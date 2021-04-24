За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 339 осіб, загалом - 522 385, - Степанов
14 339 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні. У лист очікування вакцинації записалися 488 250 осіб.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
522 385 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:
м. Київ – 1 027 випадків/ 350 щеплень;
Вінницька область – 332 випадки/494 щеплення;
Волинська область – 346 випадків/325 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 268 випадків/1 108 щеплень;
Донецька область – 754 випадки/655 щеплень;
Житомирська область – 288 випадків/357 щеплень;
Закарпатська – 219 випадків/657 щеплень;
Запорізька область – 621 випадок/1 128 щеплень;
Івано-Франківська область – 123 випадки/383 щеплення;
Київська область – 815 випадків/406 щеплень;
Кіровоградська область – 197 випадків/299 щеплень;
Луганська область – 255 випадків/316 щеплень;
Львівська область – 747 випадків/673 щеплення;
Миколаївська область – 299 випадків/ 382 щеплення;
Одеська область – 841 випадок/948 щеплень;
Полтавська область – 641 випадок/255 щеплень;
Рівненська область – 518 випадків/497 щеплень;
Сумська область – 370 випадків/147 щеплень;
Тернопільська область – 268 випадків/284 щеплення;
Харківська область – 964 випадки/1 353 щеплення;
Херсонська область – 201 випадок/417 щеплень;
Хмельницька область – 479 випадків/719 щеплень;
Черкаська область – 592 випадки/300 щеплень;
Чернівецька область – 166 випадків/550 щеплень;
Чернігівська область – 380 випадків/336 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.
Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та 431 пунктом щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тиж слухаєш політичних вчьоних, а я - медичних.
Если темпы вакцинации будут ниже, то это означает всё новые и новые волны короновирусной инффекции, которые принесут всё новые и новые смерти украинцев, всё новые и новые мутации вируса, всё новые и новые вызовы перед украинской экономикой и перед государственной безопасностью как таковой.
Чтобы решить задачу необходимо разбить её на составляющие:
1. достаточное количество вакцин
2. организация процесса вакцинации
3. разъяснительная работа среди населения
4. система наказаний для особо тупых и упоротых.
Что происходит в стране Украина?
По пунктам:
1. вакцины нет, законтрактовано в несколько раз меньше, чем необходимо. Процесс фактически похерен - плохой танцор находит тысячу причин своего инфантилизма и некомпетентности. Главный танцор самоустранился.
2. тут чистая математика. 70% населения = 30 млн человек. 30 млн / 6 месяцев / 180 дней = 167 тысяч вакцинаций / день.
При должной организации один пункт вакцинации может делать 12 инъекций в час или 100 вакционированых / день.
167 тысяч / 100 = 1670 пунктов вакцинации. Плюс необходимо добавить мобильные пункты с гораздо низкими темпами.
Но главным станет вакцинация городского населения. Итак для города численностью 100 тысяч необходимо изначально иметь минимум 6 пунктов вакцинации с высокоорганизованным процессом
3. этот пункт фактически провален полностью. есть только низкая фалоимитация процесса
4. провален.
С точки зрения КПД - это дичайшая некомпетентность? это инфантилизм? это диверсия? это сознательное убийство?