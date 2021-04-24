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Новини Окуповані території
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Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів

Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів

Росія із 24 квітня припинила прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден у трьох районах Чорного моря. Заборона триватиме до 31 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Під заборону потрапили видовжена ділянка акваторії уздовж узбережжя окупованого Криму, приблизно від Севастополя до Гурзуфа, прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова (на траверзі Опукського природного заповідника) і невелика ділянка біля західного узбережжя Криму.

У зазначену зону не потрапила Керченська протока і підходи до неї.

Читайте також: РФ обмежила польоти над частиною Криму і Чорного моря, - NOTAM

У Міноборони РФ не назвали причину такого кроку, проте зазначали, що райони, в яких заборонено судноплавство, не виходять за зовнішні кордони територіального моря Росії.

Як повідомлялося раніше, РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря у зв'язку з "навчаннями". Зі свого боку,  Пентагон закликав Росію не перешкоджати руху суден у Чорному морі. Раніше спікер ЄС Пітер Стано заявив, що наміри РФ закрити частини акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу.

Читайте також: Держдеп США про плани РФ закрити частину акваторії Чорного моря: Ще одна неспровокована ескалація в кампанії Москви щодо підриву та дестабілізації України

Автор: 

закриття (170) Крим (14200) росія (66461) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+28
Российское руководство пребывает в бешенстве.
Развал агентурных сетей повлечет за собой отставки крупных бонз в спецслужбах.
Директору СВР Нарышкину поплохело, и он указал, что «политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности».
Странное заявление, будто европейцы что-то взорвали на территории РФ, а не наоборот 😏
Возможно, просто после взрывов жилых домов осенью 1999 года путинские террористы подобные акции за рубежом считают мелкой рутиной… )
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24.04.2021 12:36 Відповісти
+21
прямо сейчас работает разведчик, вылетевший из Тель-авива..
https://www.flightradar24.com/FORTE12/277ff34e
Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей - Цензор.НЕТ 2212
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24.04.2021 12:36 Відповісти
+17
Сейчас самое время запускать "нептун" в учебных целях, но зебилы плять, за два года не выпустили ни одной машины. Им не до войны, они прибарахляются.
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24.04.2021 12:45 Відповісти
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Меркель и Макрон в очередной раз не на шутке возбудятся.
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24.04.2021 12:34 Відповісти
Руские свинособаки, лугандоны и любители *****-путена, ваши высеры по этому поводу
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24.04.2021 12:44 Відповісти
прямо сейчас работает разведчик, вылетевший из Тель-авива..
https://www.flightradar24.com/FORTE12/277ff34e
Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей - Цензор.НЕТ 2212
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24.04.2021 12:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/353888 - там их 2 штуки летают.
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24.04.2021 12:40 Відповісти
давай подскажи, что я там не знаю, ШоуМастГоуОныч!
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24.04.2021 13:36 Відповісти
Второй из района Сицилии.
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24.04.2021 18:10 Відповісти
уже 2 разведчика летают
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24.04.2021 13:02 Відповісти
вітаємо новачка форте12
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24.04.2021 13:34 Відповісти
???
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24.04.2021 13:39 Відповісти
це його перший виліт до нас, раніше з 12м позивним не помічений
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24.04.2021 13:47 Відповісти
12 - ВВС США, прилетел из Тель-Авива..
10 - ВВС США, прилетел с Сицилии..
уже русня на своих форумах их обсуждает..
Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів - Цензор.НЕТ 6688

Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів - Цензор.НЕТ 2756
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24.04.2021 13:53 Відповісти
гаплик руслікам якщо зграя таких апаратів почне координувати удари арти та ракет, скоріш за все таку взаємодію зараз і відпрацьовують
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24.04.2021 14:08 Відповісти
возможно, именно выстроенная за последние годы "система боевой ситуационной осведомленности и целеуказания по протоколам НАТО", останавливает Рашку от желания напасть на Украину..
падеж дохлых кацапов будет исчисляться десятками тысяч.. и уже не засекретишь никакими Указами..
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24.04.2021 14:13 Відповісти
тут от що виявляється: форте12 це перша версія RQ-4A яка була списана 10 років тому, навіщо реанімували робокопа...
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24.04.2021 20:17 Відповісти
ну, даже терминатор модели "т-1000" оказался порохоботом, а тут первая версия RQ-4A..
видимо, миссия продолжается..
Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів - Цензор.НЕТ 2819
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24.04.2021 20:34 Відповісти
Российское руководство пребывает в бешенстве.
Развал агентурных сетей повлечет за собой отставки крупных бонз в спецслужбах.
Директору СВР Нарышкину поплохело, и он указал, что «политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности».
Странное заявление, будто европейцы что-то взорвали на территории РФ, а не наоборот 😏
Возможно, просто после взрывов жилых домов осенью 1999 года путинские террористы подобные акции за рубежом считают мелкой рутиной… )
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24.04.2021 12:36 Відповісти
Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей - Цензор.НЕТ 3451
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24.04.2021 12:37 Відповісти
Камки -водоросли им полон рот...
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24.04.2021 13:27 Відповісти
Ото злоба, дишло їм в пельку!
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24.04.2021 20:24 Відповісти
и RQ-4 Global Hawk №11-2049, тоже работает прямо щас..

https://www.flightradar24.com/FORTE10/277f91f3
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24.04.2021 12:38 Відповісти
Сейчас самое время запускать "нептун" в учебных целях, но зебилы плять, за два года не выпустили ни одной машины. Им не до войны, они прибарахляются.
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24.04.2021 12:45 Відповісти
пукнул..= ок)- а теперь конкретику - откуда пускать, куда..., и самое главное- на вишенку тортика тебе,- ЗАЧЕМ???- провокатор, или сморозишь чего?
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25.04.2021 00:04 Відповісти
Сегодня "День открытых дверей" для ублюдков под VPN ?
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24.04.2021 12:46 Відповісти
а чем тебе VPN не нравится ?
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24.04.2021 12:51 Відповісти
Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей - Цензор.НЕТ 1849
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24.04.2021 12:49 Відповісти
ЧОМУ Б КОЖНІЙ КРАЇНІ, У ВІДПОВІДЬ ЦІЙ )(УДОБІ, НЕ ЗАКРИТИ ПО ТРИ СВОЇХ ПОРТИ ДЛЯ ГІВНОЧЕРПАЛОК МОСКОВИТСЬКИХ ???
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24.04.2021 12:50 Відповісти
Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів - Цензор.НЕТ 6750
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24.04.2021 12:58 Відповісти
Что Украине мешает сделать аналогично плюс еще два участка.....
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24.04.2021 13:29 Відповісти
цікаво а чим ви зібрались щось робити у морі?
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24.04.2021 14:55 Відповісти
Десант грузить будут...?
Всё равно не скроют))
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24.04.2021 13:36 Відповісти
Будут топить Курск-2
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24.04.2021 13:47 Відповісти
Цікаво, чому українська влада не подае в міжнародний арбітраж на такі піратьські дії?
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24.04.2021 13:48 Відповісти
опять щёчки надувают - если нас троните...... мы обосцымся
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24.04.2021 13:49 Відповісти
Да ладно
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24.04.2021 13:52 Відповісти
А ведь мозги у кацапов за 3/4 века не изменились совсем.

Соотношение потерь в конфликте Германии и СССР - 6:1 в пользу Германии.
...прошло 75 лет...
Соотношение потерь в конфликте США и Роиси в Сирии - 400:0 в пользу США.
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24.04.2021 14:27 Відповісти
Ну это в розовых тонах, а цифрах сколько?
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24.04.2021 15:01 Відповісти
в етой книге Виктор Суворов (перебежчик с КГБ) пишет что соотношение потерь немцев и советов во 2 Мировой войне 14 : 1,в пользу немцев
Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів - Цензор.НЕТ 5801
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24.04.2021 20:27 Відповісти
А ты кем гордишся?
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24.04.2021 23:50 Відповісти
я горжусь Воинами УПА, Бандеровцами, которые боролись за свободу Украины от оккупантов! сначала от польских оккупантов, потом от немецких а потом и от москальной орды!
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25.04.2021 00:25 Відповісти
ИМХО: для Украины было бы лучше, если бы сначала Гитлер победил Сталина, а потом бы США нас освободили, тогда Украина щас бы была уже в ЕС и НАТО и не было бы войны с москальной ордой на Донбассе!
кроме того, Украина избежала бы очередной Голодомор-геноцид в 1947 году!
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25.04.2021 00:28 Відповісти
Ну не факт, что мы бы дожили...до освобождения...
лучше не гадать... Как было - так было...
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25.04.2021 00:55 Відповісти
Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів - Цензор.НЕТ 9714
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24.04.2021 19:37 Відповісти
Нарушение прав, регулирующих судоходство( свободу мореплавонья) и территориальной целостности Украины. Нужно МИДу поработать, поднять волну, что бы смыло это дерьмо мокшанское потоком возмущения.
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24.04.2021 22:17 Відповісти
чи не пора для ********** закрити Босфор та порти стран членів НАТО?
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25.04.2021 00:30 Відповісти
 
 