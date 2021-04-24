За минулу добу терористи 20 разів зривали перемир'я, обстрілюючи українські позиції із заборонених мінометів, кулеметів, гранатометів і ПТРК

За минулу добу, 23 квітня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, із яких 19 обстрілів та 1 дистанційне мінування.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, а біля Водяного - ще і з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки, Пісків і Мар'їнки російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне ворог здійснив обстріл із мінометів 120-го калібру та з протитанкового ракетного комплексу.

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Поблизу Лебединського, Красногорівки, Луганського та Світлодарська ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища Новгородське збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування із ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що вечірні обстріли населених пунктів Південне та Північне велися російськими окупантами безпосередньо з житлових кварталів Горлівки.

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"Метою дій окупантів залишається провокування Збройних сил України на ведення вогню у відповідь із подальшим звинуваченням у руйнуванні цивільної інфраструктури та загибелі мирних жителів. За планом проросійських найманців, такий сценарій дозволить розпалити протистояння і реалізувати плани Москви щодо України", - підкреслюють у штабі ООС.

Станом на 7:00 24 квітня обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, у районі населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

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Бойових втрат серед українських захисників немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.