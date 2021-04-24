Членство України та Грузії у ЄС і НАТО - це питання часу, - Кулеба

Перебуваючи 23 квітня із робочим візитом у Румунії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі українського МЗС, міністр привітав повернення в Україну після тривалої перерви посла Грузії за результатами нещодавньої телефонної розмови президентів двох держав.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в регіоні, нарощування військової присутності Росії поблизу кордонів з Україною і на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Глави української та грузинської дипломатії рішуче засудили численні порушення Росією міжнародного права, зокрема блокування Керченської протоки, триваючу окупацію українських та грузинських територій, бордеризацію в Грузії та небажання РФ підтвердити відданість режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте також: Кулеба: Країни Східного флангу НАТО підтримують Україну та її євроатлантичні прагнення

Грузинський міністр вказав на загрозливу схожість нинішніх дестабілізуючих дій Росії з подіями, які передували російсько-грузинській війні 2008 року.

Сторони приділили особливу увагу зміцненню безпеки у регіоні Чорного моря, зокрема поглибленню взаємодії військово-морських сил України та Грузії із чорноморськими державами-членами НАТО.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю та координацію дій задля наближення України і Грузії до вступу в ЄС і НАТО, зокрема отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Читайте також: Україна і Грузія вперше приєднуються до тристоронніх переговорів держав-членів НАТО - Румунії, Польщі й Туреччини, - Кулеба

"Членство України та Грузії в Європейському Союзі та НАТО - лише питання часу", - заявив глава української дипломатії.

Кулеба і Залкаліані узгодили плани двосторонніх контактів на високому і найвищому рівнях найближчим часом. Зокрема, йшлося про візити до України президентки Грузії Саломе Зурабішвілі і міністра закордонних справ Давида Залкаліані, а також візит до Грузії прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Грузинський міністр позитивно оцінив ініціативу України Кримська платформа і підтвердив готовність своєї країни брати активну участь у її діяльності.

Читайте також: Питання ПДЧ для України абсолютно легітимне, потрібен консенсус НАТО, - посол Франції де Понсен

Кулеба окремо наголосив, що українська сторона приділяє особливу увагу справі затримання в Грузії громадян України Володимира Дяченка і Юрія Хомича, розраховує на її неупереджений судовий розгляд та якнайшвидше звільнення наших громадян.