"Вимагаю продовження банкету!" - "Слуга народу" Арсенюк влаштував бійку в черкаському ресторані, - Луценко

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Арсенюк влаштував бійку в Черкасах, вимагаючи продовження обслуговування клієнтів у розважальному комплексі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці в фейсбуці.

Луценко навів фрагмент добового зведення МВС (на офіційному сайті МВС тексту немає. - Ред.).

Згідно з цим фрагментом, бійка сталася 23 квітня близько 20:00 на території розважального комплексу "Бочка", після обіду, влаштованого з нагоди річниці аварії на ЧАЕС.

У бійці, крім Арсенюка, брав участь місцевий житель Андрій Ковпак, 1988 року народження.

"Внаслідок бійки НДУ Арсенюк О.О. зазнав закритої черепно-мозкової травми, забою голови, а Ковпак А.А. має закриту черепно-мозкову травму, забійні травми голови, рук та ніг, з якими вони доставлені до КЗ "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", де особам надано медичну допомогу без подальшої госпіталізації", -зазначається в тексті зведення.

Опитані поліцією свідки розповіли, що Олег Арсенюк і його знайомий Рагульський Е., який є братом власника "Бочки", напали на Ковпака.

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"Відповідно до пояснення самого Ковпака А.А., він помітив конфлікт між адміністратором закладу та НДУ Арсенюком О.О., під час якого останній вже після обіду з нагоди річниці аварії на ЧАЕС начебто протестував проти припинення роботи закладу та вимагав продовження обслуговування клієнтів.

Інформацію про подію зареєстровано 24.04.2021 в журналі ЄОЗП про кримінальні правопорушення Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.Наразі попередня правова кваліфікація діяння не визначена, відомості до ЄРДР не внесено. Чи перебували учасники конфлікту в стані сп’яніння та інші обставини події встановлюються", — йдеться також в повідомленні МВС.

Зазначимо, Олег Арсенюк був обраний народним депутатом від "Слуги народу" в мажоритарному окрузі № 195 Черкаської області. Він є головою підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.