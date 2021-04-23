Грозєв: На завершення роботи над фільмом про "вагнерівців" потрібно ще кілька місяців, прив'язуватися до конкретних дат не можна

Щоб не затягувати вихід розслідування про зрив операції з бойовиками ПВК "Вагнера", Bellingcat спочатку випустить його текстову версію в супроводі короткого відеоролика.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив представник Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна прив'язуватися до конкретних дат, тому що люди, які називали, коли вийде новий "Джеймс Бонд" - вже на 2 роки помилилися через те, що під час ковіду дуже складно знімати", - сказав Грозєв.

Він зазначив, що на завершення роботи над фільмом про "вагнерівців" потрібно ще кілька місяців.

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"Тому ми вирішили все-таки не чекати закінчення самого фільму ... а зробити, швидше за все, друковане, текстове видання нашого розслідування. І, можливо, з телевізійним форматом розслідування - не довгого, не повний фільм, а там, пів годинне розслідування. Постараємося це зробити якомога швидше", - сказав розслідувач.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.