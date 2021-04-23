Білорусь заборонила ввезення товарів 3 компаній із Чехії та Німеччини, які відмовилися спонсорувати чемпіонат світу з хокею

Уряд Білорусі заборонив ввезення товарів 3 компаній із Чехії та Німеччини, які відмовилися спонсорувати чемпіонат світу з хокею в РБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Радміну Білорусі.

"Для забезпечення захисту національних інтересів, з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу уряд встановив перелік товарів, заборонених до ввезення та реалізації на території Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.

У список санкцій потрапили товари чеського виробника автомобілів Škoda Auto, німецької фірми Liqui Moly, що виготовляє автомобільні масла, мастильні матеріали і присадки; німецького виробника засобів по догляду за шкірою Beiersdorf AG (бренди Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast і інші).

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При виявленні заборонених товарів під час ввезення в країну, їх відправлять назад. Якщо ж санкційну продукцію виявлять у магазинах, на ринках, виставках, ярмарках або в онлайн-продажі, реалізаторам заборонять продавати такий товар.

Нагадуємо, в січні Nivea заявила про відмову спонсорувати чемпіонат світу з хокею в Білорусі через дії режиму Лукашенка. Пізніше від спонсорування відмовилися Skoda і Liqui Moly. Міжнародна федерація хокею перенесла проведення чемпіонату з Мінська до Латвії.