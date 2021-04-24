Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів

Росія із 24 квітня припинила прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден у трьох районах Чорного моря. Заборона триватиме до 31 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Під заборону потрапили видовжена ділянка акваторії уздовж узбережжя окупованого Криму, приблизно від Севастополя до Гурзуфа, прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова (на траверзі Опукського природного заповідника) і невелика ділянка біля західного узбережжя Криму.

У зазначену зону не потрапила Керченська протока і підходи до неї.

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У Міноборони РФ не назвали причину такого кроку, проте зазначали, що райони, в яких заборонено судноплавство, не виходять за зовнішні кордони територіального моря Росії.

Як повідомлялося раніше, РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря у зв'язку з "навчаннями". Зі свого боку, Пентагон закликав Росію не перешкоджати руху суден у Чорному морі. Раніше спікер ЄС Пітер Стано заявив, що наміри РФ закрити частини акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу.

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