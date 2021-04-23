Грозєв: На завершення роботи над фільмом про "вагнерівців" потрібно ще кілька місяців, прив'язуватися до конкретних дат не можна
Щоб не затягувати вихід розслідування про зрив операції з бойовиками ПВК "Вагнера", Bellingcat спочатку випустить його текстову версію в супроводі короткого відеоролика.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив представник Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Не можна прив'язуватися до конкретних дат, тому що люди, які називали, коли вийде новий "Джеймс Бонд" - вже на 2 роки помилилися через те, що під час ковіду дуже складно знімати", - сказав Грозєв.
Він зазначив, що на завершення роботи над фільмом про "вагнерівців" потрібно ще кілька місяців.
"Тому ми вирішили все-таки не чекати закінчення самого фільму ... а зробити, швидше за все, друковане, текстове видання нашого розслідування. І, можливо, з телевізійним форматом розслідування - не довгого, не повний фільм, а там, пів годинне розслідування. Постараємося це зробити якомога швидше", - сказав розслідувач.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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Всі про все з усіма домовилися
Фильм про отравление навального сняли быстро, про дворец ху%ла сняли быстро, а про "вагнеровцев" надо время.
А фильм про семочко и свинарчуков тоже был нужен только пуйлу? Или нет?
Почему? Ведь ваш гетьман никогда не ошибался и ставил непревзойденные кадры, один другого краше. Начиная от шокина с луценко, кончая семочкой.
Зато ты можешь наслаждаться теперь кадровыми решениями зе-бубочки - ермаками, татаровыми, венедиктовой и аферистовичем.
Напомнили анекдот: Алеша Попович нашел пещеру где жил Змей Горыныч, подъехал и как закричит, мол выходи скотина на честный бой! З.Г ему и в ответ: подраться, конечно можно, но зачем в жопу орать?
Правда итог будет не совсем фееричным.
Ну и похищение Чауса пристегнуть к сценарию "сериала" было бы здорово. Хотя ОП тут обосериалился сугубо самостоятельно.
Скоро введет абонентскую помесячную плату за то, что бы кина не было месяц за месяцем.
Думай, когда пишешь хрень всякую
И, главное, тут им не так важно, чтоб разоблачить паРашу и вагнеровцев, собственно, про них мы давно и так все знаем, тут важно окончательно обгадить Зеленского и КО.
Чтоб зашаталась под ним власть, чтоб вышел возмущенный народ на улицы и сверг, наконец, эту нелюбимую Бутусовым, Порошенко и его прихильниками, власть.