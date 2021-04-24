Білий дім про санкції щодо РФ: результати близькі до тих, на які сподівалися
Запроваджені США санкції щодо Російської Федерації були ефективними, оскільки напруженість між країнами через Україну знизилася.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі Reuters повідомив провідний міжнародний представник Білого дому Даліп Сингх.
"Наш намір полягав у тому, щоб діяти пропорційно і бути цілеспрямованими у нашому підході, а також показати, що у нас є можливість зазнати набагато більших втрат, якщо Росія продовжить або загострить свою поведінку. Результати були доволі близькими до тих, на які ми сподівалися", – відповів він.
Сингх додав, що санкції є лише інструментом, який у цьому випадку створює важелі впливу на дипломатичний процес.
"У випадку з Росією мета цього процесу - стабільніші та передбачуваніші відносини", - уточнив Сингх.
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А вообще-то NATO!
оружия и прочего дерьма массового уничтожения..... на что способен налакавшийся стекло-
моя бурят и другстепей калмык видимо не знает даже Господь Бог.....
Нужно зебилам больше е/е у них покупать. Братушки ж.
Кремль домігся свого - змусив Америку себе почути і зробити пропозицію. Справа навіть не в особистих амбіціях президента Путіна. Справа в тому, що Росія підсіла на Америку як стрижень своєї державності.
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne