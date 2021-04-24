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На засіданні фракції "СН" багато хто активно захищав Шевченка, який їздив у Білорусь, - "слуга народу" Богуцька

Колеги Євгена Шевченка по фракції проявили активність у його захисті від засуджень і розлилися в повазі до його сміливості та самобутності.

Про це нардепка "СН" Єлизавета Богуцька написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора дивилася Шустера. Мабуть, вперше за останні кілька років. Чекала, коли мій, прости Господи, колега Женя Шевченко розповість про свою зустріч із Лукашенком.

Він вчора багато наговорив, і у зв'язку з цим я тепер вважаю, що можу розповісти, як ми на фракції обговорювали це питання.

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Напередодні, тобто в четвер, у нас відбулося засідання фракції "СН" у зумі. Першим розглядали інцидент із Шевченком. Спочатку домовилися, щоб не було базару, всі, хто хоче, записуються на виступ і чекають своєї черги. І так сталося, що я записалася дванадцятою чи тринадцятою у черзі. Чи ще далі.

І ось всі, хто переді мною виступав, за винятком Мар'яна Заблоцького, проявили активність у захисті Євгена від засуджень і розлилися в повазі до сміливості та самобутності Шевченка.

Мар'ян запитав у Євгена, чи знає він, скільки білорусів зараз сидить у тюрмах тільки за те, що виходили на акції протесту. Чи знає Женя, скільки людей не витримали тортур і загинули від травм у тюрмах? Чи знає, скільки залишилися інвалідами? Женя, звичайно, відповів, що це все казки західних ЗМІ.

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Коли настала моя черга, я думала, що не зможу нічого сказати від злості, чесно кажучи. Особливо мене розлютив навіть не Женя, а виправдовування моїми колегами його зустрічі з Лукашенком. Виявилося (я про це раніше не знала), що Шевченко завдяки своїм тісним зв'язкам із білоруським посольством без документального зволікання відправляв у Білорусь наших дітей на трансплантацію органів. За що, звичайно, низький уклін. Благодійна діяльність будь-якого депутата заслуговує на повагу. Але до чого тут плазування перед диктатором-ізгоєм? Так ми можемо поаплодувати і ОПЗЖ за їхню поїздку в Кремль по "Супутник V". Або за спробу домовитися про дешевий газ...

Я запитала Євгена, звідки у нього соціологічні дані про те, що 36% українців мріє бачити своїм президентом Лукашенка? І, звичайно ж, Женя - серед цих відсотків. За всіма дослідженнями наш президент набирає менше, але таки лідирує у рейтингу політичних діячів. Я жодного разу не бачила прізвища "Лукашенко"  в жодному дослідженні рейтингових агентств. Це просто дикість: перебувати у фракції Зеленського, а мріяти бути у фракції Олександра Григоровича.

І так, я вважаю, що Шевченко має сам вийти. Без жодних винятків. Добровільно-примусово. На ідеологічних підставах.

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Але ні. Виявилося, що він сам не хоче. Чекає, коли фракція проголосує. Я б ще зрозуміла таку позицію, якби він був списочником, бо відразу позбувся б мандата. А так це схоже на шантаж у розрахунку, що за виключення не набереться голосів і тоді він зможе диктувати умови щодо зовнішньої політики. Женя запевнив усіх, що він культурний, не такий, як Дубінський чи Лерос, і не поливатиме своїх колишніх колег брудом, якщо його виключать...

Скажу чесно: вчора я абсолютно підтримала Леоніда Кравчука. Молодчина. Сказав те, про що і я думаю: якщо член президентської фракції, знаючи позицію президента, знаючи про постанову ВР про невизнання виборів у Білорусії, знаючи про те, що з політичних друзів у бацьки залишився тільки Путін, самостійно їде до диктатора, тисне йому руку і плазує перед ним, то він має вийти з "СН" і увійти до ОПЗЖ. Або взагалі скласти мандат, оскільки увійшов до парламенту за рахунок Зеленського.

Додала б тільки, що, може, й справді  створити окрему фракцію любителів диктаторів".

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Автор: 

Лукашенко Олександр (2668) Богуцька Ліза (66) Шевченко Євгеній Слуга народу (81)


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Топ коментарі
+55
іще раз для тих, хто в танку: це не бовдури - це ВОРОГИ

На заседании фракции "СН" многие зактивно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3450
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24.04.2021 14:42 Відповісти
+33
На заседании фракции "СН" многие зактивно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 8297
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24.04.2021 14:37 Відповісти
+24
ТРУДНО пояснять дебилам кретинам и подонкам и прочее... (особенно еврейским) что они подонки мрази дебилы и прочее...-не поймут в силу- что они подонки мрази ублюдки дебилы и прочее...
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24.04.2021 14:35 Відповісти
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ТРУДНО пояснять дебилам кретинам и подонкам и прочее... (особенно еврейским) что они подонки мрази дебилы и прочее...-не поймут в силу- что они подонки мрази ублюдки дебилы и прочее...
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24.04.2021 14:35 Відповісти
Лиза вы все там палконутые ,то есть пальцем сделаные.
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24.04.2021 15:05 Відповісти
На заседании фракции "СН" многие зактивно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 8297
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24.04.2021 14:37 Відповісти
іще раз для тих, хто в танку: це не бовдури - це ВОРОГИ

На заседании фракции "СН" многие зактивно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3450
показати весь коментар
24.04.2021 14:42 Відповісти
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1385988736773726216 2 ч

За гучну вечірку Тищенко під час локдауна відповідати буде адміністрація готелю.
Вона повинна буде заплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.
Ще один приклад кривосуддя по-Зеленський.
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24.04.2021 21:10 Відповісти
стыдно быть избирателем этих ублюдков... что то не слышно что порох виноват
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24.04.2021 17:58 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!"С понтом ,под зонтом!" !!!!))))
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24.04.2021 14:37 Відповісти
за этим кацапским быдлом стоят минимум 73% совкодротов ...
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24.04.2021 14:37 Відповісти
Стояли.
Сейчас уже 73% украинцев не хотят видеть ЗЕ президентом.

Парадоксально, но факт.
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24.04.2021 14:40 Відповісти
З шевченком разом рейтинги писали ?
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24.04.2021 14:44 Відповісти
https://socis.kiev.ua/ua/2021-04-20/ Два роки президентства Зеленського. Як народ оцінює владу.
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24.04.2021 14:49 Відповісти
Сейчас 57% населения считает Зеленского непрофессиональным на посту. А 16% его считают популистом.
В сумме имеем 73%, какая знакомая цифра, особенно в свете завтрашней второй годовщины.

На заседании фракции "СН" многие зактивно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 4103
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24.04.2021 14:44 Відповісти
Як би там не було а в другому турі виграє в кожного.І твого бульдозериста чомусь той народ не хоче мабуть за зв"язки з мудачуком,не підкажеш?
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24.04.2021 14:59 Відповісти
Витюня а че ты за народ расписываешся? Говори чучело за себя
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24.04.2021 15:49 Відповісти
За мене сказали 73% народу а чучело це коли 8% віталька
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24.04.2021 15:59 Відповісти
Так нет уже твоих 73%. Есть отщепенцы типа тебя, которых будут теперь травить везде.

А, если в реале признаешься, то еще и морду набьют.
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24.04.2021 18:36 Відповісти
не кажучи вже про те що це опитування гринівського соціса, який пророкував свинютку на мери Львова
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24.04.2021 18:10 Відповісти
Яка неочікувана новина! Вони там, в СН, майже усі колаборанти!
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24.04.2021 14:38 Відповісти
команди з Кремля не поступало
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24.04.2021 17:00 Відповісти
А ти вважаєш, що не бояться? Аж пар іде, як вони бояться українських патріотів! Тому й намагаються за грати посадити, чи то Стерненко, чи Ріфа!
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24.04.2021 21:29 Відповісти
Все боятся что Растов не резиновый и им места не хватит.
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25.04.2021 03:18 Відповісти
Значит партия Слуга Народа в основном российские коллаборанты.
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24.04.2021 14:40 Відповісти
Вот они и не хотят закона о колаборантах.
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24.04.2021 14:49 Відповісти
100% СН - партия предателей
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24.04.2021 19:10 Відповісти
Интересно посмотреть , будут голосовать об исключении или они все такие , - Одна свалить из этой Украины , другой на поклон к путину , другой поиграть со США . Ну вроде Так , - Слуги а чьи Будите.???
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24.04.2021 14:41 Відповісти
Гадюче кубло...
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24.04.2021 14:41 Відповісти
Це не гадюки,це гельмінти,які знесилюють Україну ,роблят її не здатною виконувати державні обов"язки !!!)))
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24.04.2021 14:45 Відповісти
Когда ты умер,ты об этом не узнаешь, просто тяжело людям рядом с тобой, то же самое, когда ты дебил.
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24.04.2021 14:46 Відповісти
"консервы при появлении гнили имеют тенденции взрываться, а поначалу просто вспучиваться" А у " слуг" этого "добра" в избытке, огласите весь список пожалуйста...
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24.04.2021 14:46 Відповісти
вы там ТОВАРИЩЬ богуцкая все такие. вас понабирали с разных помоек. в вашей партии нет идеологии, вы там как жаба и гадюка))
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24.04.2021 14:46 Відповісти
фраза "я записалась 12й или 13й по очереди. ... И вот все, кто передо мной выступал, за исключением Марьяна Заблоцкого, проявили активность в защите Евгения от осуждений" явно свідчить про те, що в слугах уродів існіє, діє окрема група зажопних мертвечукових *********** уродів. І їх не 12 чи 13, а в рази більше.

https://censor.net/ru/n3261784
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24.04.2021 14:47 Відповісти
Это всё проделки Богдана.Он формировал списки,утверждал на мажоритарные округа.Серый кардинал до сих пор дергает за ниточки.Я вообще офигел,когда Михо озвучил штрафы для фермеров рядовых о заправках.Вешать надо друзей Богдана . На доску позора и лишать бизнеса.
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24.04.2021 14:47 Відповісти
Вопрос к форумчанам ,которые зайдут на эту ветку.
Что плохого сделал президент Лукашенко Украине за всё время пребывания
президентом Белоруссии ?
На сегодня вместо хорошего соседа у нас тысячи км общей с Белоруссией
государственной границы ,уже практически контролируемой путиным.
О Шевченко. А я то думала ,что о ком-либо со "слуг " трудно найти что -то хорошее и
бескорыстное. Оказывается можно. Спасибо ему за спасённые жизни украинских детей.
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24.04.2021 14:48 Відповісти
Поправочка. В вашей методичке ошибка. Протяженность границы с Белорусью не тысячи, а тысяча километров. 1 тыс. км.
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24.04.2021 15:51 Відповісти
Опечатка ,разумеется ,тысяча. Это что мало ?
Вы ,вроде бы ,не глупый человек. О методичке -это уже настолько заезженная пластинка ...
У меня есть собственное мнение. Я его сказала и точка.
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24.04.2021 16:55 Відповісти
Сказали и сказали. Вопрос мировоззрения. Брать ли подачки из окровавленных рук палача. Каждый видит в меру своей жизненной философии.
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24.04.2021 17:11 Відповісти
И это ведь маленький палач, у его большего хозяина плюшки побольше и повкуснее. Шевченка не даст соврать.
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24.04.2021 17:12 Відповісти
Я писала о том Лукашенко ,которым он был до протестов в Белоруссии.
Всё ,что было позже - это хитрая ,беспроигрышная спец.операция путина
Действия оппозиции и "глубокая озабоченность" Запада бросила Лукашенко в железные
объятия убийцы путина.
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24.04.2021 17:47 Відповісти
Если вы не в курсе, он такой уже 20 лет. Таким и подохнет. Что не отменяет национальные интересы Украины, конечно.
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24.04.2021 18:14 Відповісти
Вы Гриба уже забыли?
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24.04.2021 15:59 Відповісти
Да ,было.
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24.04.2021 17:05 Відповісти
Ну, вот и не рассказывайте про хорошего соседа
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24.04.2021 18:24 Відповісти
Всё познаётся в сравнении ,соседи тоже.
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24.04.2021 18:28 Відповісти
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?
Евангелие от Матфея 7:16
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24.04.2021 18:44 Відповісти
Лукашенко большой друг Украины и Украинского народа. Те, кто это не признает либо глупцы, либо путинская агентура! Августовский путч на Беларуси устроило х/о, чтобы протолкнуть в президенты своего ставленника, директора беларуского филиала "газпромбанка" бабарико. Лукашенко не позволил! Честь и хвала ему за это! 🇧🇾
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24.04.2021 20:06 Відповісти
напевне в них там півфракції російські колоборанти))
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24.04.2021 14:48 Відповісти
Подонки защищали подонка
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24.04.2021 14:50 Відповісти
ЗЕлохи, шо за шпану ви привели до влади? Корисні ідійоти.
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24.04.2021 14:50 Відповісти
Вона реально піднялася в моїх очах. Якби не минуле, написав би - респект.
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24.04.2021 14:54 Відповісти
але міхобізм невиліковний. В будь-кого, не тільки в неї.
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24.04.2021 15:07 Відповісти
В очах зрадника піднявся такий же мзрадник і ворог України шевченко який їздив лизати дупу дояру.
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24.04.2021 15:08 Відповісти
Вбийся головою об стіну.
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24.04.2021 15:35 Відповісти
Я на твоїх поминках не захворію.зрадник.
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24.04.2021 15:38 Відповісти
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24.04.2021 15:42 Відповісти
Вот читаю и думаю, кому несет Шевченко угрозу? Мне нет, может угрозу правителям бездарным, возможно. Как то это все пафосно выглядит, одни угрозы мне, что я потеряю, если у меня ничего нет и вы ничего не дадите? ....такую трагедию создают, все пропало.
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24.04.2021 14:55 Відповісти
Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое с дураками. - Карел Чапек, "Покажи свою команду и мы поймем кто ты и что от тебя можно ожидать!

"Сложилось впечатление, что Владимир Александрович/.../ очень боится сильных людей рядом. И это самая главная его проблема. Потому что назначая невзрачных и серых, ты сам становишься невзрачнее и серее - отблеск их невзрачности и серости падает на тебя. Назначая сильных и умных, сильнее и умнее себя, ты становишься сам сильнее и умнее, потому что растешь за ними" - Дмитрий Гордон.

Это закономерно! Это внешнее проявление некоего комплекса неполноценности. Это рефлексия, это закрепощенность, это ложная инстинктивная самозащита неуверенных в себе людей, органически НЕ ПОНИМАЮЩИХ смысл мудрости: "Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление".

А если проще, то команда лидера - это не шашлычная компания, собранная из людей весьма услужливых, комплиментарных, умеющих угождать, предугадывать, сглаживать, стелиться, стелить, потереть спинку... - комфортных. (Они же и предают легко, не так ли!?)

Это главная беда. И это стало ТРАГИЧЕСКОЙ традицией Украины постсоветской.

Проффесор Виктор Федорович очень высоко задрал планку серости и интеллектуальной неполноценности... И казалось бы...- ФБ, https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZVYuejZXnVhBx4obkHNR8M1I4DRRPojIywrxV442HW5ytCLgNdmxkPXCaZp11RLlaOiA3zbGEP-8iQoJjCnMTJ5xeSPOVF5N5RoI3QJmv5w51sN-3S170CCflMbrfbZgXEySzOWXmRapCbDurrdnJXq&__tn__=-UC%2CPH-R Николай Нестор Нагорняк

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/1681998685274109?__cft__[0]=AZVYuejZXnVhBx4obkHNR8M1I4DRRPojIywrxV442HW5ytCLgNdmxkPXCaZp11RLlaOiA3zbGEP-8iQoJjCnMTJ5xeSPOVF5N5RoI3QJmv5w51sN-3S170CCflMbrfbZgXEySzOWXmRapCbDurrdnJXq&__tn__=%2CO%2CPH-R 24 апреля 2020 г. ·

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*Примечание. Покажи свою команду и мы поймем кто ты!, производное от «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты»
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24.04.2021 15:04 Відповісти
сн - сборище уродов и кгб агентов.
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24.04.2021 15:05 Відповісти
просто слуг- шевченок много, которые хотят валить на майские ...
копать картошку
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24.04.2021 15:16 Відповісти
Одному армян поминать хочется, другой с батькой в дёсна целуется ну а местный Наполеон это вообще не понятно что.
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24.04.2021 15:19 Відповісти
"На засіданні фракції "СН" багато хто актівно захищав Шевченка, який їздив у Білорусь, - "слуга народу" Богуцька"- єта чіста украінскій праєкт?
Пісятєлі пісют пра чітатєлєй...
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24.04.2021 15:27 Відповісти
Время от времени от журналистов и от политологов звучит мнение, что во фракции "слуг..." есть нормальные. Нет там нормальных! Все укушенные янелохом оманским!
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24.04.2021 15:27 Відповісти
Шевченко разделяет методы Луки. Если проще,"Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты".Вот Шевченко и сказал кто он есть.Ему вообще в политике делать нефиг....В украинской так точно он не нужен
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24.04.2021 15:38 Відповісти
Шевченко це ворог України ,хоч там таких хватає (дубіна ,бужанський ,качура .гетманцев,бляхер) та інша шваль проросійська.
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24.04.2021 15:41 Відповісти
СН - сборище дегенеративных ублюдков...
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24.04.2021 15:48 Відповісти
Вопрос на засыпку: на следующих парламентских сколько слуги получат процентов. Мой прогноз - от 6 до 12%.
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24.04.2021 16:03 Відповісти
Не факт, что они до них доберутся в прмом смысле. На самом деле без ЗЕ нет СН.

Драпать будут, как вши от гребешка.
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24.04.2021 18:41 Відповісти
Мутанты
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24.04.2021 16:43 Відповісти
Сказсть, что СН тяжело больная фракция, ничего не сказать, эту пропутинскую часть СН Зе собрал под себя, таких шпвченко у него большинство, адекватных, патриотично настроенных, как Елизавета Богуцкая, меньшиство, и Зе в силу своего комуняцкого семейства, прямым ходом шел под беса путлера, но Байден поломал все его планя, приходится на ходу менять лошадей, сейчас Зе должен немедлернно пересыпать всю фракцию и выгнать прокрелевских провокаторов.
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24.04.2021 16:50 Відповісти
Права була Ліза відносно путчу. Тільки не сподівалася, що він буде в їхній фракції. "Підступно" хитрий Порох "вдарив в спину".
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24.04.2021 16:50 Відповісти
73% - это те кого обманули Зеленский с Коломойским, но не обманул Порох. 25% - это те кого обманул Порох, но не обманули ЗЕ с КО.
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24.04.2021 16:51 Відповісти
И еще. Необходимо демонтировать кланово-олигархическую систему, но никто ее демонтировать не собирается. А главной базой нашей кланово-олигархической системы - это наша система выборов. По этой системе места в бюллетенях скупают ставленники олигархии через невиданный нигде в мире, мошеннический многомиллионный "избирательный" залог. И мы идем и тупо выбираем из них.
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24.04.2021 16:52 Відповісти
"и разлились в уважениях к его смелости и самобытности"

А что самобытного в ватниках? Их миллионы в Украине вообще и большинство в СН в частности. Тоже мне, нашли "самобытность". Самобытными в СН как раз являются патриоты, потому что их там два с половиной человека. А таки ватноголовых Шевченок там большинство, судя по тому, как активно они его защищают.
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24.04.2021 16:58 Відповісти
Посмотрим, как фракция проголосует!?) Это будет одним из маркеров отношения Украинцев к Президенту Республики Беларусь! А богуцкая круглая..., это я давно понял!)))
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24.04.2021 20:00 Відповісти
ну поддержка ********* - это показатель вздувания кремлёвских консерв. стало видно ху из ху...
всех на учёт и за борт политической жизни. желательно с конфискацией всего и расследованием откуда, что взялось, с кем контактировал. откуда вообще мальчик?
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24.04.2021 21:14 Відповісти
Коллеги Евгения Шевченко по фракции проявили активность в его защите от осуждений и разлились в уважениях к его смелости и самобытности. Источник: https://censor.net/ru/n3261784

С*КИ НАРОДУ ЦЕ УКРАЇНОФОБСЬКА ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
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24.04.2021 21:44 Відповісти
Уявляєте скільки таких "многіх" по країні? Україна тотально заражена кацапізмом.Хто ж врешті решт здатен почати "лікування"? Поглянемо на виборчий список "лікарів"...Не бачу жодного з достатньою кваліфікацією і "політичною волею". Бачу одних популістів,лоббістів,кар,єристів,клептоманів,дебілів, відвертих ворогів і злодюг. На жаль,поки що Україні нічого доброго не світить.
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25.04.2021 05:51 Відповісти
 
 