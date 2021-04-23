У Пентагоні поки не готові оцінювати заяви РФ про відведення військ

У Міноборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських сил від кордону з Україною.

Про це заявив у п'ятницю представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У п'ятницю вдень ще занадто рано говорити про конкретні деталі цього", - сказав він на брифінгу.

Він зазначив, що США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією у регіоні.

Також він повторив заклики Вашингтона на адресу Росії припинити провокації, поважати територіальний суверенітет України, сприяти стабільності уздовж кордону з Україною і в Криму.

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