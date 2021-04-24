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Новини Закриття каналів Медведчука
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Мінкульт про блокування "каналів Медведчука" на YouTube: Вони становили загрозу національній безпеці України

Мінкульт про блокування

Рішення платформи YouTube обмежити роботу підсанкційних каналів соратника Медведчука ZIK, "112 Україна" та NewsOne є важливим кроком до визнання світовою спільнотою боротьби з інформаційним впливом із боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Telegram.

Він пояснив, що канали заблокували на території України через скарги від уряду на протизаконний контент.

"Це важливий крок до визнання світовою спільнотою боротьби України з інформаційним впливом із боку держави-агресора. Вдячний фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на наше звернення та на рішення РНБО України щодо телеканалів, які становили загрозу національній безпеці України, оскільки вони не є ЗМІ чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, 24 квітня YouTube припинив трансляцію каналів ZIK, "112 Україна" і NewsOne на території України.

Читайте також: YouTube не відповів на звернення України про блокування "каналів Медведчука" на хостингу, - Ткаченко

Автор: 

YouTube (239) Міністерство культури (763) Ткаченко Олександр (509) блокування (665)


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Топ коментарі
+12
И все-таки, почему Медведчук не сидит? Зебобы скачут вокруг этого вопроса как папуасы возле зеркальца. Но ответа как не было, так и нет. Будет ли?
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24.04.2021 13:00 Відповісти
+11
Спеціально перевірила... сепарня вєщаєт.
Чи я не в Україні, чи Ткаченко нахабно бреше
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24.04.2021 13:23 Відповісти
+8
А канал "ЇХ" не несе?
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24.04.2021 13:00 Відповісти
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А канал "ЇХ" не несе?
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24.04.2021 13:00 Відповісти
1+1 який теж належить Медведчуку ніхто не бачить.
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24.04.2021 13:06 Відповісти
Ага. Одни несут угрозу, в другие такие же не несут. Сказали А говорите и Б, почему остальные откровенно пророссийские каналы работают? Почему Украина в своем государстве, которое находится в состоянии войны такое позволяет много лет? Почему олигархи, содержащие эти каналы не в тюрьме? Зеленский нагло сказал, что не будет бороться с олигархией и коррупцией, тогда почему он не уходит со своего поста? У него нет соображения, что он со своей олигофренией не способен возглавлять пост президента? В 43 года имеет ум 13 летнего подростка и сидит. А если будет широкомасштабная война, ракетные удары с рос. территории? Почему офицеры НАТО говорят, что наша власть спит? Почему они говорят, что у нас нет смены командиров на опытных и знающих? Почему нет закупок дистанционных вооружений? Их доставка занимает несколько недель и сразу нам такое вооружение никто не предоставит даже за деньги. Почему не готовят офицеров для работы на этом сложном вооружении? Его обслуживание и обучение занимают длятельное время. Или Зеленский идиот или он вредитель. Нет военного положения в нарушении Конституции, нет конфискации всех свободных денег наших олигархов и миллионеров на вооружение армии. Все что положено по Конституции х-рится. Что это такое? Как Зеленский будет защищать страну? Слуги уже отказались от призыва. Что за хрень? Вся власть свалит из страны в случае чего? Или в бункеры залезите? Так народ вас вытащит оттуда, твари. Гуляют они в ресторанах безнаказанно, а народу локдаун? Вас всех нужно поганой метлой гнать, сук.
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24.04.2021 16:44 Відповісти
Пані Лариса згоден з вашою думкою, кроме дурні в останньому реченні!
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24.04.2021 17:28 Відповісти
Вскоре после этого «112 Украина» сообщил, что «Перший Незалежний» создал три дополнительных канала на YouTube.
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24.04.2021 13:15 Відповісти
И все-таки, почему Медведчук не сидит? Зебобы скачут вокруг этого вопроса как папуасы возле зеркальца. Но ответа как не было, так и нет. Будет ли?
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24.04.2021 13:00 Відповісти
это вапрос к шакаладно-барыжному биоматериалу.
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24.04.2021 13:03 Відповісти
РНБО и СБУ Зели публично назвали медведчука спонсором тероризму.
Они и обязаны посадить его за это.
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24.04.2021 13:06 Відповісти
посадят, вариантов отхода нет.
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24.04.2021 23:51 Відповісти
Из чего такой вывод?
Ефремова из СИЗО выпустили и забыли о нем, как и о Богатыревой, которая вернулась в Украину при Зеле. Сразу задержали по уголовному делу, открытому попередниками, взяли с нее залог, опустили домой и уже 2 года не беспокоят ее ни одним допросом.
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25.04.2021 10:12 Відповісти
Я же и говорю, вопрос к зеБОБАМ. Надеюсь, теперь понятнее
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24.04.2021 13:07 Відповісти
так вы же на стадионе этот вопрос и задавали? А сами не хотите или не можете?
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24.04.2021 13:09 Відповісти
т.е. не только в США и ЕС с Британией считают вислюка оманського - клоуном-писюанистом, но даже зебилы уверены что Порошенко - президент и управляет Украиной?))
браво, зебилы!
то-то 21 апреля послы из ЕС встретились именно с Порохом, а не с вашим клоуном-ссыкуном))
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24.04.2021 13:17 Відповісти
лед паможет, наверное.
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24.04.2021 23:53 Відповісти
Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-які іх дії ,це лише імітація державної діяльності !!!))))
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24.04.2021 13:06 Відповісти
А говняш не несёт? Или странауа?
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24.04.2021 13:04 Відповісти
несет я так понимаю что о "ВАШ" блокировка и "Перший Незалежный" не идет хотя это все три канала под новой вывеской и в одном канале вместились но ранее Ткаченко ответил - "решение по поводу "медведчуковских" каналов исключительное, он не видит существенных оснований "продолжать такие санкционные вещи по отношению к другим каналам".https://focus.ua/politics/480487-reshenie-o-zakrytii-medvedchukovskih-kanalov-isklyuchitelnoe-tkachenko
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24.04.2021 13:09 Відповісти
А арестовать аппаратуру никак нельзя? А такой же (откровенно вражеский) канал "ваш" долго будет блевать на голову ? Сказали "А" -ДВИГАЙТЕСЬ ДАЛЬШЕ!
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24.04.2021 13:08 Відповісти
Лялькі не спроможні на самостійну діяльність,дійство відбувається лише за сценарієм та волею ляльководів !!!))))
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24.04.2021 13:12 Відповісти
А то, что мы беднее всех в Европе не несет угрозу безопасности Украины? К примеру, порохобота никакой канал не переубедит, все это бред, просто кому то хочется прибрать к рученкам своим, ведь ничто не пропадает, одни закрыли, другие откроют. Борьба конкурентов под прикрытием угрозы нацбезопасности, если мне не нравится канал я его просто не смотрю.
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24.04.2021 13:11 Відповісти
В период с апреля по июнь, то есть только за три месяца, 2020 года компания Google деактивировала на YouTube 2596 каналов, имеющих отношение к Китаю. Это к вопросу о том, кого Запад считает своим реальным противником.
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24.04.2021 13:13 Відповісти
Кому вообще может в голову прийти написать подобный коммент кроме свиноруса.)
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24.04.2021 13:17 Відповісти
Та рабоиаю как работали!
Канал 112-970 000 подписоты.
1870 смотрят онлайн.
Кто там что закрыл?
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24.04.2021 13:13 Відповісти
Ткаченко походу фуфел.
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24.04.2021 13:18 Відповісти
Заблокирована только главные страницы каналов, их видео и прямые эфиры через поиск по-прежнему доступны с главной.
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24.04.2021 13:19 Відповісти
вони траслюють із новоствореного на "забанені" канали. один відеоконтент на три канали.
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24.04.2021 14:15 Відповісти
Это, конечно, очень многое меняет, да.
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24.04.2021 14:27 Відповісти
Сервіс YouTube заблокував для переглядів в Україні канали 112, Newsone і ZIK.
Джерело: дані YouTube
Деталі: Станом на ранок суботи при спробі переглянути контент "https://www.youtube.com/watch?v=3Q11d6I21PE 112 Україна " YouTube видає повідомлення "Відео недоступне. Цей контент не доступний в домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду".
На ютуб-каналі Newsone йде трансляція іншого каналу - "Перший незалежний".
А на https://www.youtube.com/channel/************************ ZIK з'явилася плашка "Цей канал недоступний у вашій країні
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/24/7291410/
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24.04.2021 17:11 Відповісти
Так Перший Незалежний і є Ньюзван +Зік +112.
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24.04.2021 17:18 Відповісти
це він зараз став, бо це не перше "блокування". вже хвалили себе зелені місяць-два тому. і так само люди заходили перевіряти і на усіх 4х була трансляція нового каналу незалежного. усі сторінки були доступні. цей сраний ютуб як і фейсбук, сосуть у кацапів за ушами лящить.
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24.04.2021 17:26 Відповісти
У меня украинский IP, в настройках стоит местоположение Украина. Через поиск находятся видео 112 и смотрятся без проблем. А при смене страны в настройках ютуба открывается и страница канала.
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24.04.2021 20:50 Відповісти
Цей канал недоступний у вашій країні.
откуда пишем?
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24.04.2021 13:21 Відповісти
Писец!
Одесса,Опера,Ютьюб.
Всё работает.
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24.04.2021 13:23 Відповісти
Опера с VPN пускает да.
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24.04.2021 13:30 Відповісти
Без VPN забанена только страница самого канала. Ролики и прямой эфир по-прежнему выдаются через поиск, а если ты подписан на эти каналы, то их ролики продолжают поступать в предложку даже несмотря на украинский IP и регионом "Украина" в настройках.
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24.04.2021 13:33 Відповісти
пОхоже на то. Реально какая-то лабуда а не запрет.
Причем сидят они в Киеве, в километре от Зеленского - закрыть их можна за две секунды.
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24.04.2021 13:39 Відповісти
Так у Зелибобы всё так. Имитация президента добилась имитации блокировки.
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24.04.2021 13:50 Відповісти
опера мабуть впн-на
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24.04.2021 17:12 Відповісти
Як працювали, так і працюють!!!
Всі можуть в цьому пересвідчитись... 112 - https://www.youtube.com/watch?v=46QKGEOiABA
ZiK - https://www.youtube.com/watch?v=8f0gS5pxq4Q
NEWSONE - https://www.youtube.com/watch?v=3e0FsU1N6OQ
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24.04.2021 15:13 Відповісти
Только что глянул. "Перший незалежний". Наживо. Суббота. Какие-то ватные обмудки рассказывают свои ватные сказки. Приложение ютуб скачано с плеймаркета.
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24.04.2021 16:33 Відповісти
Сервіс YouTube заблокував для переглядів в Україні канали 112, Newsone і ZIK.
Джерело: дані YouTube
Деталі: Станом на ранок суботи при спробі переглянути контент "https://www.youtube.com/watch?v=3Q11d6I21PE 112 Україна " YouTube видає повідомлення "Відео недоступне. Цей контент не доступний в домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду".
На ютуб-каналі Newsone йде трансляція іншого каналу - "Перший незалежний".
А на https://www.youtube.com/channel/************************ ZIK з'явилася плашка "Цей канал недоступний у вашій країні
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/24/7291410/
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24.04.2021 17:14 Відповісти
Клоака "перший незалежний" который по факту и состоит из этих трёх помоек работает и в ус не дует. Что за бред? (Админ,не шали).
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24.04.2021 13:16 Відповісти
Відео недоступне Цей контент не доступний у домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду
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24.04.2021 13:22 Відповісти
хоча є лінки на 112 і НьюсІван які ведуть на "перший незалежний" який дійсно працює.
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24.04.2021 13:26 Відповісти
Як працювали, так і працюють!!!
Всі можуть в цьому пересвідчитись... 112 - https://www.youtube.com/watch?v=46QKGEOiABA
ZiK - https://www.youtube.com/watch?v=8f0gS5pxq4Q
NEWSONE - https://www.youtube.com/watch?v=3e0FsU1N6OQ
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24.04.2021 15:14 Відповісти
Всё работает. Новость фейковая
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24.04.2021 13:18 Відповісти
Звичайна локшина для лохтората!! Видавати бажане за дійсне !!)))
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24.04.2021 13:23 Відповісти
Бубочка и Слуги народа в своем репертуаре: соврать и быть уверенными в том, что лохи не проверят. Лохи верят на слово.
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24.04.2021 13:51 Відповісти
ну наконец то!
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24.04.2021 13:20 Відповісти
Ха - ха, пропаганда кому, у нас спутниковое почти у всех, у кого не спрошу, большинство смотрит РАССЕЮ, потому что мы транслируем одну трепню политиков на каждом канале, разношерстную, ни кина, ни танцив. Я не сочиняю, так и есть.
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24.04.2021 13:20 Відповісти
А ви що переглядаєте ?
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24.04.2021 13:23 Відповісти
ту ж саму трепню, тільки касапських політехнологів
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24.04.2021 13:26 Відповісти
Предпочитаю Прямым, Кривым, Медведчуковским смотреть голых Ксюш. Хоть и там уже все не натуральное, а еще предпочитаю Цензор, сразу видно на яву, кто есть кто, кто трошки, кто на половину, а кто так совсем.
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24.04.2021 14:14 Відповісти
А що це за голі Ксюші ?
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24.04.2021 17:20 Відповісти
Спеціально перевірила... сепарня вєщаєт.
Чи я не в Україні, чи Ткаченко нахабно бреше
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24.04.2021 13:23 Відповісти
Вистава зеленого кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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24.04.2021 13:27 Відповісти
Багато галасу, а на виході пшик.
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24.04.2021 13:34 Відповісти
Голосний пук в калюжу !!!)))
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24.04.2021 13:49 Відповісти
А дебильный канал "ДОМ" с дебильными выступлениями Мандель (за очень большие бабки) не несет угрозу национальной безопасности Украины?
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24.04.2021 13:26 Відповісти
Всьо то фігня. Зеля пропіарився, а далі його не цікавить.
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24.04.2021 13:30 Відповісти
они не полностью заблокированы, на эфир попасть легко даже без впн
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24.04.2021 13:33 Відповісти
живий часопис порушент законів вовою - https://bykvu.com/ua/bukvy/zeporushennja-bukvi-zapustili-lichilnik-porushen-prezidenta-zelenskogo/ «ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського
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24.04.2021 14:15 Відповісти
Это курам на смех.Эти помойки легко можно смотреть через ВПН,кроме того их прямая трансляция идет по Первому Независимому,который спокойно вещает и не заблокирован.Пока вы физически не закроете и не арестуете студии из которых медведки вещают они будут нести в интернете кацапскую пропаганду.
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24.04.2021 14:17 Відповісти
То все окозамилювання!!! "Канали Медведчука" - як працювали, так і працюють!!!

Всі можуть в цьому пересвідчитись... 112 - https://www.youtube.com/watch?v=46QKGEOiABA
ZiK - https://www.youtube.com/watch?v=8f0gS5pxq4Q

NEWSONE - https://www.youtube.com/watch?v=3e0FsU1N6OQ
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24.04.2021 14:29 Відповісти
Дійсно, працюють, що за... ?
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24.04.2021 14:57 Відповісти
так это не ваша заслуга, а YouTube
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24.04.2021 14:55 Відповісти
вони видно скаржилися, але їм теж лапши навішали, бо бачуть, що лохи. 🤦‍♀️
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24.04.2021 17:17 Відповісти
Русскую агентуру нужно добивать и закрыть еще канал "Наш" и "Украина" и "Украина 24" и Интера медиагруппу закрыть. Нужно расчистить медиа рынок Украины от мусора. Нужно запускать западные образовательные и развлекательные каналы с Украинским переводом и английскими субтитрами, чтобы люди учили английский. И новостные каналы Украины все должны быть с жесткой патриотической позицией - защищающей Украинские интересы и не пускать туда никаких агентов России. Потому что РФ насоздавала политологов агентов и журналистов агентов своих и они ходят на все каналы и навязывают русский наратив и защищают интересы России и за это получают бабки от России. Их не то, что не пускать надо на каналы, а они все должны быть арестованы и нужно законы принять, как в США - это за гос измену карают смертной казнью или пожизненным заключением без права на досрочное освобождение. Россия вообще растоптала Украинскую независимость таким тотальным вмешательством во всем внутри Украины. В Украине все должно быть Украинское, а все вмешательство России должно быть тотально и абсолютно зачищено!
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24.04.2021 15:15 Відповісти
якщо ти не підтримуєш канал "наш", то називають такі люди цей канал "їхній", "ваш"
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24.04.2021 17:18 Відповісти
Вся російська агентура переповзла на "наш"
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25.04.2021 09:08 Відповісти
Цензор! Почему не печатаете мои комментарии? Значит, вы такие же пророссийские издания!
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25.04.2021 13:04 Відповісти
 
 