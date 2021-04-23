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Новини
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Еміратська авіакомпанія сплатила 3,7 млн ​​грн за польоти над окупованим Кримом, - прокуратура АРК

Еміратська авіакомпанія сплатила 3,7 млн ​​грн за польоти над окупованим Кримом, - прокуратура АРК

Авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів сплатила Україні 3,7 млн ​​грн штрафу за польоти над тимчасово окупованим Кримом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.

"Прокуратура автономії під час досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактами порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 Кримінального кодексу України), до Господарського суду Київської області пред'явила позовну заяву в інтересах держави в особі Міністерства інфраструктури України до авіакомпанії ОАЕ про стягнення заборгованості в сумі 3 млн 719 тис. 843 грн", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що повітряні судна згаданої іноземної авіакомпанії здійснили польоти в Сімферопольському районі польотної інформації, який включає повітряний простір над суверенною територією України і над відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делеговано Україні міжнародними договорами.

"При цьому встановлені, відповідно до законодавства України, норм ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації) та правил Євроконтролю, аеронавігаційні збори за користування повітряним простором України авіакомпанією сплачені не були.", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ обмежила польоти над частиною Криму і Чорного моря, - NOTAM

Автор: 

Крим (14199) ОАЕ (343) авіасполучення (3085)


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Топ коментарі
+5
вони не літали до крисчан, просто користувались диспетчерської навігацією від калоцапської вишки у Сімферополі, це підозрюю був Fly Dubai, з рейсами у Київ
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23.04.2021 19:19 Відповісти
+5
.. немножко другое! Эмиратовцы ..следуя из ОАЭ в Европу проходили по морю вдоль Крыма и вели связь с Симферополем. А согласно требований ИКАО в этих районах управление осуществляет Днепр и Одесса, согласно своих зон управления. Эмиратовцы признали нарушение и оплатили штраф. Сейчас .. следуя по этой же трассе все воздушные судна всех стран работают только с Днепром и Одессой...посылая Симферополь нахер! Хотя Симферополь всячески пытается совать нос и пытается руководить пролетающими ВС. Никаких полётов над Крымом и тем более полётов в Крым авиакомпании ОАЭ никогда не осуществляли.
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23.04.2021 19:25 Відповісти
+2
Нехай щастить!!!))))
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23.04.2021 19:23 Відповісти
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опа, а чего это шейхам с Эмиратов летать в крысчан? Лапти по акции купить.. или рабов нанять мыть жопу.
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23.04.2021 19:12 Відповісти
вони не літали до крисчан, просто користувались диспетчерської навігацією від калоцапської вишки у Сімферополі, це підозрюю був Fly Dubai, з рейсами у Київ
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23.04.2021 19:19 Відповісти
Ні ..шановний... Це не Fly Dubai.... Будь це Fly Dubai..то зразу після посадки у Києві він би був зупинений! Це транзитники з ОАЕ у Європу....
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23.04.2021 19:27 Відповісти
Та не літають там у Європу. через Бухарест Стамбул, а якщо на москвобад, то краснодар ростов. залишається тільки напрямок наш Одеса Київ Харків, а хто б їх там заарештовув, якщо факт сплати навігаційного сбору для конкретного рейсу став відомий аж після події, чи диспетчери при прийомі літака запитують ланцюжок проводки?
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23.04.2021 19:45 Відповісти
...шановний..!! Всі літаки з/на країни Персидської затоки з/на Європу йдуть через Чорне море. А далі Болгарія..чи Румунія... кому куди. На Францію... Британію... Німеччину.. і Польщу.. тільки так. Зона відповідальності Дніпра та Одеси сягає на дві третини всього Чорного моря південіше Криму. Диспетчери передають літаки з однієї зони до наступної і так упродовж всього маршруту. Літаки...які вели радіозв*язок з Сімферополем ніяк не могли проскочити цю зону без контролю чи Дніпра ..чи Одеси. Тому факт порушення виявл*яється зразу. Крім того... є таке авіаційне поняття..як флайтплан..який подається перед вильотом і де прописаний весь ланцюжок польоту. І цей флайтплан є у кожному центрі керування повітрянним рухом і у всіх державах... над якими буде пролітати літак. А от у Сімферополя його бути НЕ МОЖЕ... тому що він виключений ІКАО як зона відповідальності та керівництва міжнародними польотами. Тому факт порушення миттево фіксується.
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23.04.2021 20:10 Відповісти
ну от дивлюсь флайтрадар і всі облітають сімферопольську зону, навіть рейс з ірану, а от флайдубай там літає, і в Мінськ теж
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23.04.2021 20:22 Відповісти
На FR-24 нема граничних виділень де починається та закінчується зона Сімферополя. https://skyvector.com/?ll=50.344722222,30.893333333&chart=301&zoom=3 Оце Вам. Якщо зрозумієте... що таке Сімферопільська зона ЕС УПР... то і всі питання відпадуть. )))
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23.04.2021 20:31 Відповісти
це все таки була Емірейтс. питання відпали, Флайдубай є самостійною компанією
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23.04.2021 20:37 Відповісти
.. ну і для Вас особово! Зарах діє НОТАМ у зв*язку з військовими навчаннями дикунів закрито кілька транзитних трас у зоні відповідальності Дніпра та Одеси... які керують у Сімферопольській зоні. і по яким ідуть літаки. І якщо подивитесь зараз QTR8885 з Осло на Доху йде на Стамбул... оминаючи Сімферопільску зону ...замість того...щоб з зони Львова йти на Трабзон... і далі на Ірак...як вони завжди ходять. Найкращого!!!)))
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23.04.2021 20:43 Відповісти
.. немножко другое! Эмиратовцы ..следуя из ОАЭ в Европу проходили по морю вдоль Крыма и вели связь с Симферополем. А согласно требований ИКАО в этих районах управление осуществляет Днепр и Одесса, согласно своих зон управления. Эмиратовцы признали нарушение и оплатили штраф. Сейчас .. следуя по этой же трассе все воздушные судна всех стран работают только с Днепром и Одессой...посылая Симферополь нахер! Хотя Симферополь всячески пытается совать нос и пытается руководить пролетающими ВС. Никаких полётов над Крымом и тем более полётов в Крым авиакомпании ОАЭ никогда не осуществляли.
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23.04.2021 19:25 Відповісти
Нехай щастить!!!))))
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23.04.2021 19:23 Відповісти
...кхм... -- Эмираты пресную воду к себе самолётами возят -- в сельскохозяйственно-промышленных количествах... ...но аж! 3,7 млн грн. -- где они найдут, окромя, как в Киевском Казначействе? ...*)
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23.04.2021 19:27 Відповісти
У тебя неверная информация. ОАЄ самолетами воду в Крым доставляют. Им так выгодно, что готовы платить штрафы Украине
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23.04.2021 19:36 Відповісти
Допустим! Прикинем, что штрафы, раз в 10 меньше штрафуемой суммы -- значит, воды в Крым, завезли самолётами из ОАЭ на огромные 37 млн. гривень! -- ну, пусть на 40 -- гривень!
...хош пей, хош стирай... (с)
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23.04.2021 19:47 Відповісти
Я тут серьезно озадачилась, а хватит ли этих денег нашим можновладцам, чтобы достойно провести свои каникулы на каких-нибудь захудаленьких Бали или Доминиканах ?
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23.04.2021 19:31 Відповісти
Прокуратуре Автономной Республики Крым и г.Севастополя, похоже хватит...
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23.04.2021 19:35 Відповісти
мудрый народ, памьятай -
купляя мерсэдесы та лэксусы
нашы депутаты готуються до вийны
та объеднують нацию !
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23.04.2021 20:03 Відповісти
Дуже херовий переводчик,цап ?
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23.04.2021 20:16 Відповісти
Що не подобається, зеб ?
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23.04.2021 20:28 Відповісти
Кривляєшся як мавпа,зеб це до себе міряй
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23.04.2021 20:49 Відповісти
4 джипа полной комплектации для Эмиратов, как мне пол ведра спичек насыпом!
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23.04.2021 20:19 Відповісти
аплодирую Министерству инфраструктуры Украины. Каждый, кто нарушает украинское законодательство, должен за это понести неотвратимое наказание.
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23.04.2021 21:08 Відповісти
 
 