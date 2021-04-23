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У Пентагоні поки не готові оцінювати заяви РФ про відведення військ

У Пентагоні поки не готові оцінювати заяви РФ про відведення військ

У Міноборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських сил від кордону з Україною.

Про це заявив у п'ятницю представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У п'ятницю вдень ще занадто рано говорити про конкретні деталі цього", - сказав він на брифінгу.

Він зазначив, що США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією у регіоні.

Також він повторив заклики Вашингтона на адресу Росії припинити провокації, поважати територіальний суверенітет України, сприяти стабільності уздовж кордону з Україною і в Криму.

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Автор: 

Пентагон (1441) росія (66417) США (23598)


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Топ коментарі
+5
Подвели демонстративно войска, пошумели, вывели мясо, оставили технику. Теперь возможность внезапного удара еще выше, бо мясо скрытно подвести не большая проблема.
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24.04.2021 01:10 Відповісти
+1
Я бы на месте США ВООБЩЕ ничего не оценивал со стороны ПАРАШИ
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24.04.2021 00:35 Відповісти
+1
Не понимаю, как можно было стягивать войска к границам в таких количествах и ничего потом не сделать, зачем? Это выглядит очень странно и глупо..Да, в кремле "странные крысы" - но они не глупцы.... И запомните - никакого мира с Кацапами не будет НИКОГДА !!!
Война неизбежна - рано или поздно…
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24.04.2021 00:58 Відповісти
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Ще якби із білорусі також...
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23.04.2021 23:50 Відповісти
Я бы на месте США ВООБЩЕ ничего не оценивал со стороны ПАРАШИ
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24.04.2021 00:35 Відповісти
Не понимаю, как можно было стягивать войска к границам в таких количествах и ничего потом не сделать, зачем? Это выглядит очень странно и глупо..Да, в кремле "странные крысы" - но они не глупцы.... И запомните - никакого мира с Кацапами не будет НИКОГДА !!!
Война неизбежна - рано или поздно…
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24.04.2021 00:58 Відповісти
Подвели демонстративно войска, пошумели, вывели мясо, оставили технику. Теперь возможность внезапного удара еще выше, бо мясо скрытно подвести не большая проблема.
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24.04.2021 01:10 Відповісти
не надо так примитивно все оценивать, пуйло внимательно изучал реакцию и нашу и амеров с европами - даже не сомневайтесь - делал выводы и корректировки своих планов.

и самое главное - ничего и никуда пока не отвел. напомню что с сирии он "полностью" войска уже раз пять выводил
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24.04.2021 01:30 Відповісти
а я о чем говорю !? вы повторили меня почти слово в слово(в предыдущих моих коментах) .
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24.04.2021 01:45 Відповісти
"Не понимаю, как можно было стягивать войска к границам в таких количествах и ничего потом не сделать, зачем? Это выглядит очень странно и глупо"

не странно и не глупо - я Вам написал почему
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24.04.2021 09:40 Відповісти
я об этом и писал - если нам кажется что у кацапов нет никакого плана и в их действиях глупость и маразм то это не так и мы ошибаемся - план есть..
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24.04.2021 14:45 Відповісти
Мне сверху видно всё, ты так и знай!
У Пентагоні поки не готові оцінювати заяви РФ про відведення військ - Цензор.НЕТ 2578
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24.04.2021 05:35 Відповісти
Да подождите вы ещё оценивать . Это только первое заявление . Из Сирии раз 5 выводили , наверное .
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24.04.2021 08:36 Відповісти
 
 