Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 11 областей, у 15 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 24 квітня у Києві та 15 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 11 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, в "червону" зону потрапили Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області та місто Київ.

У "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

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У "жовтій" зоні наразі перебувають чотири області: Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Херсонська.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 392 людини, зафіксовано 12 711 нових випадків зараження, 13 687 осіб одужали.