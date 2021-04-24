У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію "Сирена". ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

У суботу, 24 квітня, о 14:40, в Дніпрі невідомий чоловік розстріляв водія позашляховика Toyota і втік. Увага! Фотографії та відео не рекомендується дивитися людям з нестійкою психікою, вагітним і дітям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ім'я загиблого - Мамедов Омар огли.

На місці стрілянини знайдені гільзи від куль калібру 9 мм. Як наголошується, в місті введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Нацполіція уточнює, що стрілянина сталася на площі Соборна. Потерпілий помер в кареті швидкої допомоги. Йому було 42 роки















