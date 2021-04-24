Повністю підтримуємо президентку Молдови Санду і молдавський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, - Кулеба
Україна підтримує демократично обрану президентку Молдови Майю Санду і молдавський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у своєму твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Для України важлива стабільна і проєвропейська Молдова. Повністю підтримуємо демократично обрану президентку Санду і молдавський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір", - написав Кулеба.
Як повідомлялося, президентка Молдови Санду скликає Раду безпеки через загрозу повалення конституційного ладу в країні.
Раніше Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент. За рішенням суду, парламент потрібно розпустити на підставі того, що немає можливості сформувати уряд. Санду намагається сформувати уряд із моменту своєї інавгурації.
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Один Гордон что-то знал, но уже забыл.
Вчера, когда говорил Грозев, Гордон глазки закатил и сидел, как в нирване.
А Грозев вновь отложил премьеру. Что янелох оманский ещё учудит до этого времени, а?
https://www.rusamny.com/2021/582/t01-582/
И нам такое нужно. Тогда все ОПГ в погонах и без будут знать свое место.
Але, до чого тут Кулеба? Такі заяви Міністра ЗС України (та ще й з приставкою "ми") є прямим втручанням у внутрішні справи суверенної країни. Від імені кого він заявляє це "ми"? Що Україна приймає одну із сторін внутріполітичної боротьби в сусідній Молдові?
Вже неодноразово писав, що біда цього Кулеби не у тому, що воно тупе, а в тому, що воно того навіть не у змозі усвідомити.
Ми за Конституцію Молдови, за верховенство права Молдови, але створюємо ОТГ, яких в Конституції України немає (це одне з останніх конституційних творінь влади), а потім буде "шлюб в догонку", тому що "наречена" завагітніла.