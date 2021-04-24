Повністю підтримуємо президентку Молдови Санду і молдавський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, - Кулеба

Україна підтримує демократично обрану президентку Молдови Майю Санду і молдавський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у своєму твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Для України важлива стабільна і проєвропейська Молдова. Повністю підтримуємо демократично обрану президентку Санду і молдавський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір", - написав Кулеба.

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Як повідомлялося, президентка Молдови Санду скликає Раду безпеки через загрозу повалення конституційного ладу в країні.

Раніше Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент. За рішенням суду, парламент потрібно розпустити на підставі того, що немає можливості сформувати уряд. Санду намагається сформувати уряд із моменту своєї інавгурації.