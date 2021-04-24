Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів
Росія із 24 квітня припинила прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден у трьох районах Чорного моря. Заборона триватиме до 31 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Під заборону потрапили видовжена ділянка акваторії уздовж узбережжя окупованого Криму, приблизно від Севастополя до Гурзуфа, прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова (на траверзі Опукського природного заповідника) і невелика ділянка біля західного узбережжя Криму.
У зазначену зону не потрапила Керченська протока і підходи до неї.
У Міноборони РФ не назвали причину такого кроку, проте зазначали, що райони, в яких заборонено судноплавство, не виходять за зовнішні кордони територіального моря Росії.
Як повідомлялося раніше, РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря у зв'язку з "навчаннями". Зі свого боку, Пентагон закликав Росію не перешкоджати руху суден у Чорному морі. Раніше спікер ЄС Пітер Стано заявив, що наміри РФ закрити частини акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу.
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https://www.flightradar24.com/FORTE12/277ff34e
10 - ВВС США, прилетел с Сицилии..
уже русня на своих форумах их обсуждает..
падеж дохлых кацапов будет исчисляться десятками тысяч.. и уже не засекретишь никакими Указами..
видимо, миссия продолжается..
Развал агентурных сетей повлечет за собой отставки крупных бонз в спецслужбах.
Директору СВР Нарышкину поплохело, и он указал, что «политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности».
Странное заявление, будто европейцы что-то взорвали на территории РФ, а не наоборот 😏
Возможно, просто после взрывов жилых домов осенью 1999 года путинские террористы подобные акции за рубежом считают мелкой рутиной… )
https://www.flightradar24.com/FORTE10/277f91f3
Всё равно не скроют))
Соотношение потерь в конфликте Германии и СССР - 6:1 в пользу Германии.
...прошло 75 лет...
Соотношение потерь в конфликте США и Роиси в Сирии - 400:0 в пользу США.
кроме того, Украина избежала бы очередной Голодомор-геноцид в 1947 году!
лучше не гадать... Как было - так было...