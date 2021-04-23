"Нинішній формат ПСО не допомагає теплокомуненерго впоратися з боргами за газ", - Святослав Павлюк

Історично тариф на централізоване опалення неправильно враховує об'єктивну ціну на газ - зараз розрив між цінами газу і тарифами ТКЕ становить 2-3 місяці, що призводить до накопичення боргів ТКЕ (за газ).

Про це повідомив виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, переплачують і кінцеві споживачі, адже законодавчі неврегульованості створюють ситуацію, при якій реальна вартість централізованого опалення спотворена. Всі ці фактори призводять до того, що городяни масово відмовляються від централізованого опалення, його системи деградують, а обслуговування стає дедалі дорожчим.

Експерт підкреслив, що нинішній формат ПСО також не допомагає теплокомуненерго впоратися з борговою проблемою.

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"Режим ПСО в тому форматі, в якому він у нас існує, означає, що створюється певна диспропорція між цінами газу для виробництва тепла різними категоріями виробників: індивідуальних і комунальних. Ми бачимо дивну ситуацію, при якій ціна газу для централізованого теплопостачання вища, ніж ціна газу для населення. Це спотворює саме тарифоутворення, адже ми даємо неправильні цінові індикатори на старті.

Вартість помилки, яка є наслідком поганих урядових рішень, є високою. Починати треба з того, щоб вартість тепла покривала собівартість плюс мінімальний заробіток, плюс мінімальне обслуговування попередніх боргів. Газ для ТКЕ не може бути дорожчим, ніж газ для населення", - зазначає Святослав Павлюк.