"Ви за гроші готові продати все?", - білоруський опозиціонер Латушко розкритикував "слугу народу" Шевченка за зустріч із Лукашенком
Ексміністр культури Білорусі та член координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив, що нардеп від партії "Слуга народу" Євген Шевченко потиснув руку нелегітимного керівника Білорусі Олександра Лукашенка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Латушко сказав 23 квітня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Ніколи він не отримав ніяких 80% на останніх виборах. Якщо він отримав 80%, чому мільйони білорусів виходили на вулиці? Чому він вживає тільки силу і репресії, щоб утримати свою владу?" - зазначив опозиціонер.
Латушко запитав, чи готовий Шевченко потиснути руку міліціонеру, який кийком ґвалтує жінок і чоловіків.
"Ви почитайте історію матері, яка 12 серпня поховала 25-річного сина, якого били в міліції до смерті і знімали це на відео. Ви думаєте, когось із міліціонерів посадили в тюрму? Ні. А відео матері, як помирав її син, показали. І таких прикладів безліч", - заявив білоруський опозиціонер.
Він підкреслив, що влада Білорусі санкціонувала жорстокість силовиків.
"Кому ви тиснете руку, ви усвідомлюєте? Ви за гроші готові продати все? Права людини, свободу, совість. Що ви ще можете продати, пане депутат? За які гроші? За які інтереси? 35 тисяч затриманих за цей час, 358 політв'язнів у в'язницях. 3 тисячі кримінальних справ за політичними мотивами. 4646 осіб заявили про катування. Це дані верховного комісара з прав людини ООН. Ці всі дані зафіксовано. Людям хрест на спині вибивали палицями на голому тілі. Газ у камери - ви розумієте, відкривається віконце - і в [слідчі ізолятори] в Жодіно, на Окрестіна пускають газ. Хлоркою заливають підлогу, щоб люди задихалися. Кому ви тиснете руку?" - сказав Латушко.
Шевченко у відповідь на це порадив опозиціонеру розбиратися зі своїми проблемами самим.
"Я зараз думаю про своїх громадян і свою країну. Нам ще тисяча кілометрів ворожої країни на півночі не потрібна. Зрозуміло вам? Я у ваші литовсько-польські інтереси не лізу. Я знаю, що хочуть електроенергію прибрати і литовську засунути, дизель литовський сюди поставляти. У вас там свої інтереси в опозиції є. Ви ж керовані ззовні", - сказав нардеп.
Латушко на це сказав, що Шевченко - демагог.
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И повторяем вновь и вновь,
Что на себя мы взять готовы
Часть свежих цинковых гробов.
В единстве только наша сила.
Нам так Россия помогла!
От мовы нас освободила,
От Калиновского спасла.
И не надейтесь, экстремисты!
Нас без России просто нет.
Ваш самый честный,
Самый чистый
Лука Мудищев - президент.
Це так, невеличке абстрактне порівняння...
Фашизм пішов з Італії..
паРашка і є фашизм....))
Телеграм - фсб-шная конторка
А вот, как эти сюда попали???
Кривавий диктатор який злочинно без білоруського народу сам себе призначив президентом колишньої європейської держави Білорусь. Держави яка вже тепер стала напівколонією а скоро повністю буде колонією кривавої паРаші. Цей кремлівський холуй Лука ( "кривавий бацька") подарував і теж кремлівському холую продажному українському нардепу шевченко дуже дорогі подарунки з "набору президента". Таким чином заплативши за зраду цим перевертнем шевченком як білоруського так і українського народу на користь кривавого кремля, і для якого заробити криваві кремлівські срібняки для Іуди понад усе ..-
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Я хоть здесь и живу, хочу, чтобы Беларуси не стало. Это не государство, место где люди обеспокоены только удовлетворением физиологических потребностей. Не знаю почему так получилось. Белоруссия определённо худший проект в области национального строительства. Или в лучшем случае среднеазиатская республика в Европе. Подобие Туркменистана.
https://nn.by/?c=ar&i=272036&lang=ru
Вчера в суде Октябрьского района Минска рассмотрели дело о несанкционированном пикетировании против 31-летнего Сергея Есиса, https://t.me/viasna96/4648 пишет ПЦ «Весна».
Минчанин приехал в РУВД по вопросу хищения двух регистрационных знаков. При осмотре машины сотрудник милиции заметил на лобовом стекле маленький БЧБ-флажок, флажок Украины и маленькую ленточку с красным орнаментом. Милиционер составил на водителя протокол по ч. 1 ст. 24.23 КоАП о несанкционированном пикетировании «путем размещения на лобовом стекле машины стяжка размером примерно 10*20».
Судили Есиса по скайпу.
Сергей на суде рассказал, что он четыре месяца назад приобрел машину, а эти предметы уже находились там. По словам мужчины, он их не выбросил, потому что они ему не мешали.
Но судья Елена Живица все равно усмотрела в действиях минчанина состав административного правонарушения по арт. 24.23 КоАП и оштрафовала его на 80 базовых величин (2 320 рублей). 903$ по курсу.