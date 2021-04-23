Головні новини 23 квітня: Росія відводить не всі війська, окупанти планують провокації на Великдень
Керівництво країни-агресора вирішило залишити під Воронежем частину військ, розвідка повідомляє про заплановані на Великдень провокації і теракти, в Херсонській облраді побилися депутати "ЄС" і "ОПЗЖ" - головні новини України 23 квітня.
Росія залишає частину військ під Воронежем
На полігоні "Погоново" залишиться техніка 41-ї армії РФ, вона перебуватиме там як мінімум до вересня, - стверджує група розслідувачів Conflict Intelligence Team. Вони нагадують, що Росія вже заявляла про відведення військ від українських кордонів у травні 2014 року. Але тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення й увійшли на Донбас у складі декількох батальйонно-тактичних груп.
На Донбасі далі гинуть захисники України - внаслідок ворожих обстрілів загинув ще один військовослужбовець. Усього ж за час "перемир'я Зеленського" на фронті загинули 93 захисники України.
Окупанти планують провокації на Великдень, - розвідка
Низку провокацій заплановано вже на найближчу неділю, 25 квітня, а також на великодні вихідні. "Викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може привести до масових втрат серед прихожан", - повідомляє розвідка.
Нетаньяху запропонували стати посередником на переговорах Зеленського і Путіна
Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах із Росією. "Я радий заявити, що прем'єр-міністр не сказав "ні". Він сказав, що постарається зробити все, що в його силах", - розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Депутати "ЄС" і "ОПЗЖ" побилися в Херсонській облраді
Депутат "ЄС" Хлань спробував повісити представнику "ОПЗЖ" Устинову, який виступав з трибуни, на шию плакат із прапором РФ і написом "пособник окупанта". Устинов чинив опір, плакат порвали, Хланя спочатку посадили на місце, але він тут же залишив засідання разом з іншими депутатами своєї фракції.
Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової повісився в камері
62-річний чоловік повісився в камері херсонського СІЗО минулої ночі. За даними деяких ЗМІ, підозрюваний залишив передсмертну записку.
У чоловіка, який із сокирою розгромив маріупольський супермаркет, знайшли зброю і наркотики
Під час обшуку у нього вилучили гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс і сокиру, якою він трощив вітрини магазину. Чоловіка затримали і звинувачують його, серед іншого, в незаконному поводженні зі зброєю та незаконному зберіганні психотропних речовин.
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на День незалежности 24 августа 2014
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
Техніка залишилася...
😎
Ах, они такие бяки. Надо всю Украину в красную зону на Пасху. И чтоб все дома сидели. Тогда провокации повиснут в воздухе