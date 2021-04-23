Скандал із вечіркою у розпал карантину не мав для "слуги народу" Тищенка жодних наслідків, - журналіст Ткач
Автор розслідування про святкування в розпал карантинних обмежень дня народження дружини нардепа "СН" Миколи Тищенка Алли Баранівської Михайло Ткач вважає, що депутат зміг уникнути політичної відповідальності.
Про це він пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну от і все. Для того щоб уникнути політичної відповідальності за показове нехтування законом (вдруге!) Миколі Тищенку навіть не знадобилось публічно визнати провину... З поваги до всіх тих, хто дотримується карантинних обмежень, усвідомлюючи відповідальність за здоров‘я оточуючих, Тищенко навіть не спромігся визнати: так я порушив", - написав він.
Разом із Тищенком жодних репутаційних ризиків не зазнали керівник черкаської ОДА Скічко, в готелі дружини якого відбулася вечірка, і "слуга народу" Трухін, що був на святі як гість.
"Президент теж ніяк не відреагував. Хтось зі спікерів ОП згодом в якомусь з теплих ефірів скаже що президент дуже жорско поговорив з Миколою. А фракція? А що фракція? Всі розуміють що виступити проти кума Єрмака - це виступити проти Єрмака. А у Слузі народу, як відомо, лояльність цінується більше за професіоналізм та відповідальність. Це і є кругова порука. Вона так і працює", - вважає Ткач.
Журналіст пообіцяв опублікувати ще безліч матеріалів про те як "слуги народу" порушують закони, які самі приймають.
Ми завжди десь поряд", - підсумував він.
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Колю Тіщенка покарали штрафом - має завезти благодійну допомогу в армію.
Унікальні бовдури: для них допомога Армії - це покарання, а не особисте бажання, поклик, потреба, я в ах..... 😏