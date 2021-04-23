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Голова Євроради скликає саміт ЄС 25 травня в Брюсселі: на порядку денному COVID-19, клімат і Росія

Голова Євроради скликає саміт ЄС 25 травня в Брюсселі: на порядку денному COVID-19, клімат і Росія

Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про плани провести 25 травня в Брюсселі очний саміт Євросоюзу.

Про це прессекретар глави Євроради Баренд Лейтц повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 25 травня, голова Європейської ради скликає саміт Європейського союзу в Брюсселі з фізичною присутністю (учасників) за темами: COVID-19, клімат і Росія", - написав Лейтц.

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On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.

Details on logistics following soon.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2021

Автор: 

саміт (824) Євросоюз (13779) Шарль Мішель (333)


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23.04.2021 18:49 Відповісти
Предполагаю, что России выставят предварительный счёт за вред, нанесённый окружающей среде.
Эта тема уже лет 20 в теме.
Зелёным дадут зелёный свет и поддержку по всем международным официальным и юридическим каналам...
...санкции параше в овчинку покажутся...
Тут у нас с этим строго!
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23.04.2021 18:51 Відповісти
З тим кліматом забрехалися.Казали за глобальне потепління.А зараз кажуть,просто за зміну клімату.Звісно клімат змінюється.Він завжди змінювався.
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23.04.2021 18:52 Відповісти
Вакцину від грипу винайшли 83 роки тому. Ні на що не натякаю.
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23.04.2021 18:55 Відповісти
климат и сосия
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23.04.2021 19:06 Відповісти
"Вам що важко виконувати правила і носити маску, щоб не заражати людей?"
Тобто цим лицемірам для того, щоб почати "не заражати людей" потрібно було, щоб рік тому ввели такі "правила". А до того не носити маску і "заражати людей" можна було. Бо "правил" таких ще не було.
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23.04.2021 19:25 Відповісти
У Европы всегда было 2 беды - чума и Россия.

Так оно и осталось.
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23.04.2021 19:30 Відповісти
че вы с зека хоттите
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23.04.2021 19:33 Відповісти
Голова Євроради скликає саміт ЄС 25 травня в Брюсселі: на повістці COVID-19, клімат і Росія - Цензор.НЕТ 4963
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23.04.2021 20:34 Відповісти
 
 