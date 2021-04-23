Російські шпигуни "засвітилися" в Болгарії під час підриву складів з боєприпасами, - ЗМІ

З’явилися дані, що вказують на присутність російських таємних агентів у Болгарії тоді, коли там сталася серія вибухів на військових складах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Radio Free Europe.

Після викриття російського сліду у вибухах на складі боєприпасів у Чеській Республіці в 2014 році один із колишніх міністрів оборони Болгарії закликав поновити розслідування щодо подібних вибухів, які сталися на військових складах цієї країни.

А новий аналіз болгарської служби Radio Free Europe надав додаткові докази, що вказують на можливий зв'язок між російським агентством військової розвідки - ГРУ - і болгарськими вибухами.

Приблизно під час вибухів на заводі ВАЗів навесні 2015 не менше шести росіян, яких ідентифікували як агентів ГРУ, регулярно приїжджали і від'їжджали в Болгарію. Більш того, дані про польоти і інформація про відстеження GPS, вперше зібрані Bellingcat, вказують на присутність ще одного агента ГРУ у дати вибухів 2014 року.

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