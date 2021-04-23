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Новини
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Головні новини 23 квітня: Росія відводить не всі війська, окупанти планують провокації на Великдень

Головні новини 23 квітня: Росія відводить не всі війська, окупанти планують провокації на Великдень

Керівництво країни-агресора вирішило залишити під Воронежем частину військ, розвідка повідомляє про заплановані на Великдень провокації і теракти, в Херсонській облраді побилися депутати "ЄС" і "ОПЗЖ" - головні новини України 23 квітня.

Росія залишає частину військ під Воронежем

На полігоні "Погоново" залишиться техніка 41-ї армії РФ, вона перебуватиме там як мінімум до вересня, - стверджує група розслідувачів Conflict Intelligence Team. Вони нагадують, що Росія вже заявляла про відведення військ від українських кордонів у травні 2014 року. Але тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення й увійшли на Донбас у складі декількох батальйонно-тактичних груп.

На Донбасі далі гинуть захисники України - внаслідок ворожих обстрілів загинув ще один військовослужбовець. Усього ж за час "перемир'я Зеленського" на фронті загинули 93 захисники України.

Окупанти планують провокації на Великдень, - розвідка

Низку провокацій заплановано вже на найближчу неділю, 25 квітня, а також на великодні вихідні. "Викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може привести до масових втрат серед прихожан", - повідомляє розвідка.

Нетаньяху запропонували стати посередником на переговорах Зеленського і Путіна

Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах із Росією. "Я радий заявити, що прем'єр-міністр не сказав "ні". Він сказав, що постарається зробити все, що в його силах", - розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Депутати "ЄС" і "ОПЗЖ" побилися в Херсонській облраді

Депутат "ЄС" Хлань спробував повісити представнику "ОПЗЖ" Устинову, який виступав з трибуни, на шию плакат із прапором РФ і написом "пособник окупанта". Устинов чинив опір, плакат порвали, Хланя спочатку посадили на місце, але він тут же залишив засідання разом з іншими депутатами своєї фракції.

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової повісився в камері

62-річний чоловік повісився в камері херсонського СІЗО минулої ночі. За даними деяких ЗМІ, підозрюваний залишив передсмертну записку.

У чоловіка, який із сокирою розгромив маріупольський супермаркет, знайшли зброю і наркотики

Під час обшуку у нього вилучили гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс і сокиру, якою він трощив вітрини магазину. Чоловіка затримали і звинувачують його, серед іншого, в незаконному поводженні зі зброєю та незаконному зберіганні психотропних речовин.

Автор: 

бійка (746) Маріуполь (3253) Нетаньягу Беньямін (186) Великдень (362) розвідка (3894) росія (66417) самогубство (649) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+2
Надо же! Никто и предположить не мог , что Россия способна на такую подлость на паску. Все думали, что они благородные рыцари с открытым забралом. А мы думали , что отведут войска по чесному. Как же так - весь мир опять в сотый раз обманули россияне?
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23.04.2021 22:10 Відповісти
+2
Фуфлометы РАБссии,вам осталось недолго,когда за доллар будут давать 10 000 ржублей как в 1998 году,запоете другие песни..БЫДЛО МАВЗОЛЕЙНОЕ воняет чЛЕНИНЫМ...Трупаки вояки...
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23.04.2021 22:16 Відповісти
+1
КОЛОМОЙША КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :


https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
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23.04.2021 22:12 Відповісти
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Грунтовыми водами до Киева...
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23.04.2021 22:08 Відповісти
Надо же! Никто и предположить не мог , что Россия способна на такую подлость на паску. Все думали, что они благородные рыцари с открытым забралом. А мы думали , что отведут войска по чесному. Как же так - весь мир опять в сотый раз обманули россияне?
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23.04.2021 22:10 Відповісти
в 2014 году тоже были военные действия на Пасху и
на День незалежности 24 августа 2014
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24.04.2021 00:22 Відповісти
КОЛОМОЙША КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :


https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
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23.04.2021 22:12 Відповісти
Вони на нього ще й санкції наклали, мерзотники До кого тепер бідному єврею податися?
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24.04.2021 00:03 Відповісти
може бути пов'язана з незадоволенням и "арестованными заводами и счетами а США, а также идет следствие в США по его заводам и домам."
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24.04.2021 00:20 Відповісти
Когда Эрдоганыч и его братан Алиев преподавали быдлу Путлера в Карабахе новые веяния в политике и войне,то Мавзолейное быдло уроков не извлекло...,а здря...,Эрдоган и зять Сельчук Байрактар придумали такую игрушку,что лучше заткнуться в Мавзолее и пердеть в две ноздри...напару с генералиссимусом ЩойХуВояки сраные ...
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23.04.2021 22:12 Відповісти
Фуфлометы РАБссии,вам осталось недолго,когда за доллар будут давать 10 000 ржублей как в 1998 году,запоете другие песни..БЫДЛО МАВЗОЛЕЙНОЕ воняет чЛЕНИНЫМ...Трупаки вояки...
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23.04.2021 22:16 Відповісти
Байден вас Крыс поджаривать будет очень медленно, причем без единого выстреля,повторит подвиг Рональда Рейгана в 1991 году... Стадо идиот ов...Барбекю из РАБссинца это круто....,Мистер Байденко...,Совок подох неинтересно...
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23.04.2021 22:21 Відповісти
Та наХлєбалово..
Техніка залишилася...
😎
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23.04.2021 22:21 Відповісти
Путлер завез в Белорусь 500 танков и 300 самолетов....боятся что Гитлер нападеть....,не партесь чуваки,Белорпусь и Германия на 22 июня 1941 года имели одинаковое количество в танках и самолетах,Белорусь имела только преимущество в артиллерии..,но это не помогло,Гитлер взял Белоруську за 6 дней...
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23.04.2021 22:25 Відповісти
Х..ло живет в прошлом веке. Кто сейчас всерьёз рассчитывает победить в войне танками? На каждый его танк найдётся Джавелин или Байрактар.
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23.04.2021 23:56 Відповісти
Херово что танков много, а Джавелинов и байрактаров мало. Хотя есть украинские комплексы, но их тоже очень мало. А расейская армия аки саранча - массой берет. Биомассой гггг )))
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24.04.2021 16:52 Відповісти
Ну, технику оставили, а скрытно нагнать мясо не великая проблема.
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23.04.2021 22:43 Відповісти
Россия отводит не все войска, оккупанты планируют провокации на Пасху

Ах, они такие бяки. Надо всю Украину в красную зону на Пасху. И чтоб все дома сидели. Тогда провокации повиснут в воздухе
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24.04.2021 05:47 Відповісти
 
 