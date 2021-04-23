COVAX повідомила МОЗ про можливість поставки 474 тис. доз вакцини Pfizer з 17 травня, - Ляшко

Глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерство охорони здоров'я України про можливість поставки 474 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech вже з 17 травня.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні отримали лист від COVAX про можливість постачання чергової партії вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в кількості 473 850 вже на тижні з 17 травня", - написав чиновник. Він нагадав, що минулого тижня в Україну прибуло 117 тис. доз вакцини цього виробника, і тепер нею прищеплюють жителів і персонал будинків престарілих.

"367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої в Південній Кореї сьогодні отримала Україна в межах COVAX - глобальної ініціативи для забезпечення рівного доступу до вакцин від COVID-19 для всіх країн. Вакцина вже розмитнена і перебуває на національному складі. На початку наступного тижня буде доставлена ​​в усі області України. AstraZeneca-SKBio використовуватимуть у 2 тис. пунктів щеплення, які нагадую, створені додатково, щоб не заважати рутинній імунізації", - повідомив Ляшко.

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Цю партію вакцини AstraZeneca-SKBio планують використовувати впродовж 2 тижнів, і нею будуть прищеплювати пріоритетні групи і людей ​​віком 65+. У разі необхідності частина партії буде залишена для щеплення другою дозою тих громадян, яких уже вакцинували AstraZeneca/CoviShield.

Також заступник міністра повідомив, що 21 квітня МОЗ отримало лист від COVAX про те, що поставки 1 млн 400 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio очікується до кінця травня.