"Вимагаю продовження банкету!" - "Слуга народу" Арсенюк влаштував бійку в черкаському ресторані, - Луценко
Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Арсенюк влаштував бійку в Черкасах, вимагаючи продовження обслуговування клієнтів у розважальному комплексі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці в фейсбуці.
Луценко навів фрагмент добового зведення МВС (на офіційному сайті МВС тексту немає. - Ред.).
Згідно з цим фрагментом, бійка сталася 23 квітня близько 20:00 на території розважального комплексу "Бочка", після обіду, влаштованого з нагоди річниці аварії на ЧАЕС.
У бійці, крім Арсенюка, брав участь місцевий житель Андрій Ковпак, 1988 року народження.
"Внаслідок бійки НДУ Арсенюк О.О. зазнав закритої черепно-мозкової травми, забою голови, а Ковпак А.А. має закриту черепно-мозкову травму, забійні травми голови, рук та ніг, з якими вони доставлені до КЗ "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", де особам надано медичну допомогу без подальшої госпіталізації", -зазначається в тексті зведення.
Опитані поліцією свідки розповіли, що Олег Арсенюк і його знайомий Рагульський Е., який є братом власника "Бочки", напали на Ковпака.
"Відповідно до пояснення самого Ковпака А.А., він помітив конфлікт між адміністратором закладу та НДУ Арсенюком О.О., під час якого останній вже після обіду з нагоди річниці аварії на ЧАЕС начебто протестував проти припинення роботи закладу та вимагав продовження обслуговування клієнтів.
Інформацію про подію зареєстровано 24.04.2021 в журналі ЄОЗП про кримінальні правопорушення Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.Наразі попередня правова кваліфікація діяння не визначена, відомості до ЄРДР не внесено. Чи перебували учасники конфлікту в стані сп’яніння та інші обставини події встановлюються", — йдеться також в повідомленні МВС.
Зазначимо, Олег Арсенюк був обраний народним депутатом від "Слуги народу" в мажоритарному окрузі № 195 Черкаської області. Він є головою підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
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И все равно план не выполнен - водки было заказано на три драки и одно убийство.
Нате банкет в честь чернобыльской аварии..
Если без госпитализации - сначит синяки да и все... Слабенько
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Місцеві ради призначають пенсії?
У вас сезонне загострення "порохозалежності", чи це вже хронічна форма?
Кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах у 2019 році
морда бандітська , і доречі як і більшість служок наріда.
2. Активіст ГО «Асоціація інтелектуальних видів спорту України», ГО «Спортивний клуб «Вулкан», ГО «Суспільна реформа»
У 2015 р. - кандидат у депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Черкаської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Опозиційний блок» .
3. Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] , голова підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0 Чорнобильської катастрофи .
Неужели все так трудно с дисциплиной?