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"Вимагаю продовження банкету!" - "Слуга народу" Арсенюк влаштував бійку в черкаському ресторані, - Луценко

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Арсенюк влаштував бійку в Черкасах, вимагаючи продовження обслуговування клієнтів у розважальному комплексі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці в фейсбуці.

Луценко навів фрагмент добового зведення МВС (на офіційному сайті МВС  тексту немає. - Ред.).

Згідно з цим фрагментом, бійка сталася 23 квітня близько 20:00 на території розважального комплексу "Бочка", після обіду, влаштованого з нагоди річниці аварії на ЧАЕС.

У бійці, крім Арсенюка, брав участь місцевий житель Андрій Ковпак, 1988 року народження.

"Внаслідок бійки НДУ Арсенюк О.О. зазнав закритої черепно-мозкової травми, забою голови, а Ковпак А.А. має закриту черепно-мозкову травму, забійні травми голови, рук та ніг, з якими вони доставлені до КЗ "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", де особам надано медичну допомогу без подальшої госпіталізації", -зазначається в тексті зведення.

 Опитані поліцією свідки розповіли, що Олег Арсенюк і його знайомий Рагульський Е., який є братом власника "Бочки", напали на Ковпака.

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"Відповідно до пояснення самого Ковпака А.А., він помітив конфлікт між адміністратором закладу та НДУ Арсенюком О.О.,  під час якого останній вже після обіду з нагоди річниці аварії на ЧАЕС начебто протестував проти припинення роботи закладу та вимагав продовження обслуговування клієнтів.

Інформацію про  подію зареєстровано 24.04.2021 в журналі ЄОЗП про кримінальні правопорушення Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.Наразі попередня правова кваліфікація діяння не визначена, відомості до ЄРДР не внесено. Чи перебували учасники конфлікту в стані сп’яніння та інші обставини події встановлюються", — йдеться також в повідомленні МВС.

Зазначимо, Олег Арсенюк був обраний народним депутатом від "Слуги народу" в мажоритарному окрузі № 195 Черкаської області. Він є головою підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

бійка (746) Луценко Юрій (3447) Черкаси (568) Слуга народу (2822) Арсенюк Олег (1)


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Топ коментарі
+82
.... обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на ЧАЭС.... Что у этих дебилов в голове? А салют не заказывали?
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24.04.2021 16:52 Відповісти
+36
"Он является главой подкомитета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов"

для этого слуги урода - это ПРАЗДНИК.. ведь именно вследствии ЧК оно получило должность и доступ к деребану бюджета.. потому и праздновало свои "достижения"
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24.04.2021 17:02 Відповісти
+32
"..."В результате драки НДУ Арсенюк О.А. получил закрытую черепно-мозговую травму..."

Неправильне повідомлення тому що не "черепно-мозгову травму", а просто "черепну травму" так як там мозгів нема😜.
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24.04.2021 16:53 Відповісти
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Нет. Это слесари что-то имеют против депутатов. Потому что у слесаря за работу-копейки,а у депутатов ни ча что-миллионы.
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24.04.2021 19:00 Відповісти
Крылышки пририсуйте Олеженьке, заодно и про Тищенко не забудьте. Пусть продолжает жизнь обычного человека.
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24.04.2021 17:53 Відповісти
Нет никаких крылышек ни у кого. У вас в том числе.
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24.04.2021 18:03 Відповісти
А я и не претендовала. Это Вы имеете привычку поучать тут.
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24.04.2021 18:25 Відповісти
Я наоборот против того, что все корчат из себя трезвенников и поучают окружающих, особенно при наличии видео о скандале в аэропорту Франкфурта .
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24.04.2021 19:33 Відповісти
Скандал в аэропорту - это индульгенция для Слуг? Имеет значение, с чьей подачи выложена новость? Это как-то меняет факт, что Слуги ежедневно вляпываются в истории?
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24.04.2021 20:50 Відповісти
Обед однако затянулся.
И все равно план не выполнен - водки было заказано на три драки и одно убийство.
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24.04.2021 17:45 Відповісти
воно шлюха нарота что с нєго возьмешь...
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24.04.2021 17:59 Відповісти
А этому быдлу никто не сказал, что он рано начал "отмечать"? Трагедия ведь произошла 26 апреля.
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24.04.2021 18:07 Відповісти
С запасом брали.😊
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24.04.2021 18:29 Відповісти
ржали с кацапов со стриптизом на деньпабєды.
Нате банкет в честь чернобыльской аварии..
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24.04.2021 18:29 Відповісти
русскаязичьниє...
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24.04.2021 18:36 Відповісти
А на ковидло проверить, ну для статистики?
Если без госпитализации - сначит синяки да и все... Слабенько
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24.04.2021 18:37 Відповісти
Спасибі вам , наші слуги , за те що пообідали за нас . .

"Вимагаю продовження банкету!"- "Слуга народу" Арсенюк влаштував бійку в черкаському ресторані, - Луценко - Цензор.НЕТ 5049 .
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24.04.2021 18:51 Відповісти
Это что угодно, только не окресности Верховной Рады. А местные выборы выиграл ПЕС, так хвастался Порошенко
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24.04.2021 19:24 Відповісти
Місцеві вибори де? В Чорнобилі?
Місцеві ради призначають пенсії?
У вас сезонне загострення "порохозалежності", чи це вже хронічна форма?
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24.04.2021 19:34 Відповісти
Вы про потужну реформу децентрализации слышали? Нет? А люди, в отличие от вас, о ней знают, и потому стоят с плакатами не под парламентом, а под крыжопольской райрадой. Стыдно не знать про ришучи реформы
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24.04.2021 20:57 Відповісти
Стыдео быть таким дебилом как ты, но ты дебил - тебе можно
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25.04.2021 03:58 Відповісти
Горжусь Украиной
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24.04.2021 18:51 Відповісти
"Вимагаю продовження банкету!"- "Слуга народу" Арсенюк влаштував бійку в черкаському ресторані, - Луценко - Цензор.НЕТ 4126
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24.04.2021 18:59 Відповісти
Коньячок, вискарь, водовка. Потом это все полирнуть дракой. Эх...Там с Югика страницы в фейсбуке слюни не свисали?
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24.04.2021 19:13 Відповісти
СУКИ БЕЗ НАРОДА
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24.04.2021 20:36 Відповісти
У 2015 р. - кандидат у депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Черкаської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
Кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах у 2019 році
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24.04.2021 20:33 Відповісти
Схоже, фігурант перебрав з дозою випромінювання.
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24.04.2021 20:59 Відповісти
О сколько нам чудес говенных готовит еще власть ЗЕслуг!
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24.04.2021 21:01 Відповісти


морда бандітська , і доречі як і більшість служок наріда.
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24.04.2021 21:02 Відповісти
почитайте нижче- це чорнобилем травмований "єлбрус тадеєв"- інтелектуальний спортсмен
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24.04.2021 21:07 Відповісти
после обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на ЧАЕС - это с какого перепуга считается праздником или поводом нажраться?
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24.04.2021 21:05 Відповісти
1Олег Олексійович Арсенюк (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 21 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 , м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8 Черкаси ) - дитя таки років Чорнобилю
2. Активіст ГО «Асоціація інтелектуальних видів спорту України», ГО «Спортивний клуб «Вулкан», ГО «Суспільна реформа»
У 2015 р. - кандидат у депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Черкаської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Опозиційний блок» .
3. Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] , голова підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0 Чорнобильської катастрофи .
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24.04.2021 21:06 Відповісти
я його знаю цього наркомана як і його батька бандита з 90-х.
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24.04.2021 21:10 Відповісти
А якби бувший генпрокурор Югік мав юридичну освіту, то теж би забігайлівки контролював?
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24.04.2021 21:10 Відповісти
Якби у вас була освіта, ви би змогли прочитати статтю і зрозуміти, що Юрік дає інформацію із звітів МВС.
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24.04.2021 21:15 Відповісти
ото таких інтелектуалів набрали зелені відмивати свою репутацію, серучи на папєрєднікав - розуму ж не може бути більше ніж у лідера шерханчика . А чия шкурка буде раніш зідрана, побачимо уХйлоШерхана чи його маленької недокопії
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24.04.2021 21:19 Відповісти
Дає інформацію? Він там працює? Ким?
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24.04.2021 22:57 Відповісти
Он таким как ты по губам водит. Есть претензии, тщательнее должен?
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25.04.2021 04:04 Відповісти
Интересно "кастинг" вс СЛуХИ народа по каким критерям был? Зашквар на зашкваре....
Неужели все так трудно с дисциплиной?
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24.04.2021 21:24 Відповісти
быдло-руководство Украины
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24.04.2021 21:32 Відповісти
Слуги впевненно ведуть вову на другий термін )
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24.04.2021 21:36 Відповісти
каГтавий утиГок вже забув як кепки з поліціянтів німецьких збивав у аеропорті? у себе це чмо каГтаве колоди в очах не бачить?
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25.04.2021 00:10 Відповісти
То зескоту теперь тоже можно? Да, скотинка?
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25.04.2021 04:05 Відповісти
Луценко по части пьяного дебоша знает что говорит, эксперт в вопросе так сказать.
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25.04.2021 06:07 Відповісти
Да уГод дыГявый тепеГь навеГно можно.
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25.04.2021 06:54 Відповісти
слуга значить хам
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25.04.2021 10:10 Відповісти
обед по поводу годовщину аварии на ЧАЭС!? Ну не СУКИ НАРОДНЫЕ?
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25.04.2021 18:25 Відповісти
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