"Слуга народу" Богуцька - Куніцину: "Дико слухати з вуст осіб, які наближені до ОП, як треба за допомогою води виторгувати у Путіна щось віртуальне"

Якщо Росія військовим шляхом вирішить забрати Північно-Кримський канал, то Володимир Путін в цьому разі не ставитиме умов, а чекатиме їх від України, і саме ті, на які він розраховує.

Про це народна депутатка "СН" Єлизавета Богуцька написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Богуцька відреагувала на слова голови Ради міністрів Криму (1998-2001; 2002-2005), радника глави Офісу президента Сергія Куніцина в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

Він заявив наступне: "Крим вмирає, він перетворюється на пустелю. Сольові бурі, захворювання, згадайте, що було на титановому заводі два роки тому. Це через відсутність води. Щоб розбавляти кислонаповнювачі, у нас би могла там Херсонська область, Одеська та Крим "крякнути" від екології. Не бачити цього всього не можна. Якщо ми хочемо повернути Крим - ми хочемо повернути убиту пустелю?"

За його словами, Путін - це людина, яка особисті образи не пробачає нікому.

"Україна повинна змусити Путіна просити воду. Для нього це принизливо. Путіну потрібно навколішки стати. А ти попроси. Нам же ваш природний газ потрібен, у нас його не вистачає", - сказав Куніцин.

Далі наводимо її текст повністю.

"І ще про одного персонажа у вчорашнього Шустера: про Сергія Куніцина.

І про воду, як про "Джокер" в рукаві України.

Чесно кажучи, дико слухати з вуст осіб, які наближені до Офісу Президента України про те, як треба за допомогою води виторгувати у Путіна щось із віртуального. І це говорить людина, яка визнає, що довго і особисто (!) знає президента РФ. Типу, треба змусити Путіна попросити Україну пустити воду в Крим! ПРИМУСИТИ ПОПРОСИТИ !!! І тоді, мовляв, ми своїми умовами його в баранячий ріг ...

Тут є 2 варіанти: або Куніцин знав не Путіна, або знав, але забув і користується хибними спогадами.

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Звичайно ж, для Путіна вода - це аргумент. Але не просити. А змусити Українського Президента наполегливо ЗАПРОПОНУВАТИ воду в Крим. Причому в комплекті з водою - визнання Криму федеральним округом РФ.

Якщо раптом Росія військовим шляхом вирішить придбати ПКК, то Путін і в цьому разі не ставитиме умов. Чекатиме їх від нас. І саме ті, на які він розраховує. Безапеляційно! І "пан ще подумають, чи погоджуватися на так мало" ...

Буквально позавчора він пафосно заявив, що сам намалює червоні лінії там і так глибоко, як цього захоче. Тому змусити його щось попросити - це фантазія на тему російських народних казок.

Бляха-муха! Слів немає. Ще б запропонував на відкритті каналу урочистий ранок провести. З хлібом-сіллю".

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