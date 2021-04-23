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Новини
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Байден свої перші закордонні візити здійснить до Брюсселя і Великої Британії

Байден свої перші закордонні візити здійснить до Брюсселя і Великої Британії

Свої перші закордонні візити на посаді президента США Джо Байден здійснить у червні до Брюсселя, де розташовані штаб-квартира НАТО й керівні інституції ЄС, а також до Великої Британії, де відбудеться саміт G7.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це буде перше закордонне турне президента Байдена. Ця поїздка підкреслить його прагнення відновити наші союзи, оживити трансатлантичні відносини та працювати у тісній співпраці з нашими союзниками й багатосторонніми партнерами для вирішення глобальних викликів та кращого захисту інтересів Америки", - зауважили в адміністрації.

Як зазначається, президент США планує взяти участь у саміті G7 у Корнуолі (Велика Британія), який проходитиме з 11 по 13 червня. Він також проведе двосторонні зустрічі з лідерами країн G7, у тому числі прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Читайте також: Три країни вже заявили про готовність прийняти саміт Байдена та Путіна

Автор: 

Байден Джо (2893) НАТО (6635)


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Топ коментарі
+4
Всё правильно - в центры сил противодействия козлорылым.
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23.04.2021 21:03 Відповісти
+4
а нелох полетить де водичка тепла !
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23.04.2021 21:04 Відповісти
+2
А как же бубачька? Оно ж расстроится и опять накокаинится!( Впрочем, как всегда...).
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23.04.2021 21:14 Відповісти
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Всё правильно - в центры сил противодействия козлорылым.
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23.04.2021 21:03 Відповісти
а нелох полетить де водичка тепла !
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23.04.2021 21:04 Відповісти
Думаешь, будут омывать? Смысл?
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23.04.2021 21:05 Відповісти
просто звик до теплої ванни
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23.04.2021 21:06 Відповісти
Его привычки никого не интересуют. Он исполнитель чужой воли. Для него есть кнут и пряник (возможно, тёплый), но это всего лишь способ управления.
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23.04.2021 21:08 Відповісти
та ви що ! величайший лідер ********** і раптом маріонетка ! кнута для нього я поки не бачив , а ось пряники десь в Колумбії печуть ...
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23.04.2021 21:23 Відповісти
Не марионетка. Скорее - кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе...

Байден свої перші закордонні візити здійснить до Брюсселя і Великої Британії - Цензор.НЕТ 4456
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23.04.2021 21:29 Відповісти
Забил)))
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23.04.2021 21:05 Відповісти
на твоего пуйла
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23.04.2021 21:06 Відповісти
Может своего *****...
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23.04.2021 22:00 Відповісти
А как же бубачька? Оно ж расстроится и опять накокаинится!( Впрочем, как всегда...).
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23.04.2021 21:14 Відповісти
Даже если совсем ничего не случится, оно всё равно накокаинится.
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23.04.2021 21:42 Відповісти
В Брюсселе был -- все присутствия были закрыты, зато писяющий мальчик бесплатное пиво наливал без ограничений через шланг...
В Лондоне Королевы не оказалось к моему приезду -- зато мой коллега по путешествию, пописял на королевский забор и заявил, что в Англии пиво, как моча!Может Байдену повезёт больше, чем мне? *)
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23.04.2021 21:19 Відповісти
Цікаво, чи перед саммітом G7 Порох перетре обстановочку з Байденом і Джонсоном...
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23.04.2021 21:51 Відповісти
Скорее всего в Брюсселе как бы случаянно и встретятся обсудить перспективы ЗЕ.
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24.04.2021 02:02 Відповісти
Ну вот...
А ЗЕ каждый день трусы меняет и ноги моет в ожидании.
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24.04.2021 02:01 Відповісти
 
 