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"Важливо визнати геноцид вірмен на державному рівні. Жодна країна і жоден народ не застрахований від повторення трагедії", - Аваков

24 квітня, в День пам'яті жертв геноциду вірмен, глава МВС Арсен Аваков заявив про важливість визнання Україною вірменської трагедії геноцидом на державному рівні.

Про це він написав у своєму блозі на Цензор.НЕТ.

"Світ поминає півтора мільйона вбитих, замучених, померлих від голоду людей, єдиною виною яких перед вбивцями була "неправильна" національність і "неправильна" віра. Це було ретельно продумане і планомірне вбивство, що тривало два десятиліття", - зазначає Аваков.

За його словами, геноцид вірмен - це не трагедія одного народу, "це страшний і, на жаль, невивчений урок для всього людства".

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"Досі жодна країна і жоден народ не застрахований від повторення трагедії. А останній за часом визнаний ООН геноцид був здійснений зовсім недавно, у 1995 році, через 80 років після трагедії вірменського народу, уже за нашого з вами життя! Саме тому так важливо визнати на державному рівні геноцид вірмен. Засудити злочин, задекларувати неприпустимість "вирішення" у такий спосіб будь-яких конфліктів і суперечок, взяти на себе політичні зобов'язання", - зазначив Аваков.

Він також нагадав, що наразі геноцид вірмен визнано на міжнародному рівні Радою Європи, Європарламентом, спеціалізованими органами ООН, Всесвітньою радою церков. Знищення вірмен також офіційно визнали геноцидом і засудили 30 країн включно з основними країнами Євросоюзу, 29 провінцій і регіонів.

"У день 100-річчя трагедії, в 2015 році, Папа Римський Франциск відслужив вірменську літургію. "Приховування або заперечення зла подібне до рани, що кровоточить і яку не забинтували", - сказав Папа.

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Україна виборола дорогу в Євросоюз кров'ю Небесної сотні. Першим із загиблих був патріот і син України – вірменин Сергій Нігоян.

Стримуючи агресію на сході країни, у боротьбі за свою країну - Україну - склали голови в Збройних силах, Національній гвардії, МВС, добровольчих батальйонах українські вірмени.

Ліна Костенко, легендарна українська поетеса, написала чудові вірші "Цавет Танем", що означає "Твій біль беру на себе". Давайте і ми візьмемо на себе біль вірменського народу, щоб через пам’ять більше ніколи не повторилася трагедія!" - зазначив Аваков.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Вірменія (738) геноцид (307)


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Топ коментарі
+101
Аваков, нужно заняться делом. Не нужно ссорить Украину с Турцией и Азербайжданом.
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24.04.2021 13:58 Відповісти
+87
Тем более земляки Авакова голодомор геноцидом не признали.
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24.04.2021 14:01 Відповісти
+60
Саме час розісратися з Туреччиною 🥴
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24.04.2021 13:58 Відповісти
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Аваков, в существующих геополитических раскладах это - провокация и удар в спину.
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24.04.2021 18:58 Відповісти
Авакян работает на Россию, и хочет посорить нас с турками.
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24.04.2021 18:59 Відповісти
Авакава на гiляку.
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24.04.2021 19:02 Відповісти
День памяти жертв геноцида армянами азербайджанцев в Карабахе не забудь, аваков-ч0рт.

Сам за Рифа покайся.
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24.04.2021 20:24 Відповісти
Обізвався =український націоналіст= Авакян ...
Вже ворожий наратив про сприяння розквіту =украіскава рускаво= вякав ...
Тепер ще тут вставив свої безцінні п*ять копійок ...
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24.04.2021 21:33 Відповісти
Еще раз о квотном принципе во власти. Вроде бы человек позиционирует себя как украинский патриот. Вроде бы "украинская элита". Но может ли быть в нынешних условиях БОЛЕЕ ВРЕДНОЕ ПОЛИТИЧЕСКИ заявление чем заявление этого " украинца". Он высказался как АРМЯНИН во ВРЕД Украине. Важно что бы титульеая нация, была у власти(не менее 67% украинцев должно быть во ВСЕХ ВЛАСНЫХ кабинетах) А так получается все ЖРУТ украинский хлеб одним армяне важнее, другим братушки за поребриком, третьим богоизбраный народ. И только когда речь заходит о титульной нации ее интересы НИКОМУ не интересны( ведь ее элиты и представителей НЕТ во власти) Поэтому в Украине интересы украинцев НА ПОСЛЕДНЕМ месте. Поэтому высшие чиновники Украины делают подобные заявления или действия. Турция это очень ВАЖНЫЙ союзник для нас. Армения не друг точно, политически ВСЕГДА выступает ПРОТИВ Украины. Господин Аваков вы говорили что пусть Саакашвили едет в Грузию. Я думаю это вам пора собирать чемоданы, раз вы действуете во вред украинским интересам.
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24.04.2021 22:06 Відповісти
100% солидарен...
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25.04.2021 01:57 Відповісти
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25.04.2021 13:59 Відповісти
У нас других проблем нет? Едь живи в Армению
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24.04.2021 23:43 Відповісти
Интересная логика у Авакова, Армения сейчас поддерживает оккупацию Украины Россией, а Украина должна поддержать Армению по событиям столетней давности ради Авакова и поссориться с Турцией, которая помогает Украине...
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24.04.2021 23:57 Відповісти
Согласен. Султан Украины - Ердогань абидиться.
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25.04.2021 12:28 Відповісти
Я тільки за те, щоб геноцид вірмен був визнаний світом. Але пан Аваков на цю тему мав би не говорити: йому , напевно, ближчі проблеми етнічних родичів, ніж проблеми українців, яких його підлеглі безкарно вбивають, запроторюють за грати, ображають.
І ще мені цікаво, чи не радив пан Аваков вірменам привласнити собі вірменсько-російський суржик чи якусь вірмено-карабахську мову? Ще не порадив? А чому? Вже пора. Авваков як Сталін став уже і великим мовознавцем.
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24.04.2021 23:58 Відповісти
По-твоему получается Байден армянин?
Многие украинцы я тут читаю не понимают исторических справедливостей, наказание за злоключения одной страны к другой ... . А недалёкие украинцы как всегда - с кем бы выгоднее и потеплее - кто в россию, кто на Запад. Нет. это совершенно неправильное суждение. Вот возьмёт Мир и не поможет Украине НИ ЧЕМ. И скажут - Воно нам надо?
В принципе никто никому ничего не должен, но хотя бы осуждать злоключения 100-летней давности - это выявление человечности и справедливости которого так остро не хватает в Мире
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25.04.2021 12:23 Відповісти
а що робили самі вірмени , дашнаки и т.д. коканд ,ферганська долина .там не геноцид был ?
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25.04.2021 14:04 Відповісти
самый лучий из армян - министёр ...- по тексту)))
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25.04.2021 00:07 Відповісти
Брешет авакян!
Не полтора миллиона, а триста тысяч, не за нициональность и веру, а за предательство и войну с турками на стороне кацапов!
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25.04.2021 00:23 Відповісти
Вы шо не понимаете, что этот ******* просто вбросил пробный шар, посмотреть на реакцию общество, я думаю коменты однозначно показывают, что идете вы мрази зеленые на арарат вместе со своим геноцидом
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25.04.2021 01:10 Відповісти
Против!!!!
Армения признала голодомор украинцев?? нет.
Тем более Армяшки голосуют в ООН против Украины, в унисон с РФ.
Только поссоримся Турцией и навредит сильно отношениям Украины и Турции. Помогает летальным вооружением ударными беспилотниками и плюс Корветы от турков будут.
А оно нам не нужно.
То личное дело США.
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25.04.2021 01:52 Відповісти
сегодня нашему правительству мнение султана важней.
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25.04.2021 02:30 Відповісти
Армянские проблемы решать - в Армению вали. У нас нагальна проблема - признание Голодомора геноцидом, который устроила нам кремлядь + изгнать оккупантов из нашей земли... + борьба с коррупцией... А с каких это пор менты начали вставлять свое "ква" на политическую тему. Сепарня буйствует в стране, а он о чужой стране пекчись. ЗЫ... удел мента , тупо взять под козырек начальнику.
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25.04.2021 04:01 Відповісти
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25.04.2021 14:05 Відповісти
Украина уже испортила отношения с Белоруссией! Давайте еще с Турцией испортим! Думайте вначале,чем что-то делать!
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25.04.2021 13:06 Відповісти
а армяне голодомор признали ? или может они нас поддержали в всемирных организациях ?с какого такого ..... мы должны . да и сам геноцид то под вопросом , во время этого геноцида армяне турции работали в государственных организациях. не предвали свою страну и не кто их не трогал.
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25.04.2021 13:58 Відповісти
Не тільки падло, а ще й вражина.
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26.04.2021 10:49 Відповісти
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