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Новини Санкції проти Росії
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Білий дім про санкції щодо РФ: результати близькі до тих, на які сподівалися

Білий дім про санкції щодо РФ: результати близькі до тих, на які сподівалися

Запроваджені США санкції щодо Російської Федерації були ефективними, оскільки напруженість між країнами через Україну знизилася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі Reuters повідомив провідний міжнародний представник Білого дому Даліп Сингх.

"Наш намір полягав у тому, щоб діяти пропорційно і бути цілеспрямованими у нашому підході, а також показати, що у нас є можливість зазнати набагато більших втрат, якщо Росія продовжить або загострить свою поведінку. Результати були доволі близькими до тих, на які ми сподівалися", – відповів він.

Сингх додав, що санкції є лише інструментом, який у цьому випадку створює важелі впливу на дипломатичний процес.

"У випадку з Росією мета цього процесу - стабільніші та передбачуваніші відносини", - уточнив Сингх.

Читайте також: США залишають за собою право запровадження додаткових санкцій щодо РФ, - Псакі

Автор: 

санкції (12273) США (23613)


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Топ коментарі
+12
Правильные санкции против параши только такие:
Белый дом о санкциях против РФ: результаты близки к тем, на которые надеялись - Цензор.НЕТ 1857
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24.04.2021 12:48 Відповісти
+8
Взрывы ГРУ РАБссии проводило регулярно,а также в Чехии,Болгарии и в Украине особенно быдло старалось...,но во всем виноват Порошенко,уничтожил склады советского дерьма...
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24.04.2021 12:45 Відповісти
+7
Руские свинособаки, лугандоны и любители *****-путена, ваши высеры по этому поводу
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24.04.2021 12:39 Відповісти
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Руские свинособаки, лугандоны и любители *****-путена, ваши высеры по этому поводу
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24.04.2021 12:39 Відповісти
Не оскорбляй ни свинок, ни собанек сравнением с этими выродками, ********** рода человеческими - русскими.
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24.04.2021 14:06 Відповісти
Белый дом о санкциях против РФ: результаты близки к тем, на которые надеялись - Цензор.НЕТ 3847
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24.04.2021 12:39 Відповісти
Хто ще не дав пенделя кацапам?
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24.04.2021 12:44 Відповісти
Загальновизнані титани міжнародної політики - Тувалу, Науру, Білорусь, Вірменія...
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24.04.2021 14:15 Відповісти
Что, в твоем понимании, "дать пенделя"?
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24.04.2021 14:21 Відповісти
Білий дім про санкції щодо РФ: результати близькі до тих, на які сподівалися - Цензор.НЕТ 2723
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24.04.2021 14:27 Відповісти
наконецто наводят порядок спасибо ВСУ и Америке за мирное небо
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24.04.2021 12:45 Відповісти
Спасибо не Америке, их две - USA.
А вообще-то NATO!
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24.04.2021 14:16 Відповісти
Взрывы ГРУ РАБссии проводило регулярно,а также в Чехии,Болгарии и в Украине особенно быдло старалось...,но во всем виноват Порошенко,уничтожил склады советского дерьма...
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24.04.2021 12:45 Відповісти
видимо будут медленно множыть рупий на 0...... с оглядкой на наличие у идиотов яо, хим/био
оружия и прочего дерьма массового уничтожения..... на что способен налакавшийся стекло-
моя бурят и другстепей калмык видимо не знает даже Господь Бог.....
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24.04.2021 12:45 Відповісти
В 2014 году Болгария очень помогала Украине,оружием и техникой и прочим советским дерьмом...
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24.04.2021 12:47 Відповісти
ВОГи.
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24.04.2021 13:08 Відповісти
Правильные санкции против параши только такие:
Белый дом о санкциях против РФ: результаты близки к тем, на которые надеялись - Цензор.НЕТ 1857
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24.04.2021 12:48 Відповісти
Делаем ставки Панове,Байден обещает на 9 мая подарок Путлеской шайке не воров и убийц....сделать свой доллар по курсу 10 000 *********...типа 1998 ГОД,КОГДА рабССИЯ ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ ПОГРЕБА В деФОЛЬТ
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24.04.2021 12:50 Відповісти
Поиздержались цапы.
Нужно зебилам больше е/е у них покупать. Братушки ж.
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24.04.2021 13:15 Відповісти
А вот это вопрос - Путин реально отводит войска под лдавлением Байдена или это трындёж?
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24.04.2021 13:21 Відповісти
Величие куйла - это и есть трындежь. Его бананова ********* существует исключительно из-за спроса в мире на нефть и газ. Как только цивилизованный мир пересядет на электромобили, страна-бензоколонка подохнет.
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24.04.2021 13:28 Відповісти
А что могут противоставить американцам кремлефашисты? Забрать своих деток и внуков из сша обратно в челябинс или мурманск? А может они будут жечь американские доллары, чтобы обанкротить "пиндосов"?! Вот поэтому страна-бензоколонка бредящая своим телевизионным величием в реальной жизни не способна противостоять сверхдержаве США!
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24.04.2021 13:23 Відповісти
...але у США це не так очевидно, як тут

Кремль домігся свого - змусив Америку себе почути і зробити пропозицію. Справа навіть не в особистих амбіціях президента Путіна. Справа в тому, що Росія підсіла на Америку як стрижень своєї державності.
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne
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24.04.2021 13:47 Відповісти
Усе небогато глибше та цікавіше: по-перше та найголовніше треба зрозуміти що таке санкції. Це та же війна тільки без вибухів та втрачання самого коштовного ресурса для Західа - життя своїх громодян. Захід пом'ятає - "баби ще народжають" головне правило рашки. Ще санкції вимагають рашку витрачати гроші на ті сфери де їм "перекрили кісень". А з часом таких пунктів все більше та більше. Поки є гроші у рашки усе начебто даремно. Но, вчимось у японців. Чекати та спостерігати. Прибутків ля рашки все меньш та меньш. Залишився тільки газ. Вот тут саме цікавіше. Тому що рашка розуміла та предбачила такий розвиток подій, та намагалася "підкласти соломку" - бути монополістом в забеспеченням газом Європи: з Азербайджану - вибух газопроводу, та Грузія, з Катару - війна в Сірії, з України - ЛНР\ДНР. Ось чьому Європа тільки "висловлює стурбованість". Бо розуміє, що без газу, який монопольно постачає рашка буде дупа. Головний постачальни газу на майбутнє: їх 2, 2 - Карл!!! Америка - танкерами - це дорого та мало, другий - Україна, но там війна в родючих регіонах. Для несвідомих, з доповіді в фінансовому звіті того ж ГАЗПРОМУ аж в 2008 "газа там не просто много, а безумно много". А точніше, як зробив перелік ШЕЛЛ при "яникє" (повинні пом'ятати, там і у юльки слина потекла, і він її посадив, щоб під ногами не плуталась, бо запахло баблом - дурні обидва. Бо стежили за цім росія та газпром) - 3.7 триліона кубів. А це більш ніж у рашки було на початку. Тепер розумієте відкілля пішло - "сланцевий газ небезпечний!!", та чому почалось все зі Славянську (дивись Вікіпєдію - "сланцевий газ"). Так ось санкції - це перекрити кісень для прибутку зовні. Пам'ятаєте: Де гроші береш? В тумбочці.. А санкції кладуть туда все меньш і меньш
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24.04.2021 14:46 Відповісти
США таки дожали чудо-экономику Эр-Эфь с рублевыми фантиками.
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24.04.2021 14:00 Відповісти
Судя по всему на столе Байдена были намного более реальные санкции, узнав о которых ***** поспешил включить заднюю.
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24.04.2021 17:17 Відповісти
 
 