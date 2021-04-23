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Новини Окуповані території
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Чубаров: РФ націлена на повне витіснення кримськотатарського народу за межі окупованого нею Криму

Чубаров: РФ націлена на повне витіснення кримськотатарського народу за межі окупованого нею Криму

Російська окупаційна влада в Криму поставила перед собою мету повністю витіснити корінний кримськотатарський народ за межі тимчасово окупованого Росією півострова.

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив під час виступу на засіданні 20-ї сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів у п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська окупація Криму, стала причиною катастрофічних наслідків для унікальної території Кримського півострова і загрозою майбутньому його корінних народів - кримськотатарського, караїмського і кримчакського. Російська Федерація ставить за мету повне витіснення корінного кримськотатарського народу за межі окупованого нею Криму", - заявив Чубаров.

Він зазначає, що заборона РФ діяльності Меджлісу кримськотатарського народу є "спробою залякування і дезорієнтації кримських татар в умовах постійних репресій і переслідувань, здійснюваних російськими окупантами проти корінного народу Криму".

"Москва не виконує наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року, що зобов'язує Російську Федерацію негайно скасувати рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу", - підкреслив Чубаров.

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Він додав, що досягнення останніх двох десятиліть, включно з формуванням Постійного форуму та підстави мандата Спеціального доповідача, не можуть і не повинні опинитися під загрозою руйнування.

"Ми закликаємо ООН знайти ефективні механізми приборкання будь-якої держави-агресора. Тим більше, якщо таким агресором виступає постійний член Ради Безпеки, яким у нашому випадку є Російська Федерація. Закликаємо Спеціального доповідача з питання про права корінних народів приділити особливу увагу становищу корінних народів, чиї території виявилися окупованими внаслідок міждержавних конфліктів", - резюмував Чубаров.

Автор: 

Крим (14199) росія (66417) Чубаров Рефат (565) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+8
В 1783 р. в Криму мешкало понад 80% татар і 0% московитів !!!)))
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23.04.2021 19:54 Відповісти
+5
" ни шагу из Крыма !"
должно стать главной идеей кырымлы.

за время оккупации Крыма рашкой с 1784 года было несколько волн эмиграции кырымлы из Крыма в Турцию. В результате сейчас в Турции в разы (до 10 раз !!!!) больше кырымлы по происхождению, чем в самом Крыму. Среди кырымлы в Турции были выдающиеся личности: визиры, министры, ученые....., но они стали турками
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23.04.2021 19:43 Відповісти
+5
Ну вот я к тому, что от поголовного убийства, они плавно переходят к избирательному, а оставшихся вывозят и заменяют кацапами. Как-то так.
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23.04.2021 19:54 Відповісти
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" ни шагу из Крыма !"
должно стать главной идеей кырымлы.

за время оккупации Крыма рашкой с 1784 года было несколько волн эмиграции кырымлы из Крыма в Турцию. В результате сейчас в Турции в разы (до 10 раз !!!!) больше кырымлы по происхождению, чем в самом Крыму. Среди кырымлы в Турции были выдающиеся личности: визиры, министры, ученые....., но они стали турками
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23.04.2021 19:43 Відповісти
В 1783 р. в Криму мешкало понад 80% татар і 0% московитів !!!)))
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23.04.2021 19:54 Відповісти
Помиляєшься ,на півночі Крима були українські поселення ,згідно Османського перепису !!!)))
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23.04.2021 20:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470343 в Америке, до прихода европейцев, было 100% индейцев)))
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23.04.2021 21:12 Відповісти
Помиляєшься ,на Аляске,корінне населення ескімоси та т.ін.!!!! А в Саха ,на Камчатці ,Чукотці хто жив,русские???))))
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23.04.2021 21:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470343 А вообще, татары, в свое время, приперлись в Крым, и захватили его. Они не очень коренные)))
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23.04.2021 21:26 Відповісти
Я точно знаю ,що істрія РІ,це море крові поневолених народів і Росія жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів !!! Русской нафти,газа ,золота ,алмазів в природі не існує !!!)))
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23.04.2021 21:35 Відповісти
Зрозумiло
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23.04.2021 22:31 Відповісти
Добре,якщо це так !!!)))
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23.04.2021 22:36 Відповісти
Крим це загалом прохідний двір історії.
Але киримли та караїми єдині етноси, які саме утворилися в Криму. Киримли, зокрема, це синтез місцевих та прийшлих тюркських етносів, а саме - половців.

Тому киримли це корінний народ Криму та України.
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23.04.2021 22:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/463829 Я этнический крымский грек, предки переехали на материковую часть в середине 19 века. Я знаю, что в Крыму есть крымцы, и крымчаки, я их путаю. Кто-то из них крымские татары, кто-то евреи (их мало). Мне не суть важно. Сказать кто коренные жители Крыма, я затрудняюсь, да и вопрос не актуальный
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24.04.2021 08:30 Відповісти
Это стандартная тактика кацапов по захвату чужих земель еще со времен ивашки типа "грозного". Только тогда они не парились и просто вырезали местное население под корень, как в Казани или Новгороде, а в 20-21 веке переселяют людей с исконных земель и населяют эти земли кацпами для "закрепления" владения.
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23.04.2021 19:46 Відповісти
До 20-21 ст. теж депортували місцеве населення і завозили "споконвечное русскоязичное население ",як приклад-Запорізька Січ !!!)))
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23.04.2021 19:50 Відповісти
Це один з засобів асиміляціі народа(націі),розпорошення народа !!!)))
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23.04.2021 19:52 Відповісти
Ну вот я к тому, что от поголовного убийства, они плавно переходят к избирательному, а оставшихся вывозят и заменяют кацапами. Как-то так.
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23.04.2021 19:54 Відповісти
Даунбас-перша хвиля ,це Запорізька Січ,друга хвиля,це розкозачення 30-их років 20 ст.,третя хвиля ,відновлення Даунбаса після ІІ світової війни !!! Ітог,маємо населення Даунбаса ,донбасити ,мутовані потвори кремлівської селекціі!!!!)))
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23.04.2021 19:59 Відповісти
Я б сказал, не мутирующие, а рафинированные представители "узкого мира". Как в "гражданских общежитиях пролетариата".
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23.04.2021 20:03 Відповісти
Не мутуючі,а вже готові мутовані особі,з маячнею "Русского мира" в голові,не ментальному рівні !!!)))
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23.04.2021 20:06 Відповісти
Я как раз об этом - это вполне сформировавшийся вид гоблинов.
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23.04.2021 20:12 Відповісти
Росєянє,крисчани ,донбасити--колишня назва "савєцкий народ" !!!)))
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23.04.2021 20:40 Відповісти
Еще более ранняя - кацапы. Но есть и еще более ранние...
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24.04.2021 15:59 Відповісти
заселят чеченцами и бурятами и они будут пизтить лаптей как в Москве
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23.04.2021 19:58 Відповісти
Що,на Коррі вихідні, вітаємо на ЦН !!!)))
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23.04.2021 20:01 Відповісти
на секунду заглянул ,некогда Мне
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23.04.2021 20:02 Відповісти
бурятами , мордвою і т.д.
А чеченцями - ні !
У кримських татар багато спільного з чеченцями - від релігі до того як вони разом сиділи по таборам при совку
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24.04.2021 17:22 Відповісти
у московитов- эта цель с 1го дня оккупации Крыма... ...а заселят будут темнокожими, их и так там уже понаехало тучи ...
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23.04.2021 20:04 Відповісти
Там полно пророссийских крымских татар... ...их не вытяснят.
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23.04.2021 20:12 Відповісти
Псмотрим, посмотрим...
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23.04.2021 20:22 Відповісти
Уже одну жизнь посмотрели... ...второй серии не положено.
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23.04.2021 20:25 Відповісти
В отарі не без паршивої вівці, є серед киримли і зрадники.
Але на 90% киримли проукраїнські. Саме за це і ******** їх рашисти
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23.04.2021 22:20 Відповісти
Так захищайтеся ! Чого чекаєте ...?
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23.04.2021 21:34 Відповісти
КОЛОМОЙСЬКИЙ КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :

https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
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23.04.2021 22:16 Відповісти
мы без татарвы жили и раньше , а вот они без нас нет
зачем они нам вместе с меджелисом , получает данный тип очень неплохие бабки , за счет налогоплательщика
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24.04.2021 12:48 Відповісти
Історично - москалі сотні років платили дань кримським татарам
І кожен новий керівник кремля - коли це взнає - починає робити пакості їм ...
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24.04.2021 17:37 Відповісти
 
 