Пропозиція Путіна Зеленському про зустріч на Донбасі може свідчити про вихід із Мінських угод, - Резніков

Озвучена президентом Російської Федерації Володимиром Путіним пропозиція президенту України Володимиру Зеленському зустрітися для врегулювання ситуації на сході з ватажками так званих "ДНР" і "ЛНР" може означати їх фактичне визнання Росією та її вихід із Мінських угод.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. інформує Цензор.НЕТ.

"Пропозиція, яку ми почули з вуст президента Росії, є офіційним визнанням двох квазіутворень окупаційного режиму з відповідними абревіатурами "ДНР" і "ЛНР". Це по суті вихід із Мінських угод, оскільки у Мінських угодах немає такого поняття. Там є поняття ОРДЛО України... Це важливо проаналізувати і в "нормандському форматі", і в ОБСЄ", - заявив Резніков.

Крім того, він під час рекламної паузи зауважив, що ініціюватиме спрямування ноти від МЗС України в МЗС РФ, щоб вони роз'яснили слова Путіна.

"Ми напишемо, думаю, наше МЗС звернеться з нотою в МЗС РФ, я пропонуватиму такий запит: роз'ясніть, що мав на увазі керівник вашої держави. Підтвердіть, можливо, ви вже не хочете вести діалог у Мінську", - сказав Рєзніков.

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