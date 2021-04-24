В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали
12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 квітня 2021 року.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, захворіли 532 дитини і 230 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 508 осіб;
летальних випадків – 392;
одужало – 13 687 осіб;
здійснено за добу 92 136 тестувань (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 017 341 особа;
одужало – 1 565 954 особи;
летальних випадків – 42 092;
проведено ПЛР-тестувань – 9 214 479.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській області (1 268), у Києві (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.
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