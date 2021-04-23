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Російські шпигуни "засвітилися" в Болгарії під час підриву складів з боєприпасами, - ЗМІ

Російські шпигуни

З’явилися дані, що вказують на присутність російських таємних агентів у Болгарії тоді, коли там сталася серія вибухів на військових складах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Radio Free Europe.

Після викриття російського сліду у вибухах на складі боєприпасів у Чеській Республіці в 2014 році один із колишніх міністрів оборони Болгарії закликав поновити розслідування щодо подібних вибухів, які сталися на військових складах цієї країни.

А новий аналіз болгарської служби Radio Free Europe надав додаткові докази, що вказують на можливий зв'язок між російським агентством військової розвідки - ГРУ - і болгарськими вибухами.

Приблизно під час вибухів на заводі ВАЗів навесні 2015 не менше шести росіян, яких ідентифікували як агентів ГРУ, регулярно приїжджали і від'їжджали в Болгарію. Більш того, дані про польоти і інформація про відстеження GPS, вперше зібрані Bellingcat, вказують на присутність ще одного агента ГРУ у дати вибухів 2014 року.

Читайте також: У Північноатлантичній раді НАТО висловили солідарність із Чехією через причетність агентів РФ до вибуху у Врбетіце

Автор: 

Болгарія (790) вибух (4532)


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Топ коментарі
+73
Понятно, что в Украине они тоже взрывали.
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23.04.2021 20:00 Відповісти
+47
Когда говорят, что кацапстан - спонсор мирового терроризма, это явное лукавство. кацапстан - это ядро мирового терроризма, его источник и движущая сила.
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23.04.2021 20:14 Відповісти
+33
И что, Зеля даже не выступит с извинениями? Оказывается склады взрывал не Порошенко, а рашенские диверсанты? Все, у 73% будет разрыв сознания.
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23.04.2021 20:04 Відповісти
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23.04.2021 20:00 Відповісти
Болгария как и Италия очень любят Расею. Вот и результат.
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23.04.2021 20:12 Відповісти
Зєман чешськи яник теж в засос був з рашистоШерханом ... А щось мовчить він зараз
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23.04.2021 20:19 Відповісти
У него деменция, но это такое... А вот почему Европа молчит за Качинского??? Вот что надо поднимать.
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23.04.2021 21:00 Відповісти
Европа не молчит. Явропа гневно осуждает. Вспомните как Австрия критиковала Англию, которая публично указала на российского шпиона в Австрии.
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23.04.2021 21:46 Відповісти
Это поляки сдрейфили , нужно было сразу бить во все колокола , но ,как видно там тоже полно гнид продажных ! Я с первой секунды была уверена , что мерзчайший ,мстительный окурок отомстил Качинскому , который его ненавидел
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23.04.2021 23:23 Відповісти
Когда говорят, что кацапстан - спонсор мирового терроризма, это явное лукавство. кацапстан - это ядро мирового терроризма, его источник и движущая сила.
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23.04.2021 20:14 Відповісти
Не только Петров и Баширов, просто они свои **..ща тупые засветили у Бобрихи. Отдел диверсий, по словам Грозева, где-то 30-40 человек, Оперативников от силы половина. Вот и примелькались уже. А ты, кацапчег, учи свой языг! "Накануне" Иван Сергеевич Тургенев завещал писать слитно!
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24.04.2021 10:43 Відповісти
Засунь свій номер собі в дупу, кацариле
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24.04.2021 14:39 Відповісти
Понятно, что в Украине они тоже взрывали.
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23.04.2021 20:00 Відповісти
з язика зняли
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23.04.2021 20:03 Відповісти
Да врядли они это делали. Тут проще им было. Бабла дали. И допускаю что и не много дали.
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23.04.2021 20:15 Відповісти
Запросто,как два пальца об ...!
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23.04.2021 20:25 Відповісти
А как же Порох?!! Или Зеля даст команду и у взорванных складов под Винницей найдут молдавский паспорт с фотографией Пороха и именем Петру Порохяну?)))
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23.04.2021 20:52 Відповісти
І Владиміру Гройсману
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23.04.2021 21:12 Відповісти
ЗЕ сейчас даст команду Баканову выкрасть прокурора, который вел дело про взрывы складов.
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24.04.2021 02:10 Відповісти
Я своїм друзям намагався довести що московія підриває склади,але марно "це все барига Порошенко"
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23.04.2021 21:10 Відповісти
Та ні. Порошенко як головнокомандувач, ніякого відношення до артскладів не мав взагалі.
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23.04.2021 22:24 Відповісти
тогда тут весь цезор ныл, что это был порох
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23.04.2021 21:45 Відповісти
Не в Украине Порошенко взрывал. Вы разве не знали.
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24.04.2021 16:54 Відповісти
Бей, убивай рашистов!
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23.04.2021 20:02 Відповісти
Інструкція, як правильно поводитись з окупантами.
Илья Эренбург. Статья «Убей!»,
газета «Красная звезда», 24 июля 1942 года.

"...Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово "немец" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "немец" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! - это просит старуха-мать. Убей немца! - это молит тебя дитя. Убей немца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! ..."
За публікацію цього історичного тексту фейсбук банить надовго.
Російські шпигуни "засвітилися" в Болгарії під час підриву складів з боєприпасами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1319
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24.04.2021 08:10 Відповісти
Комуняцкая пропаганда такая же шизанутая, как и нацистская... Две системы стоили друг друга!
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24.04.2021 10:46 Відповісти
Террорашка всем насрала, теперь главное, чтобы все насрали на Террорашку, желательно, боеприсами, летающими)
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23.04.2021 20:02 Відповісти
И что, Зеля даже не выступит с извинениями? Оказывается склады взрывал не Порошенко, а рашенские диверсанты? Все, у 73% будет разрыв сознания.
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23.04.2021 20:04 Відповісти
Порошенко просто "забил болт" на диверсии , бьіла команда расследовать "нарушения техники безопасности" , что и делалось. Гетьман ведь , чо ?!
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23.04.2021 20:25 Відповісти
Т.е, когда при Порохе СБУ заявляло, что диверсии сотворили диверсанты при помощи дронов -- то это было типа "расследование техники безопасности"? Это в какой реальности?
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23.04.2021 20:30 Відповісти
А Саша Ивашин "забил болт" на логику! У него..как у собаки Павлова.... У той слюна выделяется.... А у этого при звучании фамилии Порошенко мозг отключается...)))
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23.04.2021 20:55 Відповісти
Саша Івашін -напляшковий кондовий кацап
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23.04.2021 21:25 Відповісти
Брехня. Всі вибухи визнані диверсіями Росії. У випадку Балаклеї і Сватово навіть встановлено звідки їх запускали ( з території Росії ) та який ********* вони несли )
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24.04.2021 03:36 Відповісти
Зебил, уничтожение боевого склада ничем не оправдаешь. Тем более, если 5 складов взорвали диверсиями, то это полный зебилизм в управлении военными структурами.
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23.04.2021 20:50 Відповісти
И ещё: 9/11 - нападение на США, нападение на ЕС и НАТО 2010.
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23.04.2021 20:04 Відповісти
Это спланировано и организовано кремлём, если есть чутка смальца в голове то поймёте.

Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 7228
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23.04.2021 20:13 Відповісти
Как и это.
Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 1215
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23.04.2021 20:15 Відповісти
Да где эти мишкины с чепигами только не засветились!))) А в Болгарии шпили есть?)
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23.04.2021 20:05 Відповісти
Шипка есть! Тоже на "ш".
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23.04.2021 20:26 Відповісти
На масиві Монблан є гора "Шпиль Півдня". Бережіть гору від кацапських шпильмейстерів!
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24.04.2021 08:15 Відповісти
і тільки німці продовжують будувати ПП 2 бо газ не пахне !
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23.04.2021 20:05 Відповісти
Комусь і е/е не пахне.
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23.04.2021 20:06 Відповісти
взрывали-взрывали, а потом просто проспонсировали бигусов. И результат тот же.
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23.04.2021 20:05 Відповісти
В Чехії і Болгарії російські агенти і тільки в Україні, котра воює з Росією, військові склади підриває президент країни і населення цьому вірить!
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23.04.2021 20:07 Відповісти
Є таке.
Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 5189
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23.04.2021 20:09 Відповісти
Почерк виден. Имя не меняют от оригинального, чтобы "Вася" не забывал с бодуна, как его "зовут по легенде". Егор и Георг тоже созвучные
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24.04.2021 10:49 Відповісти
Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 2995
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23.04.2021 20:11 Відповісти
Не хочу в Болгарию....Не понравилось...
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23.04.2021 20:13 Відповісти
-- поддержал!
Такая совпедия, шо никакая ностальгия не выручает...*)
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23.04.2021 20:17 Відповісти
теперь давайте отмотаем на 7 лет назад и все взрывы в Европе пересмотреть на военных складах
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23.04.2021 20:13 Відповісти
скоро навіть какіє разніци від вови відпадуть на фоні цих новин про рашистів, і з ким йому залишатись?
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23.04.2021 20:17 Відповісти
они? Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 7037
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23.04.2021 20:17 Відповісти
Їх мабуть за схожістю зпарували, бо, що той, що той підходять фейсом на " Караванського стрільця"
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24.04.2021 11:34 Відповісти
ну вот, уже и болгары русафобию затевают, затевают русафобию
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23.04.2021 20:18 Відповісти
Братишки, а тоже бендеровцы...
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23.04.2021 22:13 Відповісти
бл..., но что значит "на заводе в ВАЗов весной 2015"? Источник: https://censor.net/ru/n3261716
если гуглом перевОдите, хоть редактируйте
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23.04.2021 20:19 Відповісти
На рабсии шпионы не сменяются как и их штандартенпутлер.
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23.04.2021 20:22 Відповісти
Залу*енфюрер правильнее название
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23.04.2021 23:28 Відповісти
Фонд цивільних досліджень та розвитку США (U.S. Civilian Research & Development Foundation) CRDF Global запустив в Україні програму професійного розвитку та реінтеграції ветеранів АТО/ООС у сфері кібербезпеки - «Кіберзахисники». Як https://www.crdfglobal.org/news/ukrainian-anti-terrorist-operation-joint-forces-operation-veterans-undergo-cybersecurity повідомляє сайт Фонду, програма є частиною ініціативи Державного департаменту США з усунення кіберзагроз в Україні.
Програму розроблено за сприяння Міністерства у справах ветеранів України та Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБОУ. Вона надає українським ветеранам безплатну можливість професійного навчання у галузі кібербезпеки. Організатори переконані: це допоможе воїнам у працевлаштуванні в державному та приватному секторах.
Як зазначено на сайті програми, її місія - «забезпечити ветеранів АТО/ООС найкращою освітою у галузі кібербезпеки і в такий спосіб надати їм можливості для побудови/відновлення кар'єри в перспективній та важливій сфері цивільного життя»
Навчальна програма «Кіберзахисники» має два компоненти:навчання технічним навичкам із кібербезпеки;сприяння реінтеграції ветеранів.
Технічна складова включає курс викладачів Національного технічного університету України (Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського), а також провідних українських та міжнародних експертів. За частину, присвячену питанню соціальної адаптації та реінтеграції, відповідають фахівці Національного університету Києво-Могилянська академія. Вони допоможуть ветеранам здобути технічні, аналітичні, комунікаційні й особистісні навички, необхідні для реінтеграції у суспільство та опанування нової професії. Також ветерани зможуть додатково вивчити технічну й IT-термінологію англійською.
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23.04.2021 20:25 Відповісти
ты Бот ?
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23.04.2021 20:30 Відповісти
Беларусь запретила ввоз машин Skoda и косметики Nivea
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23.04.2021 20:27 Відповісти
Учора пожалілся бабця моєї внучатої племінниці з Дніпра - усі у великій сім"ї, окрім дідуся росіянина голосоють за проукраїнські сили , тільки впертий кацап її чоловік за Бойка. АЛЕ!!! Дівчинка з 7 класу елітного ліцею ( може чи одна там тільки не мажорка у класі) , разом з усіма подружками проклинають винять Україну за те що не дружить з Росією... То одразу ж згадала своїх , коли вони писали реферати про голодомор в Універі (1999 рік), а їм педог мало не незалік ставила , в істериці билась, що то брехня. ТО ХТО ВЧИТЬ МАЖОРНИХ ДІТОЧОК ЕЛІТУ МАЙБУТНЮ ще до сих пір в Україні?
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23.04.2021 20:28 Відповісти
Портніков все каже повинні вимерти совдепівці, а мене родичка просить поговорити з онучкою - страх як стоїть на своєму й каже увесь клас так думає
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23.04.2021 20:30 Відповісти
Всі діти сидять в смартофонах, а там в основному кацапізм.
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23.04.2021 21:26 Відповісти
ты у всех детей дома был и проверял?У моих детей нет этого говна - "смартфон", они читают книги и смотрят кино на большом экране.
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24.04.2021 17:15 Відповісти
Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 6333
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23.04.2021 20:32 Відповісти
Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 5449
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23.04.2021 20:31 Відповісти
Российские шпионы "засветились" в Болгарии во время подрыва складов с боеприпасами, - СМИ - Цензор.НЕТ 5538
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23.04.2021 20:32 Відповісти
І тільки в Україні склади підривались самі від святого духа.Бо винних так ніхто й не знайшов.
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23.04.2021 20:32 Відповісти
і що весь цей час заважало Порошенко розірвати з кацапськими диверсантами димломатичні стосунки?
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23.04.2021 20:51 Відповісти
Диверсантів ніяких від братів не поступало.тому й розривати не було потреби.Один диверсант був і того у мінськ пристроїли.
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23.04.2021 20:55 Відповісти
уточнюю питання
що заважало Порошенко розіврати дипломатичні стосунки з країною-окупантом?
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23.04.2021 22:24 Відповісти
Уточнюю відповідь.Він мені не на жаль доповідав.а я в нього й не питав.
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23.04.2021 22:30 Відповісти
важко відповідати коли дупа в шоколаді
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23.04.2021 22:56 Відповісти
Вперше в житті зустрічаю дебіла який мене звинуватив у підтримці потроха до якого я не мав і не маю ніякого не маю відношення
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23.04.2021 23:12 Відповісти
путін йому не дозволяв цього робити
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23.04.2021 22:30 Відповісти
Зєлі також два роки не дозволяє?
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23.04.2021 23:36 Відповісти
Як можна засумніватись у правильності дій святого гетьмана?
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23.04.2021 23:52 Відповісти
Я про Зєлю питаю, а не про гетьмана.
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23.04.2021 23:56 Відповісти
Вам, дебилам можно все. Даже наркомана в президенты выбрать.
Тем более, что сомневаться гораздо проще, чем знать.
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24.04.2021 02:08 Відповісти
И где наш зелёный полудурок? С Рошеном воюет? Маслоборец мля...
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23.04.2021 20:59 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26614178.html Отправлял домой кремлёвских послов задолго до того, как это стало мейнстримом

Російські шпигуни "засвітилися" в Болгарії під час підриву складів з боєприпасами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4360

P.S. На сегодня о высылке лаптеногих дипломатов заявили Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония и Словакия. Отличный флешмоб!
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23.04.2021 21:15 Відповісти
Боширов с Петровым, уже должны быть как Брежнев, пятижды героями)))
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23.04.2021 21:16 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26613948.html Методи в чекістів незмінні

Російські шпигуни "засвітилися" в Болгарії під час підриву складів з боєприпасами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6032
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23.04.2021 21:17 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26613003.html Сверхдержава, фуле

Російські шпигуни "засвітилися" в Болгарії під час підриву складів з боєприпасами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8939
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23.04.2021 21:18 Відповісти
Російські шпигуни "засвітилися" в Болгарії під час підриву складів з боєприпасами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7166
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23.04.2021 21:20 Відповісти
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24.04.2021 17:58 Відповісти
и эти тоже подозрительно раздуплились в унисон чехам через 6 лет! что ж вы молчали столько времен, а потом вдруг прозрели??
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23.04.2021 21:50 Відповісти
Ты этот вопрос УЖЕ задавал , а я УЖЕ тебе на него отвечал
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23.04.2021 23:51 Відповісти
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕШИТ ВОПРОС СМЕНЫ ВЛАСТИ В РОССИИ - ЛОЯЛЬНО !!!
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24.04.2021 07:17 Відповісти
Когда-то, если еще будет презиком, и зеленая плесень скажет, что склады в Украине взорвали кацапы. Но уже сейчас нужно закрывать границу наглухо, и не пускать в Украину ни одного кацапа. Да и в посольстве коцабов много сотрудников
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24.04.2021 14:45 Відповісти
 
 