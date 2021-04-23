Головні новини 23 квітня: Росія відводить не всі війська, окупанти планують провокації на Великдень

Керівництво країни-агресора вирішило залишити під Воронежем частину військ, розвідка повідомляє про заплановані на Великдень провокації і теракти, в Херсонській облраді побилися депутати "ЄС" і "ОПЗЖ" - головні новини України 23 квітня.

Росія залишає частину військ під Воронежем

На полігоні "Погоново" залишиться техніка 41-ї армії РФ, вона перебуватиме там як мінімум до вересня, - стверджує група розслідувачів Conflict Intelligence Team. Вони нагадують, що Росія вже заявляла про відведення військ від українських кордонів у травні 2014 року. Але тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення й увійшли на Донбас у складі декількох батальйонно-тактичних груп.

На Донбасі далі гинуть захисники України - внаслідок ворожих обстрілів загинув ще один військовослужбовець. Усього ж за час "перемир'я Зеленського" на фронті загинули 93 захисники України.

Окупанти планують провокації на Великдень, - розвідка

Низку провокацій заплановано вже на найближчу неділю, 25 квітня, а також на великодні вихідні. "Викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може привести до масових втрат серед прихожан", - повідомляє розвідка.

Нетаньяху запропонували стати посередником на переговорах Зеленського і Путіна

Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах із Росією. "Я радий заявити, що прем'єр-міністр не сказав "ні". Він сказав, що постарається зробити все, що в його силах", - розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Депутати "ЄС" і "ОПЗЖ" побилися в Херсонській облраді

Депутат "ЄС" Хлань спробував повісити представнику "ОПЗЖ" Устинову, який виступав з трибуни, на шию плакат із прапором РФ і написом "пособник окупанта". Устинов чинив опір, плакат порвали, Хланя спочатку посадили на місце, але він тут же залишив засідання разом з іншими депутатами своєї фракції.

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової повісився в камері

62-річний чоловік повісився в камері херсонського СІЗО минулої ночі. За даними деяких ЗМІ, підозрюваний залишив передсмертну записку.

У чоловіка, який із сокирою розгромив маріупольський супермаркет, знайшли зброю і наркотики

Під час обшуку у нього вилучили гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс і сокиру, якою він трощив вітрини магазину. Чоловіка затримали і звинувачують його, серед іншого, в незаконному поводженні зі зброєю та незаконному зберіганні психотропних речовин.