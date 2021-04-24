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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померло 29 осіб, видужали - 636, виявлено 1 027 нових випадків, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померло 29 осіб, видужали - 636, виявлено 1 027 нових випадків, - Кличко

За минулу добу в Києві зареєстровано 1 027 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (загалом 191 165).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, захворіли 593 жінки віком від 18 до 89 років, 405 чоловіків віком від 19 до 85 років, 16 дівчаток від 1 до 16 років і 13 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

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Також за добу зареєстровано 29 летальних випадків від коронавірусу (загалом 4 415). 87 хворих на COVID-19 госпіталізовано в лікарні, 334 жителів Києва госпіталізували з підозрою на коронавірус і пневмонію.

Водночас 636 осіб подолали коронавірус (загалом 119 737).

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Дарницькому (316), Дніпровському (134) і Солом'янському (129) районах.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19793) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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И заметьте - выздоровевших плюс умерших ВСЕГДА раза в два меньше чем заболевших. Остальных заболевших забирают инопланетяне?
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24.04.2021 18:31 Відповісти
 
 