Пропозиція Путіна Зеленському про зустріч на Донбасі може свідчити про вихід із Мінських угод, - Резніков
Озвучена президентом Російської Федерації Володимиром Путіним пропозиція президенту України Володимиру Зеленському зустрітися для врегулювання ситуації на сході з ватажками так званих "ДНР" і "ЛНР" може означати їх фактичне визнання Росією та її вихід із Мінських угод.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. інформує Цензор.НЕТ.
"Пропозиція, яку ми почули з вуст президента Росії, є офіційним визнанням двох квазіутворень окупаційного режиму з відповідними абревіатурами "ДНР" і "ЛНР". Це по суті вихід із Мінських угод, оскільки у Мінських угодах немає такого поняття. Там є поняття ОРДЛО України... Це важливо проаналізувати і в "нормандському форматі", і в ОБСЄ", - заявив Резніков.
Крім того, він під час рекламної паузи зауважив, що ініціюватиме спрямування ноти від МЗС України в МЗС РФ, щоб вони роз'яснили слова Путіна.
"Ми напишемо, думаю, наше МЗС звернеться з нотою в МЗС РФ, я пропонуватиму такий запит: роз'ясніть, що мав на увазі керівник вашої держави. Підтвердіть, можливо, ви вже не хочете вести діалог у Мінську", - сказав Рєзніков.
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1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
сказать, вы чё там - дебилы *****? или самые умные и типо никто не догадывается шо вы тут организовали? или организовали до этого? что откуда берётся?
какой то трешь... всё, всё знают и бесконечно тут говорят о *****, которую добойобы из-за поребрика трут на весь мир.
сказать раз и на всегда, что там произошло. что произошло в грузии, молдове. чётко сформулировать и всё. малейшая хрень типо то не мы, из мордора и жёсткий ответ.
нагибать и нагибать орков. а не разговаривать ни о чём
и ещё спросить с тех правителей, когда ничего не делали во время агрессии в грузии, молдове. всех притянуть к ответственности. что бы не повадно было более ,.миротворить,, получать шнобелевские премии как голуби мира, за счёт горя жертв агресии мордора
Микельанджело- 6, праправнук. "Переполох в Конче-Заспе". 2021 год.