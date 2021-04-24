За добу у ЗСУ зареєстровано 70 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 31 людину
Станом на 10:00 24 квітня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1 800 осіб. Загалом за час пандемії одужали 22 479 осіб, летальних випадків 77.
Про це йдеться в повідомленні командування Медичних сил у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 392 людини.
За минулу добу зареєстровано 70 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 31 особу.
Від початку вакцинації у Збройних силах України 43 838 осіб отримали 1 дозу вакцини. Зокрема, 3136 військових медиків.
За минулу добу проти COVID-19 щеплено 497 осіб.
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Впевнена, що верхавний головнокомандувач, наступну партію Пфайзера, передасть нашим захисникам.
Він же янелох якийсь 43-річний і розуміє, що саме військові і лакарі зараз захцають українців від смерті.