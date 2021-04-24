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Армія оборони Ізраїлю заявила про обстріл із сектора Гази: випущено не менше 15 ракет

Армія оборони Ізраїлю заявила про обстріл із сектора Гази: випущено не менше 15 ракет

Не менш 15 ракет було випущено по території Ізраїлю з сектора Гази ввечері 23 квітня і в ніч на суботу, 24 квітня.

За даними The Times of Israel і Армії оборони Ізраїлю (IDF) повідомлень про жертви і руйнування не надходило, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Частина ракет була перехоплена системою протиповітряної оборони "Залізний купол", деякі впали на відкритій місцевості, зазначає видання.

Армія оборони Ізраїлю написала у твітері, що на півдні країни лунали сирени повітряної тривоги, жителі сховалися у бомбосховищах..

In response to the 3 rockets fired at Israel earlier tonight, we struck a Hamas military post in Gaza.

Another 2 rockets were fired from Gaza, one of which was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.

We will continue to defend Israeli civilians from terror.

— Israel Defense Forces (@IDF) April 23, 2021

Israeli families are taking cover in bomb shelters as an additional 5 rockets were just fired from Gaza toward southern Israel.

We will protect them.

— Israel Defense Forces (@IDF) April 23, 2021

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IDF повідомила, що у відповідь на атаку один із її танків обстріляв пост ХАМАС у Газі.

Потім у населених пунктах поблизу Гази знову кілька разів спрацювали сирени, сталося сім ракетних запусків. "Залізний купол" перехопив три ракети, інші впали на відкритій місцевості. Сирени знову вмикалися близько 3:00 і 4:00.

The Times of Israel називає атаку цієї ночі найсерйознішою за останні місяці й зазначає, що вона сталася після зіткнень у Єрусалимі між ультраправими ізраїльтянами та арабами. За підсумками зіткнень понад пів сотні людей були затримані.

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APF зазначає, що ситуація в Єрусалимі загострилася після того, як упродовж останніх днів в Інтернеті опублікували серію відеороликів, на яких молоді араби нападають на ультраортодоксальних євреїв, а єврейські екстремісти виходять на вулицю, щоб залякувати арабів.

Автор: 

Ізраїль (1793) обстріл (29527) Сектор Гази (191)


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Топ коментарі
+15
у нас такая же ситуация , обстреливают с сектора луГАНДОНА
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24.04.2021 08:46 Відповісти
+9
Если террористы где-то стреляют, параша в курсе дела и одобряет это.
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24.04.2021 08:42 Відповісти
+8
Дефективному конечно очень трудно понять...что то что он цитирует статью CNN... а не резолюцию ООН.... и что на дворе уже 2021-й год....и от даты публикации той статьи прошло уже 12 лет...
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24.04.2021 09:30 Відповісти
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Если террористы где-то стреляют, параша в курсе дела и одобряет это.
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24.04.2021 08:42 Відповісти
ХАМА́С (араб. حماس‎, полное название - араб. حركة المقاومة الإسلامية‎, «Исламское движение сопротивления») - палестинское исламистское[2] движение, правящее в секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло - бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам».ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом[3], а также запрещён в Иордании и Египте[4]. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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24.04.2021 09:42 Відповісти
у нас такая же ситуация , обстреливают с сектора луГАНДОНА
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24.04.2021 08:46 Відповісти
Только с той разницей, что в случае с Палестиной, оккупантом является Израиль.
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24.04.2021 10:01 Відповісти
О хоть хорошие новости евреям Ковид покажется ещё счастьем.
Причем тут Раша еврейский неонацизм получает кренделей расслабились малость...Сектор Газа оккупированная Израилем территория не признанная. ООН....оккупанты должны периодически получать напоминание....
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24.04.2021 08:46 Відповісти
Кто же Сектор Газа окупировал, если оттуда стреляют по Израилю?
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24.04.2021 09:07 Відповісти
Проснись...и пой...

В августе 2005 года, в ходе реализации «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Плана одностороннего размежевания », Израиль вывел из сектора войска и ликвидировал свои поселения.
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24.04.2021 09:11 Відповісти
По заявлению представителя генерального секретаря ООН: «официальный статус [оккупированная палестинская территория] сектора Газа может быть изменён только решением Совбеза ООН», другой представитель ООН заявил, что и после вывода израильских войск «ООН продолжает считать сектор Газа оккупированной территорией». До этих заявлений генеральный секретарь ООН https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D0%BD Пан Ги Мун воздержался от ответа на вопрос о статусе сектора Газа после израильской эвакуации, заявив, что он не уполномочен на него отвечать. Позиция США по вопросу статуса Газы остаётся непрояснённой, на сайте Государственного департамента США сектор Газа на 2009 год определялся как оккупированная территорияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0#cite_note-cnn1-7 [7] .Статус сектора Газа используется как нарицательное некоторыми политологамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0#cite_note-8 [8] .
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24.04.2021 09:12 Відповісти
В результате переворота, произведённого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC исламистской организацией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1 ХАМАС в июле 2007 года, государственные учреждения ПНА и её силы безопасности, а затем и сектор в целом, перешли под контроль ХАМАСа.

О какой оккупации ты шепчешь??
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24.04.2021 09:13 Відповісти
дефективному трудно пояснить что пишет в Резолюции ООН.. это твои личные проблемы....
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24.04.2021 09:22 Відповісти
Дефективному конечно очень трудно понять...что то что он цитирует статью CNN... а не резолюцию ООН.... и что на дворе уже 2021-й год....и от даты публикации той статьи прошло уже 12 лет...
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24.04.2021 09:30 Відповісти
щас этот "привет" тебе расскажет, как Голанские высоты оккупировали Израиль
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24.04.2021 10:05 Відповісти
слушайте пейсатые вы достали со своим нагловатым поносом маланским.... тут под флагом Украина....и будь моя воля я бы вас всех обрезанных повторно в в ПРОШЛОЕ недалекое.. .. вы умеете выкручивать иным мозг... сами нарушили Договор- а обвинили в этом Бога а он СКАЗАЛ ЧТО НИ ОДИН ИУДЕЙ ПОКИНУВШИЙ ЕГИПЕТ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ НЕ ДОЖИВЕТ до того чтобы узреть ИХ землю за нарушение Заповедений Бога и вас разорвал на племена и отдал вас в рабство..... а потом вы пейсатые а сын Божий обвинил вас в служении Дьяволу...его Сына распяли руками итальяшек вы обещали палестинцам государство свое- а потом устроили резню типа вэй вэй пейсатым новый Холокост идет вы придумали некий Холокост которого не было документально подтвержденного то все ваши слова и больше ничего да жертвы были и были ли их 6 млн. еще тот СПОРНЫЙ ВОПРОС но выпячивать что вбывалы одих пейсатых а остальыне 50-65 млн. то не важно то же гои ...Э нет!!!! если в хотите жить на Планете Земля то придется смириться со всеми а иначе придет время и вас просто выбросят за геостационарную орбиту Земли в Косомс.. там можете строить и свое Царствие и свою страну вам просто муляет желание построить в Израиле коммунистическо фашисткую страну что по сути вы уже построили...факт вакцины всех евреев наплевав на мир показателен.... но вы уверены что вас спасет прививка???!! я бы не был таким уверенным никто еще не знает какой механизм заложен в прививках и что станет с людьми после прививок.... вы спонсировали Гитлера во власть предпочитая о таком родимом пятне не вспоминать вообще но не выйдет архивы не горят.... правда потом вам ефрейтор гарно так правда мало проехался сапогом по ваших вытаращеным зубам ... мне плевать на Израиль и пусть та мзавтра упадет метеорит или атомная бомба я даже не моргну.......
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24.04.2021 10:24 Відповісти
Ариец?? Череп сам себе штангенциркулем мерял..или помогал кто то??
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24.04.2021 10:29 Відповісти
да уж лучше быть арийцем чем ублюдком евреем вонючим фэ какая же вы гыдота всемирная как кацабы прям родные братья промеж себя....
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24.04.2021 10:35 Відповісти
Да уж...тяжелый случай....медицина тут бессильна...
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24.04.2021 10:48 Відповісти
на себя посмотри обрезанная потвора в трусы загняни и вообще сегодня суббота а ты тут зхаляву собитраешь у брысь в свою Синагогу оця ты мамы Сары....
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24.04.2021 10:53 Відповісти
Я лучше тебе расскажу как Сирия обстреливала с этих высот Израиль на протяжении практически 18 лет... что и явилось причиной того что у Израиля закончилось терпения и он занял эти высоты....
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24.04.2021 10:27 Відповісти
поему только 18 лет почему так мало???? и что да мне плевать как по мне почему вообще существует Израиль как государство если были нарушены права одной стороны ублюдки евреии аткие же кацабы и х..лята как сегодян Рашка со своими убийцами не зря в Сраюле 80% дебилов из СССР совка сбежало и столько же воров в законе и криминалитета страна помойка и остойник...
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24.04.2021 10:37 Відповісти
Права какой стороны были нарушены??
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24.04.2021 10:49 Відповісти
ПАЛЛЕСТИНЦЕВ ДЕБЕЛЬНЕ ПО РЕШЕНИЮ ООН ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ ДВА ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ КОТОРОМ УПАЛЛЕСТИНЦЫ УЧТУПИЛИ ЗЕМЛИ И СОБСТВЕННО ПАЛЛЕСТИНА так что с точки зрения международного права государство Израиль такое же бандформирование как и республика ОРЛДО ПМР или Северный Кипр или Абхазия...
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24.04.2021 10:51 Відповісти
С этим решением не согласились именно арабы, с того и начались бесконечные войны. А конкретнее...........
Генеральный секретарь ЛАГ Аззам-Паша заявил, что мирного раздела Палестины не будет и своё право на любую часть территории Палестины им придётся отстаивать с оружием в руках. В октябре 1947 года он заявил:
… это будет война на уничтожение, молниеносная бойня, о которой будут вспоминать так же, как о резне монголов или о крестовых походах.
Вот как-то так.
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24.04.2021 13:40 Відповісти
задам вопрос чем Крым в смысле кто были раньше паллестинцы или евреи??!! вот вот это не арабы приперлись на голову евреям а евреии выпросили у ООН прикрываясь воплями про ЗХолокост дайте хоть шо нибедь..даои..приняли на свою голову мне это напоминает где то Украину когда нам ввсучили по братерьски Крым типа вычухивайте.. напоминает расселение кацабами военных оставников в Молдове откуда проросла падаль ПМР и такдалее и так далее как и гора Арарат Турция Армения и геноцид и захват турками северной части Кипра которую никто не признает... так и с Израилем... не все так гарно...
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24.04.2021 13:58 Відповісти
Вопрос- кто и куда приперся. Вообще-то территория Палестины исторически иудейские земли. Скажу больше. Арабы и евреи - суть одна нация, имеющая общий ген J. Разница в вероисповедании. Те, кто стали арабами просто иудеи, которые в свое время приняли мусульманство. Они не десантировались с другой планеты. Про геноцид даже говорить не буду., надоело за эти годы на форуме устраивать экскурсы в исторические дебри.
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24.04.2021 14:08 Відповісти
вопрос не кто куда приперся а вопрос в том что если читать Библию то Исход Евреев РАБОВ итз Египта ***вот откуда они пришли тот еще вопрос.. есть даже мнение что это одна из каст Индии их также выгнали и прокляли индусы как выгнали иную касту которая образует понятие ромов- цыган**** так вот по Библии когда евреии много раз нарушали свои обязательства перед Богом по Договору а там все просто- вы уважаете меня и чтите меня- а я вам дам ВАШУ землю почитайте оригинал....а сжато так что те кого Бог вывел из Египта по его повелению были прокляты и никто из них так и не увидел землю Обетованную народа Израилева... полагаю что решение ООН 1947 года (1948) есть в какой то мере проьтивно Богу и не осюда ли с появление типа Израиля как страны и начались все войны и заварушки в том регионе?*??!! как знать евреи прибором поклали на Бога они даже в отмщение распяли сына Божьего и срочно написали Талмуд и Тору где переиначали свою историю прилизав негативы и написав красивую побрехеньку....
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24.04.2021 14:20 Відповісти
Запущено................ Вы бы хоть поинтересовались когда у иудеев появились их писания и откуда и когда они появились в Египте. А заварушек в том регионе хватало и без Израиля, достаточно вспомнить крестовые походы, не говоря уже о долгих веках владения Палестиной османами.
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24.04.2021 14:42 Відповісти
А если ковырять историю Крыма, то самое время передать его Италии.
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24.04.2021 14:17 Відповісти
да нет Греки в Крыму не имеют отношение если по понятию первые ТРИПОЛЬЦЫ загадочная цивилизация внезапно исчезнувшая мы в какой то части родственные души с трипольцами нежели итальянцы те скорере восходят к симбиозу франков германцев и греков скоре бы Греция должна претентовать на пальму первенства Крыма а не Рим... читайте внимательно историю и Хронологию событий что за кем..не перескакивайте целыми эрами и десятками столетий...
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24.04.2021 14:23 Відповісти
Я о греках не говорила, первыми, кто начал заселять территорию Крыма были генуэзцы, после победы над венецианцами, но это не отменяет факта, что и те и другие - современные итальянцы. И кстати говоря не такая уж это древняя история. Крымчаки тоже никакие не татары, но это уже другая история. А при чем тут трипольская культура, вообще неясно. Не было трипольцев как племенного понятия, была эра культуры, примерно как в Европе эпоха Ренессанса, но никто же не называет людей, живущих в ту эпоху ренессанцами. Да и территориально никакого отношения трипольская культура не имеет к Крыму.
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24.04.2021 14:37 Відповісти
"Закончалово терпения" не является правовым основанием для захвата чужих территорий. Но, если б ты мог это понимать, мне не приходилось бы об этом писать.
Бабушке своей рассказывай.
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24.04.2021 11:35 Відповісти
А їм теж наказ ністрілять атопутіннападьоть?
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24.04.2021 08:47 Відповісти
полетит ответка раз в 10 сильнее
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24.04.2021 08:50 Відповісти
На байденовские 90 миллионов террористы прикупили оружие и пустили его в дело против Израиля. Ожидаемо
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24.04.2021 09:17 Відповісти
сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.-Ну и слава Богу.
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24.04.2021 09:17 Відповісти
Ізраїль не пропонував Зєлєнскаму стати посередником між сектором Газа та Ізраїлем?
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24.04.2021 09:38 Відповісти
нашо їм та засікана прокладка ...
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24.04.2021 09:45 Відповісти
Новость должна звучать так -
За минувшие сутки террористы не менее 15 раз срывали перемирие, постреливая из сектора Газа.
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24.04.2021 09:51 Відповісти
я думал сектро на севере реки арарат).....
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24.04.2021 10:24 Відповісти
Шото я не понял... Так хто там з них окупант?
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24.04.2021 11:13 Відповісти
Не удивлюсь, если накануне в Палестине побывал Примаков.
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24.04.2021 13:43 Відповісти
 
 