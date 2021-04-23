Байден свої перші закордонні візити здійснить до Брюсселя і Великої Британії

Свої перші закордонні візити на посаді президента США Джо Байден здійснить у червні до Брюсселя, де розташовані штаб-квартира НАТО й керівні інституції ЄС, а також до Великої Британії, де відбудеться саміт G7.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це буде перше закордонне турне президента Байдена. Ця поїздка підкреслить його прагнення відновити наші союзи, оживити трансатлантичні відносини та працювати у тісній співпраці з нашими союзниками й багатосторонніми партнерами для вирішення глобальних викликів та кращого захисту інтересів Америки", - зауважили в адміністрації.

Як зазначається, президент США планує взяти участь у саміті G7 у Корнуолі (Велика Британія), який проходитиме з 11 по 13 червня. Він також проведе двосторонні зустрічі з лідерами країн G7, у тому числі прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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