У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію "Сирена". ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+
У суботу, 24 квітня, о 14:40, в Дніпрі невідомий чоловік розстріляв водія позашляховика Toyota і втік. Увага! Фотографії та відео не рекомендується дивитися людям з нестійкою психікою, вагітним і дітям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ім'я загиблого - Мамедов Омар огли.
На місці стрілянини знайдені гільзи від куль калібру 9 мм. Як наголошується, в місті введено в дію поліцейську операцію "Сирена".
Нацполіція уточнює, що стрілянина сталася на площі Соборна. Потерпілий помер в кареті швидкої допомоги. Йому було 42 роки
Топ коментарі
+68 wittmann1980
показати весь коментар24.04.2021 17:16 Відповісти Посилання
+44 Андрей Шевченко #481297
показати весь коментар24.04.2021 17:16 Відповісти Посилання
+40 Алла Новосад #194524
показати весь коментар24.04.2021 18:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(всіма поважна) поліція буде шукати за наші гроші хто ж це наважився покарати злочинця,.будуть шукати того хто зробив їхню роботу.
Ещё б и братца с собой прихватил.
Преступно мало таких случаев, когда уничтожают всякую бандитскую сволочь в стране.
Вже сам факт наявності ОЗГ на території це мінімум генерала на неповну службову відповідність! Що це за загравання з криміналітетом (як у Кура)??
Єдина ціль справжнього правоохоронця - щоб криміналітету фізично не існувало.
Будет обссыкать углы?
воскрес уже или на паску? или чо там азеры празднуют?
новая версия - возможно (!?!) киллер ошибся !!!
криворожский криминальный Анар Мамедов (ПОЛНЫЙ тезка убитого) на нем и наркотики и рэкет и пр. и несколько ходок (первое фото)
на убитом (он старше) жеж только судебная тяжба по алиментам
.
...
от такая может быть...херня...