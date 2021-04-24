На засіданні фракції "СН" багато хто активно захищав Шевченка, який їздив у Білорусь, - "слуга народу" Богуцька
Колеги Євгена Шевченка по фракції проявили активність у його захисті від засуджень і розлилися в повазі до його сміливості та самобутності.
Про це нардепка "СН" Єлизавета Богуцька написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора дивилася Шустера. Мабуть, вперше за останні кілька років. Чекала, коли мій, прости Господи, колега Женя Шевченко розповість про свою зустріч із Лукашенком.
Він вчора багато наговорив, і у зв'язку з цим я тепер вважаю, що можу розповісти, як ми на фракції обговорювали це питання.
Напередодні, тобто в четвер, у нас відбулося засідання фракції "СН" у зумі. Першим розглядали інцидент із Шевченком. Спочатку домовилися, щоб не було базару, всі, хто хоче, записуються на виступ і чекають своєї черги. І так сталося, що я записалася дванадцятою чи тринадцятою у черзі. Чи ще далі.
І ось всі, хто переді мною виступав, за винятком Мар'яна Заблоцького, проявили активність у захисті Євгена від засуджень і розлилися в повазі до сміливості та самобутності Шевченка.
Мар'ян запитав у Євгена, чи знає він, скільки білорусів зараз сидить у тюрмах тільки за те, що виходили на акції протесту. Чи знає Женя, скільки людей не витримали тортур і загинули від травм у тюрмах? Чи знає, скільки залишилися інвалідами? Женя, звичайно, відповів, що це все казки західних ЗМІ.
Коли настала моя черга, я думала, що не зможу нічого сказати від злості, чесно кажучи. Особливо мене розлютив навіть не Женя, а виправдовування моїми колегами його зустрічі з Лукашенком. Виявилося (я про це раніше не знала), що Шевченко завдяки своїм тісним зв'язкам із білоруським посольством без документального зволікання відправляв у Білорусь наших дітей на трансплантацію органів. За що, звичайно, низький уклін. Благодійна діяльність будь-якого депутата заслуговує на повагу. Але до чого тут плазування перед диктатором-ізгоєм? Так ми можемо поаплодувати і ОПЗЖ за їхню поїздку в Кремль по "Супутник V". Або за спробу домовитися про дешевий газ...
Я запитала Євгена, звідки у нього соціологічні дані про те, що 36% українців мріє бачити своїм президентом Лукашенка? І, звичайно ж, Женя - серед цих відсотків. За всіма дослідженнями наш президент набирає менше, але таки лідирує у рейтингу політичних діячів. Я жодного разу не бачила прізвища "Лукашенко" в жодному дослідженні рейтингових агентств. Це просто дикість: перебувати у фракції Зеленського, а мріяти бути у фракції Олександра Григоровича.
І так, я вважаю, що Шевченко має сам вийти. Без жодних винятків. Добровільно-примусово. На ідеологічних підставах.
Але ні. Виявилося, що він сам не хоче. Чекає, коли фракція проголосує. Я б ще зрозуміла таку позицію, якби він був списочником, бо відразу позбувся б мандата. А так це схоже на шантаж у розрахунку, що за виключення не набереться голосів і тоді він зможе диктувати умови щодо зовнішньої політики. Женя запевнив усіх, що він культурний, не такий, як Дубінський чи Лерос, і не поливатиме своїх колишніх колег брудом, якщо його виключать...
Скажу чесно: вчора я абсолютно підтримала Леоніда Кравчука. Молодчина. Сказав те, про що і я думаю: якщо член президентської фракції, знаючи позицію президента, знаючи про постанову ВР про невизнання виборів у Білорусії, знаючи про те, що з політичних друзів у бацьки залишився тільки Путін, самостійно їде до диктатора, тисне йому руку і плазує перед ним, то він має вийти з "СН" і увійти до ОПЗЖ. Або взагалі скласти мандат, оскільки увійшов до парламенту за рахунок Зеленського.
Додала б тільки, що, може, й справді створити окрему фракцію любителів диктаторів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1385988736773726216 2 ч
За гучну вечірку Тищенко під час локдауна відповідати буде адміністрація готелю.
Вона повинна буде заплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.
Ще один приклад кривосуддя по-Зеленський.
Сейчас уже 73% украинцев не хотят видеть ЗЕ президентом.
Парадоксально, но факт.
В сумме имеем 73%, какая знакомая цифра, особенно в свете завтрашней второй годовщины.
А, если в реале признаешься, то еще и морду набьют.
https://censor.net/ru/n3261784
Что плохого сделал президент Лукашенко Украине за всё время пребывания
президентом Белоруссии ?
На сегодня вместо хорошего соседа у нас тысячи км общей с Белоруссией
государственной границы ,уже практически контролируемой путиным.
О Шевченко. А я то думала ,что о ком-либо со "слуг " трудно найти что -то хорошее и
бескорыстное. Оказывается можно. Спасибо ему за спасённые жизни украинских детей.
Вы ,вроде бы ,не глупый человек. О методичке -это уже настолько заезженная пластинка ...
У меня есть собственное мнение. Я его сказала и точка.
Всё ,что было позже - это хитрая ,беспроигрышная спец.операция путина
Действия оппозиции и "глубокая озабоченность" Запада бросила Лукашенко в железные
объятия убийцы путина.
Евангелие от Матфея 7:16
"Сложилось впечатление, что Владимир Александрович/.../ очень боится сильных людей рядом. И это самая главная его проблема. Потому что назначая невзрачных и серых, ты сам становишься невзрачнее и серее - отблеск их невзрачности и серости падает на тебя. Назначая сильных и умных, сильнее и умнее себя, ты становишься сам сильнее и умнее, потому что растешь за ними" - Дмитрий Гордон.
Это закономерно! Это внешнее проявление некоего комплекса неполноценности. Это рефлексия, это закрепощенность, это ложная инстинктивная самозащита неуверенных в себе людей, органически НЕ ПОНИМАЮЩИХ смысл мудрости: "Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление".
А если проще, то команда лидера - это не шашлычная компания, собранная из людей весьма услужливых, комплиментарных, умеющих угождать, предугадывать, сглаживать, стелиться, стелить, потереть спинку... - комфортных. (Они же и предают легко, не так ли!?)
Это главная беда. И это стало ТРАГИЧЕСКОЙ традицией Украины постсоветской.
Проффесор Виктор Федорович очень высоко задрал планку серости и интеллектуальной неполноценности... И казалось бы...- ФБ, https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZVYuejZXnVhBx4obkHNR8M1I4DRRPojIywrxV442HW5ytCLgNdmxkPXCaZp11RLlaOiA3zbGEP-8iQoJjCnMTJ5xeSPOVF5N5RoI3QJmv5w51sN-3S170CCflMbrfbZgXEySzOWXmRapCbDurrdnJXq&__tn__=-UC%2CPH-R Николай Нестор Нагорняк
https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/1681998685274109?__cft__[0]=AZVYuejZXnVhBx4obkHNR8M1I4DRRPojIywrxV442HW5ytCLgNdmxkPXCaZp11RLlaOiA3zbGEP-8iQoJjCnMTJ5xeSPOVF5N5RoI3QJmv5w51sN-3S170CCflMbrfbZgXEySzOWXmRapCbDurrdnJXq&__tn__=%2CO%2CPH-R 24 апреля 2020 г. ·
........................................................................................................................................................................
*Примечание. Покажи свою команду и мы поймем кто ты!, производное от «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты»
копать картошку
Пісятєлі пісют пра чітатєлєй...
Драпать будут, как вши от гребешка.
А что самобытного в ватниках? Их миллионы в Украине вообще и большинство в СН в частности. Тоже мне, нашли "самобытность". Самобытными в СН как раз являются патриоты, потому что их там два с половиной человека. А таки ватноголовых Шевченок там большинство, судя по тому, как активно они его защищают.
всех на учёт и за борт политической жизни. желательно с конфискацией всего и расследованием откуда, что взялось, с кем контактировал. откуда вообще мальчик?
С*КИ НАРОДУ ЦЕ УКРАЇНОФОБСЬКА ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ