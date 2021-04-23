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Грозєв: На завершення роботи над фільмом про "вагнерівців" потрібно ще кілька місяців, прив'язуватися до конкретних дат не можна

Грозєв: На завершення роботи над фільмом про

Щоб не затягувати вихід розслідування про зрив операції з бойовиками ПВК "Вагнера", Bellingcat спочатку випустить його текстову версію в супроводі короткого відеоролика.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив представник Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна прив'язуватися до конкретних дат, тому що люди, які називали, коли вийде новий "Джеймс Бонд" - вже на 2 роки помилилися через те, що під час ковіду дуже складно знімати", - сказав Грозєв.

Він зазначив, що на завершення роботи над фільмом про "вагнерівців" потрібно ще кілька місяців.

Читайте також: Bellingcat планує випустити розслідування про "вагнерівців" на початку травня, - Грозєв

"Тому ми вирішили все-таки не чекати закінчення самого фільму ... а зробити, швидше за все, друковане, текстове видання нашого розслідування. І, можливо, з телевізійним форматом розслідування - не довгого, не повний фільм, а там, пів годинне розслідування. Постараємося це зробити якомога швидше", - сказав розслідувач.

Також читайте: Вихід фільму Belligcat про провал спецоперації з "вагнерівцями" перенесли на кінець квітня, - Бутусов

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

шоу Шустера (309) Bellingcat (128) ПВК Вагнер (1543) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+26
Идут торги.
Фильм про отравление навального сняли быстро, про дворец ху%ла сняли быстро, а про "вагнеровцев" надо время.
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23.04.2021 23:16 Відповісти
+15
Нисколько. "Это Порошенко виноват что мы выбрали зе"
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23.04.2021 23:11 Відповісти
+12
петляет Грозев, следы путает "расследователь". не нравится мне эта история - на фиг было на весь мир объявлять такой анонс? - аффтар хочет денюг..
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23.04.2021 23:23 Відповісти
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Понятно. Потом пленки (флешки) стырят )))))))😁😁😁😁😁😁😁😁
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23.04.2021 23:07 Відповісти
Коротше кажучи, нам дали зрозуміти, що фільму не буде...
Всі про все з усіма домовилися
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24.04.2021 09:01 Відповісти
Здувся Берлага. Вже підмазали.
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24.04.2021 20:40 Відповісти
робимо ставки ! скільки % зебілів прозріє після цього фільму .
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23.04.2021 23:07 Відповісти
Нисколько. "Это Порошенко виноват что мы выбрали зе"
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23.04.2021 23:11 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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23.04.2021 23:13 Відповісти
0.0 зебилов прозреет.
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23.04.2021 23:14 Відповісти
Нуль.
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23.04.2021 23:17 Відповісти
я вважаю ,що 1% відпаде бо два роки жувати зелене лайно не дуже приємно ! а тут ще сильно засмердить зрадою .
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23.04.2021 23:25 Відповісти
а елітарних "не"дебілів навіть не бентежить що таке "сенсаційне" оприлюднення кожного разу відкладається? - "зрада" ж була "доведена" з самого початку такими "видатними" єкспєртами...
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24.04.2021 08:52 Відповісти
????
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23.04.2021 23:08 Відповісти
Идут торги.
Фильм про отравление навального сняли быстро, про дворец ху%ла сняли быстро, а про "вагнеровцев" надо время.
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23.04.2021 23:16 Відповісти
этот фильм сейчас нужен только пуйлу
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23.04.2021 23:25 Відповісти
Это как же так? Сработает против земрази?
А фильм про семочко и свинарчуков тоже был нужен только пуйлу? Или нет?
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23.04.2021 23:37 Відповісти
ясно что сработает - а вот майдан сейчас явно не уместен
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23.04.2021 23:38 Відповісти
Видать, тебе тот фильм не понравился.
Почему? Ведь ваш гетьман никогда не ошибался и ставил непревзойденные кадры, один другого краше. Начиная от шокина с луценко, кончая семочкой.
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24.04.2021 09:22 Відповісти
Понравился фильм. От некоторых кадровых решений Порошенко можно было только охреневать. Но когда вышли фильмы Бигуса - Порошенко отстранил и гладковского и семочко, а вот у бубочки с татаровым так почему-то не получается.
Зато ты можешь наслаждаться теперь кадровыми решениями зе-бубочки - ермаками, татаровыми, венедиктовой и аферистовичем.
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24.04.2021 20:27 Відповісти
Продолжайте пожалуйста, очень интересует ваше мнение, кто и за что торгуется.
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24.04.2021 00:45 Відповісти
торги уже прошли, оплата состоялась, когда они в Киев приезжали.
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24.04.2021 02:29 Відповісти
запускать можно где-то в октябре - когда поля становятся не танкопроходимые
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23.04.2021 23:18 Відповісти
петляет Грозев, следы путает "расследователь". не нравится мне эта история - на фиг было на весь мир объявлять такой анонс? - аффтар хочет денюг..
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23.04.2021 23:23 Відповісти
хотел - объявил. в чем проблема ?
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23.04.2021 23:26 Відповісти
Шото не сростается или не время вкидывать фейки
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23.04.2021 23:24 Відповісти
Всемирный заговор против Наивеличайшего Лидера Европы?
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23.04.2021 23:31 Відповісти
Петрович на смене подтирания бубочки
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24.04.2021 00:36 Відповісти
Всем понятно что это было но не времявкидывать в общественность лапшу на уши .
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23.04.2021 23:27 Відповісти
Аферистович, ты ли что ли?
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24.04.2021 00:33 Відповісти
До президентских выборов тянгут
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23.04.2021 23:28 Відповісти
похоже не выйдет.
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23.04.2021 23:31 Відповісти
Походу из Вашингтона дали сигнал попридержать коней.
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23.04.2021 23:32 Відповісти
russian asshole, your opinion doesn't interest Ukrainians
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24.04.2021 06:25 Відповісти
Номерний знавець американської мови, а чому ти за мене вирішуєш, що мені цікаво, а що - ні? Мені, наприклад, цікаво, чи отримав професійний корупціонер леонід ілліч байден толіку малую за сприяння куйлу? Бо якось так дивно сталося, що в результаті указів цього бовдура на батарейках зросла ціна нафти, сєвєрний поток розблокувався відразу ж після його інавгурації, був продовжений договір про обмеження сракєгічних озброєнь, який Трамп, до речі, продовжувати не збирався. Совпадєніє? Нє думаю. Впливові люди з Вашингтона дійсно могли натякнути, що фільм не на часі, бо не хочуть з куйлом сваритися.
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24.04.2021 07:53 Відповісти
Ну во-первых, это красиво ловить "американских" коментаторов, которые не знают английского.
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24.04.2021 11:57 Відповісти
любезный! и где же вы его "поймали"? его пост в 23-32, а вы набросили в 6-25. вы провалились в пространственно-временной континуум.
Напомнили анекдот: Алеша Попович нашел пещеру где жил Змей Горыныч, подъехал и как закричит, мол выходи скотина на честный бой! З.Г ему и в ответ: подраться, конечно можно, но зачем в жопу орать?
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24.04.2021 13:11 Відповісти
Судя по тому, что Президент Зеленский опять станет Президентом Украины ,то этот компромат будут придерживать ближе к выборам .Но скажу честно и расстрою ребьят из Козына - Опять слив
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23.04.2021 23:33 Відповісти
Пусть этот хоть досидит.
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24.04.2021 00:35 Відповісти
Бо путен нападэ, щоб не обижали того, кто, стоя на коленях, так хорошо заглядывает в глаза...
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23.04.2021 23:36 Відповісти
Далеко видать зашли журналисты. Не всему тайному суждено стать явным. Жаль
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23.04.2021 23:38 Відповісти
Щось там не те з тим фільмом.
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23.04.2021 23:41 Відповісти
Фильм о "вагнеровцах" будет иметь успех как "слуга народа".
Правда итог будет не совсем фееричным.

Ну и похищение Чауса пристегнуть к сценарию "сериала" было бы здорово. Хотя ОП тут обосериалился сугубо самостоятельно.
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23.04.2021 23:45 Відповісти
Кіна не буде!
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24.04.2021 00:05 Відповісти
А зрада была так близка, так возможна...
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24.04.2021 01:16 Відповісти
Where are you from?
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24.04.2021 06:50 Відповісти
Ціна питання, таварісчь рєжісйоррр?
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24.04.2021 02:50 Відповісти
тут подойлёт фото ждуна.
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24.04.2021 05:01 Відповісти
продажные правдолюбы
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24.04.2021 06:10 Відповісти
Why do you think so? Do you have any facts?
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24.04.2021 06:49 Відповісти
Спустили на тормоза и продолжаются торги. Покажут спорную короткую текстовую версию и концы в воду .
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24.04.2021 06:23 Відповісти
Зачем британской разведке - торговаться?!
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24.04.2021 06:46 Відповісти
Так забавно читать проплаченных тролей зеленого шапито и полезных идиотов в коментах. Во-первых Грозев и bellingcat никогда не озвучивали официальную дату выхода ни короткой версии фильма, ни большой. Во-вторых, в конце марта появились новые свидетельства, которые немного затянули работу над фильмом. В-третьих, из-за перспективы кацапского вторжения в Украину, наши западные союзники в лице британской контрразведки, скорей всего посоветовали автору немного повременить с выходом, чтобы не спровоцировать лишний резонанс в украинском обществе, который пойдет на руку кремлефашистов. И пятое, преЗЕрвативу лучше застрелится прямо сейчас, поскольку по факту держзрады ему предстоит отсидеть минимум 10-15 годков.
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24.04.2021 06:44 Відповісти
Гора родила мышь....
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24.04.2021 06:51 Відповісти
Я не представляю сколько денег башляет дерьмак чтобы фильм не вышел.
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24.04.2021 06:53 Відповісти
Грозя на заработках.
Скоро введет абонентскую помесячную плату за то, что бы кина не было месяц за месяцем.
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24.04.2021 07:01 Відповісти
Похоже шо фильма не будет
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24.04.2021 07:10 Відповісти
Похоже, что ты проплаченный троль
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24.04.2021 12:04 Відповісти
Уж полночь близится, а Германа все нет
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24.04.2021 07:21 Відповісти
Гордон - настоящий капитан очевидность
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24.04.2021 07:38 Відповісти
Так схоже що з потрохами купили Bellingcat, наша продажна про-кремлівська зелена цвіль слуг капітулянтів. Ну а тепер фільм про зраду мабудь не покажуть. А якщо і покажуть то тільки те що їм скажуть, продажні ЗЕбіли капітулянти при не зовсім проукраїнській владі.
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24.04.2021 07:39 Відповісти
Скорее всего этот фильм нам так и не покажут. или покажут, но уже после каденции бубочки. А не показывают сейчас, наверное по 2 причинам: 1) зеленые бабла заплатили нехило, чтобы не показывали. Или не бабала, а политически поторговались, типа бубочка выключает капитулянтские свои заглядывания в очко путена и дает гарантии западу, что не будет сливать Украину русне, а они в ответ не станут показывать этот фильм и топить бубочку. 2) на Грозева надавили представители британской разведки, чтобы он не валил этим фильмом бубочку и не сеял хаос в Украине.
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24.04.2021 08:09 Відповісти
Если этот Беллингкэт такой продажный, что зелёные его легко подкупили, то и фильму его с разоблачениями доверять нельзя: Порошенко мог также за деньги попросить сделать такой фильм.
Думай, когда пишешь хрень всякую
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24.04.2021 09:13 Відповісти
хорошо. тогда ваш вариант/версия почему этот фильм еще не показали, предварительно анонсировав его показать еще чуть ли не в конце марта?
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25.04.2021 13:25 Відповісти
Бутусов и КО теребят этого Грозева: вынь да полож обещанный фильм.
И, главное, тут им не так важно, чтоб разоблачить паРашу и вагнеровцев, собственно, про них мы давно и так все знаем, тут важно окончательно обгадить Зеленского и КО.
Чтоб зашаталась под ним власть, чтоб вышел возмущенный народ на улицы и сверг, наконец, эту нелюбимую Бутусовым, Порошенко и его прихильниками, власть.
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24.04.2021 09:10 Відповісти
Да иди ты в задницу со своими бреднями.
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24.04.2021 09:40 Відповісти
А в чем была проблема создать следственную комиссию в раде и выяснить почему охфис клоуна решил слить международную операцию, которой якобы не было. депутаты открыли бы секретные документы и посмотрели шаг за шагом события. А так получается иностранцам нужна правда больше чем нам о тех событиях.
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24.04.2021 12:01 Відповісти
Блаблабла,а по факту одно-слив. Видно ермак не поскупился.
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24.04.2021 09:39 Відповісти
Хрестик Грозный понял, что врать, таки, опасно(хоть и прибыльно)!
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24.04.2021 10:07 Відповісти
не увидим мы этот фильм... деньги не пахнут
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24.04.2021 10:50 Відповісти
Затримка? Грозєв думав, що буде війна і не хотів розмазувати по стінці Верховного Головнокомандувача.
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24.04.2021 11:07 Відповісти
путиносос, твое мнение тут мало кого интересует. Ты свои пять фублей заработал за комент, теперь боряшника купишь и почувствуешь радость жизни.
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24.04.2021 12:03 Відповісти
обратите внимание, как резко изменилась риторика Ылитной пороховаты, причем диаметрально противоположно. то Bellingcat у них был помазанником святого рошена, то враз стал продажной зебильной тварью
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24.04.2021 13:10 Відповісти
так же, как и Беня. Был спасителем Украины, стал грабителем Украины. Хотя он по-момему всегда был грабителем. Но порохнявые на него молились.
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24.04.2021 14:52 Відповісти
шо-то уже аж скучно.
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24.04.2021 14:52 Відповісти
 
 