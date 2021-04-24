"Терор націлено на мирних жителів - ми націлені на терор", - Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження об'єктів ХАМАС у секторі Гази
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь на ракетні обстріли завдала ударів по терористичних об'єктах ХАМАС у секторі Гази.
Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"У відповідь на ракетні обстріли Ізраїлю упродовж ночі ми щойно завдали ударів по терористичних цілях ХАМАС у Газі, зокрема: точне влучання у підземну інфраструктуру, точне влучання у ракетні установки. Терор націлений на мирних жителів. Ми націлені на терор".
In response to rockets fired at Israel throughout the night, we just struck Hamas terror targets in Gaza, including:— Israel Defense Forces (@IDF) April 24, 2021
🎯 underground infrastructure
🎯 rocket launchers
Terror targets civilians.
We target terror.
Як повідомлялося, не менше 15 ракет було випущено по території Ізраїлю з сектора Гази ввечері 23 квітня і в ніч на суботу, 24 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Израиле, несмотря на то, что каждый год кнессет продлевает режим чрезвычайного положения, никаких ограничений гражданских прав нет.
А что до коррупции, то в Израиле, периодически бывают коррупционные скандалы.
И что удивительно, участники этих скандалов, оказываются за решеткой.
Израиль очень многим не нравится по одной причине: вместо жевания соплей, он отвечает на удары ударами.
Это не потому, что Израиль коррумпированное государство, а потому что там политически активные граждане.
Израиль на 33 месте по уровню восприятия коррупции, Украина на 120!