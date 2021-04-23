Еміратська авіакомпанія сплатила 3,7 млн ​​грн за польоти над окупованим Кримом, - прокуратура АРК

Авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів сплатила Україні 3,7 млн ​​грн штрафу за польоти над тимчасово окупованим Кримом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.

"Прокуратура автономії під час досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактами порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 Кримінального кодексу України), до Господарського суду Київської області пред'явила позовну заяву в інтересах держави в особі Міністерства інфраструктури України до авіакомпанії ОАЕ про стягнення заборгованості в сумі 3 млн 719 тис. 843 грн", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що повітряні судна згаданої іноземної авіакомпанії здійснили польоти в Сімферопольському районі польотної інформації, який включає повітряний простір над суверенною територією України і над відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делеговано Україні міжнародними договорами.

"При цьому встановлені, відповідно до законодавства України, норм ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації) та правил Євроконтролю, аеронавігаційні збори за користування повітряним простором України авіакомпанією сплачені не були.", - сказано в повідомленні.

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