Чубаров: РФ націлена на повне витіснення кримськотатарського народу за межі окупованого нею Криму

Російська окупаційна влада в Криму поставила перед собою мету повністю витіснити корінний кримськотатарський народ за межі тимчасово окупованого Росією півострова.

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив під час виступу на засіданні 20-ї сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів у п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська окупація Криму, стала причиною катастрофічних наслідків для унікальної території Кримського півострова і загрозою майбутньому його корінних народів - кримськотатарського, караїмського і кримчакського. Російська Федерація ставить за мету повне витіснення корінного кримськотатарського народу за межі окупованого нею Криму", - заявив Чубаров.

Він зазначає, що заборона РФ діяльності Меджлісу кримськотатарського народу є "спробою залякування і дезорієнтації кримських татар в умовах постійних репресій і переслідувань, здійснюваних російськими окупантами проти корінного народу Криму".

"Москва не виконує наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року, що зобов'язує Російську Федерацію негайно скасувати рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу", - підкреслив Чубаров.

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Він додав, що досягнення останніх двох десятиліть, включно з формуванням Постійного форуму та підстави мандата Спеціального доповідача, не можуть і не повинні опинитися під загрозою руйнування.

"Ми закликаємо ООН знайти ефективні механізми приборкання будь-якої держави-агресора. Тим більше, якщо таким агресором виступає постійний член Ради Безпеки, яким у нашому випадку є Російська Федерація. Закликаємо Спеціального доповідача з питання про права корінних народів приділити особливу увагу становищу корінних народів, чиї території виявилися окупованими внаслідок міждержавних конфліктів", - резюмував Чубаров.