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"Слуга народу" Богуцька - Куніцину: "Дико слухати з вуст осіб, які наближені до ОП, як треба за допомогою води виторгувати у Путіна щось віртуальне"

Якщо Росія військовим шляхом вирішить забрати Північно-Кримський канал, то Володимир Путін в цьому разі не ставитиме умов, а чекатиме їх від України, і саме ті, на які він розраховує.

Про це народна депутатка "СН" Єлизавета Богуцька написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Богуцька відреагувала на слова голови Ради міністрів Криму (1998-2001; 2002-2005), радника глави Офісу президента Сергія Куніцина в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

Він заявив наступне: "Крим вмирає, він перетворюється на пустелю. Сольові бурі, захворювання, згадайте, що було на титановому заводі два роки тому. Це через відсутність води. Щоб розбавляти кислонаповнювачі, у нас би могла там Херсонська область, Одеська та Крим "крякнути" від екології. Не бачити цього всього не можна. Якщо ми хочемо повернути Крим - ми хочемо повернути убиту пустелю?"

За його словами, Путін - це людина, яка особисті образи не пробачає нікому.

"Україна повинна змусити Путіна просити воду. Для нього це принизливо. Путіну потрібно навколішки стати. А ти попроси. Нам же ваш природний газ потрібен, у нас його не вистачає", - сказав Куніцин.

Далі наводимо її текст повністю.

"І ще про одного персонажа у вчорашнього Шустера: про Сергія Куніцина.

І про воду, як про "Джокер" в рукаві України.

Чесно кажучи, дико слухати з вуст осіб, які наближені до Офісу Президента України про те, як треба за допомогою води виторгувати у Путіна щось із віртуального. І це говорить людина, яка визнає, що довго і особисто (!) знає президента РФ. Типу, треба змусити Путіна попросити Україну пустити воду в Крим! ПРИМУСИТИ ПОПРОСИТИ !!! І тоді, мовляв, ми своїми умовами його в баранячий ріг ...

Тут є 2 варіанти: або Куніцин знав не  Путіна, або знав, але забув і користується хибними спогадами.

Також читайте: На засіданні фракції "СН" багато хто активно захищав Шевченка, який їздив у Білорусь, - "слуга народу" Богуцька

Звичайно ж, для Путіна вода - це аргумент. Але не просити. А змусити Українського Президента наполегливо ЗАПРОПОНУВАТИ  воду в Крим. Причому в комплекті з водою - визнання Криму федеральним округом РФ.

Якщо раптом Росія військовим шляхом вирішить придбати ПКК, то Путін і в цьому разі не ставитиме умов. Чекатиме їх від нас. І саме ті, на які він розраховує. Безапеляційно! І "пан ще подумають, чи погоджуватися на так мало" ...

Буквально позавчора він пафосно заявив, що сам намалює червоні лінії там і так глибоко, як цього захоче. Тому змусити його щось попросити - це фантазія на тему російських народних казок.

Бляха-муха! Слів немає. Ще б запропонував на відкритті каналу урочистий ранок провести. З хлібом-сіллю".

Також читайте: "Слуги народу" вимагають від Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією, - заява

Крим (14200) Куніцин Сергій (12) вода (1187) Богуцька Ліза (66)


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Топ коментарі
+42
Отвод войск это выполнение путиным его части тех договорённостей, которые кулуарно прошли с Макроном и Меркель! А вот что наобещала зебизяна мы должны очень скоро увидеть!
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24.04.2021 15:58 Відповісти
+38
Лізка, це ваша ОПа. 😊 Ви "зробили" це разом. Негоже тепер дистанціюватися від зробленого і робити вигляд цнотливої дівчини після народження такого дітища. 😊
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24.04.2021 16:00 Відповісти
+30
Цікаві пропозиції від цих переселенців.Ви нам відвоюйте території затвердіть автономії і особливий статус у Конституції, дайте воду і грошей, а ми знову будемо розповідати що вам треба не йти в НАТО іЄС звать ***** і обирать до влади вату. А НЕ ПІШЛИ Б ВИ ВСІ РАЗОМ КОБИЛІ ПІД ХВІСТ.?
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24.04.2021 16:08 Відповісти
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Отвод войск это выполнение путиным его части тех договорённостей, которые кулуарно прошли с Макроном и Меркель! А вот что наобещала зебизяна мы должны очень скоро увидеть!
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24.04.2021 15:58 Відповісти
Есть такое. И, главное. о предательстве интересов Украины Зелей мы снова, как и в прошлый его вояж в Париж, будем узнавать случайно.
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24.04.2021 16:02 Відповісти
Як мінімум Приватбанк продамо французам.
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24.04.2021 17:47 Відповісти
А почему Куницын не в Крыму? Или так там накэрувався, что грехи не пускают? Кстати для понимания этого весёлого персонажа : это именно его доця замужем за известным таможенником, которого всё никак от корыта не оттащят и в своё время выдала перл, о том, что слово "мужчина" состоит из "муж" и "чина"...
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24.04.2021 15:58 Відповісти
Что-то в последнее время в зеленых рядах пошел разброд и шатание. Чувствуют приближающийся трындец, а отвечать за него ох как не хочется.
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24.04.2021 15:59 Відповісти
Лізка, це ваша ОПа. 😊 Ви "зробили" це разом. Негоже тепер дистанціюватися від зробленого і робити вигляд цнотливої дівчини після народження такого дітища. 😊
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24.04.2021 16:00 Відповісти
Не знаю о чем она, но похоже ведро прохудилось и требуется новое.
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24.04.2021 16:02 Відповісти
Цікаві пропозиції від цих переселенців.Ви нам відвоюйте території затвердіть автономії і особливий статус у Конституції, дайте воду і грошей, а ми знову будемо розповідати що вам треба не йти в НАТО іЄС звать ***** і обирать до влади вату. А НЕ ПІШЛИ Б ВИ ВСІ РАЗОМ КОБИЛІ ПІД ХВІСТ.?
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24.04.2021 16:08 Відповісти
Зробив це РАЗОМ! Зрадник!
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24.04.2021 16:56 Відповісти
Разом з шевченком дояру дупу лизав? Ви такі лизуни.
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24.04.2021 17:14 Відповісти
Наче я не знаю як у вас на нього дрочать, особливо зебіли!
Мені особисто на Франківщині один казав - "дайте нам його, ми його тут в дупу цілувати будемо..." Решта тільки головою кивала та заздрісно зітхала...
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24.04.2021 17:32 Відповісти
То ти вирішив зрадити і поїхати на пмж щоб лизати постійно і досхочу.Це твій вибір зрадник і мене це не цікавить. пнх
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24.04.2021 17:45 Відповісти
Прадва очі коле
Я поїхав ще на кінці 90-х. Обставини тебе не повинні хвилювати.
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24.04.2021 21:34 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька - Куніцину: "Дико слухати з вуст осіб, які наближені до ОП, як треба за допомогою води виторгувати у Путіна щось віртуальне" - Цензор.НЕТ 1299То ти зрадник 30 років поспіль обираєш дояра а нам поради даєш? У білоруський партизан.
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24.04.2021 21:49 Відповісти
Обираєш клоуна на матузці у олігархів і пишаєшся "вибіром"
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24.04.2021 23:38 Відповісти
Вот и думай теперь, водой нельзя, а партнерам и друзьям можно проводить трубу, торговать, воодушевляться, то есть обогащаться, вот вам и страна агрессор, одним можно, а другим табу. Советуют, вакцину нельзя, мотор сич, нельзя, газ нельзя, а сами не брезгуют ничем, где пахнут денежки. Наверное потому и живем так, может ошибаюсь, но как то так.
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24.04.2021 16:17 Відповісти
Зелені бовдури реально думають пускати воду окупантам.
І вони це зроблять. От побачите.
З аргументацією - щоб ніхто не помер на війні.
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24.04.2021 16:18 Відповісти
Знали бы вы сколько выторговал Гитлер у Сралина задолго до прихода к власти весной 1933 года Сотрудничество двух негодяев началось на Третьем Конгрессе Коминтерна в Москве в 1921 году,где Гитлер представлял рабочую партию Германии,наряду с главным коммунистом Германии Эрнстом Тельманом... Но это совсем другая история....страны сраных Советов...
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24.04.2021 16:20 Відповісти
Куницын просто продался кремлю. Поззорище.
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24.04.2021 16:22 Відповісти
Куницын,Няша Мяша Поклонская ,Могилев главный мент Крыма,контр-адмирал Березовский ходивший на "Гетьмане Сагайдачный" и прочая шушера в количестве 15 000 Хмырей изменивших Воинской Присяге и Народу Украины...,это все предатели Украины,причем навечно....
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24.04.2021 16:26 Відповісти
Ну таке....
"Слуга народу" Богуцька - Куніцину: "Дико слухати з вуст осіб, які наближені до ОП, як треба за допомогою води виторгувати у Путіна щось віртуальне" - Цензор.НЕТ 2963
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24.04.2021 16:27 Відповісти
Це що класифікація лайна?
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24.04.2021 18:29 Відповісти
Так.Сорти лайна.
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24.04.2021 18:37 Відповісти
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24.04.2021 18:51 Відповісти
Неужели Богуцкая не понимает. что ветер с Банковой у Шустера дует?
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24.04.2021 16:29 Відповісти
Я напомню, что у куницина есть жидовское гражданство от которого он не отказался. Поэтому он в этой стране исключительно прибарахлится, а потом свалить на родину. Он срал на Украину, на десятки тысяч погибших, его интересует исключительно бабло. А за подачу воды на кацапские военные базы можно нехило срубить бабла.
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24.04.2021 16:29 Відповісти
Израильское гражданство есть у слуги Куницкого, который избрался из Харькова.
Куницын, это совсем другой человек. У него израильского гражданства нет. И он не депутат.
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24.04.2021 19:23 Відповісти
Путины и куницыны, помогайте друг другу !
(Катехизис куницына в ссср - в гугле есть)
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24.04.2021 16:34 Відповісти
дистанционное воздействие гебни,
на сбитых лётчиков , корчёванные пни...
их собирает гнида шустер на обсосы,
на шоу : "мрази, колорады, малоросы"
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24.04.2021 16:38 Відповісти
Лізка, та ви з тим куніциним - є два валянки расєйські!) Харе нас дурити. Пшлінах обидва!.
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24.04.2021 16:39 Відповісти
Понятно, что воду уже пообещали. Теперь выкручиваются, как бы это подать как перемогу.
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24.04.2021 16:40 Відповісти
Покойный мой Батя Сенатор, любил на цензоре фразу : КацаПсины сыны от Псины Шарикова,независимо где они родились,КГБисты не дохнут..... и не тонут в воде
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24.04.2021 16:47 Відповісти
Менше 5% українців готові віддати Крим ворожій Росії - соцопитування.
Понад дві третини 70 % українців вважають, що Крим тимчасово окупований обов'язково повинен входити до складу України, кожен восьмий - що півострів має бути незалежним державним утворенням, і жалюгідних менше 5% видно проклятих терористів - колаборантів - що повинен входити до складу агресора Російської Федерації.
Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова. Якби не така переважна більшість патріотично налаштованих українців і кричущі результати опроса за захист територіальної цілісності Української державки. Ясно що тоді б прокляті ЗЕбіли капітулянти давно продали проклятому кремлю і воду і Крим і Донбас а потім і всю Україну.
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24.04.2021 16:57 Відповісти
А що, міняємо літру води на літру бензину. Нє, краще літру води на три літри бензину...
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24.04.2021 17:11 Відповісти
Літр води на сотку кримської землі.
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25.04.2021 19:01 Відповісти
РАБссиянское быдло выполняя заветы чЛенина-Сралина-Маркса-Энгельса-Гитлера строит Северный поток. Украина не сфере интересов Мавзолейных шакалов...
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24.04.2021 17:17 Відповісти
лица "зе " власти глазами белорусского оппозиционера и 73% избиравших эту власть-https://censor.net/ru/news/3261741/vy_za_dengi_gotovy_prodat_vse_belorusskiyi_oppozitsioner_latushko_raskritikoval_slugu_naroda_shevchenko
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24.04.2021 17:20 Відповісти


2019 - 2021 р.( Сводка совінформбюро с антиукраинского лігва ОП. ...резидента ЗЕбила капитулянта, «На Восточном фронте без перемен»)
«На Східному фронті без змін» За даними штаба ООС. За останній період грубих порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрати незначні. Україна вона і далі строго продовжує додержуватися перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник і далі продовжує безкарно злочинно утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу і далі регулярно вбивати українців порушуючи перемир'я.
2022- 2025 роки. «На Східному фронті без змін»: порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших окупованих українських територіях незначні. А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він і далі продовжує безкарно утримувати окуповану ним суверенні українські землі: Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Ніколаєва, Одеси, Херсона з Північно Кримським каналом.
.Проте ...резидент вже і другого сроку повноважень ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, під час всіх зустрічей в тому числі і останніх що він "голуб мира" чітко розгледів в очах свого господаря також голуба )(уйла його дуже велике бажання якомога скоріше закінчити капітуляцією України окупаційну війну Кремля.
Миру - мир ! Слава миру - капітуляції ! Маниакально голосно і хрипко заверещав продажний пацифист ...резидент ЗЕбіл капітулянт ( Юда).
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24.04.2021 17:24 Відповісти
Вскрывается кремлевская агентурка.
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24.04.2021 17:32 Відповісти
За обсуждение подачи воды в Крым уже надо ввести ответственность.
Всё почву прощупывают!
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24.04.2021 17:34 Відповісти
И о воде Ю. МЕДОВАР: «ВОЙНА ЗА ВОДУ»https://youtu.be/ac5U3eUhwZw
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24.04.2021 17:42 Відповісти
Такие как куницын и Могилёв и продали Крым россии!! И таких в Крыму были и есть сотни и тысячи!! Разные начальники милиции Крыма, СБУ Крыма, Командир нашего ЧФ,председатели совета министров и верховного совета Крыма и их помощники, и всякая там остальная подкупленная пуйлом-****** и К.Затулиным, украинская сволота!! Думаете этотсепаратист куницын печется о народе Крыма ?? У него там наверняка на подставных лиц имеется сотни гектаров земли и несколько десятков незаконно приватизированных квартир, а может и санаториев !! Куницын печется о личных деньгах, .которые он потерял и которые он теряет ежегодно!! И поэтому будет лизать жоп путину , лишь бы вернуть всё награбленное!! Что касается воды с Херсона!! Поверьте я жил в крыму , в Феодосии, в 1969 -1971 годах и знаю не по наслышке!! Тогда и в помине не было Северо-Крымского канала и всё всем хватало и воды и моря и солнц и Вина!! Правда власти жестко ограничивали количество жителей живущих постоянно на полуострове и таких было чуть более миллиона человек!!..... Таких как Куницын надо сразу на висилицу!!
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24.04.2021 17:53 Відповісти
Такие как куницын и Могилёв и продали Крым россии!! И таких в Крыму были и есть сотни и тысячи!! Разные начальники милиции Крыма, СБУ Крыма, Командир нашего ЧФ,председатели совета министров и верховного совета Крыма и их помощники, и всякая там остальная подкупленная пуйлом-****** и К.Затулиным, украинская сволота!! Думаете этотсепаратист куницын печется о народе Крыма ?? У него там наверняка на подставных лиц имеется сотни гектаров земли и несколько десятков незаконно приватизированных квартир, а может и санаториев !! Куницын печется о личных деньгах, .которые он потерял и которые он теряет ежегодно!! И поэтому будет лизать жоп путину , лишь бы вернуть всё награбленное!! Что касается воды с Херсона!! Поверьте я жил в крыму , в Феодосии, в 1969 -1971 годах и знаю не по наслышке!! Тогда и в помине не было Северо-Крымского канала и всё всем хватало и воды и моря и солнц и Вина!! Правда власти жестко ограничивали количество жителей живущих постоянно на полуострове и таких было чуть более миллиона человек!!..... Таких как Куницын надо сразу на висилицу!!
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24.04.2021 17:55 Відповісти
Куницына под суд, ( по статье государственная измена).. По Крыму однозначное заявление. О воде в Крым - только после полного перехода Крыма и Севастополя под военно политический контроль Украины. Если Крым страдает от "обезвоживания" требовать через мировые экологические организации 1) принудительное выселение переселенных туда граждан РФ из ее глубинных регионов около 450-500 тыс. человек, 2) закрытие военных баз и вывод вооруженного контингента ( как минимум до численности 2013 года 3) закрытие крупных предприятий связанных с большим потреблением воды ( кстати экологически опасных).4) обеспечить как и предполагается при оккупации ( и уж тем более аннексии) обеспечение населения этого региона водой в нужной по нормам количестве для бытовых нужд. 5) закрыть туристический сезон ( для избежания большего потребления воды в этот период) до того времени пока оккупант не сможет обеспечить дополнительную поставку воды. 6) закрыть проект Северный поток 2 и потребовать от РФ в первую очередь пустить средства на обеспечение водой населения оккупированных районов. 7) ввести против РФ международные санкции за невыполнение требований к оккупационной администрации по обеспечению мирного населения оккупированных районов всем необходимым. По всем представителям власти и т.д. Украины даже намеком предлагающим поставлять в оккупированный Крым воду возбуждение уголовных дел.
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24.04.2021 17:56 Відповісти
Разговоры о подаче воды в окупированный Крым приравнять к экстримизму и посягательству на суверенитет и целостность Украины!
И карать беспощадно!!!
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24.04.2021 18:11 Відповісти
Я так понимаю, если из-за титанового завода страдает экология, то нужно его закрыть, а не угрожать загрязнением всех соседей в попытках выклянчить воду? Не так ли?
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24.04.2021 18:12 Відповісти
Не всякі, а тільки ті, яких вибрав український народ на чесних демократичних виборах. А вибрав тому, що на момент виборів вони видавалися йому найбільш достойними, а всяких інших не вибрав.
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24.04.2021 18:55 Відповісти
Щось сьогодні Лізу стало "путчити", на мужиків "накидається".
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24.04.2021 18:49 Відповісти
если пойдет вода в крым то у нас будут внеочередные президентские и парламентские выборы)))
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24.04.2021 19:32 Відповісти
Вали козляра в Рашку, пока цел!
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24.04.2021 19:57 Відповісти
Путін чудово знав, яку землю він собі бере. Тому канал тут взагалі ні до чого. Йому й на Крим начхати. Крим ніколи житницею не був. Я б сказав, що він просто хоче дати Зелі, а через цього сморчка й Україні в рота дати, щоб сосав. Так сказати опустити.
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24.04.2021 20:47 Відповісти
Типичный комуняцкий выпердыш....
В 1989-1990 годах Куницын был инструктором идеологического отдела Красноперекопского горкома Компартии Украины.

Какая вода в Крым? ватное ты быдло. У окупанта было много лет и возможностей на постройку опреснительных заводов. Да дорого, но кто кому виноват? Читайте комуняцкие свиньи законодательство. Внимательно. У вас там на 100 комуняк лишь 2-3 были "идейными" и вменяемые - остальные - свиньи, пришедшие за вкусно жрать и ничего не делать.
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24.04.2021 21:31 Відповісти
Абсолютно верно сказано Богуцкой. Слушать подобное вчера было нестерпимо. А канал когда был запущен---в каком году? В том смысле как веками без этого канала Крым жил? Один писатель назвал Крым орденом на теле Земли. Тогда до канала оставалось лет 40-50 точно! Давно пора убрать всех даже из общественных организаций кто таскал партбилет той банды партии! Это и было бы настоящей декомунизацией.
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24.04.2021 21:52 Відповісти
Ахметовский канал через "бескорыстного борца за свободу" Савика Шустера
ведёт агитацию подачи воды в оккупированный Крым.
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24.04.2021 22:00 Відповісти
Объясните этой проститутке куницину, что, то, что сейчас чудил ***** со стягиванием армии к украинской границе, это он так и просил воду.
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25.04.2021 01:58 Відповісти
Куніцин--це персонал із минулого,інтернаціоналіст і радянська людина Його вже виправить могила і чим скоріше це відбудеться,тим краще буде для України. Зе-клоун сам такий і таке його оточення..
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25.04.2021 09:25 Відповісти
А шо такое случилось, Богуцкая превращается в порохоботку?
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25.04.2021 10:55 Відповісти
технически воду в Крым уже пустить не возможно и это неоспоримый факт
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25.04.2021 18:35 Відповісти
 
 