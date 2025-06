Голова Євроради скликає саміт ЄС 25 травня в Брюсселі: на порядку денному COVID-19, клімат і Росія

Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про плани провести 25 травня в Брюсселі очний саміт Євросоюзу.

Про це прессекретар глави Євроради Баренд Лейтц повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 25 травня, голова Європейської ради скликає саміт Європейського союзу в Брюсселі з фізичною присутністю (учасників) за темами: COVID-19, клімат і Росія", - написав Лейтц.

On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.



Details on logistics following soon.