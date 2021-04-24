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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу терористи 20 разів зривали перемир'я, обстрілюючи українські позиції із заборонених мінометів, кулеметів, гранатометів і ПТРК

За минулу добу терористи 20 разів зривали перемир'я, обстрілюючи українські позиції із заборонених мінометів, кулеметів, гранатометів і ПТРК

За минулу добу, 23 квітня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, із яких 19 обстрілів та 1 дистанційне мінування.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, а біля Водяного - ще і з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки, Пісків і Мар'їнки російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне ворог здійснив обстріл із мінометів 120-го калібру та з протитанкового ракетного комплексу.

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Поблизу Лебединського, Красногорівки, Луганського та Світлодарська ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища Новгородське збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування із ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що вечірні обстріли населених пунктів Південне та Північне велися російськими окупантами безпосередньо з житлових кварталів Горлівки.

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"Метою дій окупантів залишається провокування Збройних сил України на ведення вогню у відповідь із подальшим звинуваченням у руйнуванні цивільної інфраструктури та загибелі мирних жителів. За планом проросійських найманців, такий сценарій дозволить розпалити протистояння і реалізувати плани Москви щодо України", - підкреслюють у штабі ООС.

Станом на 7:00  24 квітня обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, у районі населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

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Бойових втрат серед українських захисників немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Автор: 

обстріл (29527) Донбас (22358) бойові дії (4184) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Як прикро, що такий гарний термін, як перемир'я, набув у нас майже матюкливий сенс. Та ще ота ганебна заборона відкривати вогонь у відповідь і відсутність розвідки та снайперів на лінії фронту..! Русня безкарно вбиває наших хлопців, а гунявий главнюк боїться наче відстрілювати цих скажених псів. Боїться образити *****...
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24.04.2021 08:53 Відповісти
+8
Немає перемир'я.
Європа діяла би більш рішуче, якби зеля не сцявся, а наказав армії давати відсіч ворогові.
Захід боїться масштабних бойвих дій.
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24.04.2021 08:17 Відповісти
+7
20 раз... ? і зривали... ? і щоденно... ? і на протязі багатьох місяців... ? Соня, обьясніте етому поцу, что єто не пегемігіє...
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24.04.2021 09:09 Відповісти
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Немає перемир'я.
Європа діяла би більш рішуче, якби зеля не сцявся, а наказав армії давати відсіч ворогові.
Захід боїться масштабних бойвих дій.
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24.04.2021 08:17 Відповісти
Так і не зрозумів, хто ж засцявся?
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24.04.2021 08:41 Відповісти
Мабуть ви читати не вмієте, або думати, якщо не зрозуміли прочитане.
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24.04.2021 10:06 Відповісти
Україна здоровезна багатюща країна. Навіть Європа це бачить.
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24.04.2021 21:02 Відповісти
Як прикро, що такий гарний термін, як перемир'я, набув у нас майже матюкливий сенс. Та ще ота ганебна заборона відкривати вогонь у відповідь і відсутність розвідки та снайперів на лінії фронту..! Русня безкарно вбиває наших хлопців, а гунявий главнюк боїться наче відстрілювати цих скажених псів. Боїться образити *****...
показати весь коментар
24.04.2021 08:53 Відповісти
20 раз... ? і зривали... ? і щоденно... ? і на протязі багатьох місяців... ? Соня, обьясніте етому поцу, что єто не пегемігіє...
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24.04.2021 09:09 Відповісти
Сорвать перемирие можно один раз и получить в ответ. А двадцать раз... "Сорвать"... "Перемирие..." Толи мы дураки, толи лыжи не едут. Где "гавнокомандыватель"?
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24.04.2021 09:41 Відповісти
За минувшие сутки террористы 20 раз лишили девственности порноактрису Зеленскую, заставив в очередной раз принимать в перед, зад, и в рот
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24.04.2021 09:41 Відповісти
В Украине идет война, в которой Украинский народ кроме своих интересов отстаивает интересы народов Европы! При этом ЕС и НАТО лицемерно предъявляют к Украине требования для вступления, как для страны, живущей в мире! путин все это видит и пользуется этим!
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24.04.2021 09:56 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі.
Бо зЕзідент заборонив вам захищати себе і Батьківщину.
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24.04.2021 10:08 Відповісти
 
 