Росія може обмежити ввезення чеського пива у відповідь на висилку російських дипломатів, - російські ЗМІ

Росія може відповісти на висилку з Праги російських дипломатів обмеженням імпорту продукції чеського виробництва, зокрема пива.

Про це російському "Коммерсанту" повідомили два джерела в держструктурах, передає Цензор.НЕТ.

За словами одного зі співрозмовників видання, Москві, можливо, доведеться запровадити економічні санкції, адже "не можна залишати без відповіді безпрецедентно агресивні дії Праги", а відреагувати на них суто дзеркально не виходить.

Джерела "Ъ" вважають, що обмеження можуть стосуватися будь-якої із галузей, однак російська влада насамперед виходитиме з принципу "не нашкодити собі".

Одне з джерел впевнене, що під санкції потрапить чеське пиво. Його імпорт до Росії у 2020 році становив понад $38 млн. Порівняно з 2019 роком цей показник зріс на 10%.