УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10142 відвідувача онлайн
Новини
7 387 34

Білорусь заборонила ввезення товарів 3 компаній із Чехії та Німеччини, які відмовилися спонсорувати чемпіонат світу з хокею

Білорусь заборонила ввезення товарів 3 компаній із Чехії та Німеччини, які відмовилися спонсорувати чемпіонат світу з хокею

Уряд Білорусі заборонив ввезення товарів 3 компаній із Чехії та Німеччини, які відмовилися спонсорувати чемпіонат світу з хокею в РБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Радміну Білорусі.

"Для забезпечення захисту національних інтересів, з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу уряд встановив перелік товарів, заборонених до ввезення та реалізації на території Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.

У список санкцій потрапили товари чеського виробника автомобілів Škoda Auto, німецької фірми Liqui Moly, що виготовляє автомобільні масла, мастильні матеріали і присадки; німецького виробника засобів по догляду за шкірою Beiersdorf AG (бренди Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast і інші).

Читайте також: Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року

При виявленні заборонених товарів під час ввезення в країну, їх відправлять назад. Якщо ж санкційну продукцію виявлять у магазинах, на ринках, виставках, ярмарках або в онлайн-продажі, реалізаторам заборонять продавати такий товар.

Нагадуємо, в січні Nivea заявила про відмову спонсорувати чемпіонат світу з хокею в Білорусі через дії режиму Лукашенка. Пізніше від спонсорування відмовилися Skoda і Liqui Moly. Міжнародна федерація хокею перенесла проведення чемпіонату з Мінська до Латвії.

Автор: 

Білорусь (7987) санкції (12249) хокей (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга



В Минске задержали и осудили на 15 суток пенсионера из-за жалобы соседей на его «разговоры на беларусском» Пенсионеру Адаму Шпаковскому уже 65 лет. Стало известно, что на мужчину пожаловались соседи, потому что «он достал всех своим беларусским языком».

Беларусь запретила ввоз товаров 3 компаний из Чехии и Германии, отказавшихся спонсировать чемпионат мира по хоккею - Цензор.НЕТ 6939
показати весь коментар
23.04.2021 23:12 Відповісти
+8
В Україні теж до цього йшло !!! Асиміляція ,це жахлива річ ,це нищення цілого народа(націі) !!!!)))
показати весь коментар
23.04.2021 23:21 Відповісти
+7
А где запрет на немецкий Мерседес, американский Боинг, швейцарский Патек Филип, французские Гуччи и Гермес? А да,этим всем он сам пользуется. Себя же не обидит диктатор.
показати весь коментар
23.04.2021 23:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга



В Минске задержали и осудили на 15 суток пенсионера из-за жалобы соседей на его «разговоры на беларусском» Пенсионеру Адаму Шпаковскому уже 65 лет. Стало известно, что на мужчину пожаловались соседи, потому что «он достал всех своим беларусским языком».

Беларусь запретила ввоз товаров 3 компаний из Чехии и Германии, отказавшихся спонсировать чемпионат мира по хоккею - Цензор.НЕТ 6939
показати весь коментар
23.04.2021 23:12 Відповісти
В Україні теж до цього йшло !!! Асиміляція ,це жахлива річ ,це нищення цілого народа(націі) !!!!)))
показати весь коментар
23.04.2021 23:21 Відповісти
Не бреши!!
))
показати весь коментар
23.04.2021 23:35 Відповісти
Сам ,власною рукою ,в протоколі ДАІ писав--"С заполнением протокола на русском язике согласен" і підпис !!! Пост ДАІ,Холодна Балка, Одеса !!!)))
показати весь коментар
23.04.2021 23:41 Відповісти
Я писав і на Українській і на руськом-
Порушили Мої Конституційні Права!
))
показати весь коментар
23.04.2021 23:49 Відповісти
Коли везеш свіжу рибу,то нема часу, з ментами сперечатись !!!)))
показати весь коментар
23.04.2021 23:57 Відповісти
Вони рибку на трасі і ловили, падлюки...))
показати весь коментар
24.04.2021 00:01 Відповісти
Іди геть, брехлива сволото!
показати весь коментар
24.04.2021 00:05 Відповісти
Ойц!
Ви з якого племені- Лохів чи неЛохів??
Ваші "сволоти" в домені сRU!!
🤣
показати весь коментар
24.04.2021 00:09 Відповісти
Ми купляли рибу у рибалок з Х.Балки , але чомусь у дільничого мента з Усатова !!!)))
показати весь коментар
24.04.2021 00:05 Відповісти
«Нация должна оборонять свой язык больше, чем свою территорию… Утратить свой язык и принять чужой - это наихудший признак подданства…». (Томас Девис, ирландский патриот).
показати весь коментар
24.04.2021 08:43 Відповісти
"И будет мстя моя страшна..." - главнобульб.
показати весь коментар
23.04.2021 23:14 Відповісти
Наш президент Лука Мудищев
Садится в черный членовоз.
Лука Москву обожествляет
И любит разные СС.
И о себе не забывает,
Меняет «ЗИЛ» на «Мерседес».
Дизайн у «Мерса» специальный
И «двести с лишним он дает»,
Свою ж любимую охрану
Он расширяет до трехсот.
Народа своего боится
И на него обрушил гнев.
Все знает наш Лука Мудищев,
Как кот, сметану всю поев.
С Европою Лука не ладит -
«Там несговорчивый народ».
И он свои усищи ладит,
Как кот на сало, на Восток.
Совсем другие там порядки:
Как скажешь, так тому и быть!
На люди выйдешь - бьют в ладоши,
Готовы на руках носить.
На Восток он прилетает,
Наш неугомонный краснобай.
И кто его там привечает:
Великий хан? А может - бай?
Восточных титулов премного:
Хан, бай, басмач и курбаши.
А у Луки нет ничего-то,
Хоть лысину свою чеши!
показати весь коментар
23.04.2021 23:16 Відповісти
...сябры, вы рады?
показати весь коментар
23.04.2021 23:17 Відповісти
Если усатый плюнет, то Skoda, Liqui Moly и Nivea утрутся.
Но если они плюнут, то усатый утонет.
показати весь коментар
23.04.2021 23:18 Відповісти
Ну хоть бульдозером не давят
показати весь коментар
23.04.2021 23:20 Відповісти
"Назло бабушке,отморожу уши!" !!!)))
показати весь коментар
23.04.2021 23:22 Відповісти
Ааахахахах, сами же себя лишили нормальных продуктов)))
показати весь коментар
23.04.2021 23:23 Відповісти
был королём села-
стал холуём пуйла
показати весь коментар
23.04.2021 23:23 Відповісти
Все, Европе конец. Бульбофюрер задавит ее санкциями.
показати весь коментар
23.04.2021 23:27 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я ,тобі та твоїй родині!!!--------------Ти занадто не радій ,він і до "клятих пиндосов" добереться !!!))))
показати весь коментар
23.04.2021 23:36 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, Дмитро! Навзаем. Ну так, Помрем тут с голодухи без беларусских ананасов с омарами.
показати весь коментар
23.04.2021 23:39 Відповісти
То отож,"ну ви держитесь" !!!)))
показати весь коментар
23.04.2021 23:42 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2021 23:48 Відповісти
Все..киздець..не буде більше бульбашевських "крєвєток", "омарів" та "кальмарів", "бананів " та "ананасів"...🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
23.04.2021 23:39 Відповісти
В РФ (конкретно - Кубань, Тихорецк) ярмарка Белорусских товаров. В рыбном павильоне, продаются:

Красная икра. Креветки. "Морской коктейль". Консервы: тунец, скумбрия, горбуша и т д.

Чего то меня терзают смутные сомнения, относительно белорусского происхождения этих товаров...
показати весь коментар
23.04.2021 23:53 Відповісти
«Если на дороге обнаружится Шкода то она подлежит немедленной утилизации».
показати весь коментар
23.04.2021 23:40 Відповісти
Беларуським Белазом !!!))))
показати весь коментар
23.04.2021 23:56 Відповісти
А где запрет на немецкий Мерседес, американский Боинг, швейцарский Патек Филип, французские Гуччи и Гермес? А да,этим всем он сам пользуется. Себя же не обидит диктатор.
показати весь коментар
23.04.2021 23:41 Відповісти
Да бизнесмены завезут с документами из Аргентины 😀😀😀
показати весь коментар
23.04.2021 23:49 Відповісти
Обойдутся без Шкоды, ведь есть же свои БелАЗы.
показати весь коментар
23.04.2021 23:51 Відповісти
Мені цікаво, що буде, якщо Польща та інші країни Балтії перестануть пропускать в Білорусь ті товари, які знаходяться під санкціями в Росії? Що скажуть у Кремлі про "перекупку"? Адже Білорусь, фактично, перетворилася у поставщика західної контрабанди для "еліти" російської... "Купи-продай" загальнодержавного рівня...
показати весь коментар
24.04.2021 08:50 Відповісти
Абідєлі..
Лучшего хокеіста бульбашей Луку..
нє далі сиграть а Чемпионате мира...
показати весь коментар
24.04.2021 09:17 Відповісти
картошкой
показати весь коментар
24.04.2021 10:21 Відповісти
 
 