Частина стратегії Путіна - "заблокувати" Україну, закрити їй дорогу до Євросоюзу, - Волкер

Президент РФ Володимир Путін не може допустити, щоб Україна перетворилася на успішну демократичну країну.

Про це колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю виданню DW, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, це найважливіше. Адже якщо Україна стане успішною, квітучою країною, можна буде поставити запитання: а чому такою не є Росія? Саме тому йому насамперед так важливо "заблокувати" Україну. Частина цієї стратегії - закрити Україні дорогу до Євросоюзу" , - заявив американський дипломат.

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На думку Волкера, посилення російської військової присутності на кордоні з Україною мало підкреслити, що Москва має серйозну військову міць і свободу діяти, якщо вона того захоче. З іншого боку, Кремль хотів показати, що Захід не бажає використовувати силу, змагаючись із ним, тому Україні слід бути напоготові.

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