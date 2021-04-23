Білорусь заборонила ввезення товарів 3 компаній із Чехії та Німеччини, які відмовилися спонсорувати чемпіонат світу з хокею
Уряд Білорусі заборонив ввезення товарів 3 компаній із Чехії та Німеччини, які відмовилися спонсорувати чемпіонат світу з хокею в РБ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Радміну Білорусі.
"Для забезпечення захисту національних інтересів, з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу уряд встановив перелік товарів, заборонених до ввезення та реалізації на території Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.
У список санкцій потрапили товари чеського виробника автомобілів Škoda Auto, німецької фірми Liqui Moly, що виготовляє автомобільні масла, мастильні матеріали і присадки; німецького виробника засобів по догляду за шкірою Beiersdorf AG (бренди Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast і інші).
При виявленні заборонених товарів під час ввезення в країну, їх відправлять назад. Якщо ж санкційну продукцію виявлять у магазинах, на ринках, виставках, ярмарках або в онлайн-продажі, реалізаторам заборонять продавати такий товар.
Нагадуємо, в січні Nivea заявила про відмову спонсорувати чемпіонат світу з хокею в Білорусі через дії режиму Лукашенка. Пізніше від спонсорування відмовилися Skoda і Liqui Moly. Міжнародна федерація хокею перенесла проведення чемпіонату з Мінська до Латвії.
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В Минске задержали и осудили на 15 суток пенсионера из-за жалобы соседей на его «разговоры на беларусском» Пенсионеру Адаму Шпаковскому уже 65 лет. Стало известно, что на мужчину пожаловались соседи, потому что «он достал всех своим беларусским языком».
))
Порушили Мої Конституційні Права!
))
Ви з якого племені- Лохів чи неЛохів??
Ваші "сволоти" в домені сRU!!
🤣
Садится в черный членовоз.
Лука Москву обожествляет
И любит разные СС.
И о себе не забывает,
Меняет «ЗИЛ» на «Мерседес».
Дизайн у «Мерса» специальный
И «двести с лишним он дает»,
Свою ж любимую охрану
Он расширяет до трехсот.
Народа своего боится
И на него обрушил гнев.
Все знает наш Лука Мудищев,
Как кот, сметану всю поев.
С Европою Лука не ладит -
«Там несговорчивый народ».
И он свои усищи ладит,
Как кот на сало, на Восток.
Совсем другие там порядки:
Как скажешь, так тому и быть!
На люди выйдешь - бьют в ладоши,
Готовы на руках носить.
На Восток он прилетает,
Наш неугомонный краснобай.
И кто его там привечает:
Великий хан? А может - бай?
Восточных титулов премного:
Хан, бай, басмач и курбаши.
А у Луки нет ничего-то,
Хоть лысину свою чеши!
Но если они плюнут, то усатый утонет.
стал холуём пуйла
Красная икра. Креветки. "Морской коктейль". Консервы: тунец, скумбрия, горбуша и т д.
Чего то меня терзают смутные сомнения, относительно белорусского происхождения этих товаров...
Лучшего хокеіста бульбашей Луку..
нє далі сиграть а Чемпионате мира...