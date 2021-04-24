"Важливо визнати геноцид вірмен на державному рівні. Жодна країна і жоден народ не застрахований від повторення трагедії", - Аваков

24 квітня, в День пам'яті жертв геноциду вірмен, глава МВС Арсен Аваков заявив про важливість визнання Україною вірменської трагедії геноцидом на державному рівні.

Про це він написав у своєму блозі на Цензор.НЕТ.

"Світ поминає півтора мільйона вбитих, замучених, померлих від голоду людей, єдиною виною яких перед вбивцями була "неправильна" національність і "неправильна" віра. Це було ретельно продумане і планомірне вбивство, що тривало два десятиліття", - зазначає Аваков.

За його словами, геноцид вірмен - це не трагедія одного народу, "це страшний і, на жаль, невивчений урок для всього людства".

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"Досі жодна країна і жоден народ не застрахований від повторення трагедії. А останній за часом визнаний ООН геноцид був здійснений зовсім недавно, у 1995 році, через 80 років після трагедії вірменського народу, уже за нашого з вами життя! Саме тому так важливо визнати на державному рівні геноцид вірмен. Засудити злочин, задекларувати неприпустимість "вирішення" у такий спосіб будь-яких конфліктів і суперечок, взяти на себе політичні зобов'язання", - зазначив Аваков.

Він також нагадав, що наразі геноцид вірмен визнано на міжнародному рівні Радою Європи, Європарламентом, спеціалізованими органами ООН, Всесвітньою радою церков. Знищення вірмен також офіційно визнали геноцидом і засудили 30 країн включно з основними країнами Євросоюзу, 29 провінцій і регіонів.

"У день 100-річчя трагедії, в 2015 році, Папа Римський Франциск відслужив вірменську літургію. "Приховування або заперечення зла подібне до рани, що кровоточить і яку не забинтували", - сказав Папа.

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Україна виборола дорогу в Євросоюз кров'ю Небесної сотні. Першим із загиблих був патріот і син України – вірменин Сергій Нігоян.

Стримуючи агресію на сході країни, у боротьбі за свою країну - Україну - склали голови в Збройних силах, Національній гвардії, МВС, добровольчих батальйонах українські вірмени.

Ліна Костенко, легендарна українська поетеса, написала чудові вірші "Цавет Танем", що означає "Твій біль беру на себе". Давайте і ми візьмемо на себе біль вірменського народу, щоб через пам’ять більше ніколи не повторилася трагедія!" - зазначив Аваков.