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"Слуга народу" Шевченко: шлях до ЄС і НАТО - це шлях на Місяць, нам потрібно дружити з Білоруссю

Народний депутат СН Євген Шевченко, який прославився візитом до диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, пояснив, чому вирушивдо нього в гості.

Свою позицію Шевченко озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми живемо брехливими надіями, які вселили собі і які вселяємо людям. Я зараз про що? Я зараз про шлях. Шлях до Європейського Союзу, шлях в НАТО - хороший шлях, я тільки за, я за це. Але я знаю, я впевнений, що це - хибний шлях, тому що і там, і там - стіна. ... це все шлях - як на Місяць. Тобто, ми коли-небудь будемо жити на Місяці, будемо жити добре. А народ втомився чекати, народ хоче жити зараз", - сказав Шевченко.

Він назвав Білорусь стратегічним партнером України і нагадав, що Україна не розриває відносини з країнами, у яких є проблеми з демократією.

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"Те, що ми його будемо засуджувати, як ви говорите, скільки в тюрмах сидить - слухайте, за цією логікою треба з Китаєм припинити торгувати: там тоталітарний режим, там розстрілюють людей. Але у нас 20 млрд обороту", - додав Шевченко.

"У нас 13 тисяч загинуло, у нас війна йде. У нас суспільство розколоте. А там суспільство монолітне, і там щасливі люди. Я не бачив там війни. Там стабільна економіка, там люди в лікарню йдуть і не думають, що їм потрібно ліки купувати, там все безкоштовне", - розповів Шевченко про нібито благополучне життя в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) шоу Шустера (309) Шевченко Євгеній Слуга народу (81)


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Топ коментарі
+76
****, идиот и предатель!
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23.04.2021 22:28 Відповісти
+65
"Слуга народа" Шевченко: путь в ЕС и НАТО - это путь на Луну, нам нужно дружить с Беларусью - Цензор.НЕТ 9331
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23.04.2021 22:28 Відповісти
+59
Да уж, зебилы. Навыбирали вы деоьма на нашу голову.
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23.04.2021 22:29 Відповісти
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Он дебил, я согласен ЕС и НАТО нас не ждут, но нырять обратно в совковое говно уж извольте, я уж лучше под Китай прогнусь, вторая экономика в мире, которая может предложить реальную альтернативу, для развития нашей страны...
"Слуга народу" Шевченко: шлях до ЄС і НАТО - це шлях на Місяць, нам потрібно дружити з Білоруссю - Цензор.НЕТ 3711
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23.04.2021 23:27 Відповісти
В Китае говорят 200 миллионов живут неплохо, остальные в нищете.
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23.04.2021 23:34 Відповісти
На луну вже тобі потрібно, чмо кацапське. Хоч би погуглив як це *на луну отправить*
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23.04.2021 23:35 Відповісти
Кого цей зелений змій привів у раду?! Майже всі ідіоти!!!!!
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23.04.2021 23:39 Відповісти
Рождённые, служившие в армии, и работающие при эссср, дети простых рабочих и не выжившие из ума, опять стоять в очередях за товарами первой необходимости, стирать целофановые кульки и Правдой подтираться, не мечтают. А насчёт ждать, совки 70 лет ждали развытога сасиализма, а коммунизм был у таких как вечный бульбофюрер и *****. Ганьба.
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23.04.2021 23:51 Відповісти
вздулась расейская консерва? на смитнык её...
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23.04.2021 23:52 Відповісти
Курва, так нащо ти повернувся, якщо там так добре?
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23.04.2021 23:54 Відповісти
Кто желает жить хорошо, езжайте на расею, там совок не заканчивался, сравните, есть ли к ним стремиться.
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23.04.2021 23:56 Відповісти
У этого Шевченка абсолютно безумные глаза - родной брат Чикатило.
Пусть берёт гражданство Беларуси и больше не отсвечивает.
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24.04.2021 00:11 Відповісти
Незнайка на Луне... ч.2))))
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24.04.2021 00:38 Відповісти
"А там общество монолитно, и там счастливые люди. "---мы видим это "монолитное "общество восемь месяцев уже!
А счастливые в Беларуси это кто? Те кто сидят по тюрьмам, или кто уже лежит на кладбище?
Вот такое чмо нам подкинули избиратели Запорожья---оно еще собирается свою партию организовывать. Второй мураев...
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24.04.2021 00:40 Відповісти
Кто єту маскальскую шлюху в ящик приташил, маскаль шустер?
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24.04.2021 01:23 Відповісти
У скота в хлеву тоже лекарства бесплатные, тепло и кормят
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24.04.2021 01:32 Відповісти
«У них же там скотина вся обосранная». (с)
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24.04.2021 01:59 Відповісти
У нас тоже но там за скотиной хоть кто то следит.
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24.04.2021 03:32 Відповісти
Ну, и что ж ты, скотина, до сих пор не 'там'?
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24.04.2021 05:59 Відповісти
Кого-то удивляет, что это говрит депутат СН, а не ОПЗЖ?
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24.04.2021 01:59 Відповісти
в слугах уродів зажопи представлені окремим блоком. Окрім Качури і шевченка - там же й Трухін (який в пердячці шустрого також брав участь). Згадуємо Бужанського і Дубінського...
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24.04.2021 02:39 Відповісти
И чем, спрашивается, диктатура Лукашенко хуже диктатуры либераст-глобократов, замаскированных марионетками на политической сцене? Лукашенко не водит содомит-парадов, не геноцидит народ пандемиями и легалайзом, не сокращает школы и медицину, не пилит заводы, не продает овгз по 20% для своих, не схематозит тарифы и роттердамы, не распродает землю корпорациям.
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24.04.2021 02:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/202153 - тут типовий зебіл від зажопів. Такий самий, як отой шевченко
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24.04.2021 02:36 Відповісти
http://www.radikal.ru "Слуга народу" Шевченко: шлях до ЄС і НАТО - це шлях на Місяць, нам потрібно дружити з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9341
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24.04.2021 02:32 Відповісти
Подобного быдла краснопузого в Украине 73 %,типа РАБссия Беларусь и Украина братские Шариковы Московии...
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24.04.2021 03:53 Відповісти
Типичный кремлевский опарыш ничего удивительноо
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24.04.2021 03:55 Відповісти
Та якщо це воно і так, но навіщо людей бентежити? Нехай собі вірять в світле майбутнє, в ЄС та НАТО. З вірою краще жити!
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24.04.2021 03:58 Відповісти
Ні хто ж не забороняє деяким любителям замість співпраці з НАТО та ЄС,смоктати в смердючіх кацапів.
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24.04.2021 06:21 Відповісти
цинично, но правтиво. и с рф у нас война и 4,5 млрд долл оборота.
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24.04.2021 04:33 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко: шлях до ЄС і НАТО - це шлях на Місяць, нам потрібно дружити з Білоруссю - Цензор.НЕТ 5436
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24.04.2021 05:48 Відповісти
Україна і так дружить з Білорусью,але не з підкацапськими прихвостнями.
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24.04.2021 06:18 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко: шлях до ЄС і НАТО - це шлях на Місяць, нам потрібно дружити з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9192
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24.04.2021 06:58 Відповісти
вы сидите на бутылке, при этом рассуждаете что куда то идете
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25.04.2021 00:52 Відповісти
Яке ж воно дурне...
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24.04.2021 07:18 Відповісти
Совсем дурак! ГНАТЬ СРАНОЙ МЕТЛОЙ!!
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24.04.2021 07:33 Відповісти
Ну да,путь в ЕС и НАТО--это путь на Луну,а дружба с провонявшей совком Беларусью-путь в преисподнюю!
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24.04.2021 20:24 Відповісти
Ну і народ, який вибирає такого "народного депутата", яких вихвалює рівень життя сусідньої держави замість того, щоб працювати над підвищення рівня життя громадян своєї держави, які для цього вибирали його.
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24.04.2021 07:44 Відповісти
***** де СБУ!?!??! Де "свій" генпрокурор?!?! Зедебіли я вас вітаю!!!
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24.04.2021 07:48 Відповісти
Йому спеціально вмикали білоруса, який розповів про терор лукашенки.
От би цензор не полінувався і виклав ту частину.
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24.04.2021 08:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rTwKbSlR_yI&ab_channel=Shusteronline

початок в 1:17:00
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24.04.2021 08:30 Відповісти
Осталось подождать 250 лет
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24.04.2021 08:50 Відповісти
новый кандидат на исключение? совсем страх потеряли
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24.04.2021 09:08 Відповісти
за що ж це тобі, Ненько....
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24.04.2021 09:14 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко:
нам потрібно дружити з Білоруссю

Емігруй..Дружи..
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24.04.2021 09:19 Відповісти
Это мнение значительной части Украинского общества! Украине необходимо восстановить ядерное оружие и прагматично отстаивать собственные интересы, как это делает большинство стран мира, а не ждать приема страны в НАТО и ЕС, которое неизвестно когда произойдет!☝
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24.04.2021 09:34 Відповісти
Нет денег на восстановление ядерного оружия, на разработку и производство другого оружия. Все разворовывается олигархами, всевозможными политиками и иной мерзостью. Но надо понимать, что вся эта мерзость не является порождением украинского народа. Это бывшая номенклатура СССР селекционно выведенная нам московией из всякой антиукраинской мерзости.
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24.04.2021 10:56 Відповісти
У Ирана есть, а у Украины нет! Не поверю! АЭС уже в стране есть, значит есть и технологии, связанные с производством обогащенного урана, в теории, но есть! Создать средства доставки тоже вполне по силам! Хватит иллюзий!
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24.04.2021 11:30 Відповісти
почему он до сих пор в живых кокнуть и распотрошить на костре
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24.04.2021 10:19 Відповісти
СН - сборище идиотов, во главе с янелохом! Быдло! Шо ты понавыбирало!!! Оно всю жизнь по свалкам шарилось - а вы их в руководство! Неужели среди бомжей нельзя было что-то по приличней найти, чем это человекоподобное.
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24.04.2021 10:40 Відповісти
73% - это те кого обманули Зеленский с Коломойским, но не обманул Порох. 25% - это те кого обманул Порох, но не обманули ЗЕ с КО.
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24.04.2021 10:49 Відповісти
Вот и убирайся к своему не лигетимному дружку Лукашекно!! Помотрим долго ли ты протянешь там без воровства , как в Украине???
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24.04.2021 12:59 Відповісти
Шевченко !!Ты такой тупой или под дурака косишь!!??Дружба народов Украины и РБ и дружба с диктатором и убийцей лукашенко это две разные вещи, мудак Шевченко!!
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24.04.2021 13:05 Відповісти
Господин Шевченко хоть сам понял что он сказал? Факт уже очевиден: время правления Зеленского войдет в историю по самому большому количеству некомпетентных идиотов, бездарей, тупиц и приспособленцев в Верховной Раде Ну как говорится какой поп такой и приход!
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24.04.2021 13:13 Відповісти
З такими фіглярами,злодіями і шахраями -взагалі нема куди йти......може сам підеш нах до асвабадітєлєй в Донецьк або Луганськ????Що уперлось рогом і далі займаєшся шкідництвом???
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24.04.2021 14:42 Відповісти
Дивлюсь на цього шевченко і думаю--він чи хворий.чи просто ідіот
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24.04.2021 15:29 Відповісти
Раимов на " прямом"канале правильно заметил, не может рядовой депутат встречаются с президентом страны, даже если его не признали. Не его, депутата, уровень. И здесь вопрос к СБУ, что кто-то эту встречу проплатил. То кто? Или же это действительно была встреча, содействована оп Украины.
Думаю никто в этом разбираться не будут. Просто в очередной раз зелохам по ушам проедут и все забудется.
Да и на последок. В очередной раз хочется спросить,-где наши "патриотические силы " подевались? А то как-то их не слышно. Наверное всё-таки бабло. Или у кого-то есть другой ответ?
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24.04.2021 15:48 Відповісти
Давай, добивай эту зелень чувак. Удар от Тищенко отвели, но зеленые получили под дых уже двушечку за весьма короткое время. Так уж получилось что рейтинг Тищенко важее чем рейт партии и преза. Ну, какая партия и президент - такой и рейтиг. Кто там следующий)
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24.04.2021 16:35 Відповісти
Продажная мразь!
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24.04.2021 16:58 Відповісти
Счастливые там люди, как один. В больничку идут, понимаш, как на праздник. Горой стоят за таракана родного. Хорошо бы было этому Шевченке вещать по комсомольски в комсомольские времена. Политинформации толкать. Любили тогда таких беспринципных пистунов языком продвигать по партийной и профсоюзной линии. Коровами командовать, или ракетными заводами.
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24.04.2021 17:18 Відповісти
А , что пть на Луну , что такое из ряда вон выходящее?? На луну уже никто лететь не хочет!! темболее , что там ничего полезного для людей нет!! Луна, Пройденный этап!! Всем подавай МАРС! А Украине подавай ЕС и НАТО!! Всё логично и всём всё понятно! Кроме тупорылого ворюги Шевченко!!
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24.04.2021 18:05 Відповісти
ИДИОТ!
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24.04.2021 20:46 Відповісти
В Минске осудили пенсионера за то, что он говорил на белорусском языке
"Слуга народу" Шевченко: шлях до ЄС і НАТО - це шлях на Місяць, нам потрібно дружити з Білоруссю - Цензор.НЕТ 6663http://rusjev.net/author/vitr/ VitR 24.04.2021В Минске осудили пенсионера, который «достал всех разговорами на белорусском»К 65-летнему Адаму Шпаковскому заявилась милиция из-за жалобы соседей на подозрительные «разговоры на белорусском языке». Мужчину задержали и осудили на 15 суток.
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24.04.2021 21:59 Відповісти
кусок козла.
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24.04.2021 22:40 Відповісти
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