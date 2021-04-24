Білий дім про санкції щодо РФ: результати близькі до тих, на які сподівалися

Запроваджені США санкції щодо Російської Федерації були ефективними, оскільки напруженість між країнами через Україну знизилася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі Reuters повідомив провідний міжнародний представник Білого дому Даліп Сингх.

"Наш намір полягав у тому, щоб діяти пропорційно і бути цілеспрямованими у нашому підході, а також показати, що у нас є можливість зазнати набагато більших втрат, якщо Росія продовжить або загострить свою поведінку. Результати були доволі близькими до тих, на які ми сподівалися", – відповів він.

Сингх додав, що санкції є лише інструментом, який у цьому випадку створює важелі впливу на дипломатичний процес.

"У випадку з Росією мета цього процесу - стабільніші та передбачуваніші відносини", - уточнив Сингх.

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