Всеукраїнська Рада Церков на зустрічі зі Шмигалем запропонувала заходи щодо подолання демографічної кризи в Україні

Демографічна криза в Україні була обговорена під час зустрічі Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, яка відбулася 23 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.

"Питання, яке потребує уваги – формування цілісної, довгострокової сімейної політики держави, подолання демографічної кризи, яка триває вже третє десятиліття. На наше спільне переконання без цього більшість реформ втрачають сенс. Якщо протягом життя одного-двох поколінь населення України скоротиться вдвічі, а потім український народ демографічно просто зникне – для кого будуть потрібні плоди реформ?", - зазначив предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній.

З метою реагування на демографічну кризу Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій запропонувала Кабінету Міністрів України:

Провести підготовчу роботу зі спеціалістами, експертами, батьківським середовищем, релігійними організаціями з вивчення пропозицій щодо подолання демографічної кризи; Невідкладно утворити центральний орган виконавчої влади (міністерство чи державну службу) з питань сімейної політики та подолання демографічної кризи; Розробити із залученням батьківської громадськості та релігійних організацій та ухвалити на засіданні Кабінету Міністрів комплексну програму подолання демографічної кризи з необхідним для її реалізації фінансуванням з Державного бюджету України.

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За словами Старшого єпископа Української Церкви Християн Віри Євангельської Михайла Паночка, якби держава комплексно реалізовувала державну політику підтримки сімей, материнства і батьківства, захищала кожну вагітність від аборту не менше ніж безпритульних тварин та виділила хоча б половину коштів, які витрачаються на просування Стамбульської конвенції та ініціативи Партнерства Біарріц з небезпечною гендерною самоідентифікацією, то в Україні демографічна ситуація вже давно б значно покращилася.

Головуючий у ВРЦіРО Блаженніший Святослав подякував голові Уряду за налагодження постійної взаємодії з багатьма профільними міністерства з цієї та іншої проблематики. Зокрема, він згадав про плідні зустрічі з керівництвом Міністерства охорони здоров’я, Міністерством освіти і науки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Міністерства соціальної політики.

Разом із цим Глава Української Греко-Католицької Церкви нагадав Прем’єр-міністру про попередню домовленість щодо розробки законопроєкту, спрямованого на заборону комерційного сурогатного материнства. "Треба перешкодити торгівлі людьми, зокрема немовлятами. Це ганебне явище має припинитися в Україні", – наголосив Блаженніший Святослав.

Крім цього, під час зустрічі ВРЦіРО та глави Уряду України йшла мова про низку важливих для релігійних спільнот законопроєктів і ініціатив: про правове регулювання діяльності капеланів (військових, медичних, пенітенціарних), збереження постійного користування землею для релігійних організацій (стаття 92 Земельного кодексу України), забезпечення справедливих цін на природний газ та електроенергію для нормального функціонування релігійних громад та їхніх соціальних закладів, протидію домашньому насильству без просування гендерної ідеології.