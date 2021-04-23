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Всеукраїнська Рада Церков на зустрічі зі Шмигалем запропонувала заходи щодо подолання демографічної кризи в Україні

Всеукраїнська Рада Церков на зустрічі зі Шмигалем запропонувала заходи щодо подолання демографічної кризи в Україні

Демографічна криза в Україні була обговорена під час зустрічі Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, яка відбулася 23 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.

"Питання, яке потребує уваги – формування цілісної, довгострокової сімейної політики держави, подолання демографічної кризи, яка триває вже третє десятиліття. На наше спільне переконання без цього більшість реформ втрачають сенс. Якщо протягом життя одного-двох поколінь населення України скоротиться вдвічі, а потім український народ демографічно просто зникне – для кого будуть потрібні плоди реформ?", - зазначив предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній.

З метою реагування на демографічну кризу Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій запропонувала Кабінету Міністрів України:

  1. Провести підготовчу роботу зі спеціалістами, експертами, батьківським середовищем, релігійними організаціями з вивчення пропозицій щодо подолання демографічної кризи;
  2. Невідкладно утворити центральний орган виконавчої влади (міністерство чи державну службу) з питань сімейної політики та подолання демографічної кризи;
  3. Розробити із залученням батьківської громадськості та релігійних організацій та ухвалити на засіданні Кабінету Міністрів комплексну програму подолання демографічної кризи з необхідним для її реалізації фінансуванням з Державного бюджету України.

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За словами Старшого єпископа Української Церкви Християн Віри Євангельської Михайла Паночка, якби держава комплексно реалізовувала державну політику підтримки сімей, материнства і батьківства, захищала кожну вагітність від аборту не менше ніж безпритульних тварин та виділила хоча б половину коштів, які витрачаються на просування Стамбульської конвенції та ініціативи Партнерства Біарріц з небезпечною гендерною самоідентифікацією, то в Україні демографічна ситуація вже давно б значно покращилася.

Головуючий у ВРЦіРО Блаженніший Святослав подякував голові Уряду за налагодження постійної взаємодії з багатьма профільними міністерства з цієї та іншої проблематики. Зокрема, він згадав про плідні зустрічі з керівництвом Міністерства охорони здоров’я, Міністерством освіти і науки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Міністерства соціальної політики.

Разом із цим Глава Української Греко-Католицької Церкви нагадав Прем’єр-міністру про попередню домовленість щодо розробки законопроєкту, спрямованого на заборону комерційного сурогатного материнства. "Треба перешкодити торгівлі людьми, зокрема немовлятами. Це ганебне явище має припинитися в Україні", – наголосив Блаженніший Святослав.

Крім цього, під час зустрічі ВРЦіРО та глави Уряду України йшла мова про низку важливих для релігійних спільнот законопроєктів і ініціатив: про правове регулювання діяльності капеланів (військових, медичних, пенітенціарних), збереження постійного користування землею для релігійних організацій (стаття 92 Земельного кодексу України), забезпечення справедливих цін на природний газ та електроенергію для нормального функціонування релігійних громад та їхніх соціальних закладів, протидію домашньому насильству без просування гендерної ідеології.

Автор: 

демографія (144) церква (701) Рада церков (47) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+26
Жрать людям давайте. Хоть иногда. Озаботились они "демографическим кризисом". Да, бесплатные рабы скоро вымрут и не будет кому на вас, ворьё, батрачить.
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23.04.2021 20:30 Відповісти
+18
Повышение уровня жизни....увеличение доходов...вот что нужно для преодоления демграфического кризиса...
А не министерство....
С голой жопой....заводить много детей не многие хотят...
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23.04.2021 20:32 Відповісти
+12
Дожили...попы теперь со свечкой у постели стоять будут... видать кто то из зеленого стада свечной заводик прикупил...
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23.04.2021 20:29 Відповісти
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Тоже мне проблема - изъять из продажи презики и отключить интернет с телевизором.
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23.04.2021 20:28 Відповісти
Заборонити аборти, як зробила Польща!
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23.04.2021 20:35 Відповісти
Ты дурак или да?
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24.04.2021 12:35 Відповісти
Сотрудники нового министерства будут прокалывать презервативы.
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23.04.2021 20:37 Відповісти
Всеукраїнська Рада Церков на зустрічі зі Шмигалем запропонувала заходи щодо подолання демографічної кризи в Україні - Цензор.НЕТ 525Всеукраїнська Рада Церков на зустрічі зі Шмигалем запропонувала заходи щодо подолання демографічної кризи в Україні - Цензор.НЕТ 8736
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23.04.2021 20:39 Відповісти
Очень креативный парень. Теперь все едут в Корпус Кристи через его парикмахерскую.
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24.04.2021 07:41 Відповісти
а порнуху где смотреть???, лучше свет в 17-00 отключать))))
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23.04.2021 20:40 Відповісти
Порнуху лучше не смотреть, а делать.
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23.04.2021 20:42 Відповісти
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23.04.2021 21:30 Відповісти
Дожили...попы теперь со свечкой у постели стоять будут... видать кто то из зеленого стада свечной заводик прикупил...
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23.04.2021 20:29 Відповісти
Паства сокращается, доходы у попов падают...
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23.04.2021 20:37 Відповісти
От бибизьянки?
Макак, резус, мартышка в предках?
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23.04.2021 21:49 Відповісти
Жрать людям давайте. Хоть иногда. Озаботились они "демографическим кризисом". Да, бесплатные рабы скоро вымрут и не будет кому на вас, ворьё, батрачить.
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23.04.2021 20:30 Відповісти
Чем нищее страна -- тем выше рождаемость! ...при любой вере и власти...
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23.04.2021 20:31 Відповісти
Да ну)))
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23.04.2021 20:33 Відповісти
Это только в Африке...и местами в Азии...
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23.04.2021 20:33 Відповісти
Цары,Чады и прочие Эфиопии...
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23.04.2021 20:37 Відповісти
Но это ж только пока... -- хотя, Албания шо, не Европа?
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23.04.2021 20:39 Відповісти
Все залеже від рівня освіти та культури населення країни,от у Німеччині рівень доходів великий,а чумазі німці плодяться так само як і на росіянії.
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23.04.2021 20:38 Відповісти
Ты гонишь шнягу... ...в Баварии -- самой богатой немецкой земле -- рождаемость повышается уже лет пять. И бьёт рекорды прошлых лет. Среди граждан. ...пришлые не в счёт.
Ты, вообще, жил в Германии, хотя бы с годик? -- ...вот и не штинкай...*)
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23.04.2021 20:55 Відповісти
З яких пір німці стали чумазими?
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23.04.2021 21:04 Відповісти
Это ты в германии никогда не была. В больших городах, типа берлина, черномазые (негры, арабы, турки) иногда 50%/50% с белыми
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23.04.2021 21:40 Відповісти
чем беднее страна, тем выше детская смертность. Про запас рожают.
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23.04.2021 20:42 Відповісти
И это логично. В нищих странах, как правило, нет пенсий. Родителей обеспечивают дети. Вот и рожают "про запас"- чем больше, тем лучше)).
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23.04.2021 21:01 Відповісти
Повышение уровня жизни....увеличение доходов...вот что нужно для преодоления демграфического кризиса...
А не министерство....
С голой жопой....заводить много детей не многие хотят...
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23.04.2021 20:32 Відповісти
не хотят потому что женщины ленивы, думают о себе любимых делая аборт за абортом, а мужчины не хотят напрягаться и содержать большую семью..
У моего прадеда по мужской линии было 7 детей (выжило 5), у деда 5 (выжило 4), у отца двое, столько же у меня...
думаешь раньше легко жилось?
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23.04.2021 20:39 Відповісти
А ты не равняй тогда и сейчас....разные времена... разные источники доходов....
Тогда что бы выжить...как раз и нужна была большая семья....хозяйство вести....
А сейчас все с точностью до наоборот...
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23.04.2021 20:51 Відповісти
да ладно тебе
знаю много людей у которых состояние позволяет выучить и вывести в люди хоть бы 5-7 детей.., и которые имеют максимум 2-х детей или одного - и больше не хотят.
да уверен вокруг тебя таких тоже достаточно...
и еще - много правильно воспитанных детей это уже клан - сначала тяжело, а потом в жизни мощная поддержка друг друга и опора..
На Кавказе к примеру это до сих пор понимают...
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23.04.2021 20:59 Відповісти
Много это сколько?? И какое состояние в твоем понимании позволяет?
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23.04.2021 21:03 Відповісти
много это когда все есть и остается еще излишек хороший на отдых в Турции каждый год..
такой ответ тебя устроит?
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23.04.2021 21:05 Відповісти
Нет не устроит...
А знаешь почему?? Потому что гарантий того...что этот излишек будет всегда...и отдых в Турции будет каждый год...ни каких нет.....от слова совсем....
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23.04.2021 21:06 Відповісти
жалко что наши деды-прадеды о таком сложном не задумывались во время всяких войн и кровавых революций
если бы задумались, то вполне может быть и не было нас с тобой на этом Свете..
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23.04.2021 21:09 Відповісти
Они не задумывались.....для них большое количество детей было залогом выживания в старости....
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23.04.2021 21:10 Відповісти
Тогда люди жили одним большим хозяйством.....вся семья....
И чем больше людей...тем больше можно было обработать земли...и получить больший урожай....
Но сейчас все не так....
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23.04.2021 21:11 Відповісти
А рожать 5-7 детей...что бы потом они были рабами у ахметок..пинчуков..коломойских и прочих скотов....хотят далеко не все....и правильно делают...
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23.04.2021 21:07 Відповісти
Сейчас каждый думает о будущем ребенка...о том как ему дать образование...и одному можно дать его...а троим его дать в три раза труднее.....вернее дороже...
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23.04.2021 20:53 Відповісти
А и правда, чего придумывать. Пусть женщины рожают как раньше, по 7-10 детей, часть помрёт от болезней и голода, а самые сильные трое доживут до 18 лет и станут нормальными ответственными членами общества. Эх, не хотят рабы напрягаться, совсем. Вот уже и попам в церкви кушать нечего. Что за народ такой пошел, не хотят своих господ кормить... Лентяи
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24.04.2021 13:01 Відповісти
С достатком тогда к тебе Абреки приедут или кто-то еще. Важно воспитание , а то всё само приходит
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23.04.2021 20:40 Відповісти
Какое воспитание?? О чем ты?? Плодить нищих??
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23.04.2021 20:55 Відповісти
непорочное зачатие..
Всеукраинский Совет Церквей на встрече со Шмыгалем предложил меры по преодолению демографического кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 6801
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23.04.2021 20:33 Відповісти
Компромат на Сромного Кролика?
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23.04.2021 21:46 Відповісти
"обеспечении справедливых цен на природный газ и электроэнергию для нормального функционирования религиозных общин и их социальных учреждений"
Щонайменше на рівні цін для вірних цих громад та відвідувачів їхніх соціальних установ. А краще - на рівні цін для інших некомерційних (???) установ в Україні - лікарень, шкіл, інтернатів для інвалідів і літніх осіб тощо.
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23.04.2021 20:35 Відповісти
Безотлагательно создать центральный орган исполнительной власти (министерство или государственную службу) по вопросам семейной политики и преодоления демографического кризиса;

Я еще вчера писал, в новости про "сокращение госчиновников", что скоро создадут какую то не понятную структуру
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23.04.2021 20:35 Відповісти
Зачем такое длинное определение для простого и понятного слова - "бордель"?
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23.04.2021 20:55 Відповісти
Давно треба вже про цедумати
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23.04.2021 20:39 Відповісти
и шо паша-мерседесс предложил???)))
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23.04.2021 20:41 Відповісти
Для повышения рождаемости, надо просто больше трахаться! ...если не лень...*)
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23.04.2021 20:42 Відповісти
запретить аборты, как в Польше. Сразу население начнет расти.
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23.04.2021 20:43 Відповісти
аборты будут делать подпольно или в соседней стране.
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23.04.2021 21:44 Відповісти
Ладно ещё если в соседней, а в следствии подпольных абортов сразу возрастёт смертность "мамочек" - не пойми где, не пойми в каких условиях + коррупция в мед.учреждениях. В общем- кровь, смертность, разгул разного рода мошенников и прочая жесть.
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23.04.2021 21:58 Відповісти
Каким образом будет расти население? От смертей женщин, сделавших нелегальные аборты? А они будут. Обязательно. Ведь вы же запретите легальные.
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24.04.2021 13:03 Відповісти
Минимальные налоги и не лицемерная христианская мораль способствуют комплексно развивать материнство, отцовство, семейные ценности, деторождамость, економику и страну в целом..., также запред лгбт-пропаганды с максимальным ограниченим абортов, а не создание новых паразитических, казнокрадских министерств, ведомст, управлений за счет и так нищих граждан...
Есть уже в Украине куча поппулистских, государственных соцпрограм (и выплаты на ребенка, и беби-боксы, и льготы многодетным...) но все это коту под хвост!
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23.04.2021 20:44 Відповісти
куйней вы занимаетесь попы!!! Не нужноничего создавать из предложенного вами!! Нужно экономику содавать , что бы поднялись доходы граждан, а не очередное перекачивание денежной массы с одной корзинки в другую! Я и десятерых сделаю, была бы возможность финансовая дать этим десятерым все, а не нищебродство разводить! вон скольок примеров алкашня клепает ради материнских пособий подряд по несколько и что- это ваш "генофонд" от алкашей? Я бы таким вообще запетил больше одного, они и одному многие ладу дать не могут!!
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23.04.2021 20:49 Відповісти
Материалист махровый... Да ни за какие тугрики не получится у тебя, если Бог не даст детей
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23.04.2021 22:08 Відповісти
че ты мелишь!! ? все получатся.. троих сделал, и остальных без проблем! Иди лоба расшиби об алтарь, может поумнеешь!
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24.04.2021 13:56 Відповісти
В Украине нельзя реалтизовать никакие свои права! С Украины скоро уедут даже те, кто не собирася!
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23.04.2021 20:49 Відповісти
Всеукраїнська Рада Церков на зустрічі зі Шмигалем запропонувала заходи щодо подолання демографічної кризи в Україні - Цензор.НЕТ 8795
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23.04.2021 20:50 Відповісти
Вопрос ясен,попам и властям не воровать,поднять экономику когда люди будут финансово стабильны тогда и детей будут заводить.
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23.04.2021 20:51 Відповісти
Начали за здравие-закончили за упокой. Причем тут земля в пользование религиозным общинам- это первое. Второе, а какое отношение имеют религиозные деятели к этой проблеме? Ну и нашли с кем советоваться... И какой поц в такое время будет ОБДУМАНО рожать ребёнка?...
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23.04.2021 20:53 Відповісти
Как ложная религия придет к концу?
Представьте: на спине страшного зверя сидит блудница. У зверя семь голов и десять рогов (Откровение 17:1-4). Кого представляет эта блудница? Она имеет власть над «царями земными». Она облачена в пурпур и багрянец, использует фимиам и утопает в роскоши. Кроме того, своим спиритизмом она «вводит в заблуждение все народы» (Откровение 17:18; 18:12, 13, 23). Библия помогает нам понять, что эта блудница - мировая империя ложной религии. Она представляет собой не какую-то одну, а все религии, которые приносят гнилые плоды.
Зверь, на котором сидит блудница, не что иное, как политическая империя* (Откровение 17:10-13). Ложная религия восседает на этом политическом звере, пытаясь влиять на его решения и подчинять его своей власти.
Однако грядут удивительные перемены. В Библии сказано: «Десять рогов, которые ты видел, и зверь - они возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее огнем» (Откровение 17:16). Внезапно правительства этого мира с жестокостью набросятся на ложную религию и полностью ее уничтожат! Что же побудит их к этому? В Библии, в книге Откровение, говорится: «Бог вложит в сердца их осуществить его мысль» (Откровение 17:17). Как видно, Бог призовет ложную религию к ответу за все злодеяния, которые она совершала во имя его. Действуя в согласии с совершенной справедливостью, Бог воспользуется ее политическими любовниками, чтобы исполнить свой приговор.
Что делать лично вам, если вы не хотите разделить участь ложной религии? «Выйди из нее, народ мой»,- призывает Божий вестник (Откровение 18:4). Сейчас самое время выйти из ложной религии! Но где искать убежища? Может, обратиться к атеизму? Но у него тоже нет будущего (2 Фессалоникийцам 1:6-9). Настоящим убежищем может стать только истинная религия. Как ее определить?
Какие хорошие плоды должна приносить истинная религия? (Матфея 7:17).
Истинная религия...
▪ ПРОЯВЛЯЕТ ЛЮБОВЬ. Истинные служители Бога «не от мира». Их не разделяют расовые и национальные барьеры. Между ними царит любовь (Иоанна 13:35; 17:16; Деяния 10:34, 35). Они никогда не станут убивать своих единоверцев,- более того, они готовы отдать за них жизнь (1 Иоанна 3:16).
▪ ДОВЕРЯЕТ СЛОВУ БОГА. Истинная религия не учит «традициям» и «заповедям человеческим» - она основывает все свои учения на Слове Бога, Библии (Матфея 15:6-9). Почему? Потому что «все Писание вдохновлено Богом и полезно для обучения, для обличения, для исправления» (2 Тимофею 3:16).
▪ УКРЕПЛЯЕТ СЕМЬИ И ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ВЫСОКИХ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ. Истинная религия побуждает мужей «любить своих жен, как свои тела», женам она помогает учиться «глубоко уважать мужа», а в детях воспитывает послушание родителям (Эфесянам 5:28, 33; 6:1). Кроме того, тем, кто облечен властью, необходимо самим быть примером в вопросах нравственности (1 Тимофею 3:1-10).
Отвечает ли какая-нибудь религия этим требованиям? В книге «Политика Холокоста», изданной в 2001 году, говорится: «Если бы как можно больше людей жили, подобно Свидетелям Иеговы, и верили в то, о чем проповедуют эти верующие, мир, скорее всего, не допустил бы Холокоста и человечеству больше никогда не угрожал бы геноцид» (Holocaust Politics).
Свидетели Иеговы не только проповедуют о библейских принципах в 235 странах и территориях, но и сами придерживаются их. Мы побуждаем вас обратиться к Свидетелям Иеговы, чтобы узнать о требованиях Бога и научиться ему угождать. Сейчас время действовать. Медлить нельзя. Конец ложной религии близок! (Софония 2:2, 3).
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1102006290
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23.04.2021 20:54 Відповісти
Свидетели Библию переписали под себя, так что на истинную веру претендовать им сложно... http://www.bible-for-you.org/Propovedn/witnesses.php
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23.04.2021 22:04 Відповісти
Оценочное высказывание "переписали под себя" ничего не весит, потому что Перевод Нового Мира Священных Писаний признан ведущими учеными с мировым признанием как самый точный и современный из всех существующих переводов. Тираж составил более 235 миллионов.
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24.04.2021 00:10 Відповісти
В письме, датированном 8 декабря 1950 года, известный ученый и переводчик Библии Эдгар Гудспид написал об английском издании «Христианских Греческих Писаний - Перевода нового мира»: «Мне интересна ваша миссионерская деятельность и ее всемирный размах, и мне очень нравится ваш естественный, ясный и живой перевод. Могу подтвердить, что в его основе лежит огромная исследовательская работа».
Профессор Аллен Уикгрен из Чикагского университета упомянул «Перевод нового мира» как пример современного перевода, который не основан на других переводах, а часто предлагает «прекрасные независимые формулировки» (The Interpreter's Bible, том 1, страница 99).
В своей рецензии на английское издание «Христианских Греческих Писаний - Перевода нового мира» британский библеист Александр Томсон написал: «Очевидно, что перевод выполнен умелыми и талантливыми филологами, которые стремились настолько близко передать смысл греческого текста, насколько это позволяют возможности английского языка» (The Differentiator, апрель 1952 года, страница 52).
Писатель Чарлз Франсис Поттер, хотя и отметил, что нашел несколько необычных на свой взгляд формулировок, сказал: «Несомненно, анонимные переводчики передали лучшие рукописные тексты - и греческий, и еврейский - со свойственными ученым умением и изобретательностью» (The Faiths Men Live By, страница 300).
Хотя по мнению Роберта Маккоя, «Перевод нового мира» имеет свою специфичность и свои достоинства, ученый подытожил свою рецензию следующими словами: «Перевод Нового Завета доказывает, что в этой организации [Свидетели Иеговы] есть специалисты, способные со знанием дела разрешать многие проблемы библейского перевода» (Andover Newton Quarterly, январь 1963 года, страница 31).
Профессор Самьюэл Маклейн Гилмор, хотя и был не согласен с некоторыми фразами в «Переводе нового мира», признал, что его переводчики «обладали необыкновенным пониманием греческого языка» (Andover Newton Quarterly, сентябрь 1966 года, страница 26).
В отзыве о «Переводе нового мира», который частично представлен в «Греческих Писаниях - Подстрочнике Царства», адъюнкт-профессор Томас Винтер написал: «Перевод комитета, пожелавшего остаться неизвестным, учитывает самые последние исследования, отличается точностью и последовательностью» (The Classical Journal, апрель-май 1974 года, с. 376).
В 1989 году профессор Биньямин Кедар-Копфштейн, израильский ученый-гебраист, сказал: «В своих лингвистических исследованиях, связанных с еврейской Библией и переводами, я часто обращаюсь к английскому изданию, которое известно под названием "Перевод нового мира". И каждый раз я убеждаюсь, что этот труд отражает добросовестные старания достичь как можно более точного понимания текста».
Проведя анализ девяти наиболее распространенных английских переводов, адъюнкт-профессор религиоведения Джейсон Бедун написал: «НМ [«Перевод нового мира»] является самым точным среди рассмотренных переводов». Вопреки расхожему среди общественности и многих библеистов мнению, будто отличия «Перевода нового мира» обусловлены религиозной предвзятостью его переводчиков, Бедун отметил: «Эти отличия в основном объясняются тем, что НМ - это буквальный, сделанный с большой осторожностью перевод выражений, употребленных писателями Нового Завета» (Truth in Translation, страницы 163, 165).
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24.04.2021 00:18 Відповісти
Касаемо семьи пишут верно, это из Библии, такое трудно переврать
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23.04.2021 22:06 Відповісти
В публикациях, которые основаны на Библии, можно найти очень много полезной и практичной информации https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&pub=fy&srcid=share
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24.04.2021 00:16 Відповісти
Вчера только этот Шмыгаль заявлял о срочной необходимости увеличения авиарейсов в Турцию, где свирепствует короновирус с большой долей британского штамма, а сегодня внезапно озаботился демографическим кризисом. Что у этих зе-политиков в их анафемских головах ? Не постигаю...
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23.04.2021 20:55 Відповісти
Подмешать в водопроводную воду Виагры, и запретить аборты и продажу презервативов...
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23.04.2021 21:09 Відповісти
Украина 30 лет строила социалистичесское (социальное, социал-демократичесское), мирское, светское государство... - ВОТ И ПРИПЛЫЛИ! Другого результата и не могло быть!!! Страна деградирует и вымирает!!!

Теперь же нужно все поставить с головы на ноги - строить страну на христианских принципах с либеральной економической философией!!!
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23.04.2021 21:12 Відповісти
Строить дороги надо. Мораль - дело церквей, а преступность и охрана границ - государства. Бизнес сам разберется
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23.04.2021 21:55 Відповісти
Свидетели осименители седьмого дня.Только непонятно кто осименять будет попы или шмыгун.
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23.04.2021 21:21 Відповісти
Если в течение жизни одного-двух поколений население Украины сократится вдвое, а затем украинский народ демографически просто исчезнет - для кого будут нужны плоды реформ?", - Источник: https://censor.net/ru/n3261719 - цілком слушне запитання ...

Що це за реформи , якщо вони , весь час , лише погіршують життя людей ?
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23.04.2021 21:32 Відповісти
Назови реформы, которые сделала зе-команда, что у нас так сильно ухудшилась жизнь за последние 2 года
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23.04.2021 21:45 Відповісти
Бытийо определяет рождаемость??
Тарифы?
Приходжан уменьшилось, крестить ..
ПізДно спіхватилися..
На Бога надійся, а останній набій краще....
ІМХО атеїста, теж релігія...😇
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23.04.2021 21:48 Відповісти
Рай богатых создан из ада бедных.

😇
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23.04.2021 21:54 Відповісти
Ещё один марксист нарисовался...
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23.04.2021 21:57 Відповісти
Нульвочко, нє плошай..
😁
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23.04.2021 22:02 Відповісти
попи блуднічать почнуть?
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23.04.2021 21:57 Відповісти
Биковати, осємєнітєлі...
))
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23.04.2021 22:04 Відповісти
"Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки интересами религии, морали и патриотизма."
- Генрих Гейне
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23.04.2021 22:00 Відповісти
Обсуждать со ставленником либераст-олигархов вопросы половой дегенерации это практически то же самое, что уговаривать дьявола.
Всеукраїнська Рада Церков на зустрічі зі Шмигалем запропонувала заходи щодо подолання демографічної кризи в Україні - Цензор.НЕТ 3725
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23.04.2021 22:03 Відповісти
Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.

Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.

Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.

Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.

Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!

Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.

Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!

1969
В.Висоцький
😁
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23.04.2021 22:10 Відповісти
В нас це саме економічна проблема.Я не бачив,що рада церков пропонує те,щоб українці стали багатшими.
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23.04.2021 22:11 Відповісти
Церква ж відділена від держави.А тут виходить,що ні.
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23.04.2021 22:17 Відповісти
Ни о чем
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23.04.2021 22:33 Відповісти
покупателей свечек все меньше, попы в панике.
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23.04.2021 22:53 Відповісти
"Никогда ещё никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни догматически, ни аллегорически не содержала истины. Ибо каждая религия родилась из страха и нужды и вторглась в жизнь через заблуждения разума."
- Фридрих Ницше
😇
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23.04.2021 23:24 Відповісти
Ну и.... Харе Кришна.
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24.04.2021 04:18 Відповісти
Ээх!Что поделаешь! Против масонов и сионистов не попрешь. А они сказали Украине н быть
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24.04.2021 05:54 Відповісти
Совки! Ось вся ваша демографія.
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/z-ukraini-hotili-b-viihati-chvert-opitanih-gromadyan-infografika.htm?_ga=2.231874975.120721268.1619082010-895611868.1566417804
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24.04.2021 07:50 Відповісти
Прибутки в попів падають , от вони й бісяться . На людський календар переходьте . Бо старі вмирають , а молодь не така дурна , щоб святкувати не з усіма православними та католиками світу , а з Гуньою Московським та совєцькімі гражданамі , за чужим , мертвим календарем , за яким вже давно ніхто не живе . Багато греко-католициких сімей , самостійно переходять на наш рідний календар . То для чого тоді всі ці "блаженнійші" ? Яка їхня роль ? Гроші собирати ?
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24.04.2021 08:05 Відповісти
Эти мозги не могут преодолеть демографический кризис!
Вы современные фильмы и передачи смотрели?
Убийства, садизм ... по всем каналам и передачам. Воры, убийцы, мошенники - герои!
Многодетные семьи - лохи.
За показ сцены зачатия новой жизни - тюрьма!
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24.04.2021 10:23 Відповісти
Какой еще демографический кризис, сейчас на Земле актуально перенаселение, нужно сокращать количество людей. А не плодить нищету и голод.
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24.04.2021 13:05 Відповісти
Увеличьте пособия на детей - и дело с концом.
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24.04.2021 13:45 Відповісти
Які пособія - АЛКАШ - мужик має нормально заробляти !
Та кормити сімью ...
Решта = все фігня
І з бюджета усякі фігні -забрати - у т.ч. пенсіні виплати суддям і т.п.
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24.04.2021 18:09 Відповісти
Слід припинити секс онлайн!
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24.04.2021 19:01 Відповісти
Іще парочку антисімейних закончиків від баб-Мін'юсту треба прийняти - і проблема народжуваності зникне разом із народжуваністю.
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26.04.2021 10:43 Відповісти
 
 