Голова Євроради скликає саміт ЄС 25 травня в Брюсселі: на порядку денному COVID-19, клімат і Росія
Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про плани провести 25 травня в Брюсселі очний саміт Євросоюзу.
Про це прессекретар глави Євроради Баренд Лейтц повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У вівторок, 25 травня, голова Європейської ради скликає саміт Європейського союзу в Брюсселі з фізичною присутністю (учасників) за темами: COVID-19, клімат і Росія", - написав Лейтц.
On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.— Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2021
Details on logistics following soon.
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Эта тема уже лет 20 в теме.
Зелёным дадут зелёный свет и поддержку по всем международным официальным и юридическим каналам...
...санкции параше в овчинку покажутся...
Тут у нас с этим строго!
Тобто цим лицемірам для того, щоб почати "не заражати людей" потрібно було, щоб рік тому ввели такі "правила". А до того не носити маску і "заражати людей" можна було. Бо "правил" таких ще не було.
Так оно и осталось.