"Ви за гроші готові продати все?", - білоруський опозиціонер Латушко розкритикував "слугу народу" Шевченка за зустріч із Лукашенком

Ексміністр культури Білорусі та член координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив, що нардеп від партії "Слуга народу" Євген Шевченко потиснув руку нелегітимного керівника Білорусі Олександра Лукашенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Латушко сказав 23 квітня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ніколи він не отримав ніяких 80% на останніх виборах. Якщо він отримав 80%, чому мільйони білорусів виходили на вулиці? Чому він вживає тільки силу і репресії, щоб утримати свою владу?" - зазначив опозиціонер.

Латушко запитав, чи готовий Шевченко потиснути руку міліціонеру, який кийком ґвалтує жінок і чоловіків.

"Ви почитайте історію матері, яка 12 серпня поховала 25-річного сина, якого били в міліції до смерті і знімали це на відео. Ви думаєте, когось із міліціонерів посадили в тюрму? Ні. А відео матері, як помирав її син, показали. І таких прикладів безліч", - заявив білоруський опозиціонер.

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Він підкреслив, що влада Білорусі санкціонувала жорстокість силовиків.

"Кому ви тиснете руку, ви усвідомлюєте? Ви за гроші готові продати все? Права людини, свободу, совість. Що ви ще можете продати, пане депутат? За які гроші? За які інтереси? 35 тисяч затриманих за цей час, 358 політв'язнів у в'язницях. 3 тисячі кримінальних справ за політичними мотивами. 4646 осіб заявили про катування. Це дані верховного комісара з прав людини ООН. Ці всі дані зафіксовано. Людям хрест на спині вибивали палицями на голому тілі. Газ у камери - ви розумієте, відкривається віконце - і в [слідчі ізолятори] в Жодіно, на Окрестіна пускають газ. Хлоркою заливають підлогу, щоб люди задихалися. Кому ви тиснете руку?" - сказав Латушко.

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Шевченко у відповідь на це порадив опозиціонеру розбиратися зі своїми проблемами самим.

"Я зараз думаю про своїх громадян і свою країну. Нам ще тисяча кілометрів ворожої країни на півночі не потрібна. Зрозуміло вам? Я у ваші литовсько-польські інтереси не лізу. Я знаю, що хочуть електроенергію прибрати і литовську засунути, дизель литовський сюди поставляти. У вас там свої інтереси в опозиції є. Ви ж керовані ззовні", - сказав нардеп.

Латушко на це сказав, що Шевченко - демагог.

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