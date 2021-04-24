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Новини
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Повністю підтримуємо президентку Молдови Санду і молдавський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, - Кулеба

Повністю підтримуємо президентку Молдови Санду і молдавський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, - Кулеба

Україна підтримує демократично обрану президентку Молдови Майю Санду і молдавський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у своєму твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Для України важлива стабільна і проєвропейська Молдова. Повністю підтримуємо демократично обрану президентку Санду і молдавський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір", - написав Кулеба.

Читайте також: Президентка Молдови Санду скликає Раду безпеки через загрозу повалення конституційного ладу

Як повідомлялося, президентка Молдови Санду скликає Раду безпеки через загрозу повалення конституційного ладу в країні.

Раніше Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент. За рішенням суду, парламент потрібно розпустити на підставі того, що немає можливості сформувати уряд. Санду намагається сформувати уряд із моменту своєї інавгурації.

Автор: 

МЗС (4202) Молдова (2097) Кулеба Дмитро (3604) Мая Санду (262)


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Топ коментарі
+9
Когда Чауса с3,14zdili с территории Молдовы, вы, зебилы, тоже о верховенстве права думали? Или чтоб от вагнергейта отмазаться?
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24.04.2021 10:27 Відповісти
+6
Враг рода не правильно выразился . идея состоит в том что бы Чаус дал " нужные показания " на основании которых устроить скандал который отвлечет внимание от фильма . ну и заодно попытаться дискредитировать разработчиков операции по выманиванию наемников
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24.04.2021 10:39 Відповісти
+4
Кроме прав есть ещё и обязанности а ворюгу Чауса молдаване обязаны были выдать давным-давно .
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24.04.2021 10:28 Відповісти
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Когда Чауса с3,14zdili с территории Молдовы, вы, зебилы, тоже о верховенстве права думали? Или чтоб от вагнергейта отмазаться?
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24.04.2021 10:27 Відповісти
как это может отмазать от вагнергейта ?
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24.04.2021 10:29 Відповісти
Пока никто ничего не знает.
Один Гордон что-то знал, но уже забыл.
Вчера, когда говорил Грозев, Гордон глазки закатил и сидел, как в нирване.
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24.04.2021 10:34 Відповісти
"Пока никто ничего не знает." - так и есть
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24.04.2021 10:56 Відповісти
Враг рода не правильно выразился . идея состоит в том что бы Чаус дал " нужные показания " на основании которых устроить скандал который отвлечет внимание от фильма . ну и заодно попытаться дискредитировать разработчиков операции по выманиванию наемников
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24.04.2021 10:39 Відповісти
Озвучили мои мысли.
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24.04.2021 11:02 Відповісти
А как и когда Чаус нелегально попал в Молдову к корешам твоего хозяина Шоколадного? Или все НЕЛЕГАЛЬНОЕ Шоколадному ЛЕГАЛЬНО?
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24.04.2021 11:18 Відповісти
Лапоть, как долго шоколадный дает тебе на клык? Привык поди, без сладкого уже не можешь😀
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25.04.2021 03:50 Відповісти
Кроме прав есть ещё и обязанности а ворюгу Чауса молдаване обязаны были выдать давным-давно .
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24.04.2021 10:28 Відповісти
Все суды прошли два дня назад. Вот два дня должна была начаться экстрадиция Чауса в Украину. Но у нашего бубочки недержание и он захотел пораньше, т. к. анонсировался фильм по вагнергейту.
А Грозев вновь отложил премьеру. Что янелох оманский ещё учудит до этого времени, а?
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24.04.2021 10:35 Відповісти
Прикопает Чауча Легализовать его теперь очень большая проблема. И все его следующие "показания" теперь абсолютно ничего не стоят.
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24.04.2021 10:43 Відповісти
А ти не допускаєш що це зроблено щоб розісрались Молдова і Україна?
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24.04.2021 10:47 Відповісти
Тим більше, що там є Придністров'я з філіалом армії орків.
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24.04.2021 10:53 Відповісти
звичайно це одна із версій. Тільки зауваж що вкрали його на машині з українського посольства, викрадачів ідентифікували які служать у розвідці, а бубочка двічі чи навіть тричі не підіймав слухавку коли дзвонила Санду.
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24.04.2021 11:16 Відповісти
А хіба у нас мало різних козирів? Та і бубачка під знаком запитання.
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24.04.2021 11:29 Відповісти
те що зє шифрується вже про багато чого каже.
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24.04.2021 11:45 Відповісти
які обов'язки у держави Молдова по відношенню до будь якої країни світу?
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24.04.2021 10:45 Відповісти
Из Чауса лепят невинную овечку!?
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24.04.2021 10:36 Відповісти
в будь якому разі з нього вже зліпили жертву і, як прямий наслідок, міжнародний скандал!
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24.04.2021 10:44 Відповісти
Из Чауса лепят невинную овечку!?
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24.04.2021 10:38 Відповісти
Зверніть увагу що молдавський народ, а не народ Молдавії. Це тільки у нас є народ України.
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24.04.2021 10:44 Відповісти
Тут надо конкретно и быстро помочь Молдове, кремлевский мясник не чеку.
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24.04.2021 10:46 Відповісти
Пліснява на це не здатна.
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24.04.2021 10:56 Відповісти
Ты, ЗЕлёное говнище, сначала в нашей стране обеспечь верховенство права, а потом другие страны поддерживай.
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24.04.2021 11:03 Відповісти
Квартал-95 в афує. Все робили таємно, по-кварталівськи, а тут ХОП! І вся планета все знає...
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24.04.2021 11:16 Відповісти
Все это дерьмо породил Порошенко, который своего карманного судью Чауса и тайно переправил (руками ГУР) к своим корешам в Молдове.
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24.04.2021 11:21 Відповісти
И жонку твою тоже он, сосед не при чем😀
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25.04.2021 03:52 Відповісти
"Кольт - хранитель Америки"
https://www.rusamny.com/2021/582/t01-582/

И нам такое нужно. Тогда все ОПГ в погонах и без будут знать свое место.
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24.04.2021 11:24 Відповісти
Це чисто по кацапськи: декларувати одне, а робити зовсім інше.
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24.04.2021 11:41 Відповісти
это официальная позиция МИД Украины или личное мнение Кулебы. Если личное мнение, тогдак все в ажуре, приятно услышать умного человека. А где позиция МИДа или "теневой мид" 95 квартала не пущает по угрозой увольнения министра для официоза ?
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24.04.2021 14:38 Відповісти
У Молдові відбувається внутріполітична криза: Президент Санду намагається розпустити Парламент, у якому вона (Санду ) не має більшості і не може творити, що їй заманеться.
Але, до чого тут Кулеба? Такі заяви Міністра ЗС України (та ще й з приставкою "ми") є прямим втручанням у внутрішні справи суверенної країни. Від імені кого він заявляє це "ми"? Що Україна приймає одну із сторін внутріполітичної боротьби в сусідній Молдові?
Вже неодноразово писав, що біда цього Кулеби не у тому, що воно тупе, а в тому, що воно того навіть не у змозі усвідомити.
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24.04.2021 15:06 Відповісти
звучить ніби тролінг після подій з Чаусом
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24.04.2021 16:01 Відповісти
Ти і твої "колеги" Конституцію щодня гвалтуєш. Верховенство права.
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25.04.2021 00:44 Відповісти
Ми за колгосп, але не в нашому селі.
Ми за Конституцію Молдови, за верховенство права Молдови, але створюємо ОТГ, яких в Конституції України немає (це одне з останніх конституційних творінь влади), а потім буде "шлюб в догонку", тому що "наречена" завагітніла.
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25.04.2021 07:30 Відповісти
 
 