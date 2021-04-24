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Частина стратегії Путіна - "заблокувати" Україну, закрити їй дорогу до Євросоюзу, - Волкер

Частина стратегії Путіна -

Президент РФ Володимир Путін не може допустити, щоб Україна перетворилася на успішну демократичну країну.

Про це колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю виданню DW, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, це найважливіше. Адже якщо Україна стане успішною, квітучою країною, можна буде поставити запитання: а чому такою не є Росія? Саме тому йому насамперед так важливо "заблокувати" Україну. Частина цієї стратегії - закрити Україні дорогу до Євросоюзу" , - заявив американський дипломат.

Читайте також: Перекиданням військ Росія чинить психологічний тиск на Україну, - Волкер

На думку Волкера, посилення російської військової присутності на кордоні з Україною мало підкреслити, що Москва має серйозну військову міць і свободу діяти, якщо вона того захоче. З іншого боку, Кремль хотів показати, що Захід не бажає використовувати силу, змагаючись із ним, тому Україні слід бути напоготові.

Читайте також: Україна матиме широку підтримку в США, - Волкер про політику президентської адміністрації Байдена

Автор: 

путін володимир (24222) США (23607) Євросоюз (13779) Волкер Курт (616)


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Топ коментарі
+26
Стратегія ***** насрать всьому світу, а не тільки Україні.
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24.04.2021 09:06 Відповісти
+14
О да евреии заведут как Сусанины..сегодняшняя Украина это очень хорошо показывает как про..ть все за пару месяцев нахождения евреев у власти в Украине... продотворная работа по массово воспроизводству приматов и кретинов и лдебилов во власти что на фоне тех -КОГО завели зеленая плесень во власть-то обезьяны будут на их фоне еще академиками.... вам мало идиота Вовочки членорояльного?! Это вброс так абы поржать или в натуре??!!
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24.04.2021 09:10 Відповісти
+7
Истинная фамилия Порошенко Порошенко! На кремлёвскую пропаганду тут никто не поведется! Понял ватник!
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24.04.2021 10:18 Відповісти
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Стратегія ***** насрать всьому світу, а не тільки Україні.
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24.04.2021 09:06 Відповісти
закрыть ей дорогу в Евросоюз/ Не удастся. Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС,- Коломойский 02.12.10.
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24.04.2021 09:06 Відповісти
О да евреии заведут как Сусанины..сегодняшняя Украина это очень хорошо показывает как про..ть все за пару месяцев нахождения евреев у власти в Украине... продотворная работа по массово воспроизводству приматов и кретинов и лдебилов во власти что на фоне тех -КОГО завели зеленая плесень во власть-то обезьяны будут на их фоне еще академиками.... вам мало идиота Вовочки членорояльного?! Это вброс так абы поржать или в натуре??!!
показати весь коментар
24.04.2021 09:10 Відповісти
Истинная фамилия Порошенко Порошенко! На кремлёвскую пропаганду тут никто не поведется! Понял ватник!
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24.04.2021 10:18 Відповісти
Ватніку за цей перегній платять !
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24.04.2021 11:12 Відповісти
Частина стратегії Путіна - "заблокувати" Україну, закрити їй дорогу до Євросоюзу, - Волкер - Цензор.НЕТ 172
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24.04.2021 10:33 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN9Lf__YfwAhUwCRAIHUHdBlsQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fuk.rodovid.org%2Fwk%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%3A842976&usg=AOvVaw2Tpm5gb4tN8faB_Rveqo5n#_blank Петро Олексійович Порошенко нар. 1965 - Родовід

Батько: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:842979#_blank Олексій Іванович Порошенко
Дід: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:930864#_blank Іван Євдокимович Порошенко
Прадід: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1005993#_blank Євдоким Сергійович Порошенко
Пра прадід: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1005998#_blank Сергій Порошенко

Мати Петра Порошенка: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:842977#_blank Євгенія Сергіївна Григорчук
Дід по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:842978#_blank Сергій Ілліч Григорчук
Баба по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1005996#_blank Євдокія Олексіївна Лазаренко (Григорчук)
Прадід по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1036935#_blank Илья Григорович Григорчук
Прабаба по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1036937#_blank Христина [https://uk.rodovid.org/wk/%D0%A0%D1%96%D0%B4:%3F#_blank ? ]

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-3Yis_4fwAhUri8MKHYhxCbMQFjACegQIDRAD&url=https%3A%2F%2Fuk.rodovid.org%2Fwk%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%3A78375&usg=AOvVaw0pmSt396LDc35K2jIvMMiw#_blank Юлія Володимирівна Грігян (Телегіна, Тимошенко ... - Родовід

Батько: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78385#_blank Володимир Абрамович Грігян
Мати: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78383 Людмила Миколаївна Нелєпова (Телегіна)

Дід і баба по батькові: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78386#_blank Абрам Кельманович Капітельман , https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:705282#_blank Марія Йосипівна Грігян
Дід і баба по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78384#_blank Микола Нелєпов , https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78395#_blank Марія ? (Нелєпова) .

Володимир Олександрович Зеленський - Родовід.
???
Не має родоводу, чи не має що показати? Чи може такий родовід, що краще не показувати?
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24.04.2021 13:10 Відповісти
Знаємо як юзівська влада вела Україну в ЄС. Вже проходили.
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24.04.2021 09:12 Відповісти
Хорошо, правительство получит 17 млрд долларов от МВФ, когда растерзает собственный бюджет. Кроме того, Киеву в этом году предстоит выплатить 10 миллиардов долларов на одно только погашение долга, и это проценты, а не сам долг. Стоимость всех выплат Bloomberg определяет в 14 миллиардов долларов, а на следующий год - дополнительные 10 млрд. Пока не ясно, сможет ли Украина покрыть эти расходы даже с учетом средств МВФ.

Видите, как все устроено? Финансовая помощь МВФ направлена не на социальные услуги или еще какие-либо пособия украинским гражданам. Все эти деньги даются и забираются во вполне неолиберальном стиле. Финансовые средства поступают в Киев, а затем возвращаются к западным финансово-кредитным организациям, владельцам украинского долга. По сути, долг, принадлежащий кредиторам частного сектора, передается в МВФ, которому он нужен, чтобы выгодно использовать Украину для совершения финансовых сделок на свободном рынке, применяя стандартную обусловленность: нет жесткой экономии - нет денег.
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24.04.2021 10:09 Відповісти
По твоим постам, мы видим как устроена работа в вашей тролячьей норе, из которой вытекает всякая хрень. Без вас - уроды - знаем какие фамилии у наших политиков и что с ними делать. Гореть тебе, https://censor.net/ru/user/466478, в гиене огненной за твое бессмысленное существование!
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24.04.2021 11:27 Відповісти
то типовий бот з ольгіно
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24.04.2021 12:43 Відповісти
Ці "локомотиви" вже 30 років "ведуть" Україну в ЄС, обдерли як липку і з торбами пустили по світу.
Частина стратегії Путіна - "заблокувати" Україну, закрити їй дорогу до Євросоюзу, - Волкер - Цензор.НЕТ 7924
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24.04.2021 13:06 Відповісти
все время забываем спрашивать разрешений у Окурка обнуленного пусть о своей Прашке переживает и о своей ДУШЕ и убиенных и пострадавших которым имя ЛЕГИОН....
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24.04.2021 09:07 Відповісти
Так он и переживает за свое болото, ибо ватаны увидят, как живут в Укарине при ЕС и начнут просить того же.
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24.04.2021 09:11 Відповісти
Сначала вспомни, что Украина - самая бедная страна Европы, и очнись. Очень ты нужен в ЕС? Им больше деньги девать некуда?
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24.04.2021 09:26 Відповісти
Європа вкладає в потенціал. А в нас він дуже великий.
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24.04.2021 09:43 Відповісти
Ты-главный потенциал)
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24.04.2021 09:53 Відповісти
Україна одна з найбагатших країн, народ бідний, бо пограбований.
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24.04.2021 09:46 Відповісти
народ не бідний, досить жалітись.
то країна бідна, бо народ і його обранці все по хатах порозтаскували.
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24.04.2021 09:53 Відповісти
Владаа поразтаскувала, та прихлебаї, а народу зараз на кожному кроці відеонагляд, не вкрадуть.
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24.04.2021 11:36 Відповісти
та прям...кожний домовиться з владою, плюс кумовство, сватовство, кругова порука.
Красти ж можна по різному - не платити податки, або отримувати нічим не обгрунтовані субсидії.
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24.04.2021 13:55 Відповісти
Хтось вкрав колосок і сів на десять років, хтось краде мільярди, а потім люди їдуть красти колоски.
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25.04.2021 01:46 Відповісти
Народ не бідний, а дурний.
Аж 73%
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24.04.2021 13:48 Відповісти
Знайшла сьогодні результати опитування вкраїнців на рахунок підтримки політики Лукашенка.
36 % ....!!!! ЗА !!
В коментах назвали цих особин психічно хворими. І я погоджуюсь.
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24.04.2021 13:53 Відповісти
Как пить дать, это из тех 73%, которые голосовал за зюзия
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24.04.2021 13:59 Відповісти
А в Раше 40, сорок % мировых запасов природных ресурсов, и что?
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24.04.2021 09:55 Відповісти
Там теж саме. Брехня і прожекти, а народу дуля.
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24.04.2021 10:05 Відповісти
Кремлёвский бункерный бурят введёт свои бурятские орды в ордло под видом миротворцев и зафиксирует аннексию.Что будут говорить и делать немцы?.Торговать? Тогда нам придётся ждать развала орды изнутри.А самим строить успешную Украину.Признаком успешности Украины будет появление на теренах Украины трудовых мигрантов из других стран.
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24.04.2021 09:13 Відповісти
Натяки кремлядів зрозумілі: або Україна залишається під ними в усіх сенсах, або вони її розвалюють, хоча для цього знадобилася б справжня війна з бомбардувальною авіацією, ракетами і сотнями тисяч трупів. Захід має одного дня зрозуміти, що цих потвор треба поставити на місце блискавичними найрішучішими діями, або вони й надалі заважатимуть нормально жити усім.
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24.04.2021 09:35 Відповісти
Кацапы и сами нормально жить не хотят и не могут позволить соседям нормально жить , так что лишний раз убеждаюсь , что Басаев был прав :«, Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных
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24.04.2021 09:19 Відповісти
Волкер как всегда,прав. Уважаю!
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24.04.2021 09:32 Відповісти
***** походу працює через нашу владу, бо вона нічого крім злиднів для народу України не робить. Зробіть дешеве розмитнення авто, роздайте людям землю згідно норм ЗКУ, захистіть малий бізнес від монополістів, отримуєте прибутки, платіть і гідну заробітну плату....Але натомість, брехня і прожекти, як у совку.
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24.04.2021 09:44 Відповісти
Кому нужен еще один нахлебник?
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24.04.2021 09:50 Відповісти
Чого побираєтесь ? Росіски щі не влаштовують ?
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24.04.2021 09:54 Відповісти
Отвечу просто: "отвечать не хочу"
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24.04.2021 09:59 Відповісти
Правильно. Сьорбай щі і не рипайся.
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24.04.2021 10:03 Відповісти
Гаразд))) Не хочу иметь с тобой ничего общего. Иди мимо.
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24.04.2021 10:12 Відповісти
Это очередной "скрепный" алкаш, не кормите)
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24.04.2021 10:14 Відповісти
Ты нарколог?
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24.04.2021 11:32 Відповісти
Часть стратегии Путина и немецко -француских лоббистов оккупанта Украины - "заблокировать" Украину, закрыть ей дорогу в Евросоюз
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24.04.2021 09:58 Відповісти
У 2008 році за змовою з путіним Меркель з Олландом (Німеччина і Франція) заблокували надання Україні ПДЧ в НАТО. Зараз вони на словах наче не проти, бо знають, що нова шавка Кремля в Євросоюзі - Угорщина заблокує. ******** ***** щедро фінансує.
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24.04.2021 13:20 Відповісти
продажні німці і французи щонайперші і без ******* ,якщо трапиться така нагода,заблокують вступ України до НАТО.Якщо США не надасть Україні статус стратегічного партнера поза НАТО,то Україні не світить НАТО , і ЄС на пару десятків літ
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24.04.2021 17:25 Відповісти
Что-то уже не верится, что украинский народ будет процветать при таких олигархах, власти и коррупции. Да еще руководстве из-за рубежа. Украина может и будет процветать, но тогда в ней вместо украинцев будут жить или китайцы, или евреи.
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24.04.2021 10:06 Відповісти
Надо не крычать во всю глотку мы в европу мы в нато
А просто развивать экономику армию
И тогда бы европа и нато
Приняли бы нас спокойно без проблем а мы как говно в прорубы
30 лет плаваем и ни к какому берегу не прибьемся
Народ беднеет олигархи в разы увеличивают статки
Всю страну разграбили не заплатив ни клпейки
''Приватизировали''
Так же хотят забрать последнее --- землю
За аренду которой народ может хоть немножко имеет
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24.04.2021 10:06 Відповісти
Навіть якщо в Україні буде найвищий рівень життя і найбільш розвинена економіка фріци з жабоїдами знайдуть причину для відмови. Основна причина в тому, що німці і французи бояться, що Україна разом з Польщею при підтримці балтійських країн посунуть німецько-французьке домінування в ЄС. Македонію прийняли в НАТО, зараз вона готується до вступу в ЄС. Подивіться на її армію. Вона "дуже" зміцнила обороноздатність альянсу. Якщо об'єктивно, то Бундесверу (збройні сили Німеччини), до Збройних Сил України далеко братись. Заберіть з Німеччини американські бази, пустіть пару десятків путінських іхтамнетов і побачите, на що здатна хвалена німецька армія.
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24.04.2021 13:32 Відповісти
Sto kasajetsia svobodnoj torgovli s ES Ukraina mnogo dogovorilos.Tut torgovlia resko idiot v tu storonu i raska eto vydet.Nacialo uze zdelano vstupleniju v ES.
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24.04.2021 10:10 Відповісти
Вчера,по инициативе Министра иностранных дел Румынии,в МИД Румынии были приглашены Министры иностранных дел Польши и Турции,а также Министры иностранных дел Украины и Грузии. По итогам встреч,МИД Румынии,Польши и Турции вновь подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии.
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24.04.2021 10:22 Відповісти
а что, Украине кто-то открыл дорогу в ес?
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24.04.2021 10:56 Відповісти
Украина, где большинство - тупое быдло и сама с блокировкой неплохо справляется.
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24.04.2021 11:00 Відповісти
Коротко про історію північної Нігерії: https://twitter.com/i/status/1383818414972542983 відео
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24.04.2021 11:00 Відповісти
З такими керівниками держави Україні до успішної процвітаючої країни як до місяця рачки.
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24.04.2021 12:00 Відповісти
І це не тільки про Шмарклю.
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24.04.2021 12:02 Відповісти
Мало того..Это цель Китая, где Мордор выступает как прокси сила и союзник Китая.Вспоминаем слова Байдена о войне демократий и тоталитарных режимов.В Украине сегодня один из фронтов этой войны.Белорусь тоже туда же вместе с Польшей,бо Шёлковый путь идёт через них до Германии.Мордор и Китай сегодня ситуативные союзники под знаменем тоталитаризма.Такие себе близнецы братушки.Их общая цель сегодня,это Украина и Беларусь.Которые они хотят видеть в своей зоне тоталитарного влияния и всеми вытекающими плюшками несущий тоталитаризм.Украина выбор сделала в сторону западного вектора.И это разрушает их геополитические планы.Беларусь сегодня,почти сломали.Украина держится с поддержкой союзников.Китай толкая Мордор вперёд на амбразуру,ничего не теряет,бо в его дальнейших планах потихоньку скушать Мордор.Но сначала,он хочет,щоб Мордор скушал Беларусь и Украину.Ну,а потом Китай получает в лице Мордора и Украину и Беларусь особо не напрягаясь.Так,шо Украине,выбравшей свободу,выбора кроме как воевать нет.Слава ЗСУ.
Частина стратегії Путіна - "заблокувати" Україну, закрити їй дорогу до Євросоюзу, - Волкер - Цензор.НЕТ 8127
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24.04.2021 12:15 Відповісти
Не меньше чем Хутин пути Украины в ЕС мешают олигархи. 73% - это те кого обманули Зеленский с Коломойским, но не обманул Порох. 25% - это те кого обманул Порох, но не обманули ЗЕ с КО.
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24.04.2021 12:26 Відповісти
И еще. Необходимо демонтировать кланово-олигархическую систему. А главной базой кланово-олигархической системы - это наша система выборов. В этой системе места в бюллетенях скупают ставленники олигархии через невиданный нигде в мире, мошеннический многомиллионный "избирательный" залог. И мы идем и тупо выбираем из них.
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24.04.2021 12:27 Відповісти
А наша політична "еліта" в свою чергу може допустити, щоб Україна перетворилася на успішну демократичну країну?
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24.04.2021 12:42 Відповісти
А наша політична "еліта" в свою чергу може допустити, щоб Україна перетворилася на успішну демократичну країну?
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24.04.2021 12:43 Відповісти
Экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, ранее публично заявлявший про угрозу газопровода "Северный поток-2", работает старшим советником в американской фирме, которая занимается в США лоббированием интересов проекта по строительству газопровода
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24.04.2021 13:00 Відповісти
и малоПИД,,роский, бенин, нарко-Дегенерат ему во всем помогает....
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24.04.2021 13:03 Відповісти
Кравчук рассказал, что в 1993 году тогдашний президент РФ Борис Ельцин показал ему важный документ, который был утвержден Государственной Думой Российской Федерации. "Там (было) написано: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России"... Это основа российской политики", - рассказал бывший президент.
Он подчеркнул, что для России важно полностью контролировать внешнюю политику Украины. Власти России, с его слов, все еще "мыслят имперскими категориями", хотя после распада СССР уже прошло почти три десятка лет.
"Как сказал Солженицын, у России нет друзей. У нее либо враги, либо холуи. Сегодня Украина - враг", - констатировал Кравчук.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/228039_1619244282
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24.04.2021 13:43 Відповісти
Сусід північний - це наш ворог ВІЧНИЙ
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24.04.2021 13:44 Відповісти
Блогер, ветеран https://replyua.net/news/ato/ АТО Алексей Петров пишет у себя в Facebook, тому, кто поднимет русский флаг над Киевом, одиозный российский политик, несменный лидер ЛДПР https://replyua.net/people/112964-vladimir-zhirinovskiy.html Владимир Жириновский пообещал десять миллионов рублей.
Алексей Петров отмечает, поэтому вывод только один - НАМ НУЖЕН ТОЛЬКО ЗАБОР, ТОЛЬКО БЕТОННЫЙ, ВЫСОТОЙ ТРИДЦАТЬ МЕТРОВ И ТОЛЩИНОЙ В ДЕСЯТЬ И, ЧТОБЫ НАВСЕГДА.
Никакого компромисса и договорённостей с Кремлем быть не может.
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24.04.2021 13:57 Відповісти
И ров с крокодилами
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24.04.2021 13:58 Відповісти
Господи, сколько можно??? 7 лет одно и то же!!! Говорильня-говорильней! Одни и те же фразы по кругу в разных интерпретациях!!! Капитан очевидность! Скоро очередь дойдет до возмутительной фразы "призываю Украину выполнить политической части Минских соглашений"!
А на деле ЧТО??? ГДЕ ПДЧ В НАТО??? ГДЕ СТАТУС СОЮЗНИКА США??? ГДЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ ДАНЫ УКРАИНЕ ПО БУДАПЕШТСКОМУ МЕМОРАНДУМУ???
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24.04.2021 14:01 Відповісти
Жаль что Волкера нельзя избрать президентом Украины.
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24.04.2021 21:36 Відповісти
 
 