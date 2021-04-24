В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали

12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, захворіли 532 дитини і 230 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 508 осіб;

летальних випадків – 392;

одужало – 13 687 осіб;

здійснено за добу 92 136 тестувань (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 017 341 особа;

одужало – 1 565 954 особи;

летальних випадків – 42 092;

проведено ПЛР-тестувань – 9 214 479.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській області (1 268), у Києві (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

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