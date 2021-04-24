Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 11 областей, у 15 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 24 квітня у Києві та 15 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 11 областей і місто Київ.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Зокрема, в "червону" зону потрапили Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області та місто Київ.
У "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.
У "жовтій" зоні наразі перебувають чотири області: Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Херсонська.
Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 осіб одужали.
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