Мінкульт про блокування "каналів Медведчука" на YouTube: Вони становили загрозу національній безпеці України

Рішення платформи YouTube обмежити роботу підсанкційних каналів соратника Медведчука ZIK, "112 Україна" та NewsOne є важливим кроком до визнання світовою спільнотою боротьби з інформаційним впливом із боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Telegram.

Він пояснив, що канали заблокували на території України через скарги від уряду на протизаконний контент.

"Це важливий крок до визнання світовою спільнотою боротьби України з інформаційним впливом із боку держави-агресора. Вдячний фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на наше звернення та на рішення РНБО України щодо телеканалів, які становили загрозу національній безпеці України, оскільки вони не є ЗМІ чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, 24 квітня YouTube припинив трансляцію каналів ZIK, "112 Україна" і NewsOne на території України.

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