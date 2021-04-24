Сьогодні вночі троє українців отримали шанс на нормальне життя завдяки донорству органів, - Антон Геращенко. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі, поки Україна спала, лікарі-трансплантологи з Охмадиту, Центру хірургії імені Шалімова і 5 міської лікарні Запоріжжя разом із льотчиками Національної гвардії здійснили скромний цивільний подвиг - подарували шанс на нормальне життя трьом українцям.
Про це заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Так вчора вдень у Запоріжжі стало відомо про раптову загибель 42-річної жінки, що настала в результаті обширного інсульту. Її чоловік дав згоду подарувати шанс на нормальне життя іншим українцям. У таких випадках час йде на лічені години, координатор трансплантацій МОЗ Дмитро Коваль набрав мене і попросив допомогти з літаком для термінового перекидання двох бригад лікарів-трансплантологів із Києва в Запоріжжя і назад. Міністр МВС Арсен Аваков і Глава НГУ Микола Балан негайно погодили виліт АН-26 Національної Гвардії. Менш ніж за годину борт був заправлений і готовий до вильоту в Запоріжжя", - розповів Геращенко.
Він повідомив, що згідно з планом трансплантації у передчасно загиблої від обширного інсульту донорки були взяті дві нирки і печінка.
Одна нирка була пересаджена на місці в 5-й міській лікарні міста Запоріжжя, яка заслужено може вважатися другим після Києва центром трансплантації в Україні. Друга нирка призначалася для 11-річного Богданчика, який вже більше двох років жив у клініці ОХМАДИТ, прив'язаний до апарату "штучна нирка", не знаючи радощів дитинства.
"Це друга трансплантація нирки дитині від померлого донора. Раніше трансплантації дітям в Україні робилися тільки від їх рідних, але це було не завжди можливо через біологічну несумісність. Донорська печінка сьогодні ж була пересаджена хірургами-трансплантологами пацієнту, який без такої пересадки помер би за декілька місяців. Ця операція була проведена в Інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова.
Таким чином завдяки мужній громадянській позиції рідних 42-річної жінки троє українців отримали шанс на нормальне життя.
Дякую всім лікарям-анестезіологам, хірургам-трансплантологам, медсестрам, льотчикам НГУ, патрульним поліцейським і журналістці Ірині Заславець за вашу роботу на благо життя і здоров'я українців! І висловлюю найтепліші слова співчуття і подяки рідним 42-річної жінки-донорки, яка покинувши цей світ, дала шанс на гідне життя трьом українцям", - написав Геращенко.
Він також повідомив, що в Охматдиті на апаратах "штучна нирка" на сьогодні залишається ще 29 дітей, яким не можна пересадити нирку від їх рідних. Про цих дітей можна дізнатися за посиланням.
"Ми всі дуже розраховуємо на якомога швидший запуск вкладки в елетронному сервісі "Дія", щоб кожен повнолітній українець міг легко і швидко (за кілька хвилин) дати згоду на прижиттєве донорство і тоді, завдяки теорії ймовірності та сумній статистиці нещасних випадків ці діти знайдуть своїх "ангелів". Команда Михайла Федорова робить для цього все можливе", - підсумував Геращенко.
На фото: 11 річний Богдан сьогодні вранці в очікуванні остаточного прийняття рішення про пересадку нирки
Будь ласка, зачекайте...
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Там была американская система по пересадке почек. И гемодиализ ихний...
Это было оч. круто по тем временам! Вся арматура одноразовая! -- ...фантастика...
Бригада специальная дежурила -- на аварийные случаи выезжала за органами.
Мест было мало, конечно, но пока Олимпийское эмбарго не ввели, кое-как 40 -- 60 человек спасали.
...а потом эмбарго наступило -- и я из операционной, в морг переместился -- заодно собирал на институтской помойке использованные одноразовые цацки, которые наши сестрички "дезинфицировали" кипячением... ...или в автоклаве, пока сера в баночке не расплавится...
-- понятно, шо Боткин в гробу переворачивался...
Пациенты сами из себя шунты выдёргивали и помирали от потери крови...
То был капэць!
Хотел в мединститут поступать -- расхотел.
Злочинність подолано!!!
Один, мент, прикладає всі сили, щоб знищити міжнародну підтримку України.
Другий, зам першого мента, в медицину рило суне.
А скільки українців не отримали шанс на нормальне життя через нестачу грошей на банальну операцію не хоче антоша повідомити? Купа людей не може дозволити собі операцію при прободній язві, онкозахворювані, хіміотерапію, ефективні антибіотики. Про це в ЗМІ ніхто не повідомляє. Як немає грошей - здихай!
Невже хтось вірить, що оцей галас про донорство викликаний турботою про хворих? Ну для годиться парочці щасливчиків щось пересадять.
Промисловість приватизували, землю приватизували, лишилося українців на органи пустити. Десь промайнуло, що людський організм по запчастинам коштує пару-трійко десятків мільйонів баксів. Непоганий бізнес. А тут ще скільки "добра" пропадає на війні.
Трансплатологія це витончений канібалізм. Ну а що, люди щоб не вмерти з голоду жеруть слабших людей. Чим це краще?
Ви впевнені, що в нашій країні, при головному поліцаю мафіозо авакову, нікому не приглянеться орган вашої дитини? Я ні.
Это с пересаженным органом? Жестокое у вас сердце.
Я ещё когда видео с этой жирным лизоблюдом увидел - понял шо сейчас начнётся волна пафосного пиара! Этот кабан жопу с кресла просто так не подымет...