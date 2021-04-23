Всеукраїнська Рада Церков на зустрічі зі Шмигалем запропонувала заходи щодо подолання демографічної кризи в Україні
Демографічна криза в Україні була обговорена під час зустрічі Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, яка відбулася 23 квітня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.
"Питання, яке потребує уваги – формування цілісної, довгострокової сімейної політики держави, подолання демографічної кризи, яка триває вже третє десятиліття. На наше спільне переконання без цього більшість реформ втрачають сенс. Якщо протягом життя одного-двох поколінь населення України скоротиться вдвічі, а потім український народ демографічно просто зникне – для кого будуть потрібні плоди реформ?", - зазначив предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній.
З метою реагування на демографічну кризу Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій запропонувала Кабінету Міністрів України:
- Провести підготовчу роботу зі спеціалістами, експертами, батьківським середовищем, релігійними організаціями з вивчення пропозицій щодо подолання демографічної кризи;
- Невідкладно утворити центральний орган виконавчої влади (міністерство чи державну службу) з питань сімейної політики та подолання демографічної кризи;
- Розробити із залученням батьківської громадськості та релігійних організацій та ухвалити на засіданні Кабінету Міністрів комплексну програму подолання демографічної кризи з необхідним для її реалізації фінансуванням з Державного бюджету України.
За словами Старшого єпископа Української Церкви Християн Віри Євангельської Михайла Паночка, якби держава комплексно реалізовувала державну політику підтримки сімей, материнства і батьківства, захищала кожну вагітність від аборту не менше ніж безпритульних тварин та виділила хоча б половину коштів, які витрачаються на просування Стамбульської конвенції та ініціативи Партнерства Біарріц з небезпечною гендерною самоідентифікацією, то в Україні демографічна ситуація вже давно б значно покращилася.
Головуючий у ВРЦіРО Блаженніший Святослав подякував голові Уряду за налагодження постійної взаємодії з багатьма профільними міністерства з цієї та іншої проблематики. Зокрема, він згадав про плідні зустрічі з керівництвом Міністерства охорони здоров’я, Міністерством освіти і науки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Міністерства соціальної політики.
Разом із цим Глава Української Греко-Католицької Церкви нагадав Прем’єр-міністру про попередню домовленість щодо розробки законопроєкту, спрямованого на заборону комерційного сурогатного материнства. "Треба перешкодити торгівлі людьми, зокрема немовлятами. Це ганебне явище має припинитися в Україні", – наголосив Блаженніший Святослав.
Крім цього, під час зустрічі ВРЦіРО та глави Уряду України йшла мова про низку важливих для релігійних спільнот законопроєктів і ініціатив: про правове регулювання діяльності капеланів (військових, медичних, пенітенціарних), збереження постійного користування землею для релігійних організацій (стаття 92 Земельного кодексу України), забезпечення справедливих цін на природний газ та електроенергію для нормального функціонування релігійних громад та їхніх соціальних закладів, протидію домашньому насильству без просування гендерної ідеології.
Будь ласка, зачекайте...
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Макак, резус, мартышка в предках?
Ты, вообще, жил в Германии, хотя бы с годик? -- ...вот и не штинкай...*)
А не министерство....
С голой жопой....заводить много детей не многие хотят...
У моего прадеда по мужской линии было 7 детей (выжило 5), у деда 5 (выжило 4), у отца двое, столько же у меня...
думаешь раньше легко жилось?
Тогда что бы выжить...как раз и нужна была большая семья....хозяйство вести....
А сейчас все с точностью до наоборот...
знаю много людей у которых состояние позволяет выучить и вывести в люди хоть бы 5-7 детей.., и которые имеют максимум 2-х детей или одного - и больше не хотят.
да уверен вокруг тебя таких тоже достаточно...
и еще - много правильно воспитанных детей это уже клан - сначала тяжело, а потом в жизни мощная поддержка друг друга и опора..
На Кавказе к примеру это до сих пор понимают...
такой ответ тебя устроит?
А знаешь почему?? Потому что гарантий того...что этот излишек будет всегда...и отдых в Турции будет каждый год...ни каких нет.....от слова совсем....
если бы задумались, то вполне может быть и не было нас с тобой на этом Свете..
И чем больше людей...тем больше можно было обработать земли...и получить больший урожай....
Но сейчас все не так....
Щонайменше на рівні цін для вірних цих громад та відвідувачів їхніх соціальних установ. А краще - на рівні цін для інших некомерційних (???) установ в Україні - лікарень, шкіл, інтернатів для інвалідів і літніх осіб тощо.
Я еще вчера писал, в новости про "сокращение госчиновников", что скоро создадут какую то не понятную структуру
Есть уже в Украине куча поппулистских, государственных соцпрограм (и выплаты на ребенка, и беби-боксы, и льготы многодетным...) но все это коту под хвост!
Представьте: на спине страшного зверя сидит блудница. У зверя семь голов и десять рогов (Откровение 17:1-4). Кого представляет эта блудница? Она имеет власть над «царями земными». Она облачена в пурпур и багрянец, использует фимиам и утопает в роскоши. Кроме того, своим спиритизмом она «вводит в заблуждение все народы» (Откровение 17:18; 18:12, 13, 23). Библия помогает нам понять, что эта блудница - мировая империя ложной религии. Она представляет собой не какую-то одну, а все религии, которые приносят гнилые плоды.
Зверь, на котором сидит блудница, не что иное, как политическая империя* (Откровение 17:10-13). Ложная религия восседает на этом политическом звере, пытаясь влиять на его решения и подчинять его своей власти.
Однако грядут удивительные перемены. В Библии сказано: «Десять рогов, которые ты видел, и зверь - они возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее огнем» (Откровение 17:16). Внезапно правительства этого мира с жестокостью набросятся на ложную религию и полностью ее уничтожат! Что же побудит их к этому? В Библии, в книге Откровение, говорится: «Бог вложит в сердца их осуществить его мысль» (Откровение 17:17). Как видно, Бог призовет ложную религию к ответу за все злодеяния, которые она совершала во имя его. Действуя в согласии с совершенной справедливостью, Бог воспользуется ее политическими любовниками, чтобы исполнить свой приговор.
Что делать лично вам, если вы не хотите разделить участь ложной религии? «Выйди из нее, народ мой»,- призывает Божий вестник (Откровение 18:4). Сейчас самое время выйти из ложной религии! Но где искать убежища? Может, обратиться к атеизму? Но у него тоже нет будущего (2 Фессалоникийцам 1:6-9). Настоящим убежищем может стать только истинная религия. Как ее определить?
Какие хорошие плоды должна приносить истинная религия? (Матфея 7:17).
Истинная религия...
▪ ПРОЯВЛЯЕТ ЛЮБОВЬ. Истинные служители Бога «не от мира». Их не разделяют расовые и национальные барьеры. Между ними царит любовь (Иоанна 13:35; 17:16; Деяния 10:34, 35). Они никогда не станут убивать своих единоверцев,- более того, они готовы отдать за них жизнь (1 Иоанна 3:16).
▪ ДОВЕРЯЕТ СЛОВУ БОГА. Истинная религия не учит «традициям» и «заповедям человеческим» - она основывает все свои учения на Слове Бога, Библии (Матфея 15:6-9). Почему? Потому что «все Писание вдохновлено Богом и полезно для обучения, для обличения, для исправления» (2 Тимофею 3:16).
▪ УКРЕПЛЯЕТ СЕМЬИ И ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ВЫСОКИХ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ. Истинная религия побуждает мужей «любить своих жен, как свои тела», женам она помогает учиться «глубоко уважать мужа», а в детях воспитывает послушание родителям (Эфесянам 5:28, 33; 6:1). Кроме того, тем, кто облечен властью, необходимо самим быть примером в вопросах нравственности (1 Тимофею 3:1-10).
Отвечает ли какая-нибудь религия этим требованиям? В книге «Политика Холокоста», изданной в 2001 году, говорится: «Если бы как можно больше людей жили, подобно Свидетелям Иеговы, и верили в то, о чем проповедуют эти верующие, мир, скорее всего, не допустил бы Холокоста и человечеству больше никогда не угрожал бы геноцид» (Holocaust Politics).
Свидетели Иеговы не только проповедуют о библейских принципах в 235 странах и территориях, но и сами придерживаются их. Мы побуждаем вас обратиться к Свидетелям Иеговы, чтобы узнать о требованиях Бога и научиться ему угождать. Сейчас время действовать. Медлить нельзя. Конец ложной религии близок! (Софония 2:2, 3).
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1102006290
Профессор Аллен Уикгрен из Чикагского университета упомянул «Перевод нового мира» как пример современного перевода, который не основан на других переводах, а часто предлагает «прекрасные независимые формулировки» (The Interpreter's Bible, том 1, страница 99).
В своей рецензии на английское издание «Христианских Греческих Писаний - Перевода нового мира» британский библеист Александр Томсон написал: «Очевидно, что перевод выполнен умелыми и талантливыми филологами, которые стремились настолько близко передать смысл греческого текста, насколько это позволяют возможности английского языка» (The Differentiator, апрель 1952 года, страница 52).
Писатель Чарлз Франсис Поттер, хотя и отметил, что нашел несколько необычных на свой взгляд формулировок, сказал: «Несомненно, анонимные переводчики передали лучшие рукописные тексты - и греческий, и еврейский - со свойственными ученым умением и изобретательностью» (The Faiths Men Live By, страница 300).
Хотя по мнению Роберта Маккоя, «Перевод нового мира» имеет свою специфичность и свои достоинства, ученый подытожил свою рецензию следующими словами: «Перевод Нового Завета доказывает, что в этой организации [Свидетели Иеговы] есть специалисты, способные со знанием дела разрешать многие проблемы библейского перевода» (Andover Newton Quarterly, январь 1963 года, страница 31).
Профессор Самьюэл Маклейн Гилмор, хотя и был не согласен с некоторыми фразами в «Переводе нового мира», признал, что его переводчики «обладали необыкновенным пониманием греческого языка» (Andover Newton Quarterly, сентябрь 1966 года, страница 26).
В отзыве о «Переводе нового мира», который частично представлен в «Греческих Писаниях - Подстрочнике Царства», адъюнкт-профессор Томас Винтер написал: «Перевод комитета, пожелавшего остаться неизвестным, учитывает самые последние исследования, отличается точностью и последовательностью» (The Classical Journal, апрель-май 1974 года, с. 376).
В 1989 году профессор Биньямин Кедар-Копфштейн, израильский ученый-гебраист, сказал: «В своих лингвистических исследованиях, связанных с еврейской Библией и переводами, я часто обращаюсь к английскому изданию, которое известно под названием "Перевод нового мира". И каждый раз я убеждаюсь, что этот труд отражает добросовестные старания достичь как можно более точного понимания текста».
Проведя анализ девяти наиболее распространенных английских переводов, адъюнкт-профессор религиоведения Джейсон Бедун написал: «НМ [«Перевод нового мира»] является самым точным среди рассмотренных переводов». Вопреки расхожему среди общественности и многих библеистов мнению, будто отличия «Перевода нового мира» обусловлены религиозной предвзятостью его переводчиков, Бедун отметил: «Эти отличия в основном объясняются тем, что НМ - это буквальный, сделанный с большой осторожностью перевод выражений, употребленных писателями Нового Завета» (Truth in Translation, страницы 163, 165).
Теперь же нужно все поставить с головы на ноги - строить страну на христианских принципах с либеральной економической философией!!!
Що це за реформи , якщо вони , весь час , лише погіршують життя людей ?
Тарифы?
Приходжан уменьшилось, крестить ..
ПізДно спіхватилися..
На Бога надійся, а останній набій краще....
ІМХО атеїста, теж релігія...😇
😇
😁
))
- Генрих Гейне
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.
Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!
Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!
1969
В.Висоцький
😁
- Фридрих Ницше
😇
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/z-ukraini-hotili-b-viihati-chvert-opitanih-gromadyan-infografika.htm?_ga=2.231874975.120721268.1619082010-895611868.1566417804
Вы современные фильмы и передачи смотрели?
Убийства, садизм ... по всем каналам и передачам. Воры, убийцы, мошенники - герои!
Многодетные семьи - лохи.
За показ сцены зачатия новой жизни - тюрьма!
Та кормити сімью ...
Решта = все фігня
І з бюджета усякі фігні -забрати - у т.ч. пенсіні виплати суддям і т.п.