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У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію "Сирена". ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

У суботу, 24 квітня, о 14:40, в Дніпрі невідомий чоловік розстріляв водія позашляховика Toyota і втік. Увага! Фотографії та відео не рекомендується дивитися людям з нестійкою психікою, вагітним і дітям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Ім'я загиблого - Мамедов Омар огли.

На місці стрілянини знайдені гільзи від куль калібру 9 мм. Як наголошується, в місті введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Нацполіція уточнює, що стрілянина сталася на площі Соборна. Потерпілий помер в кареті швидкої допомоги. Йому було 42 роки

У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію Сирена 01
У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію Сирена 02
У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію Сирена 03
У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію Сирена 04
У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію Сирена 05
У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію Сирена 06
У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію Сирена 07
У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію Сирена 08

Дніпро (3323) вбивство (3125)


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Топ коментарі
+68
Да что Вы, местный слесарь ЖЭКа.
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24.04.2021 17:16 Відповісти
+44
Ого, сколько входных. Да так кучно! Это что было? Или "Стечкин", или автомат... А всё было так хорошо у Омара, судя по номеру на тачке... Но, оказалось: за всё, в этой жизни- надо платить.
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24.04.2021 17:16 Відповісти
+40
@GrishaSilence

По данным СМИ, погибший - Анар Мамедов. Лидер криворожской ОПГ "Мамедовские", которые промышляли оптовыми поставками наркоты в области.
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24.04.2021 18:01 Відповісти
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авакова кента грохнули - он лично сейчас пеной плюется
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24.04.2021 23:14 Відповісти
Странно что крови нет на животе если он бежал с пулей а он должен был получить не одну то там крови фонтан должен быть тем более из печени.
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24.04.2021 23:25 Відповісти
В наркобариг падєльніки завжди мусора.
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24.04.2021 23:16 Відповісти
Відстрілювати всяку нечисть в Україні має право любий громадянин України.
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24.04.2021 23:19 Відповісти
Громадяни України не мають права мати зброю так вирішили можновладці які бояться свого народу,вони вважають судячи по собі,що народ у нас дебільний і перестріляє один одного,а як показала практика стріляють один одного якраз мусори і можновладці,ті хто вважає дурним народ.
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25.04.2021 08:19 Відповісти
Менты в переговорах все бухтят парусски и названия улиц у них до сих пор совковые - "Карла Маркса"
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24.04.2021 23:22 Відповісти
Интересно машина была бронирована..?
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24.04.2021 23:39 Відповісти
Конечно, и погиб он от того что отстреливался, а пули рикошетом от бронированных стекол отлетали в него, а упав на трамвайные пути его еще и током рельсы шандарахнули, выжить было нереально.
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25.04.2021 15:41 Відповісти
После детального изучения видео (на других ресурсах) констатирую - стрелявший тоже чурка
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24.04.2021 23:53 Відповісти
Дикий и отчаянный народ. Сами всё решают в полицию не обращаются.
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25.04.2021 08:37 Відповісти
А наши все гуманные и пушистые?
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25.04.2021 15:42 Відповісти
За ваших ничего не знаю.
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25.04.2021 16:45 Відповісти
Чикаго.
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25.04.2021 00:00 Відповісти
Азер может какой дашнак отомстил? пффф, за шаурму прокисшую. Хотя, чебурек он и есть чебурек
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25.04.2021 00:18 Відповісти
На вул.Червоного козацтва шукали вже?
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25.04.2021 01:22 Відповісти
Коли в країні не діють закони, правосуддя чинить полковник Кольт...
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25.04.2021 01:59 Відповісти
вполне возможно, что там не суд Линча а война за территорию
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25.04.2021 04:31 Відповісти
Всі знали що він злочинець і ніхто навіть не думав його притягувати,за те тепер наша (всіма поважна) поліція буде шукати за наші гроші хто ж це наважився покарати злочинця,.будуть шукати того хто зробив їхню роботу.
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25.04.2021 08:14 Відповісти
Надо было газ в пол и валить побыстрее, расталкивая бампером мешающие автомобили, но видимо побоялся новых штрафов за ПДД.
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25.04.2021 08:26 Відповісти
Почему-то этого Мамедова не жалко.
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25.04.2021 08:32 Відповісти
Погусарил и будет.
Ещё б и братца с собой прихватил.
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25.04.2021 08:51 Відповісти
А вообще: хорошо, но МАЛО!
Преступно мало таких случаев, когда уничтожают всякую бандитскую сволочь в стране.
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25.04.2021 08:53 Відповісти
судя по фоткам туфта и постанова....менты не дадут просто так замочить своего подельника
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25.04.2021 09:13 Відповісти
Та, шоб владельцев всех таких крузаков посстреляли Украина б только расцвела.
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25.04.2021 09:24 Відповісти
А у нас Мерс влетел в запорожца и водитель иномарки скрылся.Полицию ждут уже несколько часов наверное выехали в Днепр на перехват.
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25.04.2021 09:25 Відповісти
Мерс к нам тоже видно летел, запорожец будет виноват.
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25.04.2021 15:45 Відповісти
Ворошилова,Карла Маркса - это где происходит в расейском гадюшнике или в Украине
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25.04.2021 09:50 Відповісти
Теж ріже вухо.
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25.04.2021 10:54 Відповісти
Менты сами и завалили конкурента.
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25.04.2021 09:51 Відповісти
Опа на...убитый азер..а главмусор армян...так что все может быть )))
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26.04.2021 00:30 Відповісти
Каждому депутату по пули
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25.04.2021 10:13 Відповісти
Порхай, как бабочка. Жаль, как пчела
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25.04.2021 10:14 Відповісти
Предлагаю другое названих статьи. Паренек выполнил работу полиции-уничтожил наркоторговца.Рассматривается его назначение на должность начальника ОБНОН Днепра.
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25.04.2021 10:27 Відповісти
Не того шукають,нормальна поліція повинна переловити всіх пАдєльніков,цієї наволочі і довершити почату справу,але видно мусора і є пАдєлбніками заваленої наволочі.
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25.04.2021 10:52 Відповісти
100500%
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25.04.2021 11:09 Відповісти
А чого місцеві правоохрЕнітелі зная що це лідер ОЗГ мамедівськи та що вони займаються наркотою сиділи як сліпі кошенята???
Вже сам факт наявності ОЗГ на території це мінімум генерала на неповну службову відповідність! Що це за загравання з криміналітетом (як у Кура)??
Єдина ціль справжнього правоохоронця - щоб криміналітету фізично не існувало.
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25.04.2021 11:28 Відповісти
Оскара йому, за кращу роль
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25.04.2021 11:29 Відповісти
Да только спалились потому что софиты и массовка попали в кадр.
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25.04.2021 15:43 Відповісти
То есть на фото он еще живой? Или после того, как он "скончался в карете скорой помощи" его выгрузили в исходную позицию?
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25.04.2021 12:51 Відповісти
Отличный навык стрельбы. С 20 метров уложил убегающего. Крутой спец. И да не жалко...
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25.04.2021 14:17 Відповісти
Ну и как теперь Оглы
Будет обссыкать углы?

воскрес уже или на паску? или чо там азеры празднуют?
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25.04.2021 15:11 Відповісти
ТАк удобно на рельсы лег мужчина, можно было бы и не делать контрольный выстрел, все равно бы трамвай бы переехал
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25.04.2021 16:08 Відповісти
Кому-то же надо и очищать этот мир.
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25.04.2021 16:48 Відповісти
ВНИМАНИЕ !
новая версия - возможно (!?!) киллер ошибся !!!
криворожский криминальный Анар Мамедов (ПОЛНЫЙ тезка убитого) на нем и наркотики и рэкет и пр. и несколько ходок (первое фото)
У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію "Сирена" - Цензор.НЕТ 7225

на убитом (он старше) жеж только судебная тяжба по алиментам
.У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію "Сирена" - Цензор.НЕТ 3821
...
от такая может быть...херня...
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25.04.2021 19:00 Відповісти
ахахах
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26.04.2021 00:19 Відповісти
📩📩📩📩📥Чтобы дали украинцы, если бы ,на его месте лежал .....№1 Х....👤
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25.04.2021 20:16 Відповісти
Чем больше грохнут этой мрази криминальной тем лутше .
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25.04.2021 20:42 Відповісти
минус один....надеюсь килера поймают или сделают минус 2
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26.04.2021 00:25 Відповісти
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