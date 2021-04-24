Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів

Російський військовий супутник "Меридіан" зійшов з орбіти та згорів в атмосфері. Його було запущено у 2009 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на дані Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD)

Зазначається, що супутник зійшов з орбіти 23 квітня. Наразі об'єкт не спостерігається.

Зазначений космічний апарат РФ запустила з допомогою ракети-носія "Союз-2.1а" 21 травня 2009 року, вже під час запуску почалися неполадки. Супутник було виведено на нерозрахункову орбіту через передчасне відключення роботи третього ступеня. Також апарат не зміг функціонувати в повному обсязі. Його було введено в режим часткової експлуатації.

Читайте також: Мрії про мир і завершення пандемії, - у космос по спецзв'язку відправили повідомлення українців

За весь час Росією було здійснено 9 запусків апаратів "Меридіан", один із них закінчився аварією ракети-носія.

Зазначимо, російські супутники зв'язку "Меридіан" використовуються з військовою та цивільною метою. Вони розроблені на замовлення Міноборони РФ. На початку квітня секретний російський військовий супутник "Космос-2525" зійшов з орбіти і згорів над Тихим океаном.