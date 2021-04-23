Чубаров: РФ націлена на повне витіснення кримськотатарського народу за межі окупованого нею Криму
Російська окупаційна влада в Криму поставила перед собою мету повністю витіснити корінний кримськотатарський народ за межі тимчасово окупованого Росією півострова.
Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив під час виступу на засіданні 20-ї сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів у п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російська окупація Криму, стала причиною катастрофічних наслідків для унікальної території Кримського півострова і загрозою майбутньому його корінних народів - кримськотатарського, караїмського і кримчакського. Російська Федерація ставить за мету повне витіснення корінного кримськотатарського народу за межі окупованого нею Криму", - заявив Чубаров.
Він зазначає, що заборона РФ діяльності Меджлісу кримськотатарського народу є "спробою залякування і дезорієнтації кримських татар в умовах постійних репресій і переслідувань, здійснюваних російськими окупантами проти корінного народу Криму".
"Москва не виконує наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року, що зобов'язує Російську Федерацію негайно скасувати рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу", - підкреслив Чубаров.
Він додав, що досягнення останніх двох десятиліть, включно з формуванням Постійного форуму та підстави мандата Спеціального доповідача, не можуть і не повинні опинитися під загрозою руйнування.
"Ми закликаємо ООН знайти ефективні механізми приборкання будь-якої держави-агресора. Тим більше, якщо таким агресором виступає постійний член Ради Безпеки, яким у нашому випадку є Російська Федерація. Закликаємо Спеціального доповідача з питання про права корінних народів приділити особливу увагу становищу корінних народів, чиї території виявилися окупованими внаслідок міждержавних конфліктів", - резюмував Чубаров.
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должно стать главной идеей кырымлы.
за время оккупации Крыма рашкой с 1784 года было несколько волн эмиграции кырымлы из Крыма в Турцию. В результате сейчас в Турции в разы (до 10 раз !!!!) больше кырымлы по происхождению, чем в самом Крыму. Среди кырымлы в Турции были выдающиеся личности: визиры, министры, ученые....., но они стали турками
Але киримли та караїми єдині етноси, які саме утворилися в Криму. Киримли, зокрема, це синтез місцевих та прийшлих тюркських етносів, а саме - половців.
Тому киримли це корінний народ Криму та України.
А чеченцями - ні !
У кримських татар багато спільного з чеченцями - від релігі до того як вони разом сиділи по таборам при совку
Але на 90% киримли проукраїнські. Саме за це і ******** їх рашисти
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
зачем они нам вместе с меджелисом , получает данный тип очень неплохие бабки , за счет налогоплательщика
І кожен новий керівник кремля - коли це взнає - починає робити пакості їм ...