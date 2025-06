"Терор націлено на мирних жителів - ми націлені на терор", - Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження об'єктів ХАМАС у секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь на ракетні обстріли завдала ударів по терористичних об'єктах ХАМАС у секторі Гази.

Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на ракетні обстріли Ізраїлю упродовж ночі ми щойно завдали ударів по терористичних цілях ХАМАС у Газі, зокрема: точне влучання у підземну інфраструктуру, точне влучання у ракетні установки. Терор націлений на мирних жителів. Ми націлені на терор".

