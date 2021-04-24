Армія оборони Ізраїлю заявила про обстріл із сектора Гази: випущено не менше 15 ракет

Не менш 15 ракет було випущено по території Ізраїлю з сектора Гази ввечері 23 квітня і в ніч на суботу, 24 квітня.

За даними The Times of Israel і Армії оборони Ізраїлю (IDF) повідомлень про жертви і руйнування не надходило, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Частина ракет була перехоплена системою протиповітряної оборони "Залізний купол", деякі впали на відкритій місцевості, зазначає видання.

Армія оборони Ізраїлю написала у твітері, що на півдні країни лунали сирени повітряної тривоги, жителі сховалися у бомбосховищах..

In response to the 3 rockets fired at Israel earlier tonight, we struck a Hamas military post in Gaza.



Another 2 rockets were fired from Gaza, one of which was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.



We will continue to defend Israeli civilians from terror. — Israel Defense Forces (@IDF) April 23, 2021

Israeli families are taking cover in bomb shelters as an additional 5 rockets were just fired from Gaza toward southern Israel.



We will protect them. — Israel Defense Forces (@IDF) April 23, 2021

Читайте також: МЗС РФ звинуватило в пропаганді нацизму засновника групи "Israel Supports Ukraine", майора резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктора Верцнера

IDF повідомила, що у відповідь на атаку один із її танків обстріляв пост ХАМАС у Газі.

Потім у населених пунктах поблизу Гази знову кілька разів спрацювали сирени, сталося сім ракетних запусків. "Залізний купол" перехопив три ракети, інші впали на відкритій місцевості. Сирени знову вмикалися близько 3:00 і 4:00.

The Times of Israel називає атаку цієї ночі найсерйознішою за останні місяці й зазначає, що вона сталася після зіткнень у Єрусалимі між ультраправими ізраїльтянами та арабами. За підсумками зіткнень понад пів сотні людей були затримані.

Читайте також: Ізраїль рекомендував громадянам не їздити в Україну через COVID-19

APF зазначає, що ситуація в Єрусалимі загострилася після того, як упродовж останніх днів в Інтернеті опублікували серію відеороликів, на яких молоді араби нападають на ультраортодоксальних євреїв, а єврейські екстремісти виходять на вулицю, щоб залякувати арабів.