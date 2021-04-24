Росія може обмежити ввезення чеського пива у відповідь на висилку російських дипломатів, - російські ЗМІ
Росія може відповісти на висилку з Праги російських дипломатів обмеженням імпорту продукції чеського виробництва, зокрема пива.
Про це російському "Коммерсанту" повідомили два джерела в держструктурах, передає Цензор.НЕТ.
За словами одного зі співрозмовників видання, Москві, можливо, доведеться запровадити економічні санкції, адже "не можна залишати без відповіді безпрецедентно агресивні дії Праги", а відреагувати на них суто дзеркально не виходить.
Джерела "Ъ" вважають, що обмеження можуть стосуватися будь-якої із галузей, однак російська влада насамперед виходитиме з принципу "не нашкодити собі".
Одне з джерел впевнене, що під санкції потрапить чеське пиво. Його імпорт до Росії у 2020 році становив понад $38 млн. Порівняно з 2019 роком цей показник зріс на 10%.
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Я навіть чешське і словацьке можу розрізнити з заплющеними очима! Бо різниця - вона Є!
Поздравляю балалайленд с очередной победой!
Любитель пива лего найдет разницу между пивом одной марки,но сваренным на разных заводах одной страны.
Дело вкуса.