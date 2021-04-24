Мінкульт про блокування "каналів Медведчука" на YouTube: Вони становили загрозу національній безпеці України
Рішення платформи YouTube обмежити роботу підсанкційних каналів соратника Медведчука ZIK, "112 Україна" та NewsOne є важливим кроком до визнання світовою спільнотою боротьби з інформаційним впливом із боку Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Telegram.
Він пояснив, що канали заблокували на території України через скарги від уряду на протизаконний контент.
"Це важливий крок до визнання світовою спільнотою боротьби України з інформаційним впливом із боку держави-агресора. Вдячний фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на наше звернення та на рішення РНБО України щодо телеканалів, які становили загрозу національній безпеці України, оскільки вони не є ЗМІ чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України", - заявив Ткаченко.
Нагадаємо, 24 квітня YouTube припинив трансляцію каналів ZIK, "112 Україна" і NewsOne на території України.
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Они и обязаны посадить его за это.
Ефремова из СИЗО выпустили и забыли о нем, как и о Богатыревой, которая вернулась в Украину при Зеле. Сразу задержали по уголовному делу, открытому попередниками, взяли с нее залог, опустили домой и уже 2 года не беспокоят ее ни одним допросом.
браво, зебилы!
то-то 21 апреля послы из ЕС встретились именно с Порохом, а не с вашим клоуном-ссыкуном))
Канал 112-970 000 подписоты.
1870 смотрят онлайн.
Кто там что закрыл?
Джерело: дані YouTube
Деталі: Станом на ранок суботи при спробі переглянути контент "https://www.youtube.com/watch?v=3Q11d6I21PE 112 Україна " YouTube видає повідомлення "Відео недоступне. Цей контент не доступний в домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду".
На ютуб-каналі Newsone йде трансляція іншого каналу - "Перший незалежний".
А на https://www.youtube.com/channel/************************ ZIK з'явилася плашка "Цей канал недоступний у вашій країні
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/24/7291410/
откуда пишем?
Одесса,Опера,Ютьюб.
Всё работает.
Причем сидят они в Киеве, в километре от Зеленского - закрыть их можна за две секунды.
Всі можуть в цьому пересвідчитись... 112 - https://www.youtube.com/watch?v=46QKGEOiABA
ZiK - https://www.youtube.com/watch?v=8f0gS5pxq4Q
NEWSONE - https://www.youtube.com/watch?v=3e0FsU1N6OQ
Джерело: дані YouTube
Деталі: Станом на ранок суботи при спробі переглянути контент "https://www.youtube.com/watch?v=3Q11d6I21PE 112 Україна " YouTube видає повідомлення "Відео недоступне. Цей контент не доступний в домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду".
На ютуб-каналі Newsone йде трансляція іншого каналу - "Перший незалежний".
А на https://www.youtube.com/channel/************************ ZIK з'явилася плашка "Цей канал недоступний у вашій країні
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/24/7291410/
Всі можуть в цьому пересвідчитись... 112 - https://www.youtube.com/watch?v=46QKGEOiABA
ZiK - https://www.youtube.com/watch?v=8f0gS5pxq4Q
NEWSONE - https://www.youtube.com/watch?v=3e0FsU1N6OQ
Чи я не в Україні, чи Ткаченко нахабно бреше
Всі можуть в цьому пересвідчитись... 112 - https://www.youtube.com/watch?v=46QKGEOiABA
ZiK - https://www.youtube.com/watch?v=8f0gS5pxq4Q
NEWSONE - https://www.youtube.com/watch?v=3e0FsU1N6OQ