біля селища Новгородське збройні формування РФ здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.