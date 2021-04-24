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Новини Агресія Росії проти України
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Москва хоче змусити Зеленського мати справу з терористами, щоб представити конфлікт на Донбасі як внутрішньоукраїнський, - Волкер

Москва хоче змусити Зеленського мати справу з терористами, щоб представити конфлікт на Донбасі як внутрішньоукраїнський, - Волкер

Пропозиція президента РФ Володимира Путіна про зустріч президента України Володимира Зеленського з ватажками "ЛНР" і "ДНР" безпосередньо є черговою спробою Москви представити ситуацію на на Донбасі як внутрішньоукраїнський конфлікт.

Про це колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю виданню DW, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вторглася в Україну, створила сепаратистів, вона озброює їх, тренує, дає їм техніку, контролює їх і визначає, хто працюватиме в їхніх цивільних адміністраціях. І після цього Москва хоче змусити Зеленського мати справу з ними, ніби Росія до проблеми взагалі не причетна", - підкреслив Волкер.

Читайте також: Путін готовий обговорювати з Зеленським двосторонні відносини у Москві, для вирішення проблем Донбасу запропонував йому зустрітися з ватажками "Л/ДНР"

Відповіддю Заходу на подібні дії Росії, з точки зору дипломата, могло б стати запрошення України до участі у військових навчаннях США, які мають відбутися у Польщі наступного тижня. Іншою можливою реакцією могло б стати попередження про запровадження нових санкцій у разі військового наступу, додав Волкер.

Що стосується повідомлень Міністерства оборони Росії про відведення військ від українського кордону, то цю новину Волкер сприйняв стримано. На його думку, той факт, що російські військові повернуться саме на ті бази, з яких вони прийшли, ще належить перевірити.

Читайте також: У Пентагоні поки не готові оцінювати заяви РФ про відведення військ

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий прийняти Зеленського в будь-який час, але якщо йдеться про Донбас, українському президенту варто говорити з терористами "ЛДНР".

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) путін володимир (24218) росія (66461) тероризм (2869) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+18
Рабосия еще с 2014 хочет заставить разговаривать с петушилиными и прочим био мусором, не новость.
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24.04.2021 10:08 Відповісти
+15
Так було завжди.
Я не розумію про що можна з ними домовлятись. Москалі поступаються лише сильним.
Ми ж обравши ЗЕ, продемонстрували свою слабкість і нездатність обороняти державу.
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24.04.2021 10:08 Відповісти
+9
ВОНО сказало я буду учіцца. На нас.
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24.04.2021 10:11 Відповісти
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24.04.2021 10:06 Відповісти
Зебілам нагадує, іншим все зрозуміло
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24.04.2021 10:21 Відповісти
Вову клавишного не надо заставлять он САМ ПОВТОРЯЮ САМ ГАРНО облизывается с ТЕРРОРИСТАМИ.... ОЙ МИЛЬ ПАРДОНЕС ПОВСТАНЦАМ ДИМБАССУ ВСЕ ЧЛЕНА облызал с присмокиванием...Путин просто ткнул губки Вовы клавишного.... мол клоун делай СВОЕ ДЕЛО... и помалкивай....
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24.04.2021 10:29 Відповісти
с пчеловодом и мммщиком делов не будет, пишите жалобу в спортлото.
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24.04.2021 10:07 Відповісти
А з Проффесором були діла?
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24.04.2021 10:10 Відповісти
с профэссором у кацапов были дела ещё в 2006 году, профэссор там был толи губернатором толи смотрящим за Донецком я особо этим гавном не интересовался, но слёты новоотсосии проходили регулярно, есть фото с тряпками дыныры и самое интересное агитацию никто не видел ни сбу ни участковый, всем было покуй, результат наблюдаем 7ой год.
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24.04.2021 14:55 Відповісти
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24.04.2021 15:42 Відповісти
Рабосия еще с 2014 хочет заставить разговаривать с петушилиными и прочим био мусором, не новость.
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24.04.2021 10:08 Відповісти
Так було завжди.
Я не розумію про що можна з ними домовлятись. Москалі поступаються лише сильним.
Ми ж обравши ЗЕ, продемонстрували свою слабкість і нездатність обороняти державу.
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24.04.2021 10:08 Відповісти
ВОНО сказало я буду учіцца. На нас.
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24.04.2021 10:11 Відповісти
😠
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24.04.2021 15:45 Відповісти
Ми і є слабкі. Як суспільство. Це і є причиною втоми "від війни", яку, насправді, мало хто бачив.
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24.04.2021 11:45 Відповісти
👍
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24.04.2021 15:44 Відповісти
Ничего нового , Кремль пьітается єто делать уже давно. Нормандский формат , где РФ де-факто признана стороной конфликта - вот , что Москва желает похоронить. Активизация усилий по проведению саммита в Берлине - самьій действенньій ответ Путину.
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24.04.2021 10:10 Відповісти
Ордло -оно и есть ордло .Под оккупацией бурятов.
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24.04.2021 10:11 Відповісти
Это тот Волкер что сейчас топит за северный поток?
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24.04.2021 10:12 Відповісти
ЇХТАМНЄТИ
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24.04.2021 10:12 Відповісти
Зеленский о войне на Донбассе: Хоть с чертом лысым готов договориться.
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24.04.2021 10:16 Відповісти
Проект "Буратіно" здійснено успішно.Москва хочет заставить Зеленского иметь дело с террористами, якобы Россия не причастна к конфликту на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 4874
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24.04.2021 10:20 Відповісти
А зачем Украине даунбасские наркоши и алкаши еще и с завонявшимся гусско-фашистским душком?
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24.04.2021 10:17 Відповісти
"Кемска волость? Забирайте" (с)
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24.04.2021 10:24 Відповісти
Там конгломерат звезеної туди зекоти, поліцаїв та інших вертухаїв на каторгу в шахти.
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24.04.2021 10:24 Відповісти
Та у той моЦеве все малахольные нам на их хотелки тьфу и растереть ..
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24.04.2021 10:22 Відповісти
наше ї..анько ні в якому разі не можна пускати на ці перемовини! воно там обхезається, а вигрібатиме вся Україна. Це пустопорожнє віслючкове зустрітися з пуйлом - щоб ЩО?! Що воно може сказати?! Це не квартал чи КВВ (навіть не стадіон 2019р, де воно вий..бувалось) Там не таких як бубочка зхарчили. На долю зеленського & зе-кодло - похрін, але Україна постраждає
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24.04.2021 10:28 Відповісти
В данном случае ответ }{уйла на Зелино предложение встретиться в Донбассе был предсказуем. У него там есть своё кодло, Зеля хочет туда поехать, вот пусть с ними там и встречается. Зеля так и не понял, что своим дебильным высером }{уйлу он в очередной раз опустил Украину.
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24.04.2021 10:35 Відповісти
З ЯКИМИ ТАКИМИ ТЕРОРИСТАМИ ???
ТАМ ЖЕ *НАШІ* ЛЮДІ !!!!!!!!!!
... ЦЕ Ж ТРЕБА!!!
8-й РІК ВІЙНИ..
ВИ ТІЛЬКИ ВДУМАЙТЕСЬ !!!
8-й !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А ТАМ ВСЬО ОДНО *НАШІ* ЛЮДІ................
Я ВПЕВНЕНИЙ ЩО ВІДНОВЛЮВІАТИ ТУ ДУРЛЯНДІЮ І ЛУГАНДОНАТ ВОНИ БУДУТЬ КОШТАМИ **НЕ НАШІХ** ЛЮДЕЙ..САМЕ НАШИМ КОШТОМ, КОШТОМ УКРАЇНЦІВ !!!
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24.04.2021 10:36 Відповісти
Действия РФ: Госдеп США вызвал российского дипломата для разговора
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24.04.2021 10:38 Відповісти
Волкер говорит: "мы, США, сторона конфликта". Донбасс Украина? Так и говорить с ними надо, как с украинцами. При чем здесь США, РФ?
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24.04.2021 10:39 Відповісти
То якісь безродні тварі По яких ми робим fіre!
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24.04.2021 10:40 Відповісти
Оценивать заявления РФ об отводе войск от Украины пока рано - Пентагон
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24.04.2021 10:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/467926 А эти "безродние" не делают fire?
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24.04.2021 10:44 Відповісти
отвечаем по сектору луГАНДОНА
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24.04.2021 10:45 Відповісти
так то мальчики в трусиках с РФ
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24.04.2021 10:49 Відповісти
Москва хоче змусити Зеленського мати справу з терористами, ніби Росія не причетна до конфлікту на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 193
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24.04.2021 10:45 Відповісти
луГАНДОН, это Украина?
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24.04.2021 10:48 Відповісти
пака не
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24.04.2021 10:50 Відповісти
А Крым?
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24.04.2021 11:00 Відповісти
работаем
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24.04.2021 11:02 Відповісти
В чем это выражается?
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24.04.2021 11:08 Відповісти
Крымская Платформа
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24.04.2021 11:13 Відповісти
Серьезно.
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24.04.2021 11:14 Відповісти
Главарями "ЛНР" и "ДНР" .... Путин, как в кукольном театре, как бы, - именно КАК БЫ! - приглашает всех зрителей, пообщаться с куклами... Имея, очевидно, весь мир за малых детей... Что это: такой юмор, или...- каждый может добавить свое определение "Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.

Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.

Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны..." - Андрей Макаревич
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24.04.2021 10:51 Відповісти
короче бандерлоги с Киплинга
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24.04.2021 11:04 Відповісти
Донбас і Крим - це Україна , але під рашинською окупацією , так як жодна цивілізована краіна світу , не визнала іх російськими !
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24.04.2021 11:08 Відповісти
а Кубань и Воронеж ?
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24.04.2021 11:14 Відповісти
Они твои.
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24.04.2021 11:18 Відповісти
у Меня там родственники Украинцы живут
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24.04.2021 11:20 Відповісти
И шо? у меня родственники в Австралии.
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24.04.2021 12:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/467926 Воронеж, это 500 км от Украины
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24.04.2021 13:26 Відповісти
Згода на всi 100% Чому воны, не вважають себе українцями?
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24.04.2021 11:18 Відповісти
кем они себя вважають это их проблема, главное что их везде будут считать предателями безродными перевертнями ублюдками, где бы они не жили. Это им нужно быстро понять если есть чем.
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24.04.2021 12:37 Відповісти
У тебя есть чем, понять, что за чушь, ты сморозил?
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24.04.2021 14:43 Відповісти
так чому воны, не вважають себе українцями? Что за вопрос? Если не вважають, то мой ответ таким как они.
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24.04.2021 17:05 Відповісти
Значит с кацапами не о чем пока разговаривать, они еще не созрели для разговоров. А что бы быстрее созревали - больше санкций, новых и полезных.
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24.04.2021 11:15 Відповісти
У России осталось несколько зубов - можно еще раз наступить на грабли
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24.04.2021 11:17 Відповісти
По этому поводу нужно высказаться ( как и по " воде в Крым") единожды, однозначно и окончательно. Украина не признает фиктивно созданные " органы" так называемых ДНР и ЛНР. Для Украины это оккупационные администрации РФ на территории Украины, полностью финансируемые, вооружаемые и контролируемые РФ . С тем только нюансом ( впрочем практически всегда используемым агрессором- оккупантом), это использование в комплектации таких " администраций" полностью подконтрольных кураторам оккупанта лиц набранных из местных коллаборантов, предателей, своей старой агентуры, уголовного и преступного элемента, под общим непосредственным управлением РФ ( по факту уже все получившие гражданство страны оккупанта, или имеющие его уже давно). Поэтому разговаривать, устраивать переговоры и т.д. с ними Украина ни когда не будет. РФ совершила агрессию против Украины нарушив все международные и межгосударственный договоры и соглашения. Поэтому разговор об этом Украина будет вести только с РФ ( непосредственно) с участием стран подписантов Будапештских соглашений ( США и Великобритании) а также с странами подключившимися к дипломатическому решении этого вопроса, а именно Франции и Германии. С возможностью подключения к обсуждению по этому вопросу Польши и Турции ( как основных соседей Украины) Место переговоров должны проходить в сугубо нейтральных странах ( на выбор Швейцария, Швеция Финляндия,Австрия), либо продолжить использовать как площадку Францию ( Нормандию). Это "застолбить" и больше к этому не возвращаться.
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24.04.2021 11:22 Відповісти
короче Сликасовский !
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24.04.2021 11:26 Відповісти
Кратко. Ху им в Жо по самое Го - по поводу Воды и ЛНРОДНРий
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24.04.2021 11:30 Відповісти
Во ! все понятно
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24.04.2021 11:32 Відповісти
а то целую простыню настрочил
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24.04.2021 11:33 Відповісти
Ну читать ни кого не заставляю.. Высказываю свое мнение на нормальном дипломатическом языке, воспитание однако сказывается. ( но для ряда "товарищей" приходится использовать и принятый в их кругах лексикон, для доведения им моей мысли, хотя конечно не хочется уподобляться "единому народу" по классификации ВВП, но вот к сожалению приходится.)
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24.04.2021 11:40 Відповісти
И снова Волкер прав. Просто разъясняет ситуацию для тупых.
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24.04.2021 12:43 Відповісти
слова Курта Волкера "Росія вторглася в Україну, створила сепаратистів, вона озброює їх, тренує, дає їм техніку, контролює їх і визначає, хто працюватиме в їхніх цивільних адміністраціях. І після цього Москва хоче змусити Зеленського мати справу з ними, ніби Росія до проблеми взагалі не причетна" мають бути викарбувані на всіх документах ОБСЄ і особливо Тристоронньої контактної групи з врегулювання воєного конфлікту між Україною та РФ.
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24.04.2021 12:53 Відповісти
Мистер Байден!Я по поводу Украины,хотел бы с вами поговорить.
-А почему со мной?Об Украине,говори с Украиной
Москва хоче змусити Зеленського мати справу з терористами, щоб представити конфлікт на Донбасі як внутрішньоукраїнський, - Волкер - Цензор.НЕТ 7687
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24.04.2021 12:56 Відповісти
 
 