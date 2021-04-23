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Скандал із вечіркою у розпал карантину не мав для "слуги народу" Тищенка жодних наслідків, - журналіст Ткач

Скандал із вечіркою у розпал карантину не мав для

Автор розслідування про святкування в розпал карантинних обмежень дня народження дружини нардепа "СН" Миколи Тищенка Алли Баранівської Михайло Ткач вважає, що депутат зміг уникнути політичної відповідальності.

Про це він пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну от і все. Для того щоб уникнути політичної відповідальності за показове нехтування законом (вдруге!) Миколі Тищенку навіть не знадобилось публічно визнати провину... З поваги до всіх тих, хто дотримується карантинних обмежень, усвідомлюючи відповідальність за здоров‘я оточуючих, Тищенко навіть не спромігся визнати: так я порушив", - написав він.

Разом із Тищенком жодних репутаційних ризиків не зазнали керівник черкаської ОДА Скічко, в готелі дружини якого відбулася вечірка, і "слуга народу" Трухін, що був на святі як гість.

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"Президент теж ніяк не відреагував. Хтось зі спікерів ОП згодом в якомусь з теплих ефірів скаже що президент дуже жорско поговорив з Миколою. А фракція? А що фракція? Всі розуміють що виступити проти кума Єрмака - це виступити проти Єрмака. А у Слузі народу, як відомо, лояльність цінується більше за професіоналізм та відповідальність. Це і є кругова порука. Вона так і працює", - вважає Ткач.

Журналіст пообіцяв опублікувати ще безліч матеріалів про те як "слуги народу" порушують закони, які самі приймають.

Ми завжди десь поряд", - підсумував він.

Скандал із вечіркою у розпал карантину не мав для слуги народу Тищенка жодних наслідків, - журналіст Ткач 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Ткач Михайло (139) Слуга народу (2822) Єрмак Андрій (1389) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+22
Презедент осел...его зеленое стадо куражится как хочет.....
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23.04.2021 18:36 Відповісти
+11
Хотелось бы напомнить Михаилу Ткачу за кого он так самозабвенно топил перед выборами.
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23.04.2021 18:39 Відповісти
+10
Я более чем уверен...что михаил ткач...до сих пор считает что царь хороший....это бояре плохие...
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23.04.2021 18:41 Відповісти
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Презедент осел...его зеленое стадо куражится как хочет.....
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23.04.2021 18:36 Відповісти
Скажи мені хто твій кум- і я скажу хто ти ! Версія 2.0- українська, **********.
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23.04.2021 19:02 Відповісти
стадо - у кого президент осёл.
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23.04.2021 20:31 Відповісти
О каких последствиях может идти речь если тот кто мог ему принести последствия были там на вечеринке.
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23.04.2021 18:37 Відповісти
Врагам закон, друзьям всё...как то так....
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23.04.2021 18:37 Відповісти
Всі рівні перед законом, а слуги рівніші за всіх.
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23.04.2021 18:38 Відповісти
все логично
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23.04.2021 18:38 Відповісти
Хотелось бы напомнить Михаилу Ткачу за кого он так самозабвенно топил перед выборами.
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23.04.2021 18:39 Відповісти
Я более чем уверен...что михаил ткач...до сих пор считает что царь хороший....это бояре плохие...
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23.04.2021 18:41 Відповісти
хорошо сказал, в точку
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23.04.2021 19:30 Відповісти
журналист Ткач может гордится своим мудрым выбором...
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23.04.2021 18:41 Відповісти
Избиратели не возмущаются, значит все ок.
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23.04.2021 18:45 Відповісти
Виборцям дали по лимону і відру піску.
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23.04.2021 18:48 Відповісти
Відром по писку, так більш точніше...
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23.04.2021 18:54 Відповісти
Відро пісьок.
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23.04.2021 19:45 Відповісти
Рекетир, бандит, наркоторговец? Кто ему чего сделает? Не в тюрьму же сажать. Если не в тюрьму, значит в кресло президента. Вот прикольно будет.
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23.04.2021 18:48 Відповісти
банда МИНьЕТЧИКОВ захватила власть
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23.04.2021 18:50 Відповісти
ви протести Зе лошар з цього приводу бачите? а супер репортажі основниз змі з цього приводу?ніхєра! лох кушаєт всьо що подають! а лоха годують скандалами, парашенком,контрабандистами і тд. і жодної серйозної теми!!!
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23.04.2021 18:48 Відповісти
Якщо президент зеленський поміняв свій рейтинг на розбійника,це його вибір.
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23.04.2021 18:52 Відповісти
последствия были!
Скандал с вечеринкой в разгар карантина не имел для "слуги народа" Тищенко никаких последствий, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 491
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23.04.2021 18:53 Відповісти
ЦИРКАЩИНА,- це ти
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23.04.2021 19:58 Відповісти
Вакцину від грипу винайшли 83 роки тому. Ні на що не натякаю.
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23.04.2021 18:55 Відповісти
Беда! Никто не обращает внимание на стенания Великого Михайла Ткача.Совсем.Говорит себе что-то .та пусть говорит.Странно ,что у него на чердаке прослушку сняли.Или не сняли?Вот теперь ночами не сплю и гадаю.Сняли или не сняли.Бессоница из-за этого замучила.День не сплю и ночь не ем!
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23.04.2021 18:58 Відповісти
Все на Бубочку дрочишь?
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23.04.2021 20:06 Відповісти
ЗЕлені гниди, як вони є...
Колю Тіщенка покарали штрафом - має завезти благодійну допомогу в армію.
Унікальні бовдури: для них допомога Армії - це покарання, а не особисте бажання, поклик, потреба, я в ах..... 😏
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23.04.2021 18:59 Відповісти
Зеля - просто марионетка. Безвольная, унылая марионетка.
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23.04.2021 18:59 Відповісти
Да он просто - МРАЗЬ!!!
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23.04.2021 22:31 Відповісти
Так теперь уже стало известно, шо коля котлета криминальный авторитет, и Зе взял его в 95 балаган для своей охраны, так что от винта.
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23.04.2021 19:05 Відповісти
Вы прячьтесь от простуды и колите чудо-ліки от фейковой пандемии
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23.04.2021 20:10 Відповісти
Жду следующего разноса Атб..
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23.04.2021 21:15 Відповісти
Просто для нього реально вернулися 90-ті тільки як по спіралі на більш вищому витку.
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23.04.2021 21:17 Відповісти
Твари эти "слуги", им закон не писан, они считают себя "царями", которым всё дозволено и у которых всё сходит с рук. А ведь вы сами даёте пример народу, который вас же и избрал, или вы забыли об этом? А ермак, друг зеленского, что-то долго задержался на свободе, по нему тюрьма давно уже плачет, как и по тищенко - хитрожопого. Позор такому правительству Украины!
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23.04.2021 22:28 Відповісти
 
 