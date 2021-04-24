Москва хоче змусити Зеленського мати справу з терористами, щоб представити конфлікт на Донбасі як внутрішньоукраїнський, - Волкер

Пропозиція президента РФ Володимира Путіна про зустріч президента України Володимира Зеленського з ватажками "ЛНР" і "ДНР" безпосередньо є черговою спробою Москви представити ситуацію на на Донбасі як внутрішньоукраїнський конфлікт.

Про це колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю виданню DW, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вторглася в Україну, створила сепаратистів, вона озброює їх, тренує, дає їм техніку, контролює їх і визначає, хто працюватиме в їхніх цивільних адміністраціях. І після цього Москва хоче змусити Зеленського мати справу з ними, ніби Росія до проблеми взагалі не причетна", - підкреслив Волкер.

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Відповіддю Заходу на подібні дії Росії, з точки зору дипломата, могло б стати запрошення України до участі у військових навчаннях США, які мають відбутися у Польщі наступного тижня. Іншою можливою реакцією могло б стати попередження про запровадження нових санкцій у разі військового наступу, додав Волкер.

Що стосується повідомлень Міністерства оборони Росії про відведення військ від українського кордону, то цю новину Волкер сприйняв стримано. На його думку, той факт, що російські військові повернуться саме на ті бази, з яких вони прийшли, ще належить перевірити.

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Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий прийняти Зеленського в будь-який час, але якщо йдеться про Донбас, українському президенту варто говорити з терористами "ЛДНР".