Армія оборони Ізраїлю заявила про обстріл із сектора Гази: випущено не менше 15 ракет

Не менш 15 ракет було випущено по території Ізраїлю з сектора Гази ввечері 23 квітня і в ніч на суботу, 24 квітня.

За даними The Times of Israel і Армії оборони Ізраїлю (IDF) повідомлень про жертви і руйнування не надходило, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Частина ракет була перехоплена системою протиповітряної оборони "Залізний купол", деякі впали на відкритій місцевості, зазначає видання.

Армія оборони Ізраїлю написала у твітері, що на півдні країни лунали сирени повітряної тривоги, жителі сховалися у бомбосховищах..

In response to the 3 rockets fired at Israel earlier tonight, we struck a Hamas military post in Gaza.



Another 2 rockets were fired from Gaza, one of which was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.



We will continue to defend Israeli civilians from terror.