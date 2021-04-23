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Новини
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Лікарі Навального вимагають перевести його в Москву через "пряму загрозу для життя"

Лікарі Навального вимагають перевести його в Москву через

Лікарі російського опозиціонера Олексія Навального, яких кілька разів не пустили до нього в колонію, закликали перевести його до цивільної лікарні у Москві і зібрати консиліум медичних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, текст звернення лікарів опублікувала "Новая газета".

Повідомляється, що висновки зроблені групою консультантів на підставі аналізу даних обстежень, встановленого діагнозу і лікування Навального.

"Пацієнту не забезпечено коректне знеболювання, він відчуває біль упродовж двох місяців. Це порушує всі стандарти та етичні принципи", - сказано у зверненні.

Лікарі зазначили, що за два місяці з моменту, коли у Навального з'явилися симптоми, йому не поставили повноцінний діагноз. При цьому низка проведених аналізів, вказують медпрацівники, "може свідчити на користь наявності прямої загрози для життя".

"Кілька днів тому в аналізах було вказано дуже високий рівень калію, зараз - дуже низький рівень натрію, який може привести до необоротних і небезпечних для життя і здоров'я порушень у головному мозку", - підкреслили медики.

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Лікарі закликали надати Навальному знеболюючі препарати відповідно до міжнародних рекомендацій, а також поставити йому повноцінний діагноз. Вони перерахували діагностичні процедури і дослідження, які, на їхню думку, необхідно провести, щоб з'ясувати, з чим пов'язане оніміння кінцівок, і підкреслили, що у тюремних лікарів немає особливих навичок призначення лікувального харчування, необхідного для виведення пацієнта з тривалого голодування.

"Для виконання вказаних вище пунктів пацієнт має бути переведений до Москви в цивільний багатопрофільний стаціонар сучасного рівня ... На базі сучасного лікувального закладу повинен бути зібраний консиліум із залученням західних фахівців, що включають його лікуючих лікарів і залучених ними фахівців", - сказано у висновку.

Лікарі додали, що цей висновок опубліковано для широкого загалу. Більш повний аналіз медичних висновків, діагнозу і діагностичних досліджень Навального з додатком оригінальних даних досліджень і консультацій вони обіцяли опублікувати найближчими днями.

Автор: 

росія (66417) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+6
Он не бутерброд чтобы его туда сюда возить.
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23.04.2021 23:13 Відповісти
+1
Бачите - Путін як отруйний баобаб - укоренився - й навколо нічого більше, окрім бур'яну, не росте. Ні хорошого, ні поганого. Усе мре біля такої рослини.
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23.04.2021 23:09 Відповісти
+1
кацапы вы ещё будете проклинать путена за Крым и Донбасс,
точно так же как совок проклял сралина за Победу в ВОВ
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23.04.2021 23:15 Відповісти
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Бачите - Путін як отруйний баобаб - укоренився - й навколо нічого більше, окрім бур'яну, не росте. Ні хорошого, ні поганого. Усе мре біля такої рослини.
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23.04.2021 23:09 Відповісти
Он не бутерброд чтобы его туда сюда возить.
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23.04.2021 23:13 Відповісти
Решили поближе к Немцову, там на мосту дорожка протоптана.
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23.04.2021 23:36 Відповісти
кацапы вы ещё будете проклинать путена за Крым и Донбасс,
точно так же как совок проклял сралина за Победу в ВОВ
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23.04.2021 23:15 Відповісти
Бутерброд особенный. Даже Стерненко сидит в отдельной камере с охраной. Они элита, а не чернь.
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23.04.2021 23:28 Відповісти
Стерненка 2 недели тому выпустили под дом.арест.
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23.04.2021 23:41 Відповісти
Навальный уже не голодает. Но на мой бутерброд для поддержания сил пусть не рассчитывает.
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23.04.2021 23:51 Відповісти
Навальный отважный герой. А кто тут про "бутерброд" - полезные кремлю идийоты.
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24.04.2021 05:03 Відповісти
а чего чмыря одного,,хитрожопого навального по россии я думаю сотни а таких больных как навальный тысячи наберётсят ак всех перевезите и лечите но только за свой счёт у нас на украине тоже такой навальный больной был в коляске и с косой щас коса бегает по раде хер догонишь о а как она болела ходить не могла на публике
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24.04.2021 18:21 Відповісти
интересно нащо зеленский со щмыгалём косить бодүт
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24.04.2021 18:24 Відповісти
 
 