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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 11 областей, у 15 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в

Станом на 24 квітня у Києві та 15 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 11 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, в "червону" зону потрапили Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області та місто Київ.

У "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

Читайте також: Наступного тижня з "червоної" зони вийдуть Київ і п'ять областей, - Ляшко

У "жовтій" зоні наразі перебувають чотири області: Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Херсонська.

Епідзонування України: в червоній зоні Київ і 11 областей, у 15 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ 01

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 осіб одужали.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Обязательно наплюем и маски не будем носить, все как советуете. Вы, главное, в АТБ с топором не ходите.
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24.04.2021 12:57 Відповісти
+2
да наплюйте вы на эти зоны, посмотрите на тыщенко и всю зевласть. Они давно уже плюют.а избиратели зе все терпят как рабы и прихвостни не могут выйти и потребовать чтобы этого тыщенко убрали от бюджетной кормушки.
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24.04.2021 12:53 Відповісти
+1
оно и понятно что тебе не мешает, ты же за них голосовал, что и требовалось доказать.
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24.04.2021 13:15 Відповісти
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да наплюйте вы на эти зоны, посмотрите на тыщенко и всю зевласть. Они давно уже плюют.а избиратели зе все терпят как рабы и прихвостни не могут выйти и потребовать чтобы этого тыщенко убрали от бюджетной кормушки.
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24.04.2021 12:53 Відповісти
Обязательно наплюем и маски не будем носить, все как советуете. Вы, главное, в АТБ с топором не ходите.
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24.04.2021 12:57 Відповісти
В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская...
Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 11 областей, в 15 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5136
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24.04.2021 12:58 Відповісти
с топором только сепары ходят, а что слабо все таки настоять что бы этого тищенко убрали?
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24.04.2021 13:00 Відповісти
Юноша, научись оставлять ответы под комментариями на которые ты отвечаешь. Мне Коля жить не мешает, это тебя по ходу давит жаба. Так вот вопрос - тебе слабо настоять или ты только в советах силён?
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24.04.2021 13:12 Відповісти
оно и понятно что тебе не мешает, ты же за них голосовал, что и требовалось доказать.
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24.04.2021 13:15 Відповісти
Это ты от большого ума сделал такое гениальное умозаключение? Я тебя разочарую, твой большой ум тебя в очередной раз подвёл. Не мешает, потому что я прекрасно знаю что такое Коля и мне он фиолетово. Если бы он мне мешал, то я бы тоже, наверное, сидел бы и ныл в монитор. Пусть решают эту проблему те кто его выбрал и такие нытики как ты. Но такая категория людей ни на что не способна, только жаловаться.
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24.04.2021 13:19 Відповісти
Он зарплатный. Вышел, сернул и в кассу.
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24.04.2021 13:32 Відповісти
ну, да, ти всіх на свій подляковий аршин. А вам ще беня платить, чи вже д'єрмак?
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24.04.2021 13:38 Відповісти
Ти якою мовою намагаєшся спілкуватися, чучело "свідоме". Дистанційна освіта дається взнаки?
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24.04.2021 22:46 Відповісти
Дитя фейсбука.
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25.04.2021 09:17 Відповісти
згиньте, касапи нахер обидва, скоти
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25.04.2021 11:08 Відповісти
Мало того, що Ви не освічені, Ви ще й придуркуваті...
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25.04.2021 16:27 Відповісти
так він сам цей https://censor.net/ua/user/480401 і є сепар. Зажоп, короче.
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24.04.2021 13:32 Відповісти
А я смотрю тут одни гении собрались!
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24.04.2021 13:36 Відповісти
 
 