За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 339 осіб, загалом - 522 385, - Степанов

14 339 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні. У лист очікування вакцинації записалися 488 250 осіб.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

522 385 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:

м. Київ – 1 027 випадків/ 350 щеплень;

Вінницька область – 332 випадки/494 щеплення;

Волинська область – 346 випадків/325 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 268 випадків/1 108 щеплень;

Донецька область – 754 випадки/655 щеплень;

Житомирська область – 288 випадків/357 щеплень;

Закарпатська – 219 випадків/657 щеплень;

Запорізька область – 621 випадок/1 128 щеплень;

Івано-Франківська область – 123 випадки/383 щеплення;

Київська область – 815 випадків/406 щеплень;

Кіровоградська область – 197 випадків/299 щеплень;

Луганська область – 255 випадків/316 щеплень;

Львівська область – 747 випадків/673 щеплення;

Миколаївська область – 299 випадків/ 382 щеплення;

Одеська область – 841 випадок/948 щеплень;

Полтавська область – 641 випадок/255 щеплень;

Рівненська область – 518 випадків/497 щеплень;

Сумська область – 370 випадків/147 щеплень;

Тернопільська область – 268 випадків/284 щеплення;

Харківська область – 964 випадки/1 353 щеплення;

Херсонська область – 201 випадок/417 щеплень;

Хмельницька область – 479 випадків/719 щеплень;

Черкаська область – 592 випадки/300 щеплень;

Чернівецька область – 166 випадків/550 щеплень;

Чернігівська область – 380 випадків/336 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.

Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та 431 пунктом щеплення.