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Новини Агресія Росії проти України
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Членство України та Грузії у ЄС і НАТО - це питання часу, - Кулеба

Членство України та Грузії у ЄС і НАТО - це питання часу, - Кулеба

Перебуваючи 23 квітня із робочим візитом у Румунії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі українського МЗС, міністр привітав повернення в Україну після тривалої перерви посла Грузії за результатами нещодавньої телефонної розмови президентів двох держав.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в регіоні, нарощування військової присутності Росії поблизу кордонів з Україною і на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Глави української та грузинської дипломатії рішуче засудили численні порушення Росією міжнародного права, зокрема блокування Керченської протоки, триваючу окупацію українських та грузинських територій, бордеризацію в Грузії та небажання РФ підтвердити відданість режиму припинення вогню на Донбасі.

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Грузинський міністр вказав на загрозливу схожість нинішніх дестабілізуючих дій Росії з подіями, які передували російсько-грузинській війні 2008 року.

Сторони приділили особливу увагу зміцненню безпеки у регіоні Чорного моря, зокрема поглибленню взаємодії військово-морських сил України та Грузії із чорноморськими державами-членами НАТО.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю та координацію дій задля наближення України і Грузії до вступу в ЄС і НАТО, зокрема отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

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"Членство України та Грузії в Європейському Союзі та НАТО - лише питання часу", - заявив глава української дипломатії.

Кулеба і Залкаліані узгодили плани двосторонніх контактів на високому і найвищому рівнях найближчим часом. Зокрема, йшлося про візити до України президентки Грузії Саломе Зурабішвілі і міністра закордонних справ Давида Залкаліані, а також візит до Грузії прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Грузинський міністр позитивно оцінив ініціативу України Кримська платформа і підтвердив готовність своєї країни брати активну участь у її діяльності.

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Кулеба окремо наголосив, що українська сторона приділяє особливу увагу справі затримання в Грузії громадян України Володимира Дяченка і Юрія Хомича, розраховує на її неупереджений судовий розгляд та якнайшвидше звільнення наших громадян.

Автор: 

Грузія (1854) МЗС (4202) НАТО (6638) Україна (5988) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Членство Украины и Грузии в ЕС и НАТО - это вопрос времени/ Как только так сразу-продолжает Кулеба радостно обещать украинцам .Членство Украины в НАТО - вопрос времени, Кулеба/. Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба.
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24.04.2021 11:12 Відповісти
+3
Зрада!
Від сьогодні в Україні в YouTube https://m.antikor.com.ua/articles/452963-medvedchukovskie_jutub-kanaly_teperj_nedostupny_dlja_prosmotra_v_ukraine_no_estj_njuansy заблокували ZIK, "112 Украина", NewsOne .
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24.04.2021 11:23 Відповісти
+3
а русня готовится к войне..
Членство України та Грузії у ЄС і НАТО - це питання часу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2111
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24.04.2021 11:24 Відповісти
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Членство Украины и Грузии в ЕС и НАТО - это вопрос времени/ Как только так сразу-продолжает Кулеба радостно обещать украинцам .Членство Украины в НАТО - вопрос времени, Кулеба/. Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба.
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24.04.2021 11:12 Відповісти
"Поки Сонце зійде, роса очі виїсть...?"Хто і коли допустить нас в НАТО, через 5ть,10, 25оків, а РФ вже нависла, в любий момент може вдарити*? А чому не добиватись зараз,Особливого Статусу Союзника США поза межами НАТО?А потім буде і НАТО, якщо буде потреба...Буде Статус, будуть фінанси і зброя, в тих, в рази більших масштабах яку надають Єгипту, Ізраїлю т.п., ...?Що з Вами??*?
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24.04.2021 12:10 Відповісти
а Я хочу сегодня , а Я хочу сей час !
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24.04.2021 11:15 Відповісти
Шоу, абрикосівка завершилась?
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24.04.2021 11:20 Відповісти
Я себе не верю, а Кулебе, верю
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24.04.2021 11:22 Відповісти
Зрада!
Від сьогодні в Україні в YouTube https://m.antikor.com.ua/articles/452963-medvedchukovskie_jutub-kanaly_teperj_nedostupny_dlja_prosmotra_v_ukraine_no_estj_njuansy заблокували ZIK, "112 Украина", NewsOne .
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24.04.2021 11:23 Відповісти
а русня готовится к войне..
Членство України та Грузії у ЄС і НАТО - це питання часу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2111
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24.04.2021 11:24 Відповісти
ЯПлакалЪ
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24.04.2021 11:25 Відповісти
Это вообще не вопрос. И не ответ. Это насмешка над Украиной.
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24.04.2021 11:24 Відповісти
Какого времени? 😡 Нужно начинать рассчитывать на свои силы и восстанавливать ядерное оружие!
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24.04.2021 11:27 Відповісти
Есть возможность его (ЯО) разработать, и производить?
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24.04.2021 13:45 Відповісти
У Украины есть, вне всяких сомнений! Это технологии середины прошлого века!
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24.04.2021 19:52 Відповісти
Ну, раз душ построили, сходи ополоснись и пописай заодно, а то разгорячился очень! 😂
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25.04.2021 08:10 Відповісти
Членство України та Грузії у ЄС і НАТО - це питання часу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8180
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24.04.2021 11:27 Відповісти
времени, когда россия решиться и завоюет Украину! через лет 100. Европа выражает наивысшую степень озабоченности
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24.04.2021 11:32 Відповісти
Мостишь картинки гифки пуйловских троллей?👎👎👎
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24.04.2021 12:03 Відповісти
Кацап, чей Крым?
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24.04.2021 14:20 Відповісти
Вопрос времени(с). Я- не доживу, это точно. А Кулеба что, вечный? А вот и хрена!
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24.04.2021 11:31 Відповісти
Все життя це питання бажання, моливостей та часу. Якщо чогось одного бракує, не буде нічого незалежно від часу.
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24.04.2021 11:45 Відповісти
Вопрос времени, а его всегда не хватает, почему то.
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24.04.2021 11:50 Відповісти
При президентові Порошенко членство в НАТО дійсно питання часу. Тим більше , питання ПДЧ для України мало вирішитись в грудні 2019 на самміті в Лондоні. Але, в Україні змінився президент. Всі памятають Вовині дуркування коли він на відріз відмовився їхати в Лондон і вести заявку від України на отримання ПДЧ і вступ а альянс.???? Перед тим, ще будучи на посаді Порошенко домовився і отримав запевнення від лідерів кожної країни члена альянса про позитивну підтримку. Але Вова , щоб не образити Путіна не відріз відмовився їхати. Потім оті його дебільні вопрошання Байдена, чому Україна не в НАТО. Одним словом. Це не питання часу. Вова ще трохи подуркує, і двері НАТО для України закриються назавжди. Маємо те що маємо. На виборах президента голосували по приколу.
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24.04.2021 11:55 Відповісти
Зрада зрадная ! Адептьі сивого плачут навзрьід...
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24.04.2021 12:08 Відповісти
типовий висер подлякового бота https://censor.net/ru/user/418386
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24.04.2021 13:24 Відповісти
"Поки Сонце зійде, роса очі виїсть...?"Хто і коли допустить нас в НАТО, через 5ть,10, 25оків, а РФ вже нависла, в любий момент може вдарити*? А чому не добиватись зараз,Особливого Статусу Союзника США поза межами НАТО?А потім буде і НАТО, якщо буде потреба...Буде Статус, будуть фінанси і зброя, в тих, в рази більших масштабах яку надають Єгипту, Ізраїлю т.п., ...?Що з Вами??*?
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24.04.2021 12:11 Відповісти
Можна добитись і особливого союзника США поза НАТО. Можна. Питання, хто добиватись буде???? Отой ідіот, який ще недавно своїми генітіліями по роялю стукав????? Так він ще недавно відносно президента США кримінальні справи відкривав. Президент США про це не забув. І після цього Зеленський навіть заікатись не може про якогось особливого союзника поза НАТО. А захищають великі країни Україну не через Зеленського і його якісь заслуги. Зеленський це бовдур бовдуром. Питання в іншому. Бикування на весь світ кремлівського гопника з пітерської підворотні всіх достало. Лідери великих країн розуміють цьго пітерського безпрідельщика потрібно зупиняти. Він став надто небезпечним для всіх Тільки тому Україні почали активно допомагати. . А наш зелений дурник просто цим користається
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24.04.2021 12:43 Відповісти
примерно через 200лет
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24.04.2021 13:44 Відповісти
Сколько можно проситься в дом, в который тебя не пускают?... Украине пора понять,что Запад ею манипулирует! Плюньте на этот Запад и займитесь наконец внутренними делами и прежде всего: экономикой, уровнем жизни, коррупцией и армией!
Если преуспеете, Запад сам вас попросит! А вы подумаете! Не унижайтесь,перестаньте быть просителем!
А с Россией найдите общий язык,если хотите спать спокойно! Это ненормально,что такой большой и мощный сосед-ваш враг! И Украина, и Россия наделали много ошибок! Пора их исправлять! Власти не вечные,а народам нашим надо жить и встречаться!
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25.04.2021 13:00 Відповісти
 
 