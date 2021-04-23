"Нинішній формат ПСО не допомагає теплокомуненерго впоратися з боргами за газ", - Святослав Павлюк
Історично тариф на централізоване опалення неправильно враховує об'єктивну ціну на газ - зараз розрив між цінами газу і тарифами ТКЕ становить 2-3 місяці, що призводить до накопичення боргів ТКЕ (за газ).
Про це повідомив виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, переплачують і кінцеві споживачі, адже законодавчі неврегульованості створюють ситуацію, при якій реальна вартість централізованого опалення спотворена. Всі ці фактори призводять до того, що городяни масово відмовляються від централізованого опалення, його системи деградують, а обслуговування стає дедалі дорожчим.
Експерт підкреслив, що нинішній формат ПСО також не допомагає теплокомуненерго впоратися з борговою проблемою.
"Режим ПСО в тому форматі, в якому він у нас існує, означає, що створюється певна диспропорція між цінами газу для виробництва тепла різними категоріями виробників: індивідуальних і комунальних. Ми бачимо дивну ситуацію, при якій ціна газу для централізованого теплопостачання вища, ніж ціна газу для населення. Це спотворює саме тарифоутворення, адже ми даємо неправильні цінові індикатори на старті.
Вартість помилки, яка є наслідком поганих урядових рішень, є високою. Починати треба з того, щоб вартість тепла покривала собівартість плюс мінімальний заробіток, плюс мінімальне обслуговування попередніх боргів. Газ для ТКЕ не може бути дорожчим, ніж газ для населення", - зазначає Святослав Павлюк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Под эгидой, чтобы "стоимость тепла покрывала себестоимость, плюс минимальный заработок, плюс минимальное обслуживание предыдущих долгов".
У нас властя (причём любые, и на любом уровне), идут в ногу, и в тесном строю с олигархатом. Ведь выгода обоюдная, только незрячий этого не заметит. Во властя за этим и приходят, чтобы нахапаться, но аж никак не ради решения проблем в стране.
В других странах, может, и по иному. Но это точно не про Украину.
Рыжая чучма "хороший" почин в стране дала.
трясти надо...тарифы повысить надо..
тогда кацапия будет давать газу Европе ровно столько, чтобы только ей хватало, а
о нас не может быть и речи...
меня биспакоит прастой жызниный вапрос:
не поморозят ли зебилы в Киеве свои офисные жопы,
так как нашего газа не хватит, а владельцы этого газа и не слуги и не их мудрый нарид?
Чому ми не робимо таке ж з Півн.потоком2?
алкоголикдолжник за газ. С вредной привычкой бороться сил нет
Кому нафиг сдались такие коммунальные "услуги" ?
Если люди задолжали - приходите и отрезайте ваши грёбанные батареи Н А К К К У Й Й.
То есть -- Н А В С Е Г Д А .
Мы найдём как согреться в своей квартире за такие деньги, как стоит отопление.
До відома!
«Очікується, що влітку вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа", - йдеться в звіті.
За підсумками 2021 року ціна газу буде близькою до торішньої завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року і посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.
"Однак тарифи на опалення і гаряче водопостачання будуть підвищуватися, оскільки вони не корегувалися в 2020 році, незважаючи на подорожчання газу і зростання витрат на оплату праці", - йдеться в документі.
Зазначимо, що в червні 2020 року вартість газу для населення становила 2,74 грн за кубометр, в липні - 2,97 грн, в серпні - близько 4,5 грн.»