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Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів

Російський військовий супутник "Меридіан" зійшов з орбіти та згорів в атмосфері. Його було запущено у 2009 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на дані Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD)

Зазначається, що супутник зійшов з орбіти 23 квітня. Наразі об'єкт не спостерігається.

Зазначений космічний апарат РФ запустила з допомогою ракети-носія "Союз-2.1а" 21 травня 2009 року, вже під час запуску почалися неполадки. Супутник було виведено  на нерозрахункову орбіту через передчасне відключення роботи третього ступеня. Також апарат не зміг функціонувати в повному обсязі. Його було введено в режим часткової експлуатації.

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За весь час Росією було здійснено 9 запусків апаратів "Меридіан", один із них закінчився аварією ракети-носія.

Зазначимо, російські супутники зв'язку "Меридіан" використовуються з військовою та  цивільною метою. Вони розроблені на замовлення Міноборони РФ. На початку квітня секретний російський військовий супутник "Космос-2525" зійшов з орбіти і згорів над Тихим океаном.

Автор: 

космос (867) росія (66465) супутник (304)


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Топ коментарі
+52
Погано що на кремль не впав.
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24.04.2021 14:50 Відповісти
+26
Они 85 000 000 человек своего народа потеряли,и даже не знают как и зачем. А тут какой-то спутник...
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24.04.2021 14:53 Відповісти
+13
расея мозги и совесть потеряла, а тут какой-то спутник... Чий ни новастъ
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24.04.2021 14:51 Відповісти
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Погано що на кремль не впав.
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24.04.2021 14:50 Відповісти
Стыдно с аквафрешем, прячешься за немецким прокси?
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24.04.2021 16:59 Відповісти
А если бы мне на голову тот спутник упал, ласковая Ксюша?
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24.04.2021 20:39 Відповісти
Я про все подбала, Антоне )
Ти ж не в Кремлі - тому боятись нічого.
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24.04.2021 20:46 Відповісти
Ты у меня вообще очень заботливая. Пожалуйста, не забывай, что я тебя люблю, Ксюшенька.
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07.05.2021 22:21 Відповісти
расея мозги и совесть потеряла, а тут какой-то спутник... Чий ни новастъ
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24.04.2021 14:51 Відповісти
Щась розплачусь 🤣🤣🤣
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24.04.2021 14:51 Відповісти
Звучит прикольно: "В начале апреля секретный российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном"
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24.04.2021 15:11 Відповісти
понад те: росія розігнала тих, хто був здатен робити для неї супутники

https://twitter.com/77DVD77

https://twitter.com/77DVD77 Scythian https://twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://twitter.com/77DVD77/status/1385539379314274304 23 апр.

Когда уедут последние евреи, россияне уползут в пещеры

Россия потеряла военный спутник, он сошел с орбиты и сгорел - Цензор.НЕТ 4927
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24.04.2021 14:51 Відповісти
евреи создали коммунизм и уничтожили около 80 миллионов людей
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24.04.2021 16:29 Відповісти
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 4440
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24.04.2021 16:31 Відповісти
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 9644
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24.04.2021 16:32 Відповісти
А КТО ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ПЛАНОМЕРНО УНИЧТОЖАЛ УКРАИНЦЕВ И ИХ ГОСУДАРСТВО?-ЖИ2
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24.04.2021 16:33 Відповісти
он устал..
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24.04.2021 14:52 Відповісти
Был тяжелее ... вакуума?
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24.04.2021 14:55 Відповісти
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 2997
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24.04.2021 20:00 Відповісти
АДМИН ПОЧЕМУ КАРТИНКИ НЕ ВСТАВЛЯЮТСЯ?
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24.04.2021 20:01 Відповісти
Они 85 000 000 человек своего народа потеряли,и даже не знают как и зачем. А тут какой-то спутник...
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24.04.2021 14:53 Відповісти
850 000 000...
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25.04.2021 08:29 Відповісти
Задело,холоп?
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25.04.2021 18:32 Відповісти
и здесь мы панимаем что раSSейский спутник он тяжелее воздуха, асобенна в безваздушнам прастранстве
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24.04.2021 14:53 Відповісти
думаю, это только начало. сейчас пойдут аварии на космодромах Мордора
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24.04.2021 14:53 Відповісти
та какой там космодром)))) на МКС куча стран у каждой свой модуль и у них всё хорошо, но кацапы заявили что расейскому модулю киздец и шо радиолампы максимум протянут до 2024 года, унитаз поломался и срать ходют к американцам, вот такая ситуация с больным на голову соседом, так шо новый космодром сдали на медь и байконуру туда же дорога.
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24.04.2021 15:03 Відповісти
Хе-хе !
Вже другий цього місяця.
https://iz.ru/1146207/2021-04-03/v-ssha-zaiavili-o-sgorevshem-v-atmosfere-*******-sputnike-rf В США заявили о сгоревшем в атмосфере военном спутнике РФ
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24.04.2021 14:54 Відповісти
сгорел от боярки
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24.04.2021 14:56 Відповісти
такі новини піднімають настрій.
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24.04.2021 14:57 Відповісти
Первый пошел!
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24.04.2021 14:58 Відповісти
она утонула
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24.04.2021 15:02 Відповісти
Просто спутник оказался тяжелее воздуха.
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24.04.2021 15:03 Відповісти
Если точнее, то тяжелее космического вакуума.
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24.04.2021 15:12 Відповісти
Рейтинг Медведчука упал. И у его холуёв.
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24.04.2021 15:05 Відповісти
украинские спутники не запускаются? гугл в помощь прежде чем писать такой бред.
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24.04.2021 15:05 Відповісти
Украина имеет данные с американских спутников, которые никто сбить не посмеет.
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24.04.2021 15:16 Відповісти
для того что бы иметь свои военные спутники необходимо иметь руководство генштаба только с украинскими паспортами, до 2014 года армии как таковой у нас не было, всё было развалено, возможно какой то из последних спутников и имеет военное значение, но эта информация всегда была закрыта, в основном объявляют о запуске метеоспутников изучение атмосферы и т.д но какая оптика стоит на тех спутниках знают только в генштабе.
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24.04.2021 15:19 Відповісти
Во времена пороха, десяток южмашевских ракет летали в космос. Чем тебя эти известия не устраивают?!
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24.04.2021 15:06 Відповісти
Россия потеряла военный спутник, он сошел с орбиты и сгорел - Цензор.НЕТ 1105
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24.04.2021 15:04 Відповісти
где ты говоришь его потерял ? Россия потеряла военный спутник, он сошел с орбиты и сгорел - Цензор.НЕТ 975
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24.04.2021 15:07 Відповісти
Спутник был перевербован компонентами Стар Линк.
Спутник предал дело Ленина. Спутик-русофоб.
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24.04.2021 15:12 Відповісти
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 6802
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24.04.2021 15:32 Відповісти
ОН УПАЛ
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24.04.2021 16:23 Відповісти
Все что раша и кацапы могут сделать хорошо - так это склеить лапти... Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 6059 Новые технологии россии!
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24.04.2021 15:54 Відповісти

Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 7987
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24.04.2021 15:54 Відповісти
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 1205
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24.04.2021 16:01 Відповісти
Вы слышали как вертолёт на Марсе запускали?Амерам вообще особого труда не стоит перепрошить орбиту мордовскому спутнику.Смотреть с 1:01
Полуправда. Беседа с Вадимом Лукашевичем https://youtu.be/I54YI4kE2PM
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24.04.2021 16:08 Відповісти
Был у лаптей один старенький, украденный у кого-то спутник, и тот не уберегли... Рукожопые...
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24.04.2021 16:11 Відповісти
Лада-Спутник сошла с орбиты. А Тесла Родстер продолжает полёт.
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24.04.2021 16:27 Відповісти
Нехай йому щастить.
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24.04.2021 16:16 Відповісти
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 8747
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24.04.2021 16:24 Відповісти
а тем временем...

Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 7324
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24.04.2021 16:26 Відповісти
Русские бабы ещё нарожают
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24.04.2021 17:31 Відповісти
Последнее что передал спутник в центр управления "роскоЦмос" : - Идите нах@й лошары со своей изолентой, я сваливаю!...
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24.04.2021 17:48 Відповісти
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 2253
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24.04.2021 18:17 Відповісти
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 6498
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24.04.2021 20:25 Відповісти
все логічно. на супутнику закінчились дрова, пічка затухла і "бобік здох"
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24.04.2021 20:04 Відповісти
от уже этот Байден, от проказник... ток перднул и сразу целый спутник сбил!!!
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24.04.2021 21:08 Відповісти
и одновременно 4-х на МКС запустил
https://youtu.be/q57Izv_VWp0
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24.04.2021 21:25 Відповісти
Першими почали розвалюватися супутники, а потім діло і до самої скрєпоносної дійде)
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25.04.2021 00:38 Відповісти
 
 