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Росія може обмежити ввезення чеського пива у відповідь на висилку російських дипломатів, - російські ЗМІ

Росія може відповісти на висилку з Праги російських дипломатів обмеженням імпорту продукції чеського виробництва, зокрема пива.

Про це російському "Коммерсанту" повідомили два джерела в держструктурах, передає Цензор.НЕТ.

За словами одного зі співрозмовників видання, Москві, можливо, доведеться запровадити економічні санкції, адже "не можна залишати без відповіді безпрецедентно агресивні дії Праги", а відреагувати на них суто дзеркально не виходить.

Джерела "Ъ" вважають, що обмеження можуть стосуватися будь-якої із галузей, однак російська влада насамперед виходитиме з принципу "не нашкодити собі".

Одне з джерел впевнене, що під санкції потрапить чеське пиво. Його імпорт до Росії у 2020 році становив понад $38 млн. Порівняно з 2019 роком цей показник зріс на 10%.

Автор: 

пиво (168) санкції (12273) Чехія (1658)


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Топ коментарі
+79
Ну пусть пьют мочу собственного производства.
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24.04.2021 13:31 Відповісти
+47
Починайте давити пиво трахтором.
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24.04.2021 13:32 Відповісти
+37
Взорвать на территории Чехии склад боеприпасов - нормуль.
Выслать за это "дипломатов" - беспрецедентно агрессивные действия Праги.
Смотри, не перепутай!
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24.04.2021 13:40 Відповісти
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24.04.2021 16:12 Відповісти
Особенно если учесть что львиная часть этого самого "Чешского пива" бодяжат на тех же залесских фабриках по лицензии. Я бы на месте чехов лицензии отозвал и приостановил работу парочки заводов. Опять Воронежу досталось ну шо ты будешь делать а?)))
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24.04.2021 16:22 Відповісти
По моему "чешское пиво", это находящийся в свободном доступе рецепт (столько% солода, столько хмеля и т п). По крайней мере в России любой пивзавод имеет в ассортименте продукции "Чешское пиво". И я сомневаюсь что они покупают у Чехов лицензию на его производство. То же и с "Немецким пивом".
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24.04.2021 17:11 Відповісти
Ха! Сразу видно - тело не делает разницы между мочей и ПИВОМ!
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24.04.2021 20:54 Відповісти
1000%
Я навіть чешське і словацьке можу розрізнити з заплющеними очима! Бо різниця - вона Є!
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24.04.2021 21:20 Відповісти
НАТО в шоке.Рассея грозит пить только пиво своего производства,аналоГОВНЕТ.
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24.04.2021 16:25 Відповісти
кацапы радуйтесь-нету для вас настоящих продуктов: сыров, хамонов, рыбопродуктов,фруктов и овощей, а тут еще и пиво в придачу. як то кажуть в Україні-не жили москалі добре, то нічого і звикати.
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24.04.2021 16:39 Відповісти
а почему только пиво есть еще шкоды
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24.04.2021 18:03 Відповісти
Не так багато вiд тої "Шкоди" шкоди. Бо в рашці їх збирають на місцевому заводі! Це тільки ми 20 років "Таврії" майстрювали!
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24.04.2021 21:18 Відповісти
Росія може обмежити ввезення чеського пива у відповідь на висилку російських дипломатів, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 6685
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24.04.2021 16:47 Відповісти
О, НАДО ОТ ЧЕХИИ ПИВОПРОВОД ДЕЛАТЬ !)
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24.04.2021 16:48 Відповісти
А разве антисанкции на пиво не распостраняются? Тогда давно пора. Урина местного разлива вместо пива.
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24.04.2021 17:07 Відповісти
Невже в Росії п*ють ще і пиво, та ще і чешське, окрім "бояри"?
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24.04.2021 17:51 Відповісти
еще от чешской шкоды надо отказаться
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24.04.2021 18:04 Відповісти
щас из принципа поеду куплю яшик budweiser bier как говорится поддержу чехов !
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24.04.2021 18:20 Відповісти
Росія може обмежити ввезення чеського пива у відповідь на висилку російських дипломатів, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 9937
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24.04.2021 18:34 Відповісти
Цим кацапів не злякати,вони весь свій час сьорбають ссаніну замість добрих напоїв.
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24.04.2021 18:40 Відповісти
Настоянка глоду - то найкраще, для мокшаніна...
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24.04.2021 20:02 Відповісти
типа им козел с чехии везут, делают на местном пивзаводе, пусть запрещают
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24.04.2021 20:30 Відповісти
Единственное ПИВО,которое можно было пить на расее!
Поздравляю балалайленд с очередной победой!
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24.04.2021 20:51 Відповісти
Ради интереса попытался найти в супермаркете РФ пиво производства Чехии. Потратил больше 20 минут. Даже если пиво ,Чешской марки - оно один хрен делается в РФ. Нашёл Немецкое из Германии (в 2 раза дороже Российского), купил банку. Выпил. Разницы с местным "Немецким" - особо не почувствовал.
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24.04.2021 21:22 Відповісти
Вкусовые ощущения у всех разные.
Любитель пива лего найдет разницу между пивом одной марки,но сваренным на разных заводах одной страны.
Дело вкуса.
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25.04.2021 21:11 Відповісти
ну да, пиво "Козел" для каазламордых было самое то...
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25.04.2021 03:06 Відповісти
Я готов взять на себя доп.обязательства по чешскому пиву!
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24.04.2021 21:15 Відповісти
..и накакаем в ваш горшочек
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25.04.2021 00:05 Відповісти
Пусть пьют жигулевскую мочу!
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25.04.2021 01:15 Відповісти
Те кто назвал чехов саранчой, не достойные пить самое лучшие пиво , пускай пьют свои помои. А мы ,за них выпьем , пусть только откроются пивные.
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25.04.2021 08:51 Відповісти
"Нехай п*ють мочу!" Г.Г. Москаль.
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25.04.2021 14:29 Відповісти
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