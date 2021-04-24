Армія оборони Ізраїлю заявила про обстріл із сектора Гази: випущено не менше 15 ракет
Не менш 15 ракет було випущено по території Ізраїлю з сектора Гази ввечері 23 квітня і в ніч на суботу, 24 квітня.
За даними The Times of Israel і Армії оборони Ізраїлю (IDF) повідомлень про жертви і руйнування не надходило, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Частина ракет була перехоплена системою протиповітряної оборони "Залізний купол", деякі впали на відкритій місцевості, зазначає видання.
Армія оборони Ізраїлю написала у твітері, що на півдні країни лунали сирени повітряної тривоги, жителі сховалися у бомбосховищах..
In response to the 3 rockets fired at Israel earlier tonight, we struck a Hamas military post in Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) April 23, 2021
Another 2 rockets were fired from Gaza, one of which was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.
We will continue to defend Israeli civilians from terror.
Israeli families are taking cover in bomb shelters as an additional 5 rockets were just fired from Gaza toward southern Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) April 23, 2021
We will protect them.
IDF повідомила, що у відповідь на атаку один із її танків обстріляв пост ХАМАС у Газі.
Потім у населених пунктах поблизу Гази знову кілька разів спрацювали сирени, сталося сім ракетних запусків. "Залізний купол" перехопив три ракети, інші впали на відкритій місцевості. Сирени знову вмикалися близько 3:00 і 4:00.
The Times of Israel називає атаку цієї ночі найсерйознішою за останні місяці й зазначає, що вона сталася після зіткнень у Єрусалимі між ультраправими ізраїльтянами та арабами. За підсумками зіткнень понад пів сотні людей були затримані.
APF зазначає, що ситуація в Єрусалимі загострилася після того, як упродовж останніх днів в Інтернеті опублікували серію відеороликів, на яких молоді араби нападають на ультраортодоксальних євреїв, а єврейські екстремісти виходять на вулицю, щоб залякувати арабів.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Причем тут Раша еврейский неонацизм получает кренделей расслабились малость...Сектор Газа оккупированная Израилем территория не признанная. ООН....оккупанты должны периодически получать напоминание....
В августе 2005 года, в ходе реализации «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Плана одностороннего размежевания », Израиль вывел из сектора войска и ликвидировал свои поселения.
О какой оккупации ты шепчешь??
Генеральный секретарь ЛАГ Аззам-Паша заявил, что мирного раздела Палестины не будет и своё право на любую часть территории Палестины им придётся отстаивать с оружием в руках. В октябре 1947 года он заявил:
… это будет война на уничтожение, молниеносная бойня, о которой будут вспоминать так же, как о резне монголов или о крестовых походах.
Вот как-то так.
Бабушке своей рассказывай.
За минувшие сутки террористы не менее 15 раз срывали перемирие, постреливая из сектора Газа.