"Важливо визнати геноцид вірмен на державному рівні. Жодна країна і жоден народ не застрахований від повторення трагедії", - Аваков
24 квітня, в День пам'яті жертв геноциду вірмен, глава МВС Арсен Аваков заявив про важливість визнання Україною вірменської трагедії геноцидом на державному рівні.
Про це він написав у своєму блозі на Цензор.НЕТ.
"Світ поминає півтора мільйона вбитих, замучених, померлих від голоду людей, єдиною виною яких перед вбивцями була "неправильна" національність і "неправильна" віра. Це було ретельно продумане і планомірне вбивство, що тривало два десятиліття", - зазначає Аваков.
За його словами, геноцид вірмен - це не трагедія одного народу, "це страшний і, на жаль, невивчений урок для всього людства".
"Досі жодна країна і жоден народ не застрахований від повторення трагедії. А останній за часом визнаний ООН геноцид був здійснений зовсім недавно, у 1995 році, через 80 років після трагедії вірменського народу, уже за нашого з вами життя! Саме тому так важливо визнати на державному рівні геноцид вірмен. Засудити злочин, задекларувати неприпустимість "вирішення" у такий спосіб будь-яких конфліктів і суперечок, взяти на себе політичні зобов'язання", - зазначив Аваков.
Він також нагадав, що наразі геноцид вірмен визнано на міжнародному рівні Радою Європи, Європарламентом, спеціалізованими органами ООН, Всесвітньою радою церков. Знищення вірмен також офіційно визнали геноцидом і засудили 30 країн включно з основними країнами Євросоюзу, 29 провінцій і регіонів.
"У день 100-річчя трагедії, в 2015 році, Папа Римський Франциск відслужив вірменську літургію. "Приховування або заперечення зла подібне до рани, що кровоточить і яку не забинтували", - сказав Папа.
Україна виборола дорогу в Євросоюз кров'ю Небесної сотні. Першим із загиблих був патріот і син України – вірменин Сергій Нігоян.
Стримуючи агресію на сході країни, у боротьбі за свою країну - Україну - склали голови в Збройних силах, Національній гвардії, МВС, добровольчих батальйонах українські вірмени.
Ліна Костенко, легендарна українська поетеса, написала чудові вірші "Цавет Танем", що означає "Твій біль беру на себе". Давайте і ми візьмемо на себе біль вірменського народу, щоб через пам’ять більше ніколи не повторилася трагедія!" - зазначив Аваков.
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Сам за Рифа покайся.
Вже ворожий наратив про сприяння розквіту =украіскава рускаво= вякав ...
Тепер ще тут вставив свої безцінні п*ять копійок ...
І ще мені цікаво, чи не радив пан Аваков вірменам привласнити собі вірменсько-російський суржик чи якусь вірмено-карабахську мову? Ще не порадив? А чому? Вже пора. Авваков як Сталін став уже і великим мовознавцем.
Многие украинцы я тут читаю не понимают исторических справедливостей, наказание за злоключения одной страны к другой ... . А недалёкие украинцы как всегда - с кем бы выгоднее и потеплее - кто в россию, кто на Запад. Нет. это совершенно неправильное суждение. Вот возьмёт Мир и не поможет Украине НИ ЧЕМ. И скажут - Воно нам надо?
В принципе никто никому ничего не должен, но хотя бы осуждать злоключения 100-летней давности - это выявление человечности и справедливости которого так остро не хватает в Мире
Не полтора миллиона, а триста тысяч, не за нициональность и веру, а за предательство и войну с турками на стороне кацапов!
Армения признала голодомор украинцев?? нет.
Тем более Армяшки голосуют в ООН против Украины, в унисон с РФ.
Только поссоримся Турцией и навредит сильно отношениям Украины и Турции. Помогает летальным вооружением ударными беспилотниками и плюс Корветы от турков будут.
А оно нам не нужно.
То личное дело США.