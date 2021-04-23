У Пентагоні поки не готові оцінювати заяви РФ про відведення військ
У Міноборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських сил від кордону з Україною.
Про це заявив у п'ятницю представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У п'ятницю вдень ще занадто рано говорити про конкретні деталі цього", - сказав він на брифінгу.
Він зазначив, що США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією у регіоні.
Також він повторив заклики Вашингтона на адресу Росії припинити провокації, поважати територіальний суверенітет України, сприяти стабільності уздовж кордону з Україною і в Криму.
Топ коментарі
+5 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар24.04.2021 01:10 Відповісти Посилання
+1 NAN #408931
показати весь коментар24.04.2021 00:35 Відповісти Посилання
+1 Игорь Монахов
показати весь коментар24.04.2021 00:58 Відповісти Посилання
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Война неизбежна - рано или поздно…
и самое главное - ничего и никуда пока не отвел. напомню что с сирии он "полностью" войска уже раз пять выводил
не странно и не глупо - я Вам написал почему