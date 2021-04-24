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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали

12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, захворіли 532 дитини і 230 медпрацівників.

Також за минулу добу:
В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали 01госпіталізовано – 3 508 осіб;
В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали 01летальних випадків – 392;
В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали 01одужало – 13 687 осіб;
В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали 01здійснено за добу 92 136  тестувань (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).

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За весь час пандемії в Україні:
В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали 05захворіло – 2 017 341 особа;
В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали 05одужало – 1 565 954 особи;
В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали 05летальних випадків – 42 092;
В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали 05проведено ПЛР-тестувань – 9 214 479.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській області (1 268), у Києві (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Отсутствие даже следа мозгов в головах нашего правительства.
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24.04.2021 08:31 Відповісти
+3
пля...А ЗАЧЕМ?????ЧТО ВЫ РЕШАЕТЕ ЕТОЙ ПРОЦЕДУРОЙ???мне просто интересно
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24.04.2021 08:39 Відповісти
+1
Это требование перед посадкой в самолет "Туркиш эрлайнз". Мне в Стамбул лететь в среду. Так там ещё надо 5 масок, 100 грамм дезраствора, 2 пары перчаток и щиток пластиковый, прозрачный! И это всё: для полета, продолжительностью 1 час!
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24.04.2021 08:41 Відповісти
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Да, у тебя в мозгу.
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24.04.2021 09:50 Відповісти
Отсутствие даже следа мозгов в головах нашего правительства.
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24.04.2021 08:31 Відповісти
Та, к сожалению, и в значительной части населения тоже...
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24.04.2021 09:36 Відповісти
Послезавтра мне тестироваться. Препротивная хрень! Это уже мой 4-й тест будет.
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24.04.2021 08:36 Відповісти
пля...А ЗАЧЕМ?????ЧТО ВЫ РЕШАЕТЕ ЕТОЙ ПРОЦЕДУРОЙ???мне просто интересно
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24.04.2021 08:39 Відповісти
Это требование перед посадкой в самолет "Туркиш эрлайнз". Мне в Стамбул лететь в среду. Так там ещё надо 5 масок, 100 грамм дезраствора, 2 пары перчаток и щиток пластиковый, прозрачный! И это всё: для полета, продолжительностью 1 час!
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24.04.2021 08:41 Відповісти
В Запор ездил?
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24.04.2021 08:43 Відповісти
Ну, да, конечно. Много тёток на въезде обнаружил. Удивился, бо у нас этот плечевой сервис исчез с началом войны.
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24.04.2021 08:44 Відповісти
Все ушли на фронт?
Дорогу ещё не ухайдохали большегрузы?
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24.04.2021 08:45 Відповісти
Наверное в Запорожье переместились. Дорога, пока что- выше всяких похвал сохраняется.
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24.04.2021 08:46 Відповісти
Простите...мне не понятно...ЭТО УЗНАЮТ....таким образом---что Вы вирусоноситель или то...что ВЫ больной вирусом?????
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24.04.2021 09:22 Відповісти
Да мне совершенно наплевать- что они узнают. Это- обязательное требование. На этом- всё, как мне кажется. Или... есть ещё вопросы?
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24.04.2021 09:59 Відповісти
нет вопросов...Вы не медик...ну просто интересно....Они пихают ам всякую....не знаю что...ИНТЕРЕСНО ВЫ НЕ БОИТЕСЬ ЗАРАЗИТЬСЯ В ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ????.
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24.04.2021 14:22 Відповісти
Для теста берут стерильным тампоном мазок из слизистой носа и гортани. Как можно при этом заразится, от собственного чиха?
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24.04.2021 15:25 Відповісти
ядумаю..Вы правы.....заразиться при взятии теста----НЕВОЗМОЖНО.
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24.04.2021 16:18 Відповісти
Україна не Ізраїль,де всіх провакциновано.
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24.04.2021 09:25 Відповісти
Не слышал, чтобы в Израиле умерших вакцинировали, Вас кто-то обманул.
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24.04.2021 15:31 Відповісти
Что? 40% умерших от ковида израильтян умерло после начала вакцинации? Вот уж вранье, так вранье!
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24.04.2021 18:17 Відповісти
Работа у него такая - Моряк.
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24.04.2021 08:42 Відповісти
Харьков рулит
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24.04.2021 08:46 Відповісти
кем или чем
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24.04.2021 09:12 Відповісти
Мэр там хороший был. Так людей любил, что клозет им за 300 тыс евро построил, с аквариумом, с рыбками, все для людей. И народ его шибко любил за все что для них делал. Там ещё самолёт с курсантами упал, так вот на похороны курсантов никто не пришёл а на похороны мэра пришли, так его любили.
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24.04.2021 09:18 Відповісти
Мер Харькова даже пулю получил..
Страдалец за народ...
Удівітельно,шо ему не бил построен собственний Мавзолей...
В Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 людей одужали - Цензор.НЕТ 849
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24.04.2021 09:24 Відповісти
Про своих любовников пиши на русайтах, там оценят
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24.04.2021 09:55 Відповісти
Вроде начало чуточку попускать....Но ,впереди религиозный праздник и уверовавшие в чудо попрутся крестным ходом святить свои яйца. После чего ситуация вернется к старому. Государство ,в котором религия отделена, никак не решиться запретить мракобесие !???
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24.04.2021 10:34 Відповісти
Зєлєнскій: "...Я заглянув короновірусу в очі і побачів там бажання припинити поширюватися..."
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24.04.2021 11:02 Відповісти
Який дивний СТАБІЛЬНИЙ вірус........ Без будь якої прогресії. А ще нам розказують, що з мутацією його штамів він стає агресивнішим, що є абссолютним абсурдом. Навіть віруси розуміють, що ставати агресивнішим до організму який тобі дає можливість існувати та розвиватися не має ніякого сенсу. А от Супер Паразит прямоходячий лисий примат цього не розуміє. Він постійно дійсно в своїх мутаціях проявляє підвищену агресивність, як до планети на якій паразитує так і по відношенню один до одного при паразитуванні на собі подібних.
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24.04.2021 11:54 Відповісти
 
 