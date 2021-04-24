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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 339 осіб, загалом - 522 385, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 339 осіб, загалом - 522 385, - Степанов

14 339 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні. У лист очікування вакцинації записалися 488 250 осіб.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

522 385 осіб щеплено від початку вакцинальної  кампанії, з них отримали 1 дозу - 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Читайте також: 84 компанії записалися на вакцинацію проти COVID-19, - Ляшко

Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:

м. Київ – 1 027 випадків/ 350 щеплень;
Вінницька область – 332 випадки/494 щеплення;
Волинська область – 346 випадків/325 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 268 випадків/1 108 щеплень;
Донецька область – 754 випадки/655 щеплень;
Житомирська область – 288 випадків/357 щеплень;
Закарпатська – 219 випадків/657 щеплень;
Запорізька область – 621 випадок/1 128 щеплень;
Івано-Франківська область – 123 випадки/383 щеплення;
Київська область – 815 випадків/406 щеплень;
Кіровоградська область – 197 випадків/299 щеплень;
Луганська область – 255 випадків/316 щеплень;
Львівська область – 747 випадків/673 щеплення;
Миколаївська область – 299 випадків/ 382 щеплення;
Одеська область – 841 випадок/948 щеплень;
Полтавська область – 641 випадок/255 щеплень;
Рівненська область – 518 випадків/497 щеплень;
Сумська область – 370 випадків/147 щеплень;
Тернопільська область – 268 випадків/284 щеплення;
Харківська область – 964 випадки/1 353 щеплення;
Херсонська область – 201 випадок/417 щеплень;
Хмельницька область – 479 випадків/719 щеплень;
Черкаська область – 592 випадки/300 щеплень;
Чернівецька область – 166 випадків/550 щеплень;
Чернігівська область – 380 випадків/336 щеплень.

Читайте також: Вакцинація AstraZeneca-SKBio розпочнеться в більшості регіонів 28 квітня, - Ляшко

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.

Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та 431 пунктом щеплення.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Може ми різних вчьоних слухали?
Тиж слухаєш політичних вчьоних, а я - медичних.
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24.04.2021 09:41 Відповісти
+1
Это геноцид.
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24.04.2021 10:11 Відповісти
+1
Нужно в день вакцинировать сотни тысяч.И не гавном.
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24.04.2021 10:14 Відповісти
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Через 5-6 месяцев многие из них снова утратят иммунитет.
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24.04.2021 09:21 Відповісти
А тут була новина шо вчоні кажуть що як мінімум рік. Хто бреше?
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24.04.2021 09:24 Відповісти
Може ми різних вчьоних слухали?
Тиж слухаєш політичних вчьоних, а я - медичних.
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24.04.2021 09:41 Відповісти
Медичних вчених.
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24.04.2021 09:44 Відповісти
В ЕС создана Еврокомиссия по расследованию массовых случаев побочек от вакцины Астрозенека и доведению дела до суда. У нас же эту вакцину закупили на бюджетные деньги и потом скажут, а мы ничего не знали, нас обманули. Аферисты. За побочки решили людям выплачивать компенсации. Что может компенсировать жизнь или здоровье?
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24.04.2021 11:10 Відповісти
Максимум год....а не минимум...и это касаейтся пфайзера....по астразенеке и ковидшелу даже таких данных нет...
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24.04.2021 09:43 Відповісти
усе ще на стадії перевірок. люди лише почали отримувати по другій дозі.
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24.04.2021 10:25 Відповісти
А ты до сих пор не привито, вакцинобот?
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24.04.2021 11:06 Відповісти
тебе вже привили і ти на людей кидаєшся?
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24.04.2021 11:10 Відповісти
А что вакцина имеет такое действие? А я то думала чего это ты так прагнеш уколоться и всех склоняешь.))
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24.04.2021 11:16 Відповісти
все індивідульно. на тебе так подіяло. а де ти побачило про "всіх склоняєш"? так на узький мозок діє вакцина, що дивлюсь у кнігу - бачу фігу?
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24.04.2021 13:58 Відповісти
Я тебя вижу насквозь, веретено поганое.
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24.04.2021 16:30 Відповісти
нічо ти не відіш, у тебе тупо підгорає.
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24.04.2021 17:19 Відповісти
Там в голові CoviShit замість мізків
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24.04.2021 11:17 Відповісти
Я наткнулся на откровения Гендиректора Пфайзера. Он заявил вот так: первая доза... через три недели- вторая доза... в течение шести месяцев- третья доза... и потом- ежегодно. Бабло- оно такое, затягивающее в свои сети- мероприятие.
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24.04.2021 10:06 Відповісти
Будем умирать....по тихому и молча.
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24.04.2021 10:10 Відповісти
Это геноцид.
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24.04.2021 10:11 Відповісти
нема чим колоти - геноцид, є чим колоти - геноцид. опреділися вже!
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24.04.2021 10:26 Відповісти
Умирают в день не сотни а тысячи от короновируса в Украине. Никто не считает бомжей и бедных граждан.
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24.04.2021 10:13 Відповісти
Нужно в день вакцинировать сотни тысяч.И не гавном.
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24.04.2021 10:14 Відповісти
73% сами себе устроили этот смертельный марафон.
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24.04.2021 10:16 Відповісти
Чтобы был безопасный и экономический эффект для страны необходимо вакционировать 70% населения страны в течение полугода. Это самый худший вариант вакцинации для получения минимального результата. Чем больше будет вакционировано на единицу времени, тем быстрее страна вернётся к нормальной жизни.
Если темпы вакцинации будут ниже, то это означает всё новые и новые волны короновирусной инффекции, которые принесут всё новые и новые смерти украинцев, всё новые и новые мутации вируса, всё новые и новые вызовы перед украинской экономикой и перед государственной безопасностью как таковой.
Чтобы решить задачу необходимо разбить её на составляющие:
1. достаточное количество вакцин
2. организация процесса вакцинации
3. разъяснительная работа среди населения
4. система наказаний для особо тупых и упоротых.

Что происходит в стране Украина?
По пунктам:
1. вакцины нет, законтрактовано в несколько раз меньше, чем необходимо. Процесс фактически похерен - плохой танцор находит тысячу причин своего инфантилизма и некомпетентности. Главный танцор самоустранился.
2. тут чистая математика. 70% населения = 30 млн человек. 30 млн / 6 месяцев / 180 дней = 167 тысяч вакцинаций / день.
При должной организации один пункт вакцинации может делать 12 инъекций в час или 100 вакционированых / день.
167 тысяч / 100 = 1670 пунктов вакцинации. Плюс необходимо добавить мобильные пункты с гораздо низкими темпами.
Но главным станет вакцинация городского населения. Итак для города численностью 100 тысяч необходимо изначально иметь минимум 6 пунктов вакцинации с высокоорганизованным процессом
3. этот пункт фактически провален полностью. есть только низкая фалоимитация процесса
4. провален.

С точки зрения КПД - это дичайшая некомпетентность? это инфантилизм? это диверсия? это сознательное убийство?
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24.04.2021 11:57 Відповісти
Отже, всього вакциновано 1,5 % населення України....І це точно *пєрємога* Зеленського... Кермо держави в надійних руках Клоуна...
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24.04.2021 15:11 Відповісти
 
 