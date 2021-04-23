Якщо Росія відмовиться брати участь у нормандському і мінському форматах - треба розривати дипломатичні відносини, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук назвав умову розриву дипломатичних відносин із Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На думку Кравчука, питання розриву дипломатичних відносин з РФ не є першочерговим, проте такий сценарій можливий.

"Наприклад, якщо завтра Росія відмовляється брати участь у нормандському і мінському форматах, тоді негайно виникає питання про необхідність розриву дипломатичних відносин, наступного ж дня", - сказав глава української делегації в ТКГ.

Він додав, що зараз потрібно використовувати всі можливості для припинення війни на Донбасі.

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