"Слуга народу" Богуцька - Куніцину: "Дико слухати з вуст осіб, які наближені до ОП, як треба за допомогою води виторгувати у Путіна щось віртуальне"
Якщо Росія військовим шляхом вирішить забрати Північно-Кримський канал, то Володимир Путін в цьому разі не ставитиме умов, а чекатиме їх від України, і саме ті, на які він розраховує.
Про це народна депутатка "СН" Єлизавета Богуцька написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Богуцька відреагувала на слова голови Ради міністрів Криму (1998-2001; 2002-2005), радника глави Офісу президента Сергія Куніцина в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".
Він заявив наступне: "Крим вмирає, він перетворюється на пустелю. Сольові бурі, захворювання, згадайте, що було на титановому заводі два роки тому. Це через відсутність води. Щоб розбавляти кислонаповнювачі, у нас би могла там Херсонська область, Одеська та Крим "крякнути" від екології. Не бачити цього всього не можна. Якщо ми хочемо повернути Крим - ми хочемо повернути убиту пустелю?"
За його словами, Путін - це людина, яка особисті образи не пробачає нікому.
"Україна повинна змусити Путіна просити воду. Для нього це принизливо. Путіну потрібно навколішки стати. А ти попроси. Нам же ваш природний газ потрібен, у нас його не вистачає", - сказав Куніцин.
Далі наводимо її текст повністю.
"І ще про одного персонажа у вчорашнього Шустера: про Сергія Куніцина.
І про воду, як про "Джокер" в рукаві України.
Чесно кажучи, дико слухати з вуст осіб, які наближені до Офісу Президента України про те, як треба за допомогою води виторгувати у Путіна щось із віртуального. І це говорить людина, яка визнає, що довго і особисто (!) знає президента РФ. Типу, треба змусити Путіна попросити Україну пустити воду в Крим! ПРИМУСИТИ ПОПРОСИТИ !!! І тоді, мовляв, ми своїми умовами його в баранячий ріг ...
Тут є 2 варіанти: або Куніцин знав не Путіна, або знав, але забув і користується хибними спогадами.
Звичайно ж, для Путіна вода - це аргумент. Але не просити. А змусити Українського Президента наполегливо ЗАПРОПОНУВАТИ воду в Крим. Причому в комплекті з водою - визнання Криму федеральним округом РФ.
Якщо раптом Росія військовим шляхом вирішить придбати ПКК, то Путін і в цьому разі не ставитиме умов. Чекатиме їх від нас. І саме ті, на які він розраховує. Безапеляційно! І "пан ще подумають, чи погоджуватися на так мало" ...
Буквально позавчора він пафосно заявив, що сам намалює червоні лінії там і так глибоко, як цього захоче. Тому змусити його щось попросити - це фантазія на тему російських народних казок.
Бляха-муха! Слів немає. Ще б запропонував на відкритті каналу урочистий ранок провести. З хлібом-сіллю".
Будь ласка, зачекайте...
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Мені особисто на Франківщині один казав - "дайте нам його, ми його тут в дупу цілувати будемо..." Решта тільки головою кивала та заздрісно зітхала...
Я поїхав ще на кінці 90-х. Обставини тебе не повинні хвилювати.
І вони це зроблять. От побачите.
З аргументацією - щоб ніхто не помер на війні.
Куницын, это совсем другой человек. У него израильского гражданства нет. И он не депутат.
(Катехизис куницына в ссср - в гугле есть)
на сбитых лётчиков , корчёванные пни...
их собирает гнида шустер на обсосы,
на шоу : "мрази, колорады, малоросы"
Понад дві третини 70 % українців вважають, що Крим тимчасово окупований обов'язково повинен входити до складу України, кожен восьмий - що півострів має бути незалежним державним утворенням, і жалюгідних менше 5% видно проклятих терористів - колаборантів - що повинен входити до складу агресора Російської Федерації.
Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова. Якби не така переважна більшість патріотично налаштованих українців і кричущі результати опроса за захист територіальної цілісності Української державки. Ясно що тоді б прокляті ЗЕбіли капітулянти давно продали проклятому кремлю і воду і Крим і Донбас а потім і всю Україну.
2019 - 2021 р.( Сводка совінформбюро с антиукраинского лігва ОП. ...резидента ЗЕбила капитулянта, «На Восточном фронте без перемен»)
«На Східному фронті без змін» За даними штаба ООС. За останній період грубих порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрати незначні. Україна вона і далі строго продовжує додержуватися перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник і далі продовжує безкарно злочинно утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу і далі регулярно вбивати українців порушуючи перемир'я.
2022- 2025 роки. «На Східному фронті без змін»: порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших окупованих українських територіях незначні. А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він і далі продовжує безкарно утримувати окуповану ним суверенні українські землі: Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Ніколаєва, Одеси, Херсона з Північно Кримським каналом.
.Проте ...резидент вже і другого сроку повноважень ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, під час всіх зустрічей в тому числі і останніх що він "голуб мира" чітко розгледів в очах свого господаря також голуба )(уйла його дуже велике бажання якомога скоріше закінчити капітуляцією України окупаційну війну Кремля.
Миру - мир ! Слава миру - капітуляції ! Маниакально голосно і хрипко заверещав продажний пацифист ...резидент ЗЕбіл капітулянт ( Юда).
Всё почву прощупывают!
И карать беспощадно!!!
В 1989-1990 годах Куницын был инструктором идеологического отдела Красноперекопского горкома Компартии Украины.
Какая вода в Крым? ватное ты быдло. У окупанта было много лет и возможностей на постройку опреснительных заводов. Да дорого, но кто кому виноват? Читайте комуняцкие свиньи законодательство. Внимательно. У вас там на 100 комуняк лишь 2-3 были "идейными" и вменяемые - остальные - свиньи, пришедшие за вкусно жрать и ничего не делать.
ведёт агитацию подачи воды в оккупированный Крым.